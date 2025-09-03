Microsoft offre au gouvernement américain plus de 6 milliards de $ d'économies sur 3 ans sur le cloud Azure, Office 365, Dynamics 365, Sentinel, avec Copilot offert gratuitement en bonus

Le logiciel de productivité Office de Microsoft est largement utilisé au sein du gouvernement américain. C'est la dernière entreprise en date à proposer des remises à l'Administration des services généraux des États-Unis. Cet accord pourrait permettre d'économiser plus de 6 milliards de dollars sur trois ans, dont 3,1 milliards dès la première année.
Microsoft est déjà coutumier de ventre ses services au gouvernement USA. Lors de la première présidence de Donald Trump, en 2019, Microsoft a remporté le contrat JEDI de 10 milliards de dollars du Pentagone pour le cloud computing, en battant Amazon, le leader du marché, ainsi que IBM, Oracle et Google. Ce contrat était d'une importance capitale, car il est au cur des efforts du Pentagone pour moderniser sa technologie. Une grande partie de l'armée utilise des systèmes informatiques des années 1980 et 1990, et le ministère de la Défense a dépensé des milliards de dollars pour essayer de les moderniser.
Cette année, la General Services Administration (GSA) américaine a mené une campagne importante pour négocier des remises importantes auprès des fournisseurs de technologies dans le cadre de sa stratégie d'approvisionnement OneGov, un plan visant à mettre en commun le pouvoir d'achat des agences fédérales afin de faire baisser les prix. Adobe, Amazon, et Salesforce ont déjà proposé des remises. Google, OpenAI, Anthropic et d'autres ont également annoncé des offres similaires à prix fortement réduits pour les agences gouvernementales américaines.
OpenAI propose ChatGPT Enterprise à tous les employés de l'exécutif fédéral pour seulement 1 dollar par agence pour l'année prochaine. Anthropic propose Claude for Enterprise et Claude for Government aux trois branches du gouvernement américain (l'exécutif civil fédéral, le législatif et le judiciaire) pour seulement 1 dollar. Parallèlement, Google propose Gemini for Government pour moins de 0,50 dollar par agence gouvernementale pendant un an et le pack Google Workspace Enterprise Plus aux agences fédérales avec une réduction temporaire de 71 % sur le prix actuel du programme Multiple Award Schedules.
Récemment, Microsoft a accepté d'accorder à l'Administration des services généraux des États-Unis 3,1 milliards de dollars d'économies potentielles sur un an sur les services cloud utilisés par les agences gouvernementales. Depuis le retour du président Donald Trump à la Maison Blanche en janvier, la GSA cherche à regrouper les dépenses grâce à une stratégie appelée OneGov qui vise à faire baisser les prix. Les agences doivent passer par la GSA pour bénéficier des économies proposées par Microsoft jusqu'en septembre 2026. Les prix réduits seront disponibles pendant trois ans, ce qui permettra de réaliser des économies totales de plus de 6 milliards de dollars, a déclaré Microsoft.
Les remises s'appliquent aux abonnements à la suite bureautique Office de Microsoft, ainsi qu'à l'infrastructure cloud Azure, aux applications métier Dynamics 365 et au logiciel de cybersécurité Sentinel. Microsoft offre un an d'accès gratuit à l'assistant d'intelligence artificielle Copilot à des millions de travailleurs disposant d'un abonnement Microsoft 365 G5, a déclaré la société.
Les agences peuvent facilement passer au prix réduit, a déclaré Josh Gruenbaum, qui a quitté son poste de directeur au sein de la société de capital-investissement KKR pour devenir commissaire du Service fédéral des acquisitions de la GSA après le début du second mandat de Trump. La GSA supervise environ 110 milliards de dollars de dépenses en biens et services courants provenant de nombreuses agences, sur un total d'environ 450 milliards de dollars de dépenses fédérales, a déclaré Gruenbaum lors d'une interview. La GSA s'efforce d'absorber les achats de la NASA et des National Institutes of Health, afin de se conformer à un décret signé par Trump en mars, a déclaré Gruenbaum.
