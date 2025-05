Un employé de Microsoft perturbe la keynote de la conférence Build de Satya Nadella,

protestant contre les contrats de cloud et d'IA de l'entreprise avec le gouvernement israélien.

Lopez a envoyé un courriel à l'ensemble du personnel pour expliquer sa décision d'organiser une manifestation

Microsoft : « il n'y a pas de preuve que nos technologies Azure et AI ont été utilisées pour nuire à des personnes »

Pour Hossam Nasr, Microsoft se contredit dans ses déclarations



Un employé de Microsoft a perturbé le discours du directeur général de l'entreprise en manifestant en faveur des Palestiniens lors de la conférence annuelle des développeurs de l'entreprise, lundi.Joe Lopez, un ingénieur en micrologiciel de Microsoft qui a travaillé sur certaines parties de la plateforme d'informatique en nuage de l'entreprise, Azure, a été escorté à l'extérieur de la conférence Build par la sécurité presque immédiatement après s'être confronté à Satya Nadella.« Satya, si vous montriez comment Microsoft tue les Palestiniens », a crié Lopez. « Et si vous montriez comment les crimes de guerre israéliens sont alimentés par Azure ? »Chers collègues de Microsoft et dirigeants de Microsoft,Vous avez peut-être déjà vu ou entendu parler de ma perturbation lors de la keynote de Microsoft Build ce matin.Je travaille en tant qu'ingénieur micrologiciel sous Azure Hardware Systems and Infrastructure (AHSI) depuis 4 ans. En tant que travailleur de Microsoft - bien que j'ai eu des expériences positives ici, en travaillant et en apprenant avec beaucoup de personnes incroyables - je ne peux plus rester en silence alors que Microsoft continue à faciliter le nettoyage ethnique du peuple palestinien par Israël.Comme beaucoup d'entre vous, j'ai suivi avec horreur le génocide en cours à Gaza. J'ai été choqué par le silence, l'inaction et l'insensibilité des dirigeants mondiaux alors que les Palestiniens souffrent, perdent leurs vies et leurs maisons et qu'ils implorent le reste du monde de prêter attention et d'agir.Comme beaucoup d'entre vous, j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice par des moyens modestes. Je me suis tenu informé, j'ai partagé des informations avec des amis, j'ai signé des pétitions, j'ai fait des dons. Tout en continuant à travailler chez Microsoft.C'est alors que j'ai découvert le mouvement No Azure for Apartheid, dont les membres s'organisent, agissent et s'expriment coûte que coûte. J'ai vu Ibtihal et Vaniya perturber le 50e anniversaire de Microsoft le 4 avril et j'ai été choquée d'entendre les mots qui sortaient de leur bouche. Microsoft tue les enfants ? Mon travail tue-t-il les enfants ?J'ai également été choquée par le silence de nos dirigeants. Le silence de Mustafa Suleyman, Brad Smith, Kevin Scott, Scott Guthrie et Satya Nadella. « Pourquoi ne réagissent-ils pas ? » me suis-je demandé. « Si nous ne sommes vraiment pas coupables, ne devraient-ils pas nier ces horribles accusations ? »J'ai commencé à chercher plus loin. J'ai lu les articles, vu les preuves, entendu les témoignages d'employés horrifiés de découvrir que la technologie que nous construisons est utilisée par Israël dans sa mission d'effacement du peuple palestinien.Un interrupteur avait été actionné. Après avoir pris connaissance de ces informations, je me suis rendu au travail tous les jours en pensant aux souffrances infligées par la machine de guerre israélo-américaine qui fonctionne sur Azure. J'ai rejoint Microsoft parce que je croyais sincèrement qu'il s'agissait de la « big tech la plus éthique ». Je pensais que le travail que je faisais permettait d'autonomiser les gens, et non de leur causer du tort.Microsoft a récemment mis en ligne un billet de blog, qui constitue sa première réponse officielle aux préoccupations que beaucoup lui crient à l'oreille depuis des années. Cette déclaration est loin de répondre à nos attentes. Les audits non transparents de nos opérations dans le nuage en Israël (menés par Microsoft elle-même et une entité externe anonyme) qui ne font état d'aucun acte répréhensible de la part de l'entreprise ne m'apportent aucun soulagement. En fait, cette réponse m'a encore plus poussé à m'exprimer. Microsoft a ouvertement admis avoir accordé au ministère israélien de la défense « un accès spécial à nos technologies au-delà des termes de nos accords commerciaux ». Croyez-vous vraiment que cet « accès spécial » n'a été autorisé qu'une seule fois ? De quel type d'« accès spécial » ont-ils vraiment besoin ? Et qu'en font-ils ?Les dirigeants rejettent nos affirmations selon lesquelles la technologie Azure est utilisée pour cibler ou blesser des civils à Gaza. Ceux d'entre nous qui ont été attentifs savent qu'il s'agit d'un mensonge éhonté. Chaque octet de données stockées dans le nuage (dont une grande partie contient probablement des données obtenues par une surveillance de masse illégale) peut être et sera utilisé comme justification pour raser des villes