La mise à jour Spring Wave 2 de Microsoft 365 Copilot s'accompagne d'une nouvelle interface utilisateur, d'une génération d'images et d'agents de raisonnement IA

Le rapport Work Trend Index 2025 révèle l'émergence des entreprises pionnières, fondées sur l'intelligence à la demande, les équipes humains-agents et un nouveau rôle pour tout le monde : celui de "patron d'agents".



Aujourd'hui, nous annonçons la mise à jour Spring Wave 2 de Microsoft 365 Copilot, avec une application Microsoft 365 Copilot mise à jour et conçue pour favoriser la prochaine ère de collaboration entre l'homme et l'agent. Copilot est désormais votre fenêtre sur le monde des agents, avec de nouvelles fonctionnalités qui jettent les bases de cette nouvelle phase, alimentée par des modèles plus avancés, une mémoire adaptative et des agents raisonneurs qui travaillent à vos côtés. Les mises à jour comprennent :



Une recherche alimentée par l'IA pour vous aider à trouver des informations plus rapidement au travail.

Une nouvelle expérience de création conçue pour les entreprises, qui permet à chacun d'acquérir des compétences en matière de conception.

Copilot Notebooks pour transformer votre contenu et vos données en informations et actions instantanées.

Et un nouveau magasin d'agents pour trouver et accéder facilement à des agents en cours de travail.

Nouvelles fonctionnalités de Microsoft 365 Copilot

Mise à jour de la plateforme Microsoft Copilot Studio

La nouvelle fonctionnalité Apps et agents dans la gestion de la sécurité des données pour l'IA permet aux administrateurs informatiques de disposer d'un tableau de bord unique pour visualiser et gérer les apps et agents d'IA avec un contrôle total sur la classification des données, les politiques de protection et les personnes ayant accès à ces données.

permet aux administrateurs informatiques de disposer d'un tableau de bord unique pour visualiser et gérer les apps et agents d'IA avec un contrôle total sur la classification des données, les politiques de protection et les personnes ayant accès à ces données. Gérez le déploiement des agents avec la gestion des agents dans le centre d'administration de Microsoft 365 - y compris la possibilité d'activer, de désactiver ou de bloquer les agents pour des utilisateurs ou des groupes spécifiques - afin de garantir que les bons agents sont utilisés par les bonnes personnes pour répondre aux besoins commerciaux de l'organisation. Généralement disponible.

dans le centre d'administration de Microsoft 365 - y compris la possibilité d'activer, de désactiver ou de bloquer les agents pour des utilisateurs ou des groupes spécifiques - afin de garantir que les bons agents sont utilisés par les bonnes personnes pour répondre aux besoins commerciaux de l'organisation. Généralement disponible. Avec l'analyse Copilot, vous pouvez désormais mesurer l'utilisation et l'impact commercial de vos agents. Le nouveau rapport d'agents de Copilot Studio, accessible dans Microsoft Viva Insights, donne aux services informatiques une vue d'ensemble de la manière dont les actions assistées par les agents contribuent aux gains de productivité et au retour sur investissement.



