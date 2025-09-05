Microsoft met en open source le 6502 BASIC codé en 1976 par Bill Gates lui-même après près de 50 ans, codé pour le processeur MOS 6502 utilisé dans de nombreux micro-ordinateurs anciens

10 PRINT « HELLO »

20 GOTO 10



Microsoft BASIC est le logiciel fondateur de la société Microsoft. Il a évolué pour devenir une gamme d'interpréteurs et de compilateurs BASIC adaptés à de nombreux micro-ordinateurs différents. Il est apparu pour la première fois en 1975 sous le nom d'Altair BASIC, qui était la première version de BASIC publiée par Microsoft ainsi que le premier langage de programmation de haut niveau disponible pour le micro-ordinateur Altair 8800.Récemment, Microsoft a annoncé mettre en open source le 6502 BASIC. Le code source de Microsoft BASIC Version 1.1 pour le microprocesseur 6502 est désormais disponible sur le dépôt GitHub du géant de Redmond, comprenant 6 955 lignes de code. Le 6502 BASIC est l'un des logiciels les plus importants de Microsoft sur le plan historique au début de l'ère informatique. Il est même antérieur au MS-DOS et à Windows, vieux de plusieurs décennies, qui sont devenus l'identité de l'entreprise au cours des années suivantes.Microsoft avait déjà ouvert le code source de l'interpréteur GW-BASIC, initialement commercialisé en 1983. Mais jusqu'à présent, seuls des fragments et des copies non officielles de 6502 BASIC circulaient en ligne, reproduits sur des sites consacrés à l'informatique rétro et conservés dans les archives des musées.Conçu pour le microprocesseur 8 bits MOS Technology 6502, 6502 BASIC est une adaptation de l'interpréteur BASIC-80 créé par Microsoft pour les processeurs Intel 8080. 6502 offrait notamment la prise en charge de l'implémentation complète de BASIC, de l'arithmétique en virgule flottante, des tableaux, du traitement des chaînes de caractères et des opérations d'entrée/sortie.L'interpréteur de langage de programmation était important car il a initié des millions d'utilisateurs à l'informatique personnelle et est devenu la norme de facto. Microsoft note que ses modèles de conception et ses conventions ont influencé les langages de programmation et les outils de développement dans les années suivantes.Bill Gates et Ric Weiland ont achevé le portage du 6502 en 1976 et l'ont concédé sous licence à Commodore pour un montant forfaitaire de 25 000 dollars en 1977. Cet accord a ouvert la voie au dialecte Commodore BASIC sur les ordinateurs 8 bits tels que le PET, le VIC-20 et le Commodore 64. Le 6502 BASIC a également fait son apparition sur l'Apple II sous la forme d'une adaptation connue sous le nom d'Applesoft BASIC.Microsoft a déclaré que la version open source «». Elle comprend également un easter egg de Bill Gates caché dans les étiquettes STORDO et STORD0, ce qui a été confirmé par le cofondateur de Microsoft en 2010.Le 6502 BASIC a équipé une grande variété de matériels, notamment l'Atari 2600 et la Nintendo Entertainment System. Son retour sous forme d'avatar open source pourrait séduire les amateurs, les historiens de la technologie et les bricoleurs de matériel informatique, qui pourraient vouloir l'expérimenter sur du matériel moderne. Il s'inscrit dans la tendance croissante du rétro-informatique, avec des projets d'émulateurs et des recréations basées sur des FPGA comme le Commodore 64 Ultimate.Microsoft BASIC a vu le jour en 1975 en tant que tout premier produit de la société : un interpréteur BASIC pour l'Intel 8080, écrit par Bill Gates et Paul Allen pour l'Altair 8800. Ce code source a rapidement été adapté pour fonctionner sur d'autres processeurs 8 bits, notamment le MOS 6502, le Motorola 6800 et le 6809.Le portage sur 6502 a été achevé en 1976 par Bill Gates et Ric Weiland. En 1977, Commodore l'a acquis sous licence pour un montant forfaitaire de 25 000 dollars, un accord qui a placé Microsoft BASIC au cur des ordinateurs PET de Commodore, puis des VIC-20 et Commodore 64. Cette décision a placé Microsoft BASIC au cur des machines Commodore et a aidé des millions de nouveaux programmeurs à apprendre en tapant :Il s'agit de BASIC M6502 8K VER 1.1, la lignée 6502 BASIC qui a alimenté une ère de l'informatique domestique et a formé la base du Commodore BASIC dans le PET, le VIC-20 et le légendaire Commodore 64. Cet arbre de sources contient également des adaptations pour l'Apple II (« Applesoft BASIC »), construites à partir de la même source BASIC de base. Les en-têtes d'origine indiquent toujours « BASIC M6502 8K VER 1.1 BY MICRO-SOFT », une capsule temporelle datant de 1978.La version intitulée « 1.1 » contient des corrections apportées au ramasse-miettes identifiées par Commodore et mises en uvre conjointement en 1978 par l'ingénieur de Commodore John Feagans et Bill Gates, lorsque Feagans s'est rendu dans les bureaux de Microsoft à Bellevue. Il s'agit de la version commercialisée sous le nom de « BASIC V2 » du PET. Elle contient même un easter egg ludique de Bill Gates, caché dans les étiquettes STORDO et STORD0, ce que Gates lui-même a confirmé en 2010.Le MOS 6502 était le processeur qui équipait l'Apple II, la série Commodore 8 bits, l'Atari 2600, la Nintendo Entertainment System et bien d'autres encore. Sa simplicité, son efficacité et son influence inspirent encore aujourd'hui les éducateurs, les amateurs et les bricoleurs de matériel informatique.En 2025, l'intérêt est toujours aussi fort. La scène rétro-informatique est en plein essor, avec des recréations basées sur des FPGA, des projets d'émulateurs et des communautés de développement actives. La marque Commodore a fait son retour avec l'annonce d'un nouveau Commodore 64 équipé d'un FPGA, le premier matériel Commodore officiel depuis des décennies.Au fil des ans, des conservateurs dévoués ont reconstruit des environnements de compilation et vérifié que la source historique pouvait encore produire des ROM à octets exacts. Michael Steil, notamment, a documenté et reconstruit le processus BASIC original pour plusieurs cibles. Il a porté le code vers des assembleurs tels que cc65, permettant ainsi sa compilation et son exécution sur des systèmes modernes.Cette version open source s'appuie sur ce travail, désormais avec une licence claire et moderne. Elle fait suite à la sortie antérieure par Microsoft de GW-BASIC, qui descendait de la même lignée et était livré dans la ROM de l'IBM PC d'origine. Ce code a évolué vers QBASIC, puis Visual Basic, qui reste à ce jour un langage pris en charge pour le développement d'applications Windows.Du curseur clignotant de 1977 aux versions FPGA de 2025, BASIC tient toujours dans la paume de votre main. Aujourd'hui, pour la première fois, cette version influente du 6502 est véritablement à votre disposition pour que vous puissiez l'explorer, la modifier et la partager.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?