Microsoft a clôturé le premier trimestre avec un bénéfice de 26 milliards de dollars et un chiffre d'affaires de 70 milliards de dollars. La capitalisation boursière de l'entreprise a également fait un bond ces derniers mois pour atteindre environ 3 740 milliards de dollars, supplantant Apple et n'étant devancée que par le géant du marché des puces d'IA Nvidia. (Nvidia a brièvement dépassé les 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière le 9 juillet 2025.)Malgré les bénéfices records, les vagues de licenciements chez Microsoft n'en finissent pas. La société a déjà licencié au moins 15 000 personnes cette année , et rien n'indique qu'il n'y aura pas une nouvelle vague de licenciements avant la fin de l'année, voire plusieurs. On ne sait pas si les milliers de travailleurs qui ont perdu leur emploi cette année ont été remplacés par une IA ou si les licenciements représentent un redimensionnement post-pandémique.Ce qui est clair, c'est que les ajustements de main-d'œuvre au cours d'une période de rentabilité record créent une dynamique difficile qui, pour certains, doit être douloureuse. Judson Althoff, directeur commercial de Microsoft, a récemment déclaré que les outils d'IA stimulent la productivité dans les domaines de la vente, du service à la clientèle et de l'ingénierie logicielle. Il s'agit des domaines clés dans lesquels Microsoft a fortement réduit ses effectifs.Judson Althoff a déclaré que l'IA est si utile que Microsoft a pu économiser plus de 500 millions de dollars l'année dernière rien que pour son centre d'appels. Cependant, pour les employés qui ont perdu leur emploi alors qu'ils travaillaient dans une entreprise qui réalise d'impressionnantes économies et enregistre l'un de ses trimestres les plus rentables dans l'industrie technologique, les récentes remarques de Judson Althoff peuvent sembler très décevantes.La situation avait déjà été compliquée au début du mois de juillet par un post LinkedIn, aujourd'hui supprimé, de Matt Turnbull, producteur de Xbox Game Studios. Il avait suggéré que les travailleurs se sentant « dépassés » par les nombreuses vagues de licenciements massifs de Microsoft pourraient trouver un soutien grâce à des outils d'IA tels que ChatGPT et Copilot pour les aider à gérer la charge cognitive qui accompagne la perte d'un emploi.Lors de son interview, rapportée par Bloomberg, Judson Althoff a déclaré que Microsoft commence également à utiliser l'IA pour gérer les interactions avec les petits clients. « Cette initiative en est encore à ses débuts, mais elle génère déjà des dizaines de millions de dollars », a ajouté Judson Althoff.Les dernières réductions d'effectifs chez Microsoft ont touché particulièrement les studios de jeux vidéo de l'entreprise. Des studios entiers ont été fermés, d'autres ont été vidés de la plupart de leurs employés, des jeux ont été annulés et un nombre important de développeurs ont été licenciés ou ont décidé de partir volontairement. Alors que Microsoft parle de « changements organisationnels », les employés indiquent que la raison principale est l'IA Parmi les victimes se trouvaient au moins cinq employés de Halo Studios, dont des développeurs travaillant sur le prochain volet de Halo. L'ambiance au sein du studio est tendue, un initié ayant déclaré à Engadget que le studio est en "crise" sur au moins un projet, et que « personne n'est vraiment satisfait de la qualité du produit en ce moment ». Plusieurs membres du studio estiment que cette série de licenciements va au-delà de la simple rationalisation.« Ils font tout leur possible pour remplacer autant d'emplois que possible par des agents d'IA », a déclaré le développeur de Halo Studios. Pourtant, les développeurs affirment que l'IA de Microsoft est loin d'être fiable. Jusqu'ici, Microsoft Copilot n'a pas réussi à convaincre les organisations qui l'ont testé.Selon Judson Althoff, chez Microsoft, l'IA a généré 35 % du code des nouveaux produits, accélérant ainsi les délais de lancement. La plateforme GitHub Copilot de l'entreprise est leader sur le marché des outils de codage basés sur l'IA générative et compte 15 millions d'utilisateurs, selon un rapport publié par Microsoft en avril. La mise en œuvre de l'IA a alimenté l'angoisse du remplacement chez les travailleurs, en particulier dans le secteur technologique.Microsoft rejette toutefois les allégations selon