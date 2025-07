Un développeur affirme que Microsoft fait tout son possible pour remplacer autant d'emplois que possible par des agents d'IA

l'entreprise vient de procéder à des licenciements massifs dans sa division Xbox

Microsoft impose l'utilisation de Copilot en interne et évaluera l'usage

Les derniers licenciements ont touché une grande partie de Microsoft

les équipes commerciales et marketing ont été durement touchées, en particulier les cadres intermédiaires et le personnel de terrain ;

la division King à Barcelone, surtout connue pour Candy Crush , a perdu 10 % de son personnel, soit environ 200 personnes ;

à Barcelone, surtout connue pour , a perdu 10 % de son personnel, soit environ 200 personnes ; le jeu Everwild du studio Rare et le reboot de Perfect Dark du studio The Initiative ont été entièrement annulés ;

du studio et le reboot de du studio ont été entièrement annulés ; Turn 10 Studios , qui produit Forza Motorsport , aurait perdu la « grande majorité » de son équipe ;

, qui produit , aurait perdu la « grande majorité » de son équipe ; les studios ZeniMax Online , Raven , Sledgehammer Games et Blizzard ont tous été touchés ;

, , et ont tous été touchés ; des cadres de longue date comme le président de ZeniMax, Matt Firor , et le directeur créatif de Rare, Gregg Mayles , auraient tous deux été licenciés ;

, et le directeur créatif de Rare, , auraient tous deux été licenciés ; même Warcraft Rumble est en train d'être abandonné par Blizzard, une fin discrète pour une spin-off mobile autrefois très médiatisée.

