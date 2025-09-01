Microsoft présente la feuille de route pour l'IA dans Visual Studio : un agent débogage et un agent de profilage sont en cours de développement, ainsi que des améliorations pour le Mode agent/chat

Microsoft a partagé sa feuille de route publique, qui décrit les prochaines étapes de l'évolution de Visual Studio avec des expériences agentives basées sur l'IA. Chaque mois, l'équipe de Visual Studio devrait fournir des outils plus intelligents, plus rapides et plus intuitifs pour améliorer l'expérience de codage. Pour le mois de septembre, Microsoft travaille sur deux nouveaux outils basés sur des agents pour le débogage et de profilage. En outre, Microsoft travaille sur la prise en charge de la personnalisation via les modes.
Mi-août, Microsoft a annoncé que la prise en charge du protocole MCP est disponible dans Visual Studio. Elle permet d'accéder à un contexte plus riche et en temps réel à partir de l'ensemble de votre pile de développement et d'étendre les capacités du mode Agent comme jamais auparavant. Grâce à la prise en charge dans Visual Studio, vous découvrirez de nouvelles façons de vous connecter, de configurer et de contrôler vos serveurs MCP, ainsi qu'un ensemble croissant de fonctionnalités pour rendre la configuration transparente et prête à l'emploi en entreprise.
Voici la feuille de route pour le mois de Septembre :
Nouveaux modes de débogage et de profilage :
Microsoft travaille à simplifier la manière dont vous recherchez et passez d'un mode à l'autre. Ils veillent à ce que les modes intégrés et fournis par les extensions puissent gérer des workflows plus complexes.
Deux nouveaux outils basés sur des agents sont en cours de développement :
- Agent de profilage
- Agent de débogage
Prise en charge de la personnalisation via les modes
Ils travaillent à faciliter l'intégration de vos workflows à travers votre pile de développement dans Visual Studio, en les adaptant à vos besoins et à ceux de votre organisation.
- Modes personnalisés pour Copilot Chat
- Protocole de contexte de modèle (MCP) activé dans tous les modes
Mode agent/chat :
Voici les améliorations que l'équipe de Visual Studio souhaite apporter :
Performances plus rapides :
- Outil du mode agent : amélioration de la vitesse pour le mappage de code sur plusieurs modèles
Meilleure visibilité :
- Indication de la progression du mode agent
- Mode agent comme expérience de chat par défaut (expérimentation)
Extension des fonctionnalités du mode agent :
- Outil du mode Agent : exécution de tests via l'explorateur de tests et la recherche de packages
Conservation plus intelligente du contexte :
- Mémoires de projet pour Copilot Chat
- Planification/Tâches à faire dans Copilot Chat
- Prise en charge des fichiers d'instructions pour Copilot Chat
Plus de contrôle :
- Possibilité de désactiver les outils intégrés
- Rediriger le mode Agent en cours de réponse
Protocole de contexte de modèle (MCP)
Pour que le développeur puisse intégrer l'ensemble de sa pile de développement dans Visual Studio, avec un niveau de sécurité, de gouvernance et de confiance, MIcrosoft annonce l'extension de la prise en charge de ces fonctionnalités et les rend plus faciles à utiliser.
- Assistance rapide
- Ressources d'assistance
- Échantillonnage d'assistance
- Prise en charge du registre pour la navigation et l'installation des serveurs MCP
- Activation de la gouvernance pour prendre en charge les listes d'autorisation pour les serveurs MCP
Modèles
Microsoft travaille pour donner accès aux derniers modèles dans Visual Studio avec une évaluation soignée pour garantir la meilleure expérience possible. Avec l'introduction récente de Bring Your Own Key, votre choix de modèles devrait s'élargit encore davantage.
Prise en charge native de GitHub Copilot :
- Claude Opus 4.1
- GPT-5 Mini
Prise en charge de Bring Your Own Key :
- Azure Foundry
- URL personnalisées (ajoutez vos propres points de terminaison)
Azure Agentic DevOps
L'équipe de Visual Studio s'efforce d'intégrer la puissance des workflows agentic et les capacités natives d'Azure directement dans Visual Studio, afin que vous puissiez créer, déployer et gérer vos applications avec le même niveau de sécurité, de gouvernance et de confiance que vous attendez de notre plateforme. La préversion publique est désormais disponible dans Visual Studio 2022, avec une installation automatique d'Azure MCP pour un démarrage transparent.
Voici ce qui vous attend prochainement :
- 1P Installation d'Azure MCP dans Visual Studio 2026
- Prise en charge de la publication et du CI/CD (GitHub Actions et Azure DevOps) pour Azure App Service pour les applications .NET
- Modes personnalisés adaptés aux développeurs Azure
Améliorations de l'éditeur
Les complétions et suggestions de code alimentées par Copilot dans votre éditeur devraient se déclencher sans effort et pourrait accélérer votre programmation quotidienne. L'objectif de Microsoft est d'offrir une expérience fluide et intuitive lorsque vous interagissez avec ces suggestions qui minimisent les conflits potentiels.
- Recevez des suggestions de modification prédites en fonction de vos dernières modifications.
- Raccourci clavier Copilot pour accepter la suggestion.
- Utilisez le texte synthétique pour améliorer l'expérience de complétion Copilot.
Pour faire de Visual Studio un EDI véritablement intégré à l'IA, ils travaillent à ce que Copilot soit disponible de manière transparente à chaque étape de votre workflow de développement, non seulement pour l'écriture de code, mais aussi pour la recherche, la correction d'erreurs, l'écriture de tests unitaires et même la validation et la mise à jour de vos modifications.
- Expérience de recherche tout-en-un prise en charge par Copilot
- Obtenez rapidement l'aide de Copilot à partir de votre menu contextuel
Source : Annonce de Microsoft
