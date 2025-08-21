ce qui interroge sur son utilité et son impact réel sur la productivité
Microsoft Excel teste actuellement une nouvelle fonction basée sur l'IA baptisée « COPILOT » qui permet de remplir automatiquement les cellules de vos feuilles de calcul. Les utilisateurs peuvent l'utiliser pour générer, résumer et analyser des données à l'aide de prompts en langage naturel dans une cellule. Mais Microsoft met en garde contre son utilisation dans des « scénarios à enjeux élevés » ayant des implications juridiques, réglementaires et de conformité, car Copilot peut donner des réponses incorrectes. Alors que Microsoft impose Copilot partout, cet avertissement soulève des questions sur la nécessité de cette fonction et de son impact réel sur la productivité.
« Si cette IA n'est pas capable de donner la bonne réponse et que, en plus, vous avez un tableur qui ne fait qu'inventer des conneries, alors il est temps d'arrêter de l'utiliser. Cette ruée vers l'IA devient une vaste fumisterie. Il est inacceptable qu'une entreprise nous force à acheter un outil qui débite des inepties et nous demande de l'excuser pour les potentiels dégâts. Microsoft amorce le déclin d'Excel avec son acharnement sur l'IA », a commenté un critique.
Dans le cadre de ses efforts continus pour intégrer l'IA à tous ses produits, Microsoft l'ajoute désormais directement dans les cellules Excel. La nouvelle fonction « COPILOT » permet de confier à l'IA de Redmond des tâches génératives directement dans, par exemple, C2 ou B23. Il s'agit d'une nouvelle stratégie de la part du géant du logiciel, qui tente de justifier la construction de ses centres de données pour l'IA par l'intégration de Copilot dans tout et n'importe quoi.
Excel est peut-être le produit Microsoft Office le plus populaire, essentiel et irremplaçable pour plusieurs fonctions financières. Dans un billet de blogue et une vidéo YouTube, Catherine Pidgeon, responsable du produit Excel Core, explique les avantages de la nouvelle fonction et comment l'utiliser.
Comme pour toute fonction dans Excel, vous la précédez d'un opérateur égal, puis vous placez votre invite entre guillemets à l'intérieur de parenthèses. Vous ajoutez ensuite une virgule, puis tout « contexte » (c'est-à-dire l'adresse de cellules spécifiques) que vous souhaitez que Copilot examine. La nouvelle fonction COPILOT d'Excel est similaire à une fonction lancée en juin 2025 par Google Sheets, un concurrent de Microsoft Office basé dans le cloud.
Dans la vidéo de démonstration, Catherine Pidgeon et Joe McDaid, directeur principal de la gestion de projet, utilisent la fonction COPILOT pour examiner les sentiments exprimés dans une feuille de calcul remplie de commentaires sur une machine à café. Les commentaires individuels apparaissent dans la colonne D, de la ligne 4 à la ligne 18. Joe McDaid place une formule COPILOT sous les données dans la cellule D21. La formule est la suivante :
Code :
|Sélectionner tout
1
2
=COPILOT("Summarize this feedback into a paragraph",D4:D18)
La synthèse, en particulier la synthèse des sentiments, est une nouveauté apportée par l'IA générative, que vous ne pouvez pas réaliser normalement dans Excel. Vous pouvez également utiliser la fonction COPILOT de Microsoft Excel pour trier les données dans un ensemble de catégories prédéfinies.
Microsoft souligne que la fonction est limitée et commet des erreurs
La fonction COPILOT, qui s'appuie sur le modèle d'IA gpt-4.1-mini d'OpenAI, succède à la fonction LABS.GENERATIVEAI que Microsoft a commencé à tester en 2023. Microsoft précise que cette nouvelle fonctionnalité d'IA peut être combinée avec d'autres fonctions Excel, notamment IF, SWITCH, LAMBDA ou WRAPROWS. La société ajoute que les informations envoyées via la fonction COPILOT d'Excel ne sont « jamais » utilisées pour l'entraînement de l'IA.
« Les données saisies restent confidentielles et sont utilisées uniquement pour générer le résultat demandé », explique Microsoft. Toutefois, l'utilisation de l'assistant Microsoft Copilot comporte des risques élevés, notamment lorsque vous travaillez sur des données sensibles.
La fonction COPILOT comporte quelques limitations, car elle ne peut pas accéder aux informations en dehors de votre feuille de calcul et vous ne pouvez l'utiliser que pour calculer 100 fonctions toutes les 10 minutes. Et Microsoft met en garde contre son utilisation pour des calculs numériques ou dans des « scénarios à enjeux élevés » ayant des implications juridiques, réglementaires et de conformité, car COPILOT « peut donner des réponses incorrectes ».
Mais cet ajout a été mal accueilli par de nombreux professionnels qui utilisent Excel dans le cadre de leur travail. « On donne un hochet à des adultes et on leur fait croire que c'est un vaisseau spatial », a écrit un critique. Un autre accuse Microsoft de transformer « un outil inutile » en caractéristique.
Microsoft agace de plus en plus les utilisateurs avec sa vision de l'IA
Microsoft a investi davantage dans l'IA que la plupart des entreprises, avec plus de 13 milliards de dollars injectés dans OpenAI et 650 millions de dollars dans Inflection AI. L'entreprise intègre de plus en plus de fonctionnalités d'IA dans tous ses produits, que les utilisateurs en veuillent ou non. Microsoft impose des expériences basées sur Copilot malgré les nombreuses lacunes de l'assistant, ce qui agace de plus en plus les utilisateurs de Windows.
L'idée d'un système d'exploitation Windows doté d'une IA agentique capable d'exécuter des commandes vocales risque de faire grogner beaucoup de gens les utilisateurs se sont montrés très critiques sur l'idée dans les commentaires , mais il est difficile de savoir si cela se concrétisera réellement d'ici 2030.
Microsoft a fait beaucoup de promesses ambitieuses avant l'arrivée de Copilot, mais, comme pour les ordinateurs portables Copilot+, certaines de ces promesses n'ont pas été tenues. Microsoft a également l'habitude de vanter les mérites d'une fonctionnalité d'IA avant de se heurter à une telle levée de boucliers que l'entreprise doit la retirer ou la modifier la saga Recall, qui permet de faire des captures d'écran, par exemple, est toujours d'actualité.
La réputation dont jouit Windows aujourd'hui n'est pas positive. Pour la plupart des gens, Windows n'est actuellement pas un produit ou une plateforme attrayante. Cela dit, Windows 11 continue de gagner des parts de marché et devrait dépasser Windows 10 en tant que plateforme Windows la plus utilisée l'année prochaine. Mais il semble de plus en plus probable que Windows 11 n'atteindra jamais les sommets atteints par Windows 10 à son apogée.
Par ailleurs, Microsoft semble être confronté à un exode des utilisateurs de Windows. Dans un article publié en juin 2025, Yusuf Mehdi, vice-président exécutif de Microsoft, a écrit que Windows équipe plus d'un milliard d'appareils actifs dans le monde. Ce chiffre semble impressionnant, mais il est en baisse par rapport aux années précédentes. Le rapport annuel de Microsoft pour 2022 faisait état de plus de 1,4 milliard d'appareils sous Windows 10 ou 11.
Cela suggère que Windows a perdu environ 400 millions d'utilisateurs au cours des 3 dernières années. Pendant ce temps, davantage d'organisations, de gouvernements et de communautés locales adoptent Linux. KDE accuse Microsoft de « chantage technologique », et invite les utilisateurs à passer à Linux.
