Ma nouvelle échéance : 20 ans pour donner la quasi-totalité de ma fortune

Bill Gates, homme d'affaires et philanthrope américain, est considéré comme un pionnier de la révolution micro-informatique des années 1970 et 1980. Il a cofondé la société de logiciels Microsoft en 1975 avec son ami d'enfance Paul Allen. Après l'introduction en bourse de la société en 1986, Bill Gates est devenu le plus jeune milliardaire de l'histoire en 1987, à l'âge de 31 ans. Le magazine Forbes l'a classé comme la personne la plus riche du monde pendant 18 années sur 24 entre 1995 et 2017.En 2022, Bill Gates avait annoncé faire don de "la quasi-totalité" de sa fortune à sa fondation . En effet, pour faire face aux crises mondiales qui, selon Gates, ont été profondément exacerbées par la pandémie, "". Bill Gates a déclaré qu'en tant que l'un des hommes les plus riches du monde, il est de son devoir humanitaire de donner plus.Malgré ces dons, Forbes estime qu'en mai 2025 sa valeur nette s'élevait à 113 milliards de dollars, ce qui en fait la treizième personne la plus riche du monde. Récemment, Bill Gates a déclaré qu'il avait l'intention de donner 99 % de son immense fortune au cours des 20 prochaines années. Bill Gates a indiqué qu'il accélérerait ses dons par l'intermédiaire de sa fondation, qui devrait cesser ses activités en 2045. "", a-t-il écrit dans un billet de blog.Bill Gates, 69 ans, a déclaré que sa fondation éponyme avait déjà consacré 100 milliards de dollars à des projets de santé et de développement, et qu'il s'attendait à ce qu'elle dépense 200 milliards de dollars supplémentaires, en fonction des marchés et de l'inflation, au cours des deux prochaines décennies. Dans son billet, Gates cite un essai de 1889 du magnat Andrew Carnegie intitulé « L'Évangile de la richesse », qui affirme que les riches ont le devoir de rendre leur fortune à la société. Gates a cité Carnegie, qui a écrit : « L'homme qui meurt ainsi riche meurt déshonoré ».Son dernier engagement représente une accélération des dons caritatifs. Initialement, lui et son ex-femme Melinda avaient prévu que la Fondation Gates continuerait à fonctionner pendant plusieurs décennies après leur mort. Interrogé sur ce changement, Gates a déclaré qu'il y aurait d'autres personnes fortunées dans 20 ans qui pourraient mieux s'attaquer aux défis futurs. "", a-t-il déclaré. "En cédant 99 % de sa fortune, Gates pourrait tout de même rester milliardaire. Selon Bloomberg, le fondateur de Microsoft est la cinquième personne la plus riche du monde. Dans son billet de blog, il a présenté un tableau chronologique de sa fortune, qui montre que sa valeur nette actuelle est de 108 milliards de dollars et qu'une grande flèche dessinée à la main descend jusqu'à une valeur proche de zéro en 2045. Bill Gates a également déclaré que la fondation puiserait dans sa dotation pour distribuer 200 milliards de dollars.Avec Paul Allen, Gates a fondé Microsoft en 1975, et l'entreprise est devenue une force dominante dans le domaine des logiciels informatiques et d'autres secteurs technologiques. Gates s'est progressivement retiré de l'entreprise au cours de ce siècle, démissionnant de son poste de directeur général en 2000 et de son poste de président en 2014.Il a déclaré avoir été inspiré par l'investisseur Warren Buffett et d'autres philanthropes pour donner de l'argent, mais les détracteurs de sa fondation affirment que Gates utilise son statut d'organisation caritative pour échapper à l'impôt et qu'il exerce une influence indue sur le système de santé mondial. Dans son billet de blog, Gates a défini trois objectifs principaux pour sa fondation : éliminer les maladies évitables qui tuent les mères et les enfants ; éliminer les maladies infectieuses, notamment le paludisme et la rougeole ; et éliminer la pauvreté pour des centaines de millions de personnes.Gates a critiqué les États-Unis, le Royaume-Uni et la France pour avoir réduit leurs budgets d'aide à l'étranger. "", écrit-il. "Il a été plus précis dans une interview, où il a été interrogé sur les commentaires qu'il avait faits en accusant le milliardaire de la technologie Elon Musk de tuer des enfants en raison des réductions de l'aide américaine effectuées par le Département de l'efficacité gouvernementale, ou DOGE. "", a répondu Gates. "Dans son interview, Gates a soulevé la question de l'annulation des subventions accordées à un hôpital de la province de Gaza, au Mozambique, dont Donald Trump a affirmé à tort qu'elles finançaient des préservatifs "pour le Hamas" dans la bande de Gaza. Musk a reconnu plus tard que l'affirmation était erronée et a déclaré que "", mais la réduction