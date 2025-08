Microsoft a réalisé un bénéfice net de 27,2 milliards de dollars en trois mois et a tout de même décidé de licencier 9 000 personnes

le PDG Satya Nadella se félicite des gains générés par l’IA et le cloud

le chiffre d'affaires s'est élevé à 76,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 18 % (17 % à taux de change constant) ;

le résultat d'exploitation s'est élevé à 34,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 23 % (22 % à taux de change constant) ;

le bénéfice net s'est élevé à 27,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 24 % (22 % à taux de change constant) ;

le bénéfice dilué par action s'est élevé à 3,65 dollars, soit une augmentation de 24 % (22 % à taux de change constant) ;

pour l'ensemble de l'exercice fiscal, Microsoft a enregistré un bénéfice net de 101,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 16 %.

Les investisseurs réagissent aux performances de Microsoft

Microsoft s'efforcerait de remplacer un grand nombre d'employés par l'IA

Microsoft impose l'utilisation de Copilot en interne et évaluera l'usage



Les résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2025 de Microsoft ont dépassé les attentes de Wall Street, grâce à la forte croissance de ses activités dans le cloud et l'IA. Microsoft a annoncé un bénéfice par action de 3,65 dollars, dépassant les prévisions de 3,37 dollars. Le chiffre d'affaires a atteint 76,4 milliards de dollars, dépassant les estimations de 73,79 milliards de dollars. La société a également annoncé un bénéfice net de 27,2 milliards de dollars.« Le cloud et l'IA sont les moteurs de la transformation des entreprises dans tous les secteurs et toutes les industries », a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft. « Nous innovons dans tous les domaines technologiques pour aider nos clients à s'adapter et à se développer dans cette nouvelle ère. Cette année, Azure a dépassé les 75 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit une hausse de 34 %, grâce à la croissance de toutes les charges de travail ».« Nous avons clôturé l'exercice fiscal avec un trimestre solide, marqué par un chiffre d'affaires de Microsoft Cloud atteignant 46,7 milliards de dollars, en hausse de 27 % par rapport à l'année précédente », a noté Amy Hood, vice-présidente exécutive et directrice financière de Microsoft. Voici les statistiques complètes, qui reflètent « les conditions difficiles » dans lesquelles Microsoft a pris la décision de licencier 9 000 employés dans toute l'entreprise :Selon les informations publiées peu après les licenciements massifs de 9 000 employés de Microsoft, l'entreprise « avait le choix » entre laisser une petite ville d'employés sans emploi ou réduire ses dépenses dans la technologie de l'IA. Le choix de Microsoft est évident et, dans le monde amoral des entreprises cotées en bourse, il semble malheureusement qu'il soit payant pour l'instant. L'entreprise reste néanmoins sous le feu des critiques.Au cours des deux dernières années, Microsoft a fermé plusieurs studios de jeux vidéo, arrêté plusieurs jeux et licencié des milliers de personnes. À titre de rappel, Microsoft a annulé Everwild de Rare, mis fin au MMO de ZeniMax, enterré le rebot de Perfect Dark et suspendu Warcraft Rumble. Comme l'a souligné le PDG Satya Nadella à plusieurs reprises au cours des derniers mois, la firme de Redmond mise désormais énormément sur l'IA et le cloud.Les actions de Microsoft ont bondi de 9 % le 28 juillet 2025 après la clôture de la bourse, après que l'entreprise a annoncé des résultats et des revenus meilleurs que prévu. Microsoft est ensuite devenu la deuxième entreprise à dépasser les 4 000 milliards de dollars de valeur boursière , après Nvidia. Microsoft a franchi ce cap après avoir annoncé qu'il va investir de 30 milliards de dollars dans le développement d'infrastructures pour répondre aux besoins de l'IA.En 2025, Microsoft se positionne comme l’un des leaders mondiaux de l’IA, aussi bien sur le plan technologique qu’économique. Mais derrière les annonces triomphales de gains de productivité et d’optimisation des processus, une autre réalité émerge : celle de milliers d’emplois supprimés. Alors que la firme vante des économies annuelles grâce à l’IA, elle procède parallèlement à des vagues de licenciements massives dans toutes les divisions de l'entreprise.Début juillet 2025, Microsoft a licencié 9 000 personnes , soit 4 % de ses effectifs mondiaux, tout en doublant ses investissements dans l'IA. Microsoft explique que ces licenciements visent à rationaliser les processus et à réduire les niveaux hiérarchiques. Mais en coulisses, les employés racontent une tout autre histoire : l'entreprise chercherait à remplacer autant d'emplois que possible par des agents d'IA. Même les ingénieurs logiciels ne sont pas à l'abri.Malgré les bénéfices records, les vagues de licenciements chez Microsoft n'en finissent pas. La société a déjà licencié au moins 15 000 personnes cette année, et rien n'indique qu'il n'y aura pas une nouvelle vague de licenciements avant la fin de l'année, voire plusieurs. On ne sait pas si les milliers de travailleurs qui ont perdu leur emploi cette année ont été remplacés par une IA ou si les licenciements représentent un redimensionnement post-pandémique.Ce qui est clair, c'est que les ajustements de main-d'œuvre au cours d'une période de rentabilité record créent une dynamique difficile qui, pour