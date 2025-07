Microsoft annonce des licenciements massifs non liés à la performance qui touchent 9 000 travailleurs et qui ciblent principalement les cadres moyens, afin de les remplacer par des agents d'IA

Microsoft s'efforcerait de remplacer un grand nombre d'emplois par l'IA

Microsoft Gaming

les équipes commerciales et marketing ont été durement touchées, en particulier les cadres intermédiaires et le personnel de terrain ;

la division King à Barcelone, surtout connue pour Candy Crush , a perdu 10 % de son personnel, soit environ 200 personnes ;

à Barcelone, surtout connue pour , a perdu 10 % de son personnel, soit environ 200 personnes ; le jeu Everwild du studio Rare et le reboot de Perfect Dark du studio The Initiative ont été entièrement annulés ;

B]Turn 10 Studios[/B], qui produit Forza Motorsport , aurait perdu la « grande majorité » de son équipe ;

du studio et le reboot de du studio ont été entièrement annulés ; B]Turn 10 Studios[/B], qui produit , aurait perdu la « grande majorité » de son équipe ; les studios ZeniMax Online , Raven , Sledgehammer Games et Blizzard ont tous été touchés ;

, , et ont tous été touchés ; des cadres de longue date comme le président de ZeniMax, Matt Firor , et le directeur créatif de Rare, Gregg Mayles , auraient tous deux été licenciés ;

, et le directeur créatif de Rare, , auraient tous deux été licenciés ; même Warcraft Rumble est en train d'être abandonné par Blizzard, une fin discrète pour une spin-off mobile autrefois très médiatisée.



Ventes, marketing et opérations

les bureaux régionaux de vente aux États-Unis et les unités de marketing en Europe sont en cours de restructuration ;

les suppressions d'emplois concernent les cadres intermédiaires, le personnel de soutien et les fonctions administratives ;

les sources internes soulignent l'alignement sur l'approche évolutive de Microsoft, qui privilégie l'IA, notamment :



l'automatisation basée sur l'IA via des outils tels que Copilot ; la rationalisation des niveaux opérationnels ; la promotion des ventes axée sur l'IA plutôt que sur le recrutement traditionnel.









Équipes commerciales, marketing et cadres intermédiaires

les bureaux régionaux américains ;

les unités marketing européennes ;

les cadres intermédiaires et le personnel opérationnel.