Environ 80 milliards de dollars de dépenses sont liés aux technologies de l'information, et les revenus annuels de Microsoft provenant du gouvernement américain se situent probablement entre 5 et 10 milliards de dollars, a déclaré Gruenbaum. « Il n'est pas surprenant que Microsoft soit l'un des partenaires les plus importants du gouvernement fédéral en termes de logiciels et d'outils que nous utilisons tant dans le domaine civil que dans le domaine de la défense », a déclaré Gruenbaum.
Gruenbaum a déclaré avoir discuté à plusieurs reprises de l'accord avec le PDG de Microsoft, Satya Nadella. « Je pense que le plus important, c'est qu'il souhaite s'associer à cette administration et réussir l'adoption de l'IA », a déclaré Gruenbaum à propos de Nadella. « Mais je pense aussi qu'il souhaite conquérir des parts de marché au détriment d'autres outils et services existants. »
En effet, Microsoft à aussi du succès pour vendre ses solution Cloud, même dans d'autres pays. Par exemple à Israel pour la guerre à Gaza, Microsoft serait l'un des principaux fournisseurs de services cloud et d'IA de l'armée israélienne. Un rapport avait révélé que l'utilisation des services de Microsoft par Israël aurait augmenté de façon spectaculaire dans les mois qui ont suivi l'attaque du Hamas 7 octobre 2023. Des documents divulgués révèlent que Microsoft a conclu des contrats d'au moins 10 millions de dollars pour fournir des milliers d'heures d'assistance technique pendant la guerre à Gaza.
Voici l'annonce du GSA :
L'accord GSA OneGov de plusieurs milliards de dollars conclu avec Microsoft offre des remises importantes sur Microsoft 365, Copilot et les services cloud Azure
Aujourd'hui, la General Services Administration (GSA) des États-Unis a annoncé une avancée significative dans sa stratégie OneGov avec un nouvel accord avec Microsoft visant à réduire les coûts des infrastructures critiques et à ouvrir la voie à la prochaine ère de l'IA et de l'interopérabilité pour le gouvernement fédéral.
Grâce à ce partenariat stratégique, Microsoft offrira des remises sur l'ensemble de sa suite de services cloud, notamment Microsoft 365, Copilot, Azure Cloud Services, Dynamics 365, ainsi que des outils de cybersécurité et de surveillance, avec des économies potentielles de 3,1 milliards de dollars la première année. Cette offre permet notamment aux clients Microsoft G5 de bénéficier gratuitement de Microsoft 365 Copilot pendant une période pouvant aller jusqu'à 12 mois. Cet accord permettra aux agences de tirer parti des avantages d'une approche tarifaire unifiée afin de réduire les coûts et de stimuler l'innovation, tout en propulsant le pays dans l'ère de l'IA.
« La GSA est fière de s'associer à des entreprises technologiques telles que Microsoft pour promouvoir l'adoption de l'IA au sein du gouvernement fédéral, une priorité clé de l'administration Trump », a déclaré Stephen Ehikian, administrateur adjoint de la GSA. « Nous encourageons vivement nos partenaires fédéraux à tirer parti de ces accords afin de fournir aux fonctionnaires des outils d'IA transformateurs qui rationalisent les opérations, réduisent les coûts et améliorent les résultats. »
« La GSA accélère l'accès à l'IA pour les agences fédérales et met en uvre le plan d'action du président en matière d'IA », a déclaré Josh Gruenbaum, commissaire de la FAS. « OneGov représente un changement de paradigme dans les marchés publics fédéraux qui conduit à d'énormes économies, réalisées en tirant parti du pouvoir d'achat de l'ensemble du gouvernement fédéral. Nous apprécions le partenariat de Microsoft dans cette modernisation et son engagement en faveur d'un écosystème fédéral numérique interopérable. »
« Depuis plus de quatre décennies, Microsoft travaille en partenariat avec le gouvernement américain au service du peuple américain », a déclaré Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft. « Grâce à ce nouvel accord avec la General Services Administration des États-Unis, qui comprend une offre gratuite de Microsoft 365 Copilot, nous aiderons les agences fédérales à utiliser l'IA et les technologies numériques pour améliorer les services aux citoyens, renforcer la sécurité et faire économiser aux contribuables plus de 3 milliards de dollars dès la première année. »
« Alors que la GSA cherche à transformer le gouvernement dans cette nouvelle ère de l'IA, Microsoft s'engage à jouer un rôle de premier plan en tant que partenaire essentiel du gouvernement pour fournir les outils nécessaires afin d'aider les agences fédérales à exploiter la puissance de l'IA pour faire progresser le bien public », a déclaré Chris Barry, vice-président corporate, US Public Sector Industries, Microsoft.
