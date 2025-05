En 3,5 ans, le Bloc-notes est passé de « à peine maintenu » à « il écrit pour vous ». Les fonctions d'IA dans Windows se généralisent progressivement et deviennent incontournables

L'intégration de l'IA remet en cause la simplicité historique de l'outil

Il n'est pas nécessaire que tout soit doté de fonctions d'IA. Je préférerais que la corbeille soit dotée d'une IA plutôt que le Bloc-notes. Cette tendance à vouloir intégrer l'IA partout détruit les logiciels utiles et permet aux entreprises d'inciter les utilisateurs à payer pour une technologie peu fiable.



C'est cela et le fait qu'il soit de plus en plus impossible d'installer Windows sans se connecter à Internet et créer un compte Microsoft qui m'ont forcé à arrêter d'utiliser Windows. Aujourd'hui, il est tout simplement intolérable de voir à quel point les principaux éditeurs de logiciels manquent de respect à l'égard de leurs utilisateurs.





Les utilisateurs ont-ils réellement besoin de ces fonctionnalités d'IA ?

Microsoft ajoute également des capacités d'IA à d'autres applications

À la fin de l'année 2021, les mises à jour majeures du Bloc-notes, l'éditeur de texte intégré de Windows, étaient si rares depuis si longtemps qu'une légère refonte et une poignée de nouveaux paramètres étaient considérées comme une mise à jour majeure. Les nouvelles mises à jour sont devenues beaucoup plus fréquentes depuis lors. L'entreprise vise désormais à transformer son éditeur de texte basique en un outil de travail ou d'étude plus utile.Pour cela, Microsoft a commencé par introduire une interface plus contemporaine pour le Bloc-notes, incluant des fonctionnalités telles que le mode sombre et la gestion des onglets, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. Il a ensuite ajouté un correcteur orthographique et une fonction d'autocorrection En novembre 2024, Microsoft a commencé à tester une mise à jour permettant aux utilisateurs de réécrire ou de résumer du texte dans le Bloc-notes à l'aide de deux fonctions d'IA générative : Rewrite et Summarize. Aujourd'hui, une autre mise à jour de prévisualisation va plus loin en vous permettant d'écrire un texte généré par l'IA à partir de zéro avec des instructions de base (la fonction s'appelle Write, pour la différencier de la fonction Rewrite).Le Bloc-notes existe depuis plus de quarante ans. L'éditeur de texte est resté largement inchangé pendant la majeure partie de cette période. L'une des constantes sur lesquelles les utilisateurs ont pu compter pendant tout ce temps est que le Bloc-notes est gratuit et ne nécessite pas l'ouverture d'un compte Microsoft pour l'utiliser. Ces deux éléments sont désormais remis en question par l'ajout de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA générative Cette évolution s'inscrit dans l'approche de Microsoft visant à intégrer l'IA partout. Microsoft précise que les fonctions d'IA du Bloc-notes peuvent être désactivées dans les paramètres de l'application et qu'elles ne seront évidemment pas disponibles si vous utilisez un compte local au lieu d'un compte Microsoft.L'utilisation des fonctions d'IA du Bloc-notes nécessite que l'utilisateur se connecte à un compte Microsoft ou à un compte Microsoft 365 Personal ou Microsoft 365 Famille. Bien sûr, vous pouvez toujours l'utiliser sans compte Microsoft ou un abonnement à Microsoft 365. (Ces options ne concernent que ceux qui souhaitent utiliser les capacités d'IA.) Mais ce choix suscite des inquiétudes et des critiques de la part des utilisateurs de longue du Bloc-notes.Comme Rewrite et Summarize, la fonction Write nécessite aussi que les utilisateurs soient connectés à un compte Microsoft, car son utilisation requiert l'utilisation de votre allocation mensuelle de crédits d'IA de Microsoft. Selon une page d'assistance dédiée, les utilisateurs qui n'ont pas un abonnement payant à Microsoft 365 reçoivent 15 crédits par mois. Ceux qui ont un abonnement personnel ou un plan familial reçoivent 60 crédits par mois à la place. La simplicité du Bloc-notes et son approche sans fioritures ont été la marque de sa popularité durable . Contrairement à de nombreux éditeurs de texte et éditeurs de code modernes, la force du