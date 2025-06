La prochaine Xbox de Microsoft est une plateforme de jeu fonctionnant sous Windows et équipée d'une puce AMD

une initiative qui souligne l'évolution des consoles modernes vers des PC de jeux

Les consoles modernes ressemblent de plus en plus à des PC

La rétrocompatibilité fait toujours partie du plan de Microsoft

Microsoft tente de redonner vie à la marque Xbox en difficulté

Conclusion



Microsoft a été confronté à des difficultés sur le marché des consoles de jeux ces dernières années et a vu les ventes de la Xbox s'effondrer. Par exemple, en août 2024, un rapport a révélé une baisse stupéfiante de 42 % des revenus de la division Xbox au cours du trimestre précédent. Elle a vendu moins de 900 000 unités Xbox, contre 4,5 millions d'unités de PlayStation 5 expédiées. Mais Microsoft n'abandonne pas encore le marché des consoles de salon.La firme de Redmond va repenser la Xbox à partir de la prochaine génération de la console. La présidente de Xbox a déclaré que la prochaine génération comprendra des appareils pouvant tenir dans vos mains, ce qui suggère qu'elle pourrait inclure des consoles portables sous Windows comme la ROG Xbox Ally.« Il s'agit de vous offrir une plateforme de jeu qui vous accompagne partout, afin que vous puissiez jouer aux jeux que vous voulez sur n'importe quel appareil, où que vous soyez, et vous offrir une expérience Xbox qui n'est pas verrouillée sur une seule boutique ou liée à un seul appareil. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe Windows pour faire en sorte que Windows soit la plateforme numéro un pour les jeux », a-t-elle déclaré.La ROG Xbox Ally est une console portable de marque Xbox construite par le fabricant de PC Asus. Elle fonctionne sous Windows 11 et donne un accès à Steam et à d'autres boutiques de jeux. La prochaine génération des appareils de Xbox pourrait être la réponse de Microsoft aux consoles portables, comme la Steam Deck. Cette console de Valve fonctionne sous SteamOS, une distribution Linux menace de renverser Windows dans la filière des jeux sur PC La frontière entre les jeux sur PC et les jeux sur consoles de salon s'efface progressivement depuis quelques années. Les consoles de jeux modernes ressemblent de plus en plus à des PC, dans leur fonctionnement interne. Sur le plan matériel, les puces et les environnements de développement spécifiques aux consoles de jeux ont depuis longtemps cédé la place à des architectures de type PC, plus simples et plus faciles à utiliser pour les développeurs de jeux.En ce qui concerne l'interface PC, des initiatives telles que le mode Big Picture de Steam et SteamOS dans son ensemble se sont efforcées de faire du jeu sur PC avec une manette de poche une expérience plus proche de celle d'une console. Selon les analystes, une nouvelle ère s'ouvre dans l'industrie du jeu.L'Asus Xbox ROG Ally montre que Microsoft s'oriente vers cette fusion. L'appareil promet de remplacer les icônes du bureau et la barre des tâches de Windows par une « expérience Xbox pour ordinateur de poche » en plein écran. L'entreprise a déclaré que cela minimisera l'activité en arrière-plan et reportera les tâches non essentielles qui prennent de la mémoire vive et des ressources informatiques sur un système d'exploitation Windows de bureau complet.Cette interface ne sera pas non plus exclusive à l'ordinateur de poche d'Asus ; Microsoft a déclaré qu'elle serait déployée sur d'autres appareils Windows à partir de l'année prochaine. Ainsi, la prochaine Xbox pourrait être l'un de ces appareils Windows. Sarah Bond a ajouté que la nouvelle génération de Xbox sera dotée d'une puce AMD personnalisée et fonctionnera sous Windows ; mais cette fois, elle ne sera pas limitée à un seul appareil ou magasin.La Xbox Ally fonctionne sous une version simplifiée de Windows et dispose d'une interface similaire à celle d'une console. Mais il lui manque un élément clé d'une console Xbox : la possibilité de jouer à des jeux Xbox de manière native. Elle ne pourra lire que les jeux Xbox disponibles en version PC. À ce propos, Sarah Bond a tenu à rassurer les fans en affirmant que cela ne serait pas le cas pour la Xbox de nouvelle génération, qui serait rétrocompatible.Sarah Bond dans sa présentation : « en