et exterminer des Palestiniens. Nous n'avons pas besoin d'un audit interne pour savoir qu'un des principaux clients d'Azure commet des crimes contre l'humanité. Nous le voyons en direct sur l'internet tous les jours.Microsoft a annoncé la semaine dernière qu'elle avait récemment mené un examen interne et fait appel à une société externe anonyme pour évaluer la manière dont sa technologie est utilisée dans le conflit à Gaza. Microsoft affirme que sa relation avec le ministère israélien de la défense (IMOD) est « structurée comme une relation commerciale standard » et qu'elle n'a « trouvé aucune preuve que les technologies Azure et AI de Microsoft, ou tout autre logiciel, ont été utilisées pour nuire à des personnes ou que l'IMOD n'a pas respecté nos conditions de service ou notre code de conduite en matière d'intelligence artificielle ».Cette nouvelle protestation des employés intervient quelques semaines seulement après que deux anciennes employées de Microsoft ont perturbé l'événement organisé à l'occasion du 50anniversaire de l'entreprise. L'une d'elles a qualifié le PDG de Microsoft chargé de l'IA, Mustafa Suleyman, de « profiteur de guerre » et a demandé à Microsoft de « cesser d'utiliser l'IA à des fins de génocide dans notre région ». La deuxième manifestante a interrompu le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, l'ancien PDG Steve Ballmer et Nadella plus tard au cours de l'événement.Des manifestations ont été organisées par, un groupe d'employés actuels et anciens de Microsoft qui se mobilise contre les contrats de Microsoft avec le gouvernement israélien. Le groupe accuse Microsoft de « soutenir et de permettre un État d'apartheid » en ne suspendant pas les ventes de services d'informatique dématérialisée et d'intelligence artificielle à Israël. Il a également mis en évidence les rapports des médias qui détaillent l'utilisation accrue par l'armée israélienne d'Azure et de la technologie OpenAI pour recueillir des informations par le biais de la surveillance de masse et utiliser des outils d'IA pour transcrire et traduire des appels téléphoniques, des textes et des messages audio.Hossam Nasr, organisateur de(Noaa) et ancien employé de Microsoft licencié pour avoir organisé une veillée devant le siège de Microsoft pour les Palestiniens tués à Gaza, a qualifié la dernière déclaration de l'entreprise de contradictoire la semaine dernière. « D'un côté, ils affirment que leur technologie n'est pas utilisée pour nuire aux habitants de Gaza, et de l'autre, ils admettent qu'ils n'ont aucune idée de la manière dont leurs technologies sont utilisées », a déclaré Nasr. « Il est très clair que leur intention avec cette déclaration n'est pas de répondre aux préoccupations de leurs travailleurs, mais plutôt de faire un coup de relations publiques pour blanchir leur image qui a été ternie par leur relation avec l'armée israélienne ».Depuis plus d'un an, le groupe proteste contre les contrats de Microsoft avec l'armée israélienne dans le domaine de l'intelligence artificielle et de cloud computing. Il a été établi que le logiciel Azure de l'entreprise a permis la surveillance des Palestiniens par Israël et a été utilisé par l'unité Ofek de l'armée de l'air israélienne, qui gère des bases de données de cibles potentielles pour des frappes aériennes meurtrières. Les documents divulgués montrent également que Microsoft a une « empreinte dans toutes les infrastructures militaires majeures » en Israël, selon +972 Magazine.« Il y a un an, les travailleurs ont lancé la campagne No Azure for Apartheid et la pétition dans un état d'urgence après sept mois de génocide », a écrit Anna Hattle, travailleuse de Microsoft et organisatrice de Noaa, dans un courriel adressé à la direction de l'entreprise le 15 mai. « Nous sommes actuellement témoins des mêmes crimes commis il y a 77 ans, avec une différence essentielle : aujourd'hui, les forces d'occupation israéliennes mènent ce génocide à une échelle beaucoup plus grande grâce au cloud de Microsoft et à la technologie de l'IA. »Source : Joe Lopez Les employés d'une entreprise devraient-ils avoir le droit de contester publiquement des contrats qu'ils jugent immoraux, ou leur rôle se limite-t-il à faire leur travail, sans interférer avec les décisions stratégiques de l'entreprise ?Peut-on justifier la fourniture de technologies de surveillance et d’intelligence artificielle à un gouvernement en situation de conflit prolongé, au nom de l’objectivité commerciale et de la neutralité ?Est-il acceptable qu’une entreprise priorise ses relations commerciales au détriment de l’impact de ses actions sur les droits humains ?Comment les protestations internes affectent-elles la culture d'entreprise et la perception publique de la marque ? Une entreprise doit-elle prendre en compte les préoccupations sociales et politiques de ses employés ?Jusqu’où une entreprise technologique doit-elle aller pour éviter de devenir complice dans des violations des droits humains en raison de ses partenariats avec des gouvernements ?