des coûts s'est poursuivie.", a déclaré Gates. "", a-t-il poursuivi.Voici un extrait du billet de blog de Bill Gates :[QUOTE]Lorsque j'ai commencé à réfléchir à la manière de donner ma fortune, j'ai fait ce que je fais toujours lorsque je commence un nouveau projet : J'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu des ouvrages sur les grands philanthropes et leurs fondations afin d'éclairer mes décisions sur la manière exacte de donner en retour. J'ai également lu des ouvrages sur la santé mondiale pour m'aider à mieux comprendre les problèmes que je voulais résoudre.L'un des meilleurs ouvrages que j'ai lus est un essai d'Andrew Carnegie datant de 1889 et intitulé « L'Évangile de la richesse ». Il y défend l'idée que les riches ont la responsabilité de rendre leurs ressources à la société, une idée radicale à l'époque qui a jeté les bases de la philanthropie telle que nous la connaissons aujourd'hui.Dans la phrase la plus célèbre de l'essai, Carnegie affirme que « l'homme qui meurt ainsi riche meurt déshonoré ». J'ai beaucoup réfléchi à cette citation ces derniers temps. On dira beaucoup de choses sur moi à ma mort, mais je suis déterminé à ce que "il est mort riche" n'en fasse pas partie. Il y a trop de problèmes urgents à résoudre pour que je conserve des ressources qui pourraient être utilisées pour aider les gens.C'est pourquoi j'ai décidé de rendre mon argent à la société beaucoup plus rapidement que je ne l'avais initialement prévu. Au cours des 20 prochaines années, je donnerai la quasi-totalité de ma fortune à la Fondation Gates afin de sauver et d'améliorer des vies dans le monde entier. Et le 31 décembre 2045, la fondation fermera définitivement ses portes.Il s'agit d'un changement par rapport à nos plans initiaux. Lorsque Melinda et moi avons créé la Fondation Gates en 2000, nous avons inclus une clause dans la toute première charte de la fondation : l'organisation s'éteindrait plusieurs décennies après notre mort. Il y a quelques années, j'ai commencé à repenser cette approche. Plus récemment, avec l'aide de notre conseil d'administration, je crois maintenant que nous pouvons atteindre les objectifs de la fondation dans un délai plus court, en particulier si nous doublons les investissements clés et offrons plus de certitude à nos partenaires.Au cours des 25 premières années de la Fondation Gates, alimentée en partie par la générosité de Warren Buffett, nous avons donné plus de 100 milliards de dollars. Au cours des deux prochaines décennies, nous doublerons nos dons. Le montant exact dépendra des marchés et de l'inflation, mais je m'attends à ce que la fondation dépense plus de 200 milliards de dollars d'ici à 2045. Ce chiffre comprend le solde de la dotation et mes contributions futures.Cette décision intervient à un moment de réflexion pour moi. En plus de célébrer le 25e anniversaire de la fondation, cette année marque également plusieurs autres étapes importantes : C'est l'année où mon père, qui m'a aidé à créer la fondation, a eu 100 ans ; Microsoft a 50 ans ; et j'aurai 70 ans en octobre.Cela signifie que j'ai officiellement atteint l'âge où de nombreuses personnes sont à la retraite. Je respecte la décision de chacun de passer ses journées à jouer au pickleball, mais cette vie n'est pas tout à fait la mienne, du moins pas à plein temps. J'ai la chance de me réveiller chaque jour avec l'énergie nécessaire pour aller travailler. Et j'ai hâte de remplir mes journées de révisions stratégiques, de réunions avec des partenaires et de voyages d'étude aussi longtemps que je le pourrai.La mission de la Fondation Gates reste ancrée dans l'idée que le lieu de naissance ne doit pas déterminer les opportunités. Je suis impatient de voir comment notre prochain chapitre continuera à rapprocher le monde d'un avenir où chacun, où qu'il soit, aura la chance de vivre une vie saine et productive.Je suis très fier de ce que nous avons accompli au cours de nos 25 premières années d'existence.Nous avons joué un rôle central dans la création de Gavi et du Fonds mondial, qui ont tous deux transformé la manière dont le monde achète et fournit des outils vitaux tels que les vaccins et les antirétroviraux. Ensemble, ces deux groupes ont sauvé plus de 80 millions de vies à ce jour. Avec le Rotary International, nous avons été un partenaire clé dans la relance de l'effort d'éradication de la polio. Nous avons soutenu la création d'un nouveau vaccin contre le rotavirus qui a permis de réduire de 75 % le nombre d'enfants qui meurent chaque année de diarrhée. À chaque étape, nous avons réuni d'autres fondations, des organisations à but non lucratif,...