certains, doit être douloureuse. Judson Althoff, directeur commercial de Microsoft, a récemment déclaré que les outils d'IA stimulent la productivité dans les domaines de la vente, du service à la clientèle et de l'ingénierie logicielle. Il s'agit des domaines clés dans lesquels Microsoft a fortement réduit ses effectifs.Le 9 juillet 2025, Nvidia a brièvement atteint une capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars , devenant ainsi la première entreprise publique au monde à franchir cette étape et consolidant sa position parmi les valeurs les plus prisées de Wall Street. Les actions du principal concepteur de puces d'IA ont augmenté de 2,5 % pour atteindre un niveau record de 164 dollars, profitant de la hausse continue de la demande de technologies d'IA.Les dernières réductions d'effectifs chez Microsoft ont touché particulièrement les studios de jeux vidéo de l'entreprise. Des studios entiers ont été fermés, d'autres ont été vidés de la plupart de leurs employés, des jeux ont été annulés et un nombre important de développeurs ont été licenciés ou ont décidé de partir volontairement. Alors que Microsoft parle de « changements organisationnels », les employés indiquent que la raison principale est l'IA Parmi les victimes se trouvaient au moins cinq employés de Halo Studios, dont des développeurs travaillant sur le prochain volet de Halo. L'ambiance au sein du studio est tendue, un initié ayant déclaré à Engadget que le studio est en "crise" sur au moins un projet, et que « personne n'est vraiment satisfait de la qualité du produit en ce moment ». Plusieurs membres du studio estiment que cette série de licenciements va au-delà de la simple rationalisation.« Ils font tout leur possible pour remplacer autant d'emplois que possible par des agents d'IA », a déclaré le développeur de Halo Studios. Pourtant, les développeurs affirment que l'IA de Microsoft est loin d'être fiable. Jusqu'ici, Microsoft Copilot n'a pas réussi à convaincre les organisations qui l'ont testé.Selon Judson Althoff, chez Microsoft, l'IA a généré 35 % du code des nouveaux produits, accélérant ainsi les délais de lancement. La plateforme GitHub Copilot de l'entreprise est leader sur le marché des outils de codage basés sur l'IA générative et compte 15 millions d'utilisateurs, selon un rapport publié par Microsoft en avril. La mise en œuvre de l'IA a alimenté l'angoisse du remplacement chez les travailleurs, en particulier dans le secteur technologique.Microsoft rejette toutefois les allégations selon lesquelles l'IA est la raison principale derrière les licenciements. « Les gains de productivité liés à l'IA n'ont pas été un facteur déterminant dans les suppressions d'emplois de ces derniers mois », a déclaré Brad Smith, directeur juridique de Microsoft, lors d'un événement annonçant un don de plus de 4 milliards de dollars en espèces et en technologie à des écoles axées sur la diffusion des compétences en IA.Judson Althoff a dit aux employés que l'IA peut les rendre plus efficaces en tant que vendeurs. « Grâce à l'utilisation de l'assistant IA Copilot de Microsoft, chaque commercial trouve davantage de prospects, conclut des contrats plus rapidement et génère 9 % de revenus supplémentaires », a-t-il déclaré.Chez Microsoft, l'utilisation de l'IA n’est plus une option, elle devient une obligation. Le message est parvenu aux employés dans un courriel envoyé par Julia Liuson, présidente de la division de Microsoft qui développe les outils d'IA de codage comme GitHub Copilot. Microsoft tente d’imposer par le haut l’usage de ses propres logiciels d’IA , non seulement comme levier de productivité, mais également comme nouvelle norme de conformité professionnelle.« Tout comme la collaboration, la réflexion axée sur les données et la communication efficace, l'utilisation de l'IA n'est plus facultative - elle est essentielle à chaque rôle et à chaque niveau », a-t-elle écrit aux employés. Microsoft envisage même de noter l’utilisation de l’IA dans les bilans de performance annuels. Un virage qui transforme les employés en ambassadeurs — volontaires ou non — d’une technologie maison encore largement expérimentale.Selon un rapport, les ingénieurs de Microsoft sont contraints de creuser leurs propres tombes avec l'IA . Ils sont sous pression pour concevoir et adopter des outils capables d'automatiser leurs tâches, ils sont ensuite licenciés. Ce qui conforte les allégations du développeur de Halo Studios mentionné ci-dessus.Selon Bloomberg, les dossiers de l'État de Washington ont révélé que « plus de 40 % des personnes licenciées par Microsoft en mai dans l'État travaillaient dans le domaine du développement de logiciels », ce qui en fait la catégorie de travailleurs la plus touchée par les réductions, et ce avec une marge considérable. En comparaison, le rapport note que les postes supprimés dans les domaines de la vente et du marketing sont nettement moins nombreux.Derrière l’idéologie de « l'IA pour tous », Microsoft poursuit en effet un but bien plus stratégique : montrer l’exemple au marché en utilisant en interne ses propres solutions. Malgré ses milliards investis dans l’IA, Microsoft peine à vendre Copilot aux entreprises que le rival ChatGPT d'OpenAI séduit sans effort. Le problème avec cette stratégie ? Cela revient à utiliser les salariés comme preuve vivante du « succès » de Copilot, quitte à forcer son adoption.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des licenciements massifs chez Microsoft malgré les bénéfices records ?