Conclusion



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 437 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Les employés de la division Xbox ont reçu le 2 juillet 2025 une note de Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, évoquant les « changements organisationnels » qui toucheront l'équipe dans les jours à venir. Les licenciements ont commencé quelques heures plus tard. Selon les rapports, Microsoft veut supprimer environ 9 000 emplois dans le monde, soit environ 4 % de ses effectifs. Le géant de Redmond avait licencié environ 6 000 personnes en mai 2025 Parmi les victimes se trouvaient au moins cinq employés de Halo Studios, dont des développeurs travaillant sur le prochain volet de Halo. L'ambiance au sein du studio est tendue, un initié ayant déclaré à Engadget que le studio est en "crise" sur au moins un projet, et que « personne n'est vraiment satisfait de la qualité du produit en ce moment ». Plusieurs membres du studio estiment que cette série de licenciements va au-delà de la simple rationalisation.« Ils font tout leur possible pour remplacer autant d'emplois que possible par des agents d'IA », a déclaré le développeur de Halo Studios. Pourtant, les développeurs affirment que l'IA de Microsoft est loin d'être fiable. Jusqu'ici, Microsoft Copilot n'a pas réussi à convaincre les organisations qui l'ont testé Chez Microsoft, l'utilisation de l'IA n’est plus une option, elle devient une obligation. Le message est parvenu aux employés dans un courriel envoyé par Julia Liuson, présidente de la division de Microsoft qui développe les outils d'IA de codage comme GitHub Copilot. Microsoft tente d’imposer par le haut l’usage de ses propres logiciels d’IA , non seulement comme levier de productivité, mais également comme nouvelle norme de conformité professionnelle.« Tout comme la collaboration, la réflexion axée sur les données et la communication efficace, l'utilisation de l'IA n'est plus facultative - elle est essentielle à chaque rôle et à chaque niveau », a-t-elle écrit aux employés. Microsoft envisage même de noter l’utilisation de l’IA dans les bilans de performance annuels. Un virage qui transforme les employés en ambassadeurs — volontaires ou non — d’une technologie maison encore largement expérimentale.Selon un rapport, les ingénieurs de Microsoft sont contraints de creuser leurs propres tombes avec l'IA . Ils sont sous pression pour concevoir et adopter des outils capables d'automatiser leurs tâches, ils sont ensuite licenciés. Ce qui conforte les allégations du développeur de Halo Studios mentionné ci-dessus.Selon Bloomberg, les dossiers de l'État de Washington ont révélé que « plus de 40 % des personnes licenciées par Microsoft en mai dans l'État travaillaient dans le domaine du développement de logiciels », ce qui en fait la catégorie de travailleurs la plus touchée par les réductions, et ce avec une marge considérable. En comparaison, le rapport note que les postes supprimés dans les domaines de la vente et du marketing sont nettement moins nombreux.Derrière l’idéologie de « l'IA pour tous », Microsoft poursuit en effet un but bien plus stratégique : montrer l’exemple au marché en utilisant en interne ses propres solutions. Malgré ses milliards investis dans l’IA, Microsoft peine à vendre Copilot aux entreprises que le rival ChatGPT d'OpenAI séduit sans effort. Le problème avec cette stratégie ? Cela revient à utiliser les salariés comme preuve vivante du « succès » de Copilot, quitte à forcer son adoption.Pour les fans de Halo, les dernières réductions sont inquiétantes. Le studio a déjà été ébranlé par des licenciements en 2023, notamment celui de Joe Staten, responsable créatif de longue date, et a depuis lors commencé à s'appuyer sur des studios externes et des contractants à court terme. C'est un modèle plus courant pour Call of Duty ou Battlefield. Bien qu'il accélère la production de contenu, il est également source d'instabilité et de lacunes visibles.Halo Infinite, par exemple, n'a pas fourni de contenu narratif majeur depuis des années. Aujourd'hui, le moral des troupes est au plus bas. Un autre développeur a déclaré : « il y a eu beaucoup de tension et de discours d'encouragement pour essayer de rallier les gens à la cause ». Le studio devrait en dire plus sur son travail lors de l'événement Halo World Championship en octobre prochain, mais personne ne sait quelle forme prendra cette révélation.Récemment, Laura Fryer, membre fondatrice de l’équipe Xbox et ancienne productrice exécutive chez Microsoft Game Studios, a déclaré que « le matériel Xbox est mort ». Selon elle, il semble que Microsoft n’a plus la volonté - voire plus la capacité - de développer et de lancer de nouvelles consoles. Elle se montre sceptique quant à l'avenir de la Xbox. Si Halo Studios a fait la une des journaux, les licenciements ont touché une grande partie de Microsoft :Si cela ressemble à une gestion de crise, les résultats financiers de Microsoft racontent une tout autre histoire. L'entreprise a déclaré un bénéfice net de près de 26 milliards de dollars au dernier trimestre, avec un chiffre d'affaires de 70 milliards de dollars. Les contenus et services Xbox ont augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente. Pourtant, ces mêmes équipes sont réduites ou fermées. Cette contradiction n'a pas échappé aux employés.La source de Engadget a exprimé son mépris pour la note interne de Phil Spencer : « je suis très en colère à cause du fait que Phil nous ait envoyé un email dans lequel il se vantait que cette année est la plus rentable jamais enregistrée pour Xbox, tout en annonçant la suppression de nombreux emplois. Je ne savais pas vraiment de quoi je devais être fier ». L'avenir des équipes créatives derrière des franchises telles que Halo, Perfect Dark ou Forza reste incertain.Microsoft effectue un virage vers l'IA. Le PDG Satya Nadella a annoncé ce printemps que 30 % du code de l'entreprise est désormais écrit par l'IA , et le mois dernier, l'utilisation d'outils tels que GitHub Copilot est devenue obligatoire. Microsoft a même l'intention de noter cet usage. L'IA touche désormais à tout, de l'ingénierie à la documentation et, de plus en plus, aux décisions en matière de personnel. Il en résulte un type de perturbation plus discret.Microsoft recrute toujours, mais souvent dans les domaines qui lui permettent d'accélérer le développement de ses plateformes d'IA. Les équipes traditionnelles qui ont fait sa réputation dans le domaine des jeux, des applications de productivité ou même des ventes sont de plus en plus réduites.Cependant, la stratégie de Microsoft est controversée en interne et suscite le scepticisme auprès des analystes. Alors que Microsoft mise massivement sur son assistant Copilot (intégré à Word, Excel, Outlook ou Teams) pour faire entrer l’IA dans les flux de travail professionnels, la réalité du terrain est beaucoup plus contrastée : les décideurs informatiques hésitent à payer le prix fort, et les utilisateurs contournent l’outil pour utiliser directement ChatGPT Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nombreuses vagues de licenciements chez Microsoft ?La division Xbox vient d'être particulièrement touchée. Quels impacts cela aura-t-il sur son avenir ?Une ancienne dirigeante de Microsoft affirme que le matériel Xbox est mort. Partagez-vous son avis ? Pourquoi ?Microsoft tenterait de remplacer un grand nombre d'employés par des agents d'IA malgré les limites de la technologie. Qu'en pensez-vous ?