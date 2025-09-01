Un ingénieur logiciel d'origine indienne employé chez Microsoft Corp. a été retrouvé mort sur le campus de l'entreprise à Mountain View, en Californie. Les autorités ont écarté toute hypothèse criminelle, ne constatant aucune activité suspecte. La famille en deuil de cet homme, originaire d'Indore, en Inde, a exhorté les entreprises technologiques à lutter contre la pression extrême au travail, avertissant qu'une attention accrue au bien-être des employés « sauvera probablement des vies ».
Cette tragédie met en lumière des préoccupations qui sont soulevées depuis longtemps au sein même de Microsoft. En 2022, le PDG, Satya Nadella, avait déjà mis en garde contre les dangers des e-mails envoyés tard dans la nuit aux employés, qui estompent la frontière entre domicile et bureau. Il estime également que les longues journées de travail pourraient avoir un impact considérable sur le bien-être des employés à long terme.
L'homme de 35 ans, identifié comme étant Pratik Pandey et originaire d'Indore, en Inde, est entré dans les bureaux dans la soirée du 19 août et a été découvert mort aux premières heures du 20 août, a confirmé la police. Les agents sont intervenus sur les lieux vers 2 heures du matin et ont déclaré n'avoir trouvé « aucun signe d'activité ou de comportement suspect ». Les autorités ont précisé que l'affaire n'était pas traitée comme une enquête criminelle.
La famille s'inquiète de la pression au travail
Les proches ont exhorté les entreprises technologiques à prendre des mesures plus strictes pour protéger leurs employés contre les exigences professionnelles extrêmes. Dans une interview accordée au Palo Alto Daily Post, l'oncle de Pratik Pandey, Manoj Pandey, a déclaré : « Pratik était un jeune homme très joyeux, travailleur et brillant. Dans l'ensemble, c'était quelqu'un de très positif. »
Son oncle a également affirmé que Pratik Pandey « travaillait tard le soir depuis très longtemps » et a suggéré que les entreprises devraient être plus attentives lorsque leurs employés se rendent régulièrement au bureau à des heures inhabituelles. « Cela permettra probablement de sauver des vies », a-t-il déclaré.
Parcours universitaire et professionnel
Pratik Pandey s'est installé aux États-Unis il y a dix ans pour poursuivre des études de master à l'université d'État de San José. Il s'est bâti une carrière impressionnante, travaillant chez Apple, Illumina et Walmart Labs avant de rejoindre Microsoft en juillet 2020.
Ses collègues et camarades de classe le décrivent comme quelqu'un de serviable et d'accessible, passionné par les sports tels que le football, le cricket et le tennis de table.
Rites culturels et deuil communautaire
Selon le Palo Alto Daily Post, les amis et la famille ont organisé une veillée funèbre pour Pratik Pandey le 29 août à Fremont, en Californie, avant d'envoyer sa dépouille en Inde, où ses parents et ses deux surs vivent.
Son oncle a indiqué que la veillée funèbre était importante pour leurs traditions culturelles hindoues. « C'est très douloureux pour la famille lorsqu'un être cher décède », a-t-il déclaré.
Le décès de Pratik Pandey met en lumière une crise plus large dans le secteur technologique : l'épuisement professionnel y est préoccupant. Le rapport sur l'état de l'écosystème des développeurs a révélé que 73 % des développeurs ont été victimes d'épuisement professionnel en 2023. Cette tension résulte souvent d'une pression constante et de l'incapacité à répondre aux exigences croissantes du lieu de travail, ce qui provoque la fatigue, le désengagement et une baisse de l'estime de soi des employés.
Alors que le secteur se penche sur ces réalités, les entreprises doivent se demander comment favoriser des environnements de travail plus sains.
Source : L'oncle de Pratik Pandey, Manoj Pandey, lors d'une interview accordée au Palo Alto Daily Post
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous que les préoccupations de la famille de Pratik Pandey sont justifiées ou pertinentes ?
Selon vous, les entreprises technologiques en font-elles suffisamment assez pour protéger le bien-être de leurs employés ?
Voir aussi :
25 % des salariés français souffrent d'épuisement professionnel dû à un stress chronique lié au travail, 73 % des salariés au niveau mondial ont des sentiments négatifs à l'égard du travail hybride
Travailler plus de 55 heures par semaine serait nuisible et augmente le risque de décès, selon une étude conjointe de l'OMS et de l'OIT
Télétravail : 60 % des salariés français préféreraient parler de leurs problèmes de stress et d'anxiété à un robot plutôt qu'à leur manager, selon un rapport d'Oracle
Vous avez lu gratuitement 552 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.