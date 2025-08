Une fuite révèle qu'un ingénieur émérite de Microsoft gagne 408 000 $ par an avec une prime annuelle pouvant atteindre 90 % du salaire de base

tandis qu'un débutant touche un salaire de 124 600 $ par an

niveaux 57 à 59 : ingénieurs débutants ;

niveau 63 : ingénieurs seniors ;

niveau 65 : ingénieurs principaux ;

niveau 68 : partenaires ;

niveau 70 : ingénieurs émérites.

Impact de la grille salariale de Microsoft sur les ingénieurs à long terme

un rendement annuel des investissements de 10 % ;

un taux d'épargne de 30 % ;

une progression régulière du niveau 57 au niveau 70.

Niveau 57 – Débutant (0 à 2 ans)

salaire de base : 94 000 $ – 123 000 $ ;

prime à la signature : 10 000 $ – 30 000 $ ;

attribution d'actions à l'embauche : 50 000 $ – 150 000 $ ;

attribution annuelle d'actions : 25 000 $ – 80 000 $.

Rôle : ingénieur logiciel I

niveau 58 : début de carrière ;

Salaire de base : 110 000 $ – 140 000 $ ;

prime à la signature : 15 000 $ – 40 000 $ ;

attribution d'actions à l'embauche : 80 000 $ – 200 000 $ ;

attribution annuelle d'actions : 40 000 $ – 110 000 $.

Rôle : ingénieur logiciel II

niveau 59 : ingénieur présenior ;

salaire de base : 121 000 $ – 150 000 $ ;

prime à la signature : 15 000 $ – 50 000 $ ;

attribution d'actions à l'embauche : 100 000 $ - 250 000 $ ;

attribution annuelle d'actions : 60 000 $ - 140 000 $.

Rôle : ingénieur logiciel II

niveau 60 : ingénieur de niveau intermédiaire ;

salaire de base : 130 000 $ - 160 000 $ ;

prime à la signature : 20 000 $ – 60 000 $ ;

attribution d'actions à l'embauche : 120 000 $ – 300 000 $ ;

attribution annuelle d'actions : 80 000 $ – 160 000 $.

Rôle : ingénieur logiciel

niveau 61 : intermédiaire expérimenté ;

salaire de base : 138 000 $ – 170 000 $ ;

prime à la signature : 25 000 $ – 65 000 $ ;

attribution d'actions à l'embauche : 150 000 $ - 350 000 $ ;

attribution annuelle d'actions : 100 000 $ - 180 000 $.

Rôle : responsable ingénierie

niveau 62 : ingénieur senior ;

salaire de base : 145 000 $ - 185 000 $ ;

prime à la signature : 30 000 $ – 75 000 $ ;

attribution d'actions à l'embauche : 180 000 $ – 400 000 $ ;

attribution annuelle d'actions : 120 000 $ – 220 000 $.

Rôle : ingénieur logiciel senior

niveau 63 : ingénieur senior II ;

salaire de base : 150 000 $ – 200 000 $ ;

prime à la signature : 30 000 $ – 80 000 $ ;

attribution d'actions à l'embauche : 200 000 $ – 500 000 $ ;

attribution annuelle d'actions : 140 000 $ – 260 000 $.

Rôle : ingénieur logiciel senior / Architecte

niveau 64 : ingénieur senior ;

salaire de base : 160 000 $ – 220 000 $ ;

prime à la signature : 35 000 $ – 90 000 $ ;

attribution d'actions à l'embauche : 250 000 $ – 600 000 $ ;

attribution annuelle d'actions : 160 000 $ – 300 000 $.

Rôle : ingénieur principal

niveau 65 : ingénieur principal (débutant) ;

salaire de base : 172 800 $ – 282 000 $ ;

prime à la signature : 50 000 $ – 100 000 $ ;

attribution d'actions à l'embauche : 300 000 $ – 800 000 $ ;

attribution annuelle d'actions : 180 000 $ – 320 000 $.

Rôle : ingénieur logiciel principal

niveau 66 : ingénieur principal II ;

salaire de base : 190 000 $ – 300 000 $ ;

prime à la signature : 50 000 $ – 120 000 $ ;

attribution d'actions à l'embauche : 400 000 $ - 1 million de dollars ;

attribution annuelle d'actions : 200 000 $ - 400 000 $.

Rôle : architecte / Stratégie technologique

niveau 67 : Partenaire IC ;

salaire de base : 200 000 $ - 330 000 $ ;

prime à la signature : 60 000 $ – 150 000 $ ;

attribution d'actions à l'embauche : 500 000 $ – 1,2 million de dollars ;

attribution annuelle d'actions : 250 000 $ – 550 000 $.

Rôle : ingénieur émérite

niveau 68 : partenaire / Ingénieur émérite II ;

salaire de base : 220 000 $ – 370 000 $ ;

prime à la signature : 75 000 $ – 200 000 $ ;

attribution d'actions à l'embauche : 750 000 $ – 1,5 million de dollars ;

attribution annuelle d'actions : 350 000 $ – 800 000 $.

