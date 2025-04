J'active Copilot pour des fenêtres spécifiques, car tous mes dépôts ne sont pas publics. Certains appartiennent à des clients pour lesquels je travaille et qui n'ont pas consenti à ce que je partage le code avec des tiers.



Aujourd'hui, Copilot s'est activé pour toutes mes fenêtres VSCode ouvertes sans mon consentement. J'ai activé le mode agent, donc vous pouvez ou non avoir une copie de tous les fichiers contenant les clés, les secrets yaml, les certificats et ainsi de suite. Ce n'est pas correct.



Je n'ai que 2 fenêtres où j'ai octroyé les droits à Copilot, toutes les autres étaient hors limites et pourtant je retourne au travail et je trouve qu'elles ont toutes activé Copilot et qui sait quel code est allé où.



Si vous avez l'intention de devenir un outil de développement de code sérieux, alors corrigez ce problème pour qu'il ne se reproduise plus. Les espaces de travail VSCode où github est désactivé doivent le rester. Merci de votre compréhension.



L'activation non sollicitée : un problème de sécurité

Problèmes de consentement et de transparence

Réactions et implications pour les développeurs

J'utilise les utilisateurs de GitHub pour segmenter, j'ai toute une série de fichiers de configuration pour cela. Copilot a commencé à les ignorer et à s'activer dans des dossiers auxquels ces comptes n'ont pas accès. Je suppose qu'il s'agit du même comportement. Je dois maintenant me déconnecter de tous les comptes lorsque j'ouvre un espace de travail/une fenêtre et me reconnecter aux comptes que les fichiers de configuration devraient autoriser.



Je pense que leur agent qui code l'agent est devenu trop zélé.



Quelles solutions pour l'avenir ?

L'incident a été porté à l'attention de la communauté des développeurs après qu’un utilisateur a signalé, via GitHub, que Copilot s'était activé de manière autonome dans ses espaces de travail privés locaux. Ces espaces, qui contiennent des informations sensibles comme des clés d'API, des certificats, et d'autres secrets, ont vu l’activation de l'outil sans que l’utilisateur n'ait explicitement autorisé cette action. Ce comportement de GitHub Copilot a non seulement mis en péril la sécurité de ces données, mais il a aussi enfreint la confiance fondamentale entre l'outil et l'utilisateur.Dans un post détaillé sur GitHub, l'utilisateur a expliqué que, bien que Copilot ait été configuré pour ne fonctionner que sur certains fichiers ou dans des espaces de travail publics, l'outil a décidé de s'activer dans tous ses environnements de développement, y compris les espaces de travail privés. Cette activation non sollicitée a eu des conséquences directes sur la sécurité et la confidentialité des projets, car certaines données sensibles pourraient avoir été envoyées à des serveurs externes sans que l'utilisateur n'en ait été informé ni en ait donné son consentement. :L’activation automatique de Copilot dans des espaces de travail privés n’est pas seulement une nuisance, c'est un véritable problème de sécurité. Lorsqu’un utilisateur choisit de travailler sur un projet privé, il suppose que ses données sont protégées par des paramètres stricts de confidentialité. Cependant, lorsque Copilot se déclenche sans autorisation dans ces environnements, il y a un risque tangible que des informations sensibles soient partagées avec des serveurs distants. Ces informations peuvent inclure des mots de passe, des configurations de base de données, des clés API ou même des fragments de code propriétaires, qui ne devraient jamais être exposés sans un contrôle clair et une confirmation explicite de l'utilisateur.Une telle brèche pourrait avoir des conséquences graves, non seulement pour l'utilisateur en question, mais aussi pour ses clients ou partenaires, s'il travaille sur des projets professionnels. De plus, l'activation non sollicitée du service peut également signifier que les suggestions de code générées par Copilot sont basées sur des données privées, ce qui pose des questions sur la confidentialité des modèles d'IA utilisés par GitHub Copilot.L'une des préoccupations majeures soulevées par cet incident est le respect du consentement des utilisateurs. GitHub Copilot, comme de nombreux outils alimentés par l'IA, nécessite que les utilisateurs aient un contrôle total sur son activation et son utilisation. L'activation automatique dans des espaces de travail privés sans préavis ni permission enfreint ce principe fondamental. Les utilisateurs doivent pouvoir choisir explicitement d'activer ou de désactiver l'outil dans des projets spécifiques, qu'ils soient publics ou privés.Ce genre de dysfonctionnement peut aussi être vu comme un manque de transparence de la part de GitHub. Si un tel outil est capable de s'activer sans intervention de l'utilisateur, cela soulève des questions légitimes sur la façon dont les informations sont traitées, où elles sont envoyées, et comment elles sont utilisées. Les utilisateurs doivent avoir une compréhension claire des données collectées par l'outil et être capables de contrôler cette collecte. En l'absence de telles garanties, la confiance dans l'outil s'effrite rapidement.Après la publication du problème sur GitHub, de nombreux développeurs ont réagi, soulevant des inquiétudes similaires. Certains ont signalé que l'activation automatique de Copilot dans des espaces privés a entraîné une exposition involontaire de code sensible, notamment dans des environnements de développement où les secrets ne sont pas censés être partagés. D'autres ont signalé que l'activation de Copilot, même sur des projets publics, peut conduire à la collecte de données qui ne sont pas nécessairement pertinentes pour l'amélioration du modèle, mais qui peuvent quand même être utilisées pour affiner les suggestions d’IA.Un internaute raconte ce qu'il a vécu :Un autre de déclarer : « Je suis presque sûr que j'ai désactivé le copilote, mais il y a eu une mise à jour VS et il a été activé comme par magie ».Un autre : « Copilot s'est activé en tant que réviseur sur les dépôts de notre organisation sans préavis. Et comme le lien hypertexte "request" est minuscule, il y a très peu d'espace entre les utilisateurs dans la liste des relecteurs suggérés, et Copilot s'est placé tout en haut... il y a eu quelques cas où les développeurs ont accidentellement demandé à Copilot de revoir des PR dans nos dépôts privés avant que nous ne comprenions ce qui se passait. »Tandis qu'un autre tente d'expliquer le comportement de l'outil :Cette situation met en lumière la tension entre l'efficacité de l'IA et la nécessité de protéger la confidentialité des utilisateurs. Afin de prévenir de tels incidents à l'avenir, plusieurs mesures peuvent être mises en place :

Contrôles plus stricts sur l'activation de Copilot : GitHub pourrait permettre aux utilisateurs de mieux contrôler quand et où Copilot est activé, y compris des paramètres permettant d'exclure certains répertoires ou fichiers spécifiques de son utilisation.

Meilleure gestion des données sensibles : GitHub pourrait également améliorer la gestion des données sensibles. Par exemple, des mécanismes de sécurité renforcés pourraient être mis en place pour s'assurer que des données sensibles ne sont jamais envoyées à leurs serveurs sans un consentement explicite.