Microsoft impose l'utilisation de Copilot en interne et évaluera l'usage

Conclusion



L'annonce de la nouvelle vague de licenciements est intervenue au deuxième jour de l'exercice fiscal 2026 de Microsoft. Les dirigeants de l'entreprise basée à Redmond dévoilent généralement les réorganisations au moment de la nouvelle année fiscale. Selon les dirigeants, cette nouvelle mesure s’inscrit dans un vaste plan de réorganisation visant à adapter l’entreprise aux priorités stratégiques actuelles, notamment l’intelligence artificielle (IA) et le cloud.« Nous continuons à mettre en œuvre les changements organisationnels nécessaires pour positionner au mieux la société et les équipes afin qu'elles puissent réussir sur un marché dynamique », a déclaré un porte-parole de l'entreprise. Microsoft a déjà procédé à plusieurs séries de licenciements au cours de cette année civile. En janvier 2025, Microsoft a réduit ses effectifs de moins de 1 % sur la base des performances. Il a licencié 6 000 personnes en mai Et au moins 300 autres ont été licenciés en juin. En juin 2024, l'entreprise employait 228 000 personnes. En 2023, elle en avait licencié 10 000. Le licenciement le plus important chez Microsoft remonte peut-être à 2014, lorsque l'entreprise a supprimé 18 000 postes après avoir racheté les activités de Nokia dans le domaine des appareils et des services. Selon les analystes, d'autres vagues de licenciements pourraient survenir d'ici à la fin de l'année 2025.Malgré les suppressions d'emplois, Microsoft est loin d'être en difficulté. L'entreprise a enregistré un bénéfice net de 26 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires de 70 milliards de dollars pour le trimestre de mars. Ces chiffres ont largement dépassé les estimations de Wall Street, faisant de Microsoft l'une des entreprises les plus rentables du S&P 500. Microsoft prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 14 % en glissement annuel pour le trimestre de juin.Comme ce fut le cas lors des licenciements de mai, les déclarations des dirigeants de Microsoft laissent entendre que l'entreprise cherche à réduire le nombre de couches de gestionnaires qui se trouvent entre les contributeurs individuels et les cadres supérieurs. Cette mesure vise à optimiser la prise de décision et augmenter les performances. Cependant, en interne, le bruit court que l'IA serait la principale raison derrière les dernières vagues de licenciements Parmi les victimes se trouvaient au moins cinq employés de Halo Studios, dont des développeurs travaillant sur le prochain volet de Halo. L'ambiance au sein du studio est tendue, un initié ayant déclaré à Engadget que le studio est en "crise" sur au moins un projet, et que « personne n'est vraiment satisfait de la qualité du produit en ce moment ». Plusieurs membres du studio estiment que cette série de licenciements va au-delà de la simple rationalisation.« Ils font tout leur possible pour remplacer autant d'emplois que possible par des agents d'IA », a déclaré le développeur de Halo Studios. Les dernières réductions d'effectifs touchent particulièrement les studios de jeux vidéo de l'entreprise. Des studios entiers ont été fermés, d'autres ont été vidés de la plupart de leurs employés, des jeux ont été annulés et un nombre important de développeurs ont été licenciés ou ont décidé de partir volontairement.La source de Engadget a exprimé son mépris pour la note interne de Phil Spencer : « je suis très en colère à cause du fait que Phil nous ait envoyé un email dans lequel il se vantait que cette année est la plus rentable jamais enregistrée pour Xbox, tout en annonçant la suppression de nombreux emplois. Je ne savais pas vraiment de quoi je devais être fier ». L'avenir des équipes créatives derrière des franchises telles que Halo, Perfect Dark ou Forza reste incertain. Les ingénieurs de Microsoft seraient contraints de creuser leurs propres tombes avec l'IA . Ils sont sous pression pour concevoir et adopter des outils capables d'automatiser leurs tâches, ils sont ensuite licenciés. Au total, Microsoft a supprimé plus de 15 000 postes au cours du seul premier semestre 2025 :Au-delà du secteur des jeux vidéo, d'importants licenciements touchent les équipes commerciales et marketing de Microsoft, en particulier dans :Chez Microsoft, l'utilisation de l'IA n’est plus une option, elle devient une obligation. Le message est parvenu aux employés dans un courriel envoyé par Julia Liuson, présidente de la division de Microsoft qui développe les outils d'IA de codage comme GitHub Copilot. Microsoft tente d’imposer par le haut l’usage de ses propres logiciels d’IA , non seulement comme levier de productivité, mais également comme nouvelle norme de conformité professionnelle.« Tout comme la collaboration, la réflexion axée sur les données et la communication efficace, l'utilisation de l'IA n'est plus facultative - elle est essentielle à chaque rôle et à chaque niveau », a-t-elle écrit aux employés. Microsoft envisage même de noter l’utilisation de l’IA dans les bilans de performance annuels. Un virage qui transforme les employés en ambassadeurs — volontaires ou non — d’une technologie maison encore largement expérimentale.Selon un rapport, les ingénieurs de Microsoft sont contraints de creuser leurs propres tombes avec l'IA. Ils sont sous pression pour concevoir et adopter des outils capables d'automatiser leurs tâches, ils sont ensuite licenciés. Ce qui conforte les allégations du développeur de Halo Studios mentionné ci-dessus.Selon Bloomberg, les dossiers de l'État de Washington ont révélé que « plus de 40 % des personnes licenciées par Microsoft en mai dans l'État travaillaient dans le domaine du développement de logiciels », ce qui en fait la catégorie de travailleurs la plus touchée par les réductions, et ce avec une marge considérable. En comparaison, le rapport note que les postes supprimés dans les domaines de la vente et du marketing sont nettement moins nombreux.Derrière l’idéologie de « l'IA pour tous », Microsoft poursuit en effet un but bien plus stratégique : montrer l’exemple au marché en utilisant en interne ses propres solutions. Malgré ses milliards investis dans l’IA, Microsoft peine à vendre Copilot aux entreprises que le rival ChatGPT d'OpenAI séduit sans effort. Le problème avec cette stratégie ? Cela revient à utiliser les salariés comme preuve vivante du « succès » de Copilot, quitte à forcer son adoption.Les chefs d'entreprise disent publiquement que l’IA n’est qu’un outil qui vise à aider les salariés à mieux travailler, à être plus productifs et à se concentrer sur des tâches plus intéressantes. Mais dans les faits, l’IA est déjà utilisée pour supprimer de nombreux postes . Certains dirigeants expliquent à leurs actionnaires qu’ils pourront faire tourner l’entreprise avec beaucoup moins de personnel, car l’IA prend en charge une partie importante du travail.Les derniers licenciements chez Microsoft interviennent alors que l'entreprise a consenti des investissements colossaux dans l’infrastructure liée à l’IA, estimés à environ 80 milliards de dollars pour l’année fiscale 2025. La pression des actionnaires pour maintenir la rentabilité a conduit le groupe à réduire ses coûts tout en priorisant les technologies d’avenir et les services à haute valeur ajoutée. Microsoft remplacerait certains employés par des agents d'IA.Autodesk, Chegg et CrowdStrike figurent parmi les autres fournisseurs de logiciels qui ont réduit leur taille en 2025. La société ADP, spécialisée dans le traitement des salaires, a déclaré que le secteur privé américain a perdu 33 000 emplois en juin. Et rien n'indique que les licenciements prendront bientôt fin. Le marché de l'emploi dans le secteur de la technologie ralentit et les perspectives se réduisent considérablement pour des travailleurs qui bénéficiaient autrefois d'avantages de toute sorte. Les entreprises allongent leurs processus de recrutement, augmentent les exigences en matière de compétences, annulent des offres d'emploi et utilisent des outils d'IA pour filtrer les candidatures, éliminant ainsi de nombreux candidats avant même une évaluation humaine. Plus de 150 000 emplois ont été supprimés dans 549 entreprises en 2024 . Depuis le début de cette année, plus de 22 000 travailleurs ont été victimes de réductions d'effectifs dans l'industrie. L'embauche de nouveaux talents a ralenti et celui de jeunes diplômés a chuté de 25 % en 2024. L'hécatombe de l'emploi se poursuit alors que l'IA générative et les agents d'IA redéfinissent les exigences de l'industrie et modifient les méthodes de travail classiques.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des vagues de licenciements incessantes chez Microsoft ?Microsoft s'efforcerait de remplacer un grand nombre d'emplois par l'IA. Qu'en dites-vous ?Selon vous, la technologie de l'IA est-elle suffisamment mature pour remplacer les emplois à une telle échelle ?Quels impacts les licenciements massifs dans l'industrie technologique pourraient-ils avoir sur l'innovation dans les années à venir ?