Rôle : responsable IA/ML

niveau 69 : Partenaire II / Technical Fellow ;

salaire de base : 250 000 $ – 390 000 $ ;

prime à la signature : 100 000 $ – 250 000 $ ;

attribution d'actions à l'embauche : 1 million de dollars – 1,7 million de dollars ;

attribution annuelle d'actions : 500 000 $ – 1,1 million de dollars.

Rôle : responsable senior IA

niveau 70 : ingénieur émérite / Technical Fellow (le plus élevé) ;

salaire de base : 300 000 $ – 408 000 $ ;

prime à la signature : 150 000 $ – 300 000 $ ;

attribution d'actions à l'embauche : 1,2 million de dollars – 1,9 million de dollars ;

attribution annuelle d'actions : 600 000 $ – 1,47 million de dollars.

Comment les salaires chez Microsoft se comparent-ils à ceux de ces rivaux ?

les ingénieurs logiciels chez Meta gagneraient entre 273 000 et 432 000 dollars, en fonction de leur expérience ;

les ingénieurs de haut niveau peuvent gagner jusqu'à 912 000 dollars par an ;

le salaire moyen des ingénieurs logiciels chez Meta est de 408 000 dollars, tandis que celui des responsables techniques est en moyenne de 734 000 dollars par an.