collaboration avec AMD, nous faisons progresser l'état de l'art en matière de puces pour jeux vidéo afin d'offrir la prochaine génération d'innovations graphiques, de débloquer un niveau de qualité visuelle plus élevé, ainsi qu'une expérience de jeu immersive et une expérience utilisateur améliorées grâce à la puissance de l'IA, tout en conservant la compatibilité avec votre bibliothèque existante de jeux Xbox ».Une console de salon fonctionnant sous une version modifiée de la Xbox Experience for Handhelds donnerait aux joueurs de salon un accès instantané à des dizaines de milliers de jeux conçus pour Windows, avec une interface et un facteur de forme familiers pour les joueurs de salon.Ce type de bibliothèque logicielle donnerait à la Xbox basée sur Windows une longueur d'avance sur la sélection plus limitée de ports disponibles sur les consoles concurrentes, surtout si elle maintient la compatibilité avec votre bibliothèque existante de jeux Xbox. Microsoft construirait probablement son propre matériel Xbox basé sur Windows, mais pourrait aussi concéder des licences pour sa nouvelle interface de jeu Windows unifiée pour la console.La marque Xbox est en difficulté. La Xbox One a été largement dépassée par la PS4 de Sony, et les ventes de matériel Xbox Series S/X se sont effondrées ces dernières années . Semblant reconnaître ce fait, Microsoft a commencé à proposer les anciennes exclusivités de la console Xbox sur d'autres plateformes, abandonnant ainsi le potentiel des jeux exclusifs pour le système au profit de la perspective d'une augmentation des droits de licence des logiciels.Une Xbox de salon fonctionnant sous Windows pourrait être ce dont Microsoft a besoin pour redresser sa marque de consoles de salon. Du côté des PC, cependant, Microsoft reste une force avec laquelle il faut compter. Pratiquement tous les ordinateurs de bureau ou portables destinés aux jeux fonctionnent par défaut sous Windows, malgré les efforts timides d'Apple pour faire de son système d'exploitation macOS une plateforme de jeu sérieuse.Et si SteamOS, basé sur Linux, a créé une niche importante de PC de jeu portables - et laisse entrevoir des tentatives de pénétrer l'espace des ordinateurs de bureau -, il n'y parvient que grâce à une couche de compatibilité Proton construite sur la base du fort intérêt des développeurs pour les jeux Windows.Microsoft met déjà en avant son avantage logiciel par rapport à SteamOS, en promouvant la « bibliothèque de jeux agrégée » de Xbox Experience for Handhelds qui peut fournir « l'accès à des jeux que vous ne pouvez pas obtenir ailleurs » par le biais de plusieurs lanceurs de jeux basés sur Windows. Il n'y a aucune raison de penser que les joueurs ne seraient pas intéressés par ce type d'accès sans compromis à l'ensemble des options de jeux Windows.Microsoft prépare depuis des années la marque Xbox à cette fusion ultime entre les jeux sur PC et sur consoles. Alors que le nom « Xbox » était autrefois synonyme des efforts de Microsoft en matière de jeux sur console, ce n'est plus le cas depuis le lancement de « Xbox on Windows 10 » en 2015 et de l'application Windows Xbox qui en a découlé. Microsoft a également ajouté des choses telles que l'initiative « Play Anywhere » et Xbox Game Pass pour PC.Ces initiatives ont habitué les joueurs à des achats et des abonnements leur donnant accès à des jeux à la fois sur les consoles Xbox et les PC Windows. Si votre console Xbox de salon jouait directement aux jeux Windows (ainsi que votre PC de jeu portable basé sur Windows), ce type de promesse « Play Anywhere » serait d'autant plus simple à tenir sans que les développeurs et les éditeurs de jeux aient à fournir d'effort de portage supplémentaires.Il est vrai qu'une console Xbox basée sur Windows signifierait que Microsoft renoncerait à facturer aux développeurs tiers une redevance de 30 % pour avoir le privilège de proposer des logiciels sur son marché actuel de consoles en vase clos. Et les fabricants de PC de jeu concurrents qui travaillent actuellement en partenariat avec Microsoft pourraient ne pas être très heureux de voir le géant technologique de Redmond empiéter sur leur espace.Mais cela pourrait en valoir la peine pour consolider la place de Windows - et donc de Microsoft - dans l'espace des consoles de jeu de salon. Source : Sarah Bond, présidente de Xbox