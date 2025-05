Microsoft annonce que l'agent de codage GitHub Copilot est disponible en avant-première publique



« Le backlog vous déprime ? Vous croulez sous la dette technique ? Déléguez les problèmes à Copilot. » Selon Microsoft, il suffit d'assigner un problème (ou plusieurs problèmes) à Copilot comme un développeur le fait avec un autre, à partir de github.com, de GitHub Mobile ou de l'interface de commande GitHub. Microsoft précise que Copilot travaille en arrière-plan, en utilisant son propre environnement de développement sécurisé basé sur le cloud et alimenté par GitHub Actions : « Copilot explore le dépôt, effectue des changements et valide même son travail avec vos tests et linter avant de le pousser »Une fois que Copilot a terminé sa tâche, il notifie le développeur pour révision. Celui-ci a alors la possibilité de demander des modifications en laissant des commentaires dans la pull request. Il peut également consulter la branche localement et continuer à travailler dans son EDI, avec Copilot à ses côtés.D'après Microsoft, Copilot excelle dans les tâches de complexité faible à moyenne dans des bases de code bien testées, depuis l'ajout de fonctionnalités et la correction de bugs jusqu'à l'extension des tests, le refactoring et l'amélioration de la documentation. Les utilisateurs peuvent même assigner plusieurs problèmes à Copilot en même temps.L'entreprise annonce que l'agent de codage Copilot est désormais disponible pour les abonnés de Copilot Pro+ et Copilot Enterprise. Si l'utilisateur est un abonné à Copilot Enterprise, un administrateur devra activer la nouvelle politique de l'agent de codage Copilot avant qu'il puisse y accéder. « L'utilisation de l'agent consomme des minutes GitHub Actions et des requêtes premium Copilot, à partir des droits inclus dans votre plan », précise l'entreprise.Par ailleurs, Microsoft indique qu'à partir du 19 mai 2025, l'agent de codage Copilot est déployé pour les utilisateurs de GitHub Mobile sur iOS et Android, ainsi que pour GitHub CLI. La disponibilité pour les deux plateformes s'étendra progressivement à plus d'utilisateurs tout au long de la semaine.De plus, à partir du 4 juin, l'agent de codage Copilot utilisera une requête premium pour chaque requête de modèle effectuée par l'agent. Selon l'entreprise, il s'agit d'une fonctionnalité en avant-première, qui pourra être modifiée à l'avenir.Quel est votre avis sur le sujet ?Avez-vous déjà utilisé cet outil ou un outil similaire pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui, qu'en pensez-vous ?