Les salaires dans la Silicon Valley ont connu une baisse de 15 % en 2024

Les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) sont réputés pour les salaires élevés qu'ils offrent à leurs employés. Le document ayant fait l'objet de fuite offre un aperçu rare des chiffres, révélant exactement combien Microsoft paie ses recrues américaines, des ingénieurs sans expérience aux techniciens les plus expérimentés. Le document, dont la dernière mise à jour remonte à mai 2025, a été obtenu récemment par Business Insider.Microsoft utilise un système de niveaux pour indiquer l'ancienneté. Les niveaux 57 à 59 correspondent généralement à des ingénieurs débutants, tandis que les ingénieurs seniors commencent au niveau 63 et les ingénieurs principaux au niveau 65. Les niveaux supérieurs sont plus rares. Les partenaires commencent au niveau 68, tandis que les ingénieurs émérites sont au niveau 70. Les ingénieurs émérites de Microsoft constituent le haut du tableau.Les employés travaillant dans des villes où le coût de la vie est élevé, comme San Francisco, sont classés dans la tranche salariale « élevée », tandis que ceux basés au siège social de Microsoft à Redmond, dans l'État de Washington, sont classés dans la tranche « principale ». Voici un aperçu :Un ingénieur émérite peut gagner un salaire annuel pouvant atteindre 408 000 $, selon son lieu de travail. Sa rémunération comprendrait également une prime unique en actions à l'embauche pouvant atteindre 1,9 million de dollars et pourrait inclure une prime à la signature supplémentaire, bien que le montant ne soit pas précisé. Sa rémunération future comprendrait une prime annuelle en actions d'une valeur pouvant atteindre 1 476 000 dollars.À l'autre extrémité du spectre, un nouvel ingénieur qui débute chez Microsoft peut gagner jusqu'à 124 600 dollars dans une région où le coût de la vie est élevé. Il reçoit également des actions d'une valeur maximale de 13 000 dollars et une prime à la signature pouvant atteindre 9 000 dollars.Cette fuite révèle comment les ingénieurs en informatique peuvent s'assurer une richesse à long terme en restant chez Microsoft. Les données détaillent le salaire de base, les attributions d'actions et les primes, montrant que les employés qui passent d'un poste de débutant à un poste technique de haut niveau peuvent gagner plus de 2,7 millions de dollars par an. Deedy Das, un initié de l'industrie, a partagé sur X (ex-Twitter) des données supplémentaires.Sur une carrière de 30 ans, cette progression pourrait se traduire par une valeur nette de 13 millions de dollars, en supposant des habitudes d'investissement et d'épargne régulières. Selon les analystes, ces chiffres soulignent que la cohérence de carrière, la croissance du capital et l'acquisition d'actions peuvent rivaliser, voire dépasser, les rendements des stratégies de changement fréquent d'emploi plébiscitées par certains travailleurs de l'industrie.Les données mettent en évidence les avantages financiers de l'ancienneté et de la loyauté dans les carrières au sein des grandes entreprises technologiques. Un graphique partagé par Deedy Das sur son compte X comprend un parcours financier modélisé sur 30 ans en supposant :Selon ces hypothèses, un ingénieur de Microsoft pourrait accumuler une valeur nette de 13 millions de dollars, avec un revenu brut total de 23,1 millions de dollars et 8,8 millions de dollars provenant uniquement de la croissance des investissements. Voici ci-dessous le modèle salarial de Microsoft divulgué :Glassdoor estime que le salaire de base moyen d'un ingénieur en IA est de 108 043 $ par an aux États-Unis. (Glassdoor une société qui fournit des informations sur les entreprises, les employés, les salaires et les offres d'emploi.) En France, le salaire moyen d'un ingénieur spécialisé en IA serait d'environ 50 139 euros. Les analystes indiquent que ces chiffres sont nettement supérieurs au salaire annuel moyen de l'ensemble des professions dans ces pays Par rapport à ses concurrents, la rémunération moyenne de Microsoft pour les ingénieurs débutants, environ 141 000 dollars, est inférieure à celle de Google. Un poste similaire serait rémunéré à hauteur de 184 000 dollars chez Google. En 2021, le géant de l'industrie du jeu vidéo Valve avait dépensé plus de 444 millions de dollars en salaire brut alors qu'il ne comptait que 336 employés au total . Valve est basé à Washington, tout comme Microsoft.Le document de Microsoft fait toutefois une exception : « dans les situations concurrentielles, les recruteurs peuvent demander l'autorisation de proposer des offres plus élevées à des candidats exceptionnels ». Il s'agit là d'une réserve importante, étant donné que les géants de la technologie se livrent une bataille acharnée pour recruter des talents dans le domaine de l'IA, certaines offrant des rémunérations faramineuses aux ingénieurs et aux chercheurs.Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a révélé en juillet 2025 que Meta offre aux ingénieurs des primes à la signature de 100 millions de dollars . Meta aurait également débauché un ancien ingénieur de haut niveau d'Apple spécialisé dans l'IA avec une rémunération de plus de 200 millions de dollars. Selon certaines sources, Meta fonctionne également selon un système à plusieurs niveaux et propose des rémunérations nettement plus élevées que Microsoft :Un rapport a récemment révélé que Meta a approché plus d'une douzaine d'employés de la startup d'IA de l'ex-directrice technique d'OpenAI, Mira Murati, pour leur proposer de rejoindre son nouveau laboratoire d'IA. L'un d'entre eux aurait reçu une offre inédite de plus d'un milliard de dollars. Cependant, ces personnes auraient refusé les offres de Meta en raison de préoccupations liées à la culture de travail et aux objectifs de développements globaux.Les travailleurs de secteur technologique ont été fortement perturbés au cours des trois dernières années, notamment en raison des vagues incessantes de licenciements massifs. Même les employés des géants de la technologie de la Silicon Valley - Meta, Apple, Google, etc. - ont dû faire face à des suppressions d'emplois. Les entreprises technologiques de la région de la baie de San Francisco ont supprimé des dizaines de milliers d'emplois depuis 2022.Les travailleurs licenciés retournent sur un marché qui est moins favorable aux demandeurs d'emploi qu'il ne l'était auparavant. Entre-temps, ils doivent également faire face à la baisse des salaires. Women Impact Tech, qui défend les intérêts des femmes travaillant dans la technologie, a examiné les données relatives aux emplois et aux salaires à l'échelle nationale entre 2020 et 2023 et a constaté une tendance inquiétante : les salaires sont en baisse Les entreprises technologiques se serrent davantage la ceinture et les travailleurs ont du mal à trouver un emploi suffisamment rémunérateur pour vivre décemment dans la région de la baie de San Francisco. San Francisco serait la première ville où le coût de la vie est le plus élevé aux États-Unis.Une étude publiée par Global Work AI, une place de marché en ligne pour les travailleurs indépendants, en juin 2025 a analysé les données de plus de 5 millions d'utilisateurs. L'étude a révélé que le sous-emploi n'est plus confiné aux économies locales ou aux populations immigrées. Au contraire, il se répand dans le paysage mondial du travail à distance, où le niveau d'éducation ne garantit plus la pertinence de l'emploi ou la sécurité économique.Selon le rapport, des « spécialistes qualifiés » recherchent activement des emplois non qualifiés, notamment dans les domaines de la saisie de données, du service client et de l'assistanat, même si 62,75 % des demandeurs d'emploi ont suivi des études supérieures. Ils sont en concurrence avec l'IA pour ces postes.Selon les données démographiques, les femmes représentent plus de 70 % des utilisateurs de la plateforme, tandis que les hommes représentent un peu moins de 30 %, et que les millennials et les « late Zoomers » (âgés de 25 à 40 ans) représentent près de deux tiers de tous les demandeurs d'emploi. La majorité des utilisateurs sont des professionnels de niveau intermédiaire, soit 30,37 %, contre 7,38 % de personnel junior et seulement 3,47 % de cadres.La fuite intervient après plusieurs vagues de licenciements massifs chez Microsoft. Elle met en lumière la structure salariale standard de Microsoft et la façon dont l’entreprise pousse les limites pour attirer des talents ultras spécialisés, notamment dans l’IA. Elle montre également qu’il existe une flexibilité autorisée pour dépasser les barèmes, notamment lorsque Microsoft souhaite acheter du talent rare, ce qui est essentiel dans la guerre des talents technologiques.Bien que les ingénieurs émérites de Microsoft puissent prétendre à une rémunération totale annuelle de plusieurs millions de dollars, les ingénieurs de Google et d'autres rivaux gagneraient plus. La fuite alimente le débat autour de la concurrence féroce pour les talents dans les domaines de l'IA et du cloud Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des directives de rémunération des ingénieurs logiciels chez Microsoft ?Quels impacts la guerre des talents dans les domaines de l'IA et du cloud pourrait avoir sur les ingénieurs ?Quelle analyse faites-vous de l'évolution des salaires dans le secteur technologique au cours des dernières années ?