Dans le cadre de cet accord, Microsoft offrira des remises combinées sur une nouvelle suite Microsoft 365 + Copilot exclusive au gouvernement américain, qui comprend M365 Copilot disponible gratuitement la première année pour les clients Microsoft G5, avec des remises substantielles les années suivantes.
Microsoft 365 G3 et G5 sont des plans de licence spécifiques au gouvernement, avec différents niveaux de sécurité et de fonctionnalités. G5 est spécialement conçu pour les environnements nécessitant une sécurité avancée et comprend des fonctionnalités supplémentaires telles que des rapports de renseignement en temps réel, une protection contre les menaces, Power BI Pro et des capacités de téléphonie d'entreprise avancées.
L'accord prévoit également des remises importantes sur les offres suivantes :
Les agences fédérales peuvent choisir de bénéficier de tout ou partie de ces offres jusqu'en septembre 2026, avec des prix réduits disponibles pendant 36 mois maximum pour certains produits.
S'appuyant sur la vision de la Maison Blanche en matière d'innovation responsable dans le domaine de l'IA, telle que décrite dans le plan d'action américain pour l'IA, cette collaboration novatrice propulse les États-Unis à l'avant-garde de l'intégration de l'IA dans les administrations publiques à l'échelle mondiale. En dotant les employés fédéraux d'outils d'IA de pointe, cette initiative leur permet de révolutionner l'efficacité opérationnelle, d'améliorer la précision et la rapidité des processus décisionnels et, en fin de compte, de fournir des services et une valeur ajoutée supérieurs au peuple américain.
Cet accord constitue une nouvelle étape importante dans la transformation numérique en cours du gouvernement fédéral, élargissant l'accès aux outils d'IA pour les agences fédérales. En fournissant des solutions innovantes et rentables, la GSA permet aux agences de se moderniser au rythme de leur mission, leur garantissant ainsi de prospérer dans le paysage en rapide évolution de la gouvernance moderne, axé sur l'IA.
Aujourd'hui, la General Services Administration (GSA) des États-Unis a annoncé une avancée significative dans sa stratégie OneGov avec un nouvel accord avec Microsoft visant à réduire les coûts des infrastructures critiques et à ouvrir la voie à la prochaine ère de l'IA et de l'interopérabilité pour le gouvernement fédéral.
Grâce à ce partenariat stratégique, Microsoft offrira des remises sur l'ensemble de sa suite de services cloud, notamment Microsoft 365, Copilot, Azure Cloud Services, Dynamics 365, ainsi que des outils de cybersécurité et de surveillance, avec des économies potentielles de 3,1 milliards de dollars la première année. Cette offre permet notamment aux clients Microsoft G5 de bénéficier gratuitement de Microsoft 365 Copilot pendant une période pouvant aller jusqu'à 12 mois. Cet accord permettra aux agences de tirer parti des avantages d'une approche tarifaire unifiée afin de réduire les coûts et de stimuler l'innovation, tout en propulsant le pays dans l'ère de l'IA.