lesquelles l'IA est la raison principale derrière les licenciements. « Les gains de productivité liés à l'IA n'ont pas été un facteur déterminant dans les suppressions d'emplois de ces derniers mois », a déclaré Brad Smith, directeur juridique de Microsoft, lors d'un événement annonçant un don de plus de 4 milliards de dollars en espèces et en technologie à des écoles axées sur la diffusion des compétences en IA.Judson Althoff a dit aux employés que l'IA peut les rendre plus efficaces en tant que vendeurs. « Grâce à l'utilisation de l'assistant IA Copilot de Microsoft, chaque commercial trouve davantage de prospects, conclut des contrats plus rapidement et génère 9 % de revenus supplémentaires », a-t-il déclaré.Chez Microsoft, l'utilisation de l'IA n’est plus une option, elle devient une obligation. Le message est parvenu aux employés dans un courriel envoyé par Julia Liuson, présidente de la division de Microsoft qui développe les outils d'IA de codage comme GitHub Copilot. Microsoft tente d’imposer par le haut l’usage de ses propres logiciels d’IA , non seulement comme levier de productivité, mais également comme nouvelle norme de conformité professionnelle.« Tout comme la collaboration, la réflexion axée sur les données et la communication efficace, l'utilisation de l'IA n'est plus facultative - elle est essentielle à chaque rôle et à chaque niveau », a-t-elle écrit aux employés. Microsoft envisage même de noter l’utilisation de l’IA dans les bilans de performance annuels. Un virage qui transforme les employés en ambassadeurs — volontaires ou non — d’une technologie maison encore largement expérimentale.Selon un rapport, les ingénieurs de Microsoft sont contraints de creuser leurs propres tombes avec l'IA . Ils sont sous pression pour concevoir et adopter des outils capables d'automatiser leurs tâches, ils sont ensuite licenciés. Ce qui conforte les allégations du développeur de Halo Studios mentionné ci-dessus.Selon Bloomberg, les dossiers de l'État de Washington ont révélé que « plus de 40 % des personnes licenciées par Microsoft en mai dans l'État travaillaient dans le domaine du développement de logiciels », ce qui en fait la catégorie de travailleurs la plus touchée par les réductions, et ce avec une marge considérable. En comparaison, le rapport note que les postes supprimés dans les domaines de la vente et du marketing sont nettement moins nombreux.Derrière l’idéologie de « l'IA pour tous », Microsoft poursuit en effet un but bien plus stratégique : montrer l’exemple au marché en utilisant en interne ses propres solutions. Malgré ses milliards investis dans l’IA, Microsoft peine à vendre Copilot aux entreprises que le rival ChatGPT d'OpenAI séduit sans effort. Le problème avec cette stratégie ? Cela revient à utiliser les salariés comme preuve vivante du « succès » de Copilot, quitte à forcer son adoption.Microsoft poursuit ses licenciements massifs, mais affirme que l'IA n'est pas la raison principale pour laquelle l'entreprise supprime des milliers d'emplois. Dans le même temps, le directeur commercial Judson Althoff indique que les outils d'IA contribuent à améliorer la productivité dans divers domaines, des ventes et du service client à l'ingénierie logicielle, et que l'entreprise a commencé à utiliser l'IA pour gérer les interactions avec les petits clients.En outre, Microsoft a indiqué qu'une grande partie de ces bénéfices sera directement affectée à l'IA. L'entreprise a déclaré en janvier 2025 qu'elle prévoit d'investir jusqu'à 80 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA au cours de l'année. Microsoft continue également d'embaucher des talents, mais à l'instar d'autres géants de la technologie, le fabricant de Windows est plus disposé à investir des milliards de dollars dans le recrutement de talents en IA.Les dirigeants du secteur technologique s'expriment de plus en plus ouvertement sur le potentiel de l'IA pour automatiser les tâches actuellement effectuées par des humains. Selon Salesforce, 30 % du travail interne de l'entreprise est pris en charge par l'IA, ce qui lui permet de réduire le recrutement pour certains postes. Les dirigeants d'Alphabet (Google) et de Meta ont déclaré qu'une part importante du code est désormais écrite à l'aide de l'IA.Cependant, la stratégie de Microsoft est controversée en interne et suscite le scepticisme auprès des analystes. 