À un an du 25e anniversaire de la Xbox, il semble que l'on abandonne à peu près tout ce qui a fait la grandeur de la marque Xbox au départ. Commençons par l'annonce de la console portable [ASUS ROG Xbox Ally]. J'ai vu des réactions mitigées et cela me laisse perplexe, car je ne vois pas pourquoi quelqu'un achèterait ce matériel. Tout comme la Xbox originale, il est construit sur Windows, une version réduite de Windows, mais c'est toujours Windows. Il ne s'agit donc pas d'une nouveauté.





Criques de Laura Fryer à l'égard de l'absence d'exclusivité sur la Xbox

Microsoft a admis avoir perdu la guerre des consoles face au rival Sony

Microsoft envisagerait de réduire davantage la taille de la division Xbox

Laura Fryer est une figure historique de l'industrie vidéoludique, surtout connue pour son rôle chez Microsoft. Elle a rejoint Microsoft Game Studios en 1995, peu après la création du studio, et y gravit les échelons. Elle assume la production de plusieurs titres majeurs, comme Gears of War ou Zoo Tycoon. En mai 2000, Laura Fryer devient directrice de l'unité Xbox Advanced Technology Group et prend part aux débuts du projet original de la console Xbox.Dans une analyse intitulée « The Future of Xbox » publiée sur sa chaîne YouTube, Laura Fryer n'a pas mâché ses mots. Pour elle, une chose est claire : « le matériel Xbox est mort ». Elle déplore le fait que Microsoft a abandonné progressivement au fi des ans tout ce qui a fait la grandeur de la marque.Ce constat amer de la part de Laura Fryer intervient à un moment où Microsoft multiplie les partenariats avec des entreprises comme ASUS, Meta ou AMD. Ces partenariats ont donné lieu à des choses telles que la ROG Ally Xbox Edition et la Meta Quest 3S Xbox Edition. Selon Laura Fryer, ces exemples sont le signe d'un abandon progressif du matériel maison au profit d’appareils sous Windows ou compatibles multiplateformes, mais sans identité propre.« Il est évident qu'en tant que membre fondateur de l'équipe Xbox, je ne suis pas satisfait de la situation actuelle. Je n'aime pas voir toute la valeur que j'ai contribué à créer s'éroder lentement. Je suis triste, car, à mon avis, il semble que Xbox ne veuille plus - ou ne puisse plus - livrer de matériel. Ce partenariat représente donc une sortie lente de l'activité matérielle. Personnellement, je pense que le matériel Xbox est mort », a déclaré Laura Fryer.La ROG Xbox Ally est une console portable de marque Xbox construite par le fabricant de PC Asus. Elle fonctionne sous Windows 11 et donne un accès à Steam et à d'autres boutiques de jeux. La prochaine génération des appareils de Xbox pourrait être la réponse de Microsoft aux consoles portables, comme la Steam Deck. Cette console de Valve fonctionne sous SteamOS, une distribution Linux qui menace de renverser Windows dans la filière des jeux sur PC Laura Fryer a prédit que la prochaine console portable serait pénalisée par certains des problèmes plus généraux auxquels la marque Xbox est actuellement confrontée, notamment le manque d'expériences exclusives convaincantes : « Xbox ne propose plus d'exclusivités. Même si Xbox propose un jeu incroyablement génial, "Xbox Anywhere" signifie que je peux jouer à ce jeu sur n'importe quelle plateforme », a-t-elle fait remarquer dans son analyse.De nombreux titres Xbox « first-party » semblent également souffrir de cycles de développement prolongés. Plusieurs titres notables étaient absents du récent Xbox Games Showcase, tels que State of Decay 3, annoncé à l'origine il y a cinq ans, Fable et le remake de la franchise populaire Perfect Dark.À ses yeux, l'absence d'expériences exclusives et les années qui séparent les sorties majeures ne donnent aux consommateurs aucune raison convaincante d'envisager l'ASUS ROG Xbox Ally ou la Xbox Ally X plutôt que des alternatives telles que la Steam Deck OLED ou la construction de leur propre PC. « Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle ces jeux sont en retard. C'est parce que Xbox a perdu sa culture de commercialisation à grande échelle », dit-elle.« Ils n'ont pas le personnel ni les processus nécessaires pour commercialiser leurs produits. Et c'est dommage, car ils étaient autrefois les meilleurs dans ce domaine », a-t-elle poursuivi. Laura Fryer n'est pas la seule ancienne cadre de Xbox à déplorer la situation de son ancienne entreprise de jeux vidéo. L'ancien vice-président de Xbox, Mike Ybarra, qui a quitté son poste de président d'Activision Blizzard l'année dernière, a écrit sur X (ex-Twitter) :« Il est difficile de voir Xbox ne pas savoir qui elle est et ce qu'elle devrait être. Il y a encore des gens formidables là-bas. Ils doivent déterminer ce qui doit changer, et vite. Je suis un grand fan et je resterai toujours fidèle à la marque. J'encourage l'équipe depuis les coulisses. Choisissez votre voie et suivez-la ».Lorsqu'un abonné a fait valoir que l'écosystème et la console coexistent, Mike Ybarra a répondu : « vous buvez les paroles de Microsoft. Demandez à n'importe qui dans la rue ce qu'est la Xbox et 99 % du temps, on vous répondra qu'il s'agit d'une console de jeux vidéo. C'est son identité. Point final ».Microsoft a été confronté à des difficultés sur le marché des consoles de jeux ces dernières années et a vu les ventes de la Xbox s'effondrer. Par exemple, en août 2024, un rapport a révélé une baisse stupéfiante de 42 % des revenus de la division Xbox au cours du trimestre précédent. Elle a vendu moins de 900 000 unités Xbox, contre 4,5 millions d'unités de PlayStation 5 expédiées. Mais Microsoft n'abandonne pas encore le marché des consoles de salon.Il semble que Laura Fryer et Mike Ybarra souhaitent que Microsoft continue à se développer dans le domaine des consoles. Cependant, Microsoft a essentiellement admis avoir perdu la guerre des consoles face à Sony (et Nintendo), et a donc élaboré la nouvelle stratégie « Everything Is an Xbox ».