Microsoft ferme officiellement Skype au profit de Teams. Skype est progressivement tombé dans l'oubli après son rachat par Microsoft pour 8,5 milliards de dollars en 2011

Microsoft n'a pas su le réinventer

Skype est progressivement tombé dans l'oubli après le rachat par Microsoft

Comment expliquer l'échec spectaculaire d'une application telle que Skype

Envoyé par Critique Envoyé par



Je ne peux même pas me sentir triste de la disparition de Skype, car cela fait 14 ans que Microsoft fait n'importe quoi et c'est ce dont je me souviens bien plus que des 8 années qui ont précédé le rachat. J'espère que les créateurs originaux de Skype ont encaissé un gros montant et qu'ils jouissent d'une belle retraite. Ils le méritent.





Conclusion



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 320 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Il est peut-être difficile de le croire à l'heure de Zoom, Google Meet et Slack, mais il fut un temps où Skype était l'un des principaux moyens d'entrer en contact avec des amis, des membres de la famille et des collègues. Lancée pour la première fois en 2003, l'application permettait aux utilisateurs non seulement de parler avec d'autres utilisateurs de Skype, mais aussi de passer des appels téléphoniques (et éventuellement des appels vidéo) sur Internet.Les appels d’utilisateur à utilisateur étaient gratuits, tandis que ceux vers les lignes téléphoniques fixes et les téléphones mobiles étaient payants. Pour cette époque, il s'agissait d'une véritable innovation et d'une grande commodité. Skype a été créé en 2003 par Niklas Zennström (Suédois) et Janus Friis (Danois). Microsoft a racheté Skype pour 8,5 milliards de dollars en 2011 . Mais avant cela, l'application a également été détenue par eBay de 2005 à 2009 et par un groupe de sociétés de capital-risque entre 2009 et 2011. Ironiquement, Microsoft a acheté l'application pour remplacer son propre client de communication à l'époque, Windows Live Messenger (qui était lui-même issu de l'ancien MSN Messenger). Aujourd'hui, Skype a rejoint le cimetière de Microsoft.Lors que Microsoft rachetait Skype en 2011, quelque 170 millions de personnes passaient des appels Skype chaque mois, un chiffre qui est passé à 300 millions en 2016. Mais c'est aussi à ce moment-là que Skype a commencé à perdre de son éclat. « Quelques rivaux ont commencé à émerger et à s'attaquer aux différents cas d'utilisation pour lesquels Skype était l'outil de référence », explique Thomas Randall, directeur consultatif à l'Info-Tech Research Group.WhatsApp, Discord, Slack, etc. ont tous intégré la messagerie et les appels vidéo, que ce soit pour le travail, les jeux ou d'autres usages personnels. Microsoft a lancé Teams en 2017. L'interface mobile de Skype était à la traîne par rapport à ce qui est devenu son rival interne. « La marque a perdu son objectif », explique Thomas Randall. En mars 2020, Skype a connu une forte augmentation du nombre d'utilisateurs, avec 40 millions d'appels quotidiens.Ce qui représente une hausse de 70 % par rapport au mois précédent. Le même mois, Microsoft a annoncé que Teams mettrait en place des fonctionnalités visant à rendre l'application d'appel vidéo plus conviviale pour les interactions sociales. Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé et que toutes sortes d'emplois de bureau sont passés au travail à distance, c'est Zoom, et non Skype, qui était devenue l'application de vidéoconférence à la mode.Quarante-quatre millions de personnes utilisaient Teams chaque jour en mars 2020, un chiffre qui est passé à 70 millions plus tard dans l'année. Zoom est devenu plus populaire et a atteint 300 millions d'utilisateurs quotidiens en avril 2020. En 2023, il ne restait plus que 36 millions d'utilisateurs quotidiens de Skype. En février 2025, Microsoft a annoncé la fermeture de Skype le 5 mai. Les utilisateurs ont été invités à passer à Teams ou à exporter leurs données.Sous la direction de Microsoft, les