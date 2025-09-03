Microsoft offre au gouvernement américain plus de 6 milliards de $ d'économies sur 3 ans sur le cloud Azure, Office 365, Dynamics 365, Sentinel, avec Copilot offert gratuitement en bonus

Microsoft Sentinel et Azure Monitoring .

Aujourd'hui, la General Services Administration (GSA) des États-Unis a annoncé une avancée significative dans sa stratégie OneGov avec un nouvel accord avec Microsoft visant à réduire les coûts des infrastructures critiques et à ouvrir la voie à la prochaine ère de l'IA et de l'interopérabilité pour le gouvernement fédéral.Grâce à ce partenariat stratégique, Microsoft offrira des remises sur l'ensemble de sa suite de services cloud, notamment Microsoft 365, Copilot, Azure Cloud Services, Dynamics 365, ainsi que des outils de cybersécurité et de surveillance, avec des économies potentielles de 3,1 milliards de dollars la première année. Cette offre permet notamment aux clients Microsoft G5 de bénéficier gratuitement de Microsoft 365 Copilot pendant une période pouvant aller jusqu'à 12 mois. Cet accord permettra aux agences de tirer parti des avantages d'une approche tarifaire unifiée afin de réduire les coûts et de stimuler l'innovation, tout en propulsant le pays dans l'ère de l'IA.« La GSA est fière de s'associer à des entreprises technologiques telles que Microsoft pour promouvoir l'adoption de l'IA au sein du gouvernement fédéral, une priorité clé de l'administration Trump », a déclaré. « Nous encourageons vivement nos partenaires fédéraux à tirer parti de ces accords afin de fournir aux fonctionnaires des outils d'IA transformateurs qui rationalisent les opérations, réduisent les coûts et améliorent les résultats. »« La GSA accélère l'accès à l'IA pour les agences fédérales et met en uvre le plan d'action du président en matière d'IA », a déclaré. « OneGov représente un changement de paradigme dans les marchés publics fédéraux qui conduit à d'énormes économies, réalisées en tirant parti du pouvoir d'achat de l'ensemble du gouvernement fédéral. Nous apprécions le partenariat de Microsoft dans cette modernisation et son engagement en faveur d'un écosystème fédéral numérique interopérable. »« Depuis plus de quatre décennies, Microsoft travaille en partenariat avec le gouvernement américain au service du peuple américain », a déclaré. « Grâce à ce nouvel accord avec la General Services Administration des États-Unis, qui comprend une offre gratuite de Microsoft 365 Copilot, nous aiderons les agences fédérales à utiliser l'IA et les technologies numériques pour améliorer les services aux citoyens, renforcer la sécurité et faire économiser aux contribuables plus de 3 milliards de dollars dès la première année. »« Alors que la GSA cherche à transformer le gouvernement dans cette nouvelle ère de l'IA, Microsoft s'engage à jouer un rôle de premier plan en tant que partenaire essentiel du gouvernement pour fournir les outils nécessaires afin d'aider les agences fédérales à exploiter la puissance de l'IA pour faire progresser le bien public », a déclaréDans le cadre de cet accord, Microsoft offrira, qui comprend M365 Copilot disponible gratuitement la première année pour les clients Microsoft G5, avec des remises substantielles les années suivantes.Microsoft 365 G3 et G5 sont des plans de licence spécifiques au gouvernement, avec différents niveaux de sécurité et de fonctionnalités. G5 est spécialement conçu pour les environnements nécessitant une sécurité avancée et comprend des fonctionnalités supplémentaires telles que des rapports de renseignement en temps réel, une protection contre les menaces, Power BI Pro et des capacités de téléphonie d'entreprise avancées.L'accord prévoit également des remises importantes sur les offres suivantes :Les agences fédérales peuvent choisir de bénéficier de tout ou partie de ces offres jusqu'en septembre 2026, avec des prix réduits disponibles pendant 36 mois maximum pour certains produits.S'appuyant sur la vision de la Maison Blanche en matière d'innovation responsable dans le domaine de l'IA, telle que décrite dans le plan d'action américain pour l'IA, cette collaboration novatrice propulse les États-Unis à l'avant-garde de l'intégration de l'IA dans les administrations publiques à l'échelle mondiale. En dotant les employés fédéraux d'outils d'IA de pointe, cette initiative leur permet de révolutionner l'efficacité opérationnelle, d'améliorer la précision et la rapidité des processus décisionnels et, en fin de compte, de fournir des services et une valeur ajoutée supérieurs au peuple américain.Cet accord constitue une nouvelle étape importante dans la transformation numérique en cours du gouvernement fédéral, élargissant l'accès aux outils d'IA pour les agences fédérales. En fournissant des solutions innovantes et rentables, la GSA permet aux agences de se moderniser au rythme de leur mission, leur garantissant ainsi de prospérer dans le paysage en rapide évolution de la gouvernance moderne, axé sur l'IA.