« Pour moi, c'est simple, Xbox devrait s'efforcer de devenir le plus grand éditeur mondial de contenu de divertissement. Débarrassez-vous de tout le reste et concentrez-vous. N'ayez pas peur de dire ce que vous êtes. Embrasser la voie... Rester entre deux chaises n'est pas une stratégie gagnante », a écrit Mike Ybarra. L'année prochaine marquera le 26e anniversaire de la Xbox et l'ancien cadre de Microsoft s'interroge sur les plans de l'entreprise.Laura Fryer a reconnu que les remasters de jeux classiques tels que The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ont connu un énorme succès, mais elle a remis en question la capacité de Xbox à créer de nouveaux succès. Elle note également que Microsoft dispose d'une ressource précieuse avec Xbox Game Pass, mais estime que cela ne suffit pas à stimuler les ventes de matériel à lui seul. Laura Fryer s'interroge sur la stratégie à long terme de l'entreprise.« L'année prochaine marquera le 25e anniversaire de la Xbox, et je suis sûr qu'ils auront de grandes annonces et des plans pour honorer cette étape. Peut-être que l'année prochaine sera l'année du 25e anniversaire de la Xbox. Peut-être que l'année prochaine, le brouillard se dissipera et que nous verrons tous la beauté de ces dernières annonces. Je suppose qu'il ne nous reste plus qu'à attendre et à voir... », a déclaré Laura Fryer dans son analyse.La marque Xbox est en difficulté. La Xbox One a été largement dépassée par la PS4 de Sony, et les ventes de matériel Xbox Series S/X se sont effondrées ces dernières années. Semblant reconnaître ce fait, Microsoft a commencé à proposer les anciennes exclusivités de la console Xbox sur d'autres plateformes, abandonnant ainsi le potentiel des jeux exclusifs pour le système au profit de la perspective d'une augmentation des droits de licence des logiciels.Un rapport récent suggère qu'une nouvelle vague de licenciements pourrait toucher la division jeux vidéo de Microsoft. Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, a déclaré à plusieurs reprises que l'entreprise devait réduire le personnel de la division Xbox pour assurer la pérennité de ses activités. Microsoft a licencié 1 900 employés d'Activision Blizzard et de la Xbox en janvier 2024 , puis 650 employés supplémentaires dans sa division de jeu en septembre 2024.Les responsables de Microsoft auraient déjà été informés des licenciements au sein de la division Xbox et d'autres unités. Dans le même temps, selon le dernier rapport trimestriel de Microsoft, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires net de 70,1 milliards de dollars (en hausse de 13 %) et un bénéfice net de 25,8 milliards de dollars (en hausse de 18 %). Xbox a également enregistré une croissance de son chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Microsoft va repenser la Xbox à partir de la prochaine génération de la console . Sarah Bond, présidente de Xbox, a déclaré que la prochaine génération comprendra des appareils pouvant tenir dans vos mains, ce qui suggère qu'elle pourrait inclure des consoles portables sous Windows comme la ROG Xbox Ally.« Il s'agit de vous offrir une plateforme de jeu qui vous accompagne partout, afin que vous puissiez jouer aux jeux que vous voulez sur n'importe quel appareil, où que vous soyez, et vous offrir une expérience Xbox qui n'est pas verrouillée sur une seule boutique ou liée à un seul appareil. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe Windows pour faire en sorte que Windows soit la plateforme numéro un pour les jeux », a-t-elle déclaré.L'analyse de Laura Fryer résonne comme un écho amer dans le paysage vidéoludique. Microsoft, autrefois un acteur incontournable dans le domaine des consoles de salon, semble perdre pied sur ce marché. D'après Laura Fryer, Microsoft n'a peut-être même plus la capacité de développer et de lancer de nouvelles consoles. Microsoft tente bien que mal de redonner vie à la marque Xbox en difficulté, avec des partenariats controversés et des plans illisibles.Selon certains analystes, l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft suggère une évolution vers la génération de revenus grâce aux ventes de logiciels multiplateformes plutôt que vers une véritable concurrence dans le domaine des consoles. (Microsoft a admis sa défaite face au géant sud-coréen Sony.) Cela correspond à la volonté affichée par Phil Spencer, le patron de Xbox, de commercialiser davantage de jeux Xbox sur d'autres plateformes.Cela signifiera probablement que Microsoft se concentrera moins sur le matériel dédié, laissant à des fabricants tiers comme ASUS (et récemment Meta avec la Meta Quest 3S Xbox Edition en édition limitée) le soin de répondre à la demande restante pour les produits Xbox avec du matériel sous licence.Source : Laura Fryer, membre fondatrice de l’équipe Xbox et ancienne productrice exécutive chez Microsoft Game StudiosQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'analyse de Laura Fryer sur l'état de la Xbox et son avenir ?L'ancienne cadre de Microsoft affirme que le matériel Xbox est mort. Partagez-vous son avis ? Pourquoi ?Les partenariats avec les fabricants tiers vont-ils permettre à Microsoft de maintenir la marque Xbox en vie ?