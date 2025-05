Poutine menace d'« étrangler » Microsoft et Zoom alors qu'il intensifie la guerre des mots avec un Trump furieux au sujet de l'Ukraine, "nous devrions répondre en retour", a déclaré Poutine.

J'ai toujours eu de très bonnes relations avec Vladimir Poutine de Russie, mais quelque chose lui est arrivé. Il est devenu complètement fou ! Il tue inutilement beaucoup de gens, et je ne parle pas seulement de soldats. Des missiles et des drones sont tirés sur des villes en Ukraine, sans aucune raison. J'ai toujours dit qu'il voulait TOUTE l'Ukraine, et pas seulement une partie, et peut-être que cela s'avère juste, mais s'il le fait, cela conduira à la chute de la Russie ! De même, le président Zelenskyy ne rend pas service à son pays en parlant comme il le fait. Tout ce qui sort de sa bouche cause des problèmes, je n'aime pas ça, et il vaudrait mieux que ça cesse. Il s'agit d'une guerre qui n'aurait jamais commencé si j'étais président. C'est la guerre de Zelenskyy, de Poutine et de Biden, pas celle de Trump. Je ne fais qu'aider à éteindre les grands et vilains incendies qui ont été allumés par une incompétence et une haine flagrantes. J'ai toujours eu de très bonnes relations avec Vladimir Poutine de Russie, mais quelque chose lui est arrivé. Il est devenu complètement fou ! Il tue inutilement beaucoup de gens, et je ne parle pas seulement de soldats. Des missiles et des drones sont tirés sur des villes en Ukraine, sans aucune raison. J'ai toujours dit qu'il voulait TOUTE l'Ukraine, et pas seulement une partie, et peut-être que cela s'avère juste, mais s'il le fait, cela conduira à la chute de la Russie ! De même, le président Zelenskyy ne rend pas service à son pays en parlant comme il le fait. Tout ce qui sort de sa bouche cause des problèmes, je n'aime pas ça, et il vaudrait mieux que ça cesse. Il s'agit d'une guerre qui n'aurait jamais commencé si j'étais président. C'est la guerre de Zelenskyy, de Poutine et de Biden, pas celle de Trump. Je ne fais qu'aider à éteindre les grands et vilains incendies qui ont été allumés par une incompétence et une haine flagrantes.



En février 2022, la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine et a commencé à occuper une plus grande partie du pays. Cette invasion russe a été condamnée par la communauté internationale : de nombreux pays ont imposé des sanctions contre la Russie et ont envoyé une aide humanitaire et militaire à l'Ukraine. Malgré cela, certains rapports ont révélé que la Russie a mené à plusieurs reprises des attaques délibérées et aveugles contre des civils loin de la ligne de front.L'une des sanctions notables est le sevrage des entreprises russes des services en nuage des GAFAM. En mars 2024, Amazon, Microsoft et Google ont empêché les entreprises russes de faire usage de leurs services d’informatique en nuage. En réponse, Vladimir Poutine a chargé le gouvernement russe d’étudier les besoins en matière de production nationale de consoles de jeux fixes et portable, de services de cloud gaming et de systèmes d’exploitation souverains.Récemment, le président russe Vladimir Poutine a menacé d' "étrangler" les entreprises technologiques américaines, dont Microsoft et Zoom, au lendemain de la tirade furieuse du président Donald Trump contre le dirigeant russe. "", a déclaré Poutine, après avoir appris que les deux entreprises technologiques américaines opéraient toujours techniquement en Russie, bien qu'elles s'en soient officiellement retirées en raison de la guerre en Ukraine.Les commentaires de Poutine sont intervenus après que le Kremlin a déclaré que Donald Trump montrait des signes de "surcharge émotionnelle" après que le président américain a déclaré à des journalistes qu'il ne savait pas "". Dans un message publié sur Truth Social, Trump a également affirmé que Poutine était devenu "".La Russie a bombardé l'Ukraine avec des missiles et des frappes de drones au cours des trois dernières nuits, ne montrant aucun signe de relâchement malgré les demandes de Trump de mettre fin à la guerre. Il y a une semaine, Trump et Poutine se sont entretenus au téléphone pendant deux heures, le président américain déclarant que "le ton et l'esprit de la conversation étaient excellents". "", a déclaré Trump.Mais en l'absence d'un accord de cessez-le-feu de 30 jours, comme cela avait été proposé, la Russie a continué à attaquer l'Ukraine, y compris la population civile du pays. Les autorités ukrainiennes estiment qu'environ 900 drones ont été lancés par la Russie lors d'attaques menées dans la nuit de 23 mai au 25 mai. Le président français Emmanuel Macron a réagi en déclarant que les attaques russes "".En outre, le sénateur républicain Chuck Grassley, président pro Trump du Sénat, a encouragé Donald Trump à imposer des sanctions supplémentaires à la Russie pour son mauvais comportement. "", a posté le républicain de l'Iowa sur le site X.Trump a déclaré aux journalistes à l'aéroport de Morristown, alors qu'il quittait son club de golf de Bedminster, qu'il envisageait une telle mesure. Le président a déclaré qu'il était "absolument" ouvert à de nouvelles sanctions. "", a également déclaré Trump. "". "", s'est plaint le président.Trump était resté largement silencieux tout au long du week-end, alors qu'il prononçait un discours à West Point et jouait au golf à Bedminster, le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'encourageant à réagir. "", a déclaré Zelensky sur Telegram. "".À son tour, Trump a écrit sur Truth Social que les propos de Zelensky n'arrangeaient pas les choses. "", a déclaré le président américain. Lors de sa campagne, Trump se vantait que ses talents de négociateur mettraient fin à la guerre en Ukraine dans les 24 heures suivant son entrée en fonction. Mais jusqu'à présent, il a été frustré par la lenteur des progrès.Une réunion décisive qui devait avoir lieu en Turquie au début du mois n'a finalement pas eu lieu au niveau des dirigeants, Poutine ayant refusé de se présenter. Plus tard, Trump a déclaré que Poutine n'avait pas pris l'avion pour la Turquie parce que le président américain ne s'y rendait pas, car Trump était en déplacement en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis. Trump a ensuite téléphoné à Poutine le lundi suivant.Dans son message sur Truth Social, Trump a continué à rejeter la responsabilité de la guerre sur son prédécesseur. "", a-t-il affirmé. "", a déclaré le président.En attendant, la Russie continue à développer sa propre technologie pour faire face aux sanctions. Outre le domaine des consoles et des jeux, des rapports ont montré qu'en 2022, la Russie a cherché à débarrasser ses ordinateurs de Windows au profit de Linux en raison des sanctions occidentales. Le ministère de la sécurité du numérique du pays avait donc conseillé les éditeurs à adapter leurs solutions à Linux sous peine d’exclusion du registre des logiciels nationaux.Pensez-vous que cette déclaration de Poutine est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?