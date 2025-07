Microsoft suspend le compte d'un développeur LibreOffice sans avertissement préalable et rejette son appel, après que LibreOffice ait critiqué les politiques de Microsoft en matière de logiciels propriétaires



Ce mois-ci, LibreOffice s'en est pris aux pratiques de Microsoft, et notamment le format XML de l'entreprise . Le développeur de logiciels bureautiques open source accuse Microsoft de rendre son format de fichier XML Office "artificiellement complexe" et d'utiliser cela comme une "stratégie de verrouillage". En d'autres termes, LibreOffice affirme que Microsoft tente de garder les utilisateurs prisonniers d'Office.Récemment, un rapport a révélé que Microsoft a interdit à Mike Kaganski, développeur de LibreOffice, d'utiliser ses services, invoquant une "". Selon Mike, cela s'est produit lorsqu'il a essayé d'envoyer un e-mail technique à la liste de diffusion des développeurs de LibreOffice, ce qui fait partie de sa routine habituelle, mais Thunderbird a renvoyé une erreur indiquant que le message ne pouvait pas être envoyé. Son compte a été bloqué lors d'une nouvelle tentative, et il s'est retrouvé complètement déconnecté de son compte Microsoft.Il a supposé que son e-mail et son compte avaient été signalés par un bot ou quelque chose de similaire, car il était certain que rien dans l'e-mail ne violait les conditions d'utilisation de Microsoft. Il a donc décidé de faire appel, un processus qui l'a ensuite amené à qualifier Redmond d' "incompétent en matière d'informatique". Le système automatisé lui a demandé son numéro de téléphone, qu'il a fourni, mais il a reçu un message d'erreur lui demandant d'essayer une autre méthode.Le problème était qu'aucune autre méthode n'était proposée. Il a alors décidé de contacter directement le support technique de Microsoft. Après quelques recherches, il a trouvé un lien pour contacter l'équipe, et là, il y avait un bouton lui demandant de "se connecter pour contacter le support technique" ».Vous vous dites peut-être : "" Comme Mike l'a lui-même dit : "Il a finalement pu utiliser le compte de sa femme pour faire appel et a finalement reçu un message du service d'assistance. Les instructions qu'il contenait lui demandaient de se rendre sur la page de connexion et, lorsqu'il lui était indiqué que le compte était bloqué, de fournir un numéro de téléphone (ce qu'il avait déjà essayé). Microsoft a ignoré son rapport détaillé sur le processus défaillant, a marqué son ticket comme résolu sans aucune action réelle et l'a simplement fermé. Il n'a toujours pas récupéré son compte. Quant à l'e-mail qu'il essayait d'envoyer, il a finalement pu utiliser Gmail et l'a envoyé sans problème.Mike n'est pas la seule personne à avoir récemment vu son compte bloqué, sans aucun moyen apparent de le récupérer. Un utilisateur a raconté comment Microsoft avait bloqué son compte, qui contenait entre autres 30 ans de « photos et travaux irremplaçables » sur OneDrive. Tout comme Mike, son appel est resté sans suite jusqu'à présent. L'utilisateur a déclaré que Microsoft l'avait contacté 10 jours plus tard pour lui demander de remplir un formulaire de récupération et lui promettre de l'aider « à chaque étape », mais il n'a plus eu de nouvelles de la société depuis.Il convient de rappeler que The Document Foundation, créateur de LibreOffice, s'est également joint à l'initiative Endof10 . La campagne "Endof10" encourage les utilisateurs de Windows 10, qui ne peuvent pas migrer à Windows 11 à cause des limitations du PC, à passer à Linux. Selon The Document Foundation, la fin de Windows 10 ne marque pas la fin du choix, mais le début d'une nouvelle ère. Elle affirme : "Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?