fonctionnalités de Skype ont faibli. Il y a eu des remaniements et de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de participer à un appel avec 100 personnes à la fois et une expérience de chat remaniée sur mobile, mais rien n'a vraiment ramené Skype au premier plan de l'industrie de l'appel vidéo. Les concurrents ont augmenté leurs offres. Avec l'accent mis par Microsoft sur Teams, l'importance de Skype a diminué. Microsoft a commencé par mettre fin à Skype for Business en 2017 , quelques mois après la sortie officielle de la première version de Teams. Microsoft a poussé Teams de manière agressive, en l'incluant aux côtés de ses applications Office et du service Microsoft 365. Certains régulateurs ont estimé que c'était en fait trop agressif, et Microsoft a découplé Teams des autres applications Office en 2023 (pour l'Union européenne) et en 2024 (pour tous les autres).Les fondateurs de Skype ont compris qu'ils ne construisaient pas une plateforme, mais un système de communication mondial. À son apogée, Skype était énorme. En 2009, le New York Times a indiqué que l'application comptait 405 millions d'utilisateurs et représentait 8 % de toutes les minutes d'appel international dans le monde. Skype était également un verbe ! On n'appelait pas quelqu'un depuis son ordinateur portable, on le Skypédait.Et la sonnerie de Skype reste l'un des sons Internet les plus emblématiques de tous les temps. En fin de compte, il semble que ce qui a tué Skype, c'est ce qui l'a rendu si puissant il y a quelques années : sa technologie peer-to-peer (P2P), empruntée à la plateforme de partage de fichiers Kazaa (l'ancienne startup de ses fondateurs), qui connectait directement les utilisateurs entre eux au lieu d'héberger toutes les données partagées sur Internet.Cela a permis de faire évoluer le service beaucoup plus facilement et à moindre coût lorsque la bande passante était encore très chère, mais cela a posé des problèmes au fil du temps. Selon certains des premiers employés de Skype, seul un petit nombre de personnes comprenait vraiment comment la technologie fonctionnait, et comme Skype était en pleine croissance, il n'y avait guère d'intérêt à réorganiser l'ensemble du système.Au bout d'un certain temps, le système est devenu tellement spécialisé et adapté à tant de cas particuliers qu'il a commencé à s'effondrer sous son propre poids. Le passage de Skype à un système basé sur Internet, ce que Microsoft a fini par faire, a représenté un travail énorme. La technologie obsolète de Skype est devenue un problème particulier lorsque les plateformes mobiles sont devenues dominantes au cours de la dernière décennie.Cela a permis d'éviter certaines des fonctions les plus intéressantes de Skype (il y a maintenant mille façons différentes d'appeler un téléphone) et de supprimer une partie de l'attrait de la technologie peer-to-peer. Le P2P exige que les appareils soient toujours allumés et connectés ; l'architecture des téléphones mobiles ne permet pas à une application de rester actif en permanence. Et c'est sans compter tous les aléas des réseaux mobiles dans le monde.Skype a continué à avoir des utilisateurs jusqu'à la fin, mais Microsoft et le monde sont plus ou moins passés à autre chose. Microsoft a déplacé tous ses investissements vers Teams, une application axée sur les entreprises qui, la société le jure, sera un jour adoptée par les gens ordinaires. En outre, Zoom, Meet et un nombre incalculable d'autres applications de visioconférence permettent de discuter en vidéo de manière tout à fait satisfaisante.Les services de messagerie tels que WhatsApp, Signal, Telegram proposent des vidéos et des sons de haute qualité en plus du texte. La technologie qui a fait la spécificité de Skype il y a 20 ans est aujourd'hui totalement banalisée ; et peut-être que le monde n'a plus besoin de celui qui a rendu tout cela possible.Source : MicrosoftQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la mise au rebut de Skype par Microsoft ?