Bloc-notes réside dans sa facilité d'utilisation et sa conception minimaliste, des qualités qui ont résisté à l'épreuve du temps. Le Bloc-notes est depuis longtemps un exemple de « si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas ». Ce qui convenait à la plupart des utilisateurs.Jusqu'à présent, les utilisateurs ont profité de ses fonctions de base sans avoir besoin d'un compte ou d'un abonnement. Mais avec l'ajout de Rewrite Summarize et Write, le débat s'intensifie : même les outils les plus basiques devraient-ils être assortis d'un paywall lorsqu'ils sont améliorés par une IA avancée ?Ces fonctions ne sont pas indispensables pour utiliser le Bloc-notes comme éditeur de texte. Vous pouvez tout à fait désactiver ces fonctions et vous ne verrez même pas d'icône à cet effet dans le Bloc-notes. Mais l'icône et les invites liées à ces fonctions peuvent être considérées comme des publicités. Si vous essayez d'utiliser ces fonctions d'IA alors que vous n'avez pas d'abonnement payant, vous verrez apparaître une page d'abonnement à Microsoft 365.La décision de Microsoft de placer ces fonctions derrière un paywall s'explique à la fois par les structures de coûts et par la tendance générale du secteur à proposer des fonctions « freemium ». Généralement, l'application offre des fonctionnalités gratuites et peut être utilisée sans voir de publicités ou sans avoir à payer pour débloquer des fonctionnalités, mais ceux qui veulent utiliser l'ensemble des fonctions offertes par l'application doivent payer.Cette approche, qui n'est pas entièrement nouvelle dans le domaine des applications mobiles et des logiciels haut de gamme, est un changement notable pour un service historiquement gratuit comme le Bloc-notes. « Ils n'ont pas compris que la simplicité était le principal attrait du Bloc-notes », a écrit un critique.Microsoft publie également des mises à jour préliminaires pour Paint et Snipping Tool, deux autres applications Windows de base qui n'ont pas connu beaucoup de mises à jour majeures avant l'ère Windows 11. Les fonctionnalités de Paint sont principalement liées à l'IA, notamment un « générateur d'autocollants » et un outil de sélection intelligente piloté par l'IA « pour vous aider à isoler et à modifier des éléments individuels dans votre image ».Snipping Tool bénéficie de deux nouvelles fonctionnalités. La première fonctionnalité est un sélecteur de couleurs qui vous permet d'afficher les valeurs hexagonales, RVB ou HSL des couleurs d'une capture d'écran donnée. La seconde est une option de « capture d'écran parfaite » qui tentera de recadrer automatiquement les fenêtres d'application ou d'autres éléments à l'écran sans que vous ayez à les modifier manuellement après la capture d'écran.La fonction de capture d'écran parfaite semble utiliser le traitement local plutôt que le traitement dans le cloud, car elle nécessite un PC Copilot+. Cela signifie que son utilisation ne nécessite pas de crédits d'IA, mais qu'elle ne fonctionnera que sur les nouveaux PC équipés de processeurs optimisés pour l'IA.Ces mises à jour sont diffusées aux Windows Insiders dans les canaux Canary et Dev, qui reçoivent les nouvelles fonctionnalités plus rapidement que les canaux Beta ou Release Preview, mais qui sont également moins stables. Ces fonctions ne seront pas diffusées au grand public, mais celles qui le seront devraient l'être dans les semaines ou les mois à venir. Dans les commentaires toutefois, l'insistance de Microsoft sur l'IA est vivement critiquée.Un critique a écrit : « on peut se demander si l'IA ne sera pas retirée du Bloc-notes dans quelques années, lorsque l'engouement sera passé. Cela semble être le résultat d'une sorte d'initiative à l'échelle de l'entreprise visant à promouvoir l'IA, à l'instar de ce qui se passe chez Google et d'autres. Mais leurs propres employés affirment que la technologie ne fonctionne pas. Au lieu de cela, elle multiplie les erreurs et augmente la charge de travail ».Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'intégration de l'IA dans le Bloc-notes ? Est-ce nécessaire ?Que pensez-vous du choix de Microsoft de placer ces fonctions d'IA derrière un paywall ?Selon les critiques, l'intégration de l'IA ruine la simplicité et l'attrait du Bloc-notes. Qu'en pensez-vous ?