Microsoft Copilot (ou simplement Copilot) est un chatbot d'intelligence artificielle générative développé par Microsoft. Basé sur la série de grands modèles de langage GPT-4, il a été lancé en 2023 en tant que principal remplaçant de Microsoft pour l'arrêt de Cortana. Le style de l'interface conversationnelle de Copilot ressemble à celui de ChatGPT. Le chatbot est capable de citer des sources, de créer des poèmes, de générer des chansons et d'utiliser de nombreuses langues et dialectes.Microsoft a récemment annoncé la mise à jour Spring Wave 2 de son application Microsoft 365 Copilot, qui ajoute plusieurs fonctionnalités basées sur l'IA pour les utilisateurs professionnels. Auparavant principalement axée sur la fonction de hub pour les applications et les fichiers Office, l'application s'ouvre désormais directement sur une interface de chat - similaire à la version grand public de Copilot - dotée d'une mémoire et d'un nouvel outil de recherche qui analyse à la fois les documents Office et les plateformes tierces telles que ServiceNow, Google Drive et Slack. Elle introduit également une fonction « Créer » pour générer du contenu et des images pilotés par l'IA avec le modèle GPT-4o d'OpenAI pour les médias sociaux et les visuels de marque.La mise à jour introduit également de nouveaux agents "Chercheur" et "Analyste", alimentés par les modèles de raisonnement profond d'OpenAI et accessibles via le programme "Frontier". Ces agents sont disponibles dans le nouveau magasin d'agents, qui comprend des intégrations avec des outils tels que JIRA, monday.com et Miro, ainsi que des agents personnalisés.Le nouvel outil Copilot Notebooks intègre différents types de contenu tels que les chats Copilot, les fichiers, les notes de réunion, et plus encore, afin d'offrir des informations et des résultats en temps réel, tandis que la fonctionnalité Pages facilite l'édition collaborative de documents à travers l'écosystème Microsoft. En outre, le système de contrôle Copilot a été mis à jour pour permettre aux administrateurs informatiques d'améliorer la gestion et la gouvernance des agents Copilot.Voici un extrait de l'annonce de Microsoft :" et "", deux agents de raisonnement pour le travail, basés sur les modèles de raisonnement profond d'OpenAI, sont mis à la disposition des clients dans la nouvelle boutique d'agents du programme Frontier. Chercheur vous aide à mener des recherches complexes en plusieurs étapes et à obtenir des informations d'une qualité et d'une précision inégalées jusqu'à présent. Quant à Analyste, il fonctionne comme un data scientist expérimenté, ce qui vous permet de passer des données brutes aux informations en quelques minutes.Grâce à la nouvelle, vous pouvez facilement trouver, épingler et utiliser une gamme d'agents. La boutique propose des agents prédéfinis tels que Chercheur et Analyste, ainsi que des agents de partenaires tels que Jira, Monday.com, Miro et les agents personnalisés de votre entreprise, ce qui constitue un lieu unique pour l'expertise à la demande.Laest une nouvelle recherche d'entreprise alimentée par l'IA qui vous aide à trouver instantanément ce dont vous avez besoin grâce à des réponses riches et contextuelles provenant de l'ensemble des applications et des données de votre entreprise. Il se connecte aux applications de première et de tierces parties, de ServiceNow à Google Drive, Slack, Confluence, Jira, et plus encore, afin que vous obteniez des résultats rapides et pertinents au travail, quel que soit l'endroit où se trouvent vos données.rendent Copilot encore plus adapté à vous et à votre travail. Désormais, Copilot apprend comment vous travaillez et comprend vos besoins et vos préférences grâce à vos chats, votre profil professionnel, vos instructions personnalisées, etc. La mémoire et la personnalisation ne concernent que vous, et si vous travaillez avec des informations sensibles, vous pouvez contrôler ce dont Copilot se souvient.met à profit la puissance de la génération d'images de l'IA GPT-4o d'OpenAI, en mettant à la disposition de tous des compétences en matière de conception et de création de contenu. Modifiez ou personnalisez les images de marque ou générez des images IA conformes aux directives de marque approuvées par votre entreprise, et créez tout, du texte marketing aux ressources sociales, en passant par les bannières de newsletter et les enquêtes, les vidéos de présentations PowerPoint, et bien d'autres choses encore.vous permet de rassembler un large éventail de contenus tels que vos notes, documents, sites Web, enregistrements de réunions, etc. Copilot s'appuie ensuite sur votre ordinateur portable pour vous proposer les actions et les informations les plus pertinentes, tout en analysant en permanence votre matériel source afin de l'actualiser en temps réel au fur et à mesure des mises à jour de votre contenu. Les ordinateurs portables peuvent même créer un aperçu audio de votre contenu sous forme de podcast avec deux animateurs qui vous guident à travers les points clés.Alors que l'organigramme de travail remplace l'organigramme d'entreprise et devient plus axé sur les projets et les résultats, les dirigeants auront besoin de comprendre qui possède quelles compétences et quelle expertise dans le domaine au sein de l'organisation. L'agent, alimenté par la couche de données Compétences des personnes, permet aux dirigeants de créer facilement des équipes dynamiques basées sur les compétences, et permet aux employés de trouver et de se connecter avec les personnes qui ont les compétences dont ils ont besoin.Bientôt, vous pourrez appuyer sur une seule touche pour avoir Copilot au bout des doigts. Il vous suffira d'appuyer sur laet sur le raccourcisur les PC Windows 11 pour accéder à Microsoft 365 Copilot Chat en plein travail.Copilot Studio vous permet de créer et de personnaliser des agents de niveau professionnel pour répondre aux besoins de votre entreprise. Enfin,fournit aux administrateurs informatiques les outils dont ils ont besoin pour gérer, gouverner et mesurer Copilot et les agents dans l'ensemble de l'organisation.Parmi les annonces de Microsoft, le Système de Contrôle de Copilot est désormais doté de fonctionnalités supplémentaires :Quel est votre avis sur l'annonce de Microsoft ?