« La GSA est fière de s'associer à des entreprises technologiques telles que Microsoft pour promouvoir l'adoption de l'IA au sein du gouvernement fédéral, une priorité clé de l'administration Trump », a déclaré Stephen Ehikian, administrateur adjoint de la GSA. « Nous encourageons vivement nos partenaires fédéraux à tirer parti de ces accords afin de fournir aux fonctionnaires des outils d'IA transformateurs qui rationalisent les opérations, réduisent les coûts et améliorent les résultats. »
« La GSA accélère l'accès à l'IA pour les agences fédérales et met en uvre le plan d'action du président en matière d'IA », a déclaré Josh Gruenbaum, commissaire de la FAS. « OneGov représente un changement de paradigme dans les marchés publics fédéraux qui conduit à d'énormes économies, réalisées en tirant parti du pouvoir d'achat de l'ensemble du gouvernement fédéral. Nous apprécions le partenariat de Microsoft dans cette modernisation et son engagement en faveur d'un écosystème fédéral numérique interopérable. »
« Depuis plus de quatre décennies, Microsoft travaille en partenariat avec le gouvernement américain au service du peuple américain », a déclaré Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft. « Grâce à ce nouvel accord avec la General Services Administration des États-Unis, qui comprend une offre gratuite de Microsoft 365 Copilot, nous aiderons les agences fédérales à utiliser l'IA et les technologies numériques pour améliorer les services aux citoyens, renforcer la sécurité et faire économiser aux contribuables plus de 3 milliards de dollars dès la première année. »
« Alors que la GSA cherche à transformer le gouvernement dans cette nouvelle ère de l'IA, Microsoft s'engage à jouer un rôle de premier plan en tant que partenaire essentiel du gouvernement pour fournir les outils nécessaires afin d'aider les agences fédérales à exploiter la puissance de l'IA pour faire progresser le bien public », a déclaré Chris Barry, vice-président corporate, US Public Sector Industries, Microsoft.
Dans le cadre de cet accord, Microsoft offrira des remises combinées sur une nouvelle suite Microsoft 365 + Copilot exclusive au gouvernement américain, qui comprend M365 Copilot disponible gratuitement la première année pour les clients Microsoft G5, avec des remises substantielles les années suivantes.
Microsoft 365 G3 et G5 sont des plans de licence spécifiques au gouvernement, avec différents niveaux de sécurité et de fonctionnalités. G5 est spécialement conçu pour les environnements nécessitant une sécurité avancée et comprend des fonctionnalités supplémentaires telles que des rapports de renseignement en temps réel, une protection contre les menaces, Power BI Pro et des capacités de téléphonie d'entreprise avancées.
L'accord prévoit également des remises importantes sur les offres suivantes :
- Microsoft Sentinel et Azure Monitoring.
- Entra ID Governance dans le cadre de l'engagement de la GSA et de notre partenaire industriel à travailler sur les questions d'interopérabilité entre locataires.
- Dynamics 365 gratuit pendant un an maximum pour les charges de travail éligibles.
- Ateliers de mise en uvre, d'adoption et d'optimisation.
Les agences fédérales peuvent choisir de bénéficier de tout ou partie de ces offres jusqu'en septembre 2026, avec des prix réduits disponibles pendant 36 mois maximum pour certains produits.
S'appuyant sur la vision de la Maison Blanche en matière d'innovation responsable dans le domaine de l'IA, telle que décrite dans le plan d'action américain pour l'IA, cette collaboration novatrice propulse les États-Unis à l'avant-garde de l'intégration de l'IA dans les administrations publiques à l'échelle mondiale. En dotant les employés fédéraux d'outils d'IA de pointe, cette initiative leur permet de révolutionner l'efficacité opérationnelle, d'améliorer la précision et la rapidité des processus décisionnels et, en fin de compte, de fournir des services et une valeur ajoutée supérieurs au peuple américain.
Cet accord constitue une nouvelle étape importante dans la transformation numérique en cours du gouvernement fédéral, élargissant l'accès aux outils d'IA pour les agences fédérales. En fournissant des solutions innovantes et rentables, la GSA permet aux agences de se moderniser au rythme de leur mission, leur garantissant ainsi de prospérer dans le paysage en rapide évolution de la gouvernance moderne, axé sur l'IA.
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Ce que signifie la victoire de Donald Trump pour les géants de la technologie tels que Google, Apple et Microsoft : Un potentiel assouplissement des réglementations face à la montée des menaces antitrust
Microsoft verrouille ses locaux après l'intrusion de manifestants dans le bureau de son président Brad Smith. Le mouvement de protestation contre le partenariat IA entre Microsoft et Israël s'intensifie
Le Pentagone annule le contrat JEDI de 10 milliards de dollars que se disputaient Amazon et Microsoft, et lancera un nouvel appel d'offres pour le Cloud Computing
Vous avez lu gratuitement 558 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.