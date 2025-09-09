Microsoft rejoint l'Association nucléaire mondiale alors qu'elle mise davantage sur les petits réacteurs modulaires et l'énergie de fusion afin de renforcer son engagement en faveur du nucléaire

Microsoft a rejoint l'Association nucléaire mondiale afin de faire progresser les technologies nucléaires, notamment les petits réacteurs modulaires et l'énergie de fusion, afin de répondre à la demande croissante en énergie des centres de données et de l'IA. Cette décision stratégique positionne le géant technologique comme un défenseur clé des solutions énergétiques fiables et sans carbone, dans un contexte marqué par des défis réglementaires et de développement.
Depuis le boom de l'IA, les entreprises de grande envergure comme Microsoft envisagent de nouvelles méthodes pour alimenter (et refroidir) leurs centres de données. Ces centres de données doivent être situés dans des régions géologiquement stables, avec une alimentation en eau et en électricité suffisante pour les refroidir et leur permettre de fonctionner sans interruption, ainsi que de s'adapter aux demandes futures. Dans cette optique, Microsoft s'est tourné vers des réacteurs nucléaires pour alimenter ses centres de données.
Il y a un an, Microsoft a signé un accord pour relancer le réacteur nucléaire de Three Mile Island afin d'alimenter les centres de données et de répondre aux besoins gigantesques de Copilot en matière d'IA. L'installation a été rendue tristement célèbre par une fusion partielle en 1979 et le réacteur de Three Mile Island a été mis en pause en 2019. Selon Constellation Energy, l'équipement est encore en bon état, mais son redémarrage nécessitera d'importants investissements.
Dans un mouvement qui souligne l'intersection croissante entre les grandes technologies et les solutions énergétiques avancées, Microsoft a récemment officiellement rejoint l'Association nucléaire mondiale, signalant ainsi un engagement accru en faveur des technologies nucléaires face à la demande croissante des centres de données et de l'intelligence artificielle. L'entrée du géant technologique dans cet organisme industriel mondial, annoncée récemment, le positionne comme un acteur central dans la promotion des petits réacteurs modulaires et de l'énergie de fusion pour répondre aux besoins en énergie sans carbone.
Cet alignement stratégique intervient à un moment où la consommation d'électricité des centres de données devrait exploser, sous l'effet de l'appétit insatiable de l'IA pour la puissance de calcul. Microsoft, déjà un poids lourd dans les investissements renouvelables, considère les options nucléaires comme essentielles pour fournir une énergie fiable 24 heures sur 24, ce que les sources intermittentes comme l'éolien et le solaire ont du mal à garantir de manière constante.
Les géants de la technologie poussent à l'innovation nucléaire
L'adhésion de Microsoft est saluée comme un « moment décisif » par le directeur général de l'Association nucléaire mondiale, Sama Bilbao y León, qui souligne que les entreprises technologiques se tournent de plus en plus vers le nucléaire pour alimenter leur expansion. L'association, qui encourage la collaboration tout au long de la chaîne de valeur nucléaire, compte désormais Microsoft parmi ses membres, aux côtés d'acteurs traditionnels du secteur de l'énergie tels que EDF et GE Vernova.
L'équipe chargée des technologies énergétiques de l'entreprise collaborera directement avec les groupes de travail de l'association afin d'accélérer le déploiement de réacteurs avancés, de rationaliser les réglementations et de développer des modèles commerciaux évolutifs adaptés aux exigences de l'économie numérique. Cette initiative fait suite à l'embauche par Microsoft d'experts nucléaires et à ses recherches sur l'alimentation des centres de données à l'aide de petits réacteurs modulaires.
Les analystes du secteur soulignent que, si les énergies renouvelables dominent le portefeuille actuel de Microsoft, la fiabilité de la charge de base du nucléaire permet de répondre au doublement prévu de la consommation énergétique des centres de données au cours de la prochaine décennie. L'énergie de fusion, encore en phase de développement, représente un pari à plus long terme, Microsoft investissant dans des partenariats afin d'explorer son potentiel en matière d'énergie propre illimitée.
En effet, les experts s'inquiètent de plus en plus de l'empreinte carbone de l'IA générative. Les systèmes d'IA nécessitent d'énormes quantités d'énergie et d'eau pour être construits et fonctionner. Et une fois déployés, ils peuvent émettre plusieurs tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par jour. La chercheuse en IA Sasha Luccioni a déclaré que « l'IA générative accélère la crise climatique », ajoutant qu'il est particulièrement décevant que les gens utilisent l'IA pour faire des recherches sur Internet. Elle a notamment avertit que l'IA générative consomme 30 fois plus d'énergie qu'un moteur de recherche, ce qui constitue un danger pour l'environnement.
Les détracteurs remettent toutefois en question le rythme du déploiement du nucléaire, compte tenu des obstacles réglementaires et des retards historiques des projets à travers le monde. Pourtant, l'implication de Microsoft pourrait catalyser une adoption plus rapide, faisant de cette entreprise la plus importante du secteur technologique à s'aligner officiellement avec le secteur nucléaire.
Cette évolution reflète une tendance plus large selon laquelle les leaders technologiques tels que Microsoft ne sont pas seulement des consommateurs, mais aussi des influenceurs en matière de politique énergétique. En rejoignant l'Association nucléaire mondiale, l'entreprise vise à définir des normes pour les petits réacteurs modulaires, qui promettent une efficacité de fabrication en usine et des coûts réduits par rapport aux centrales traditionnelles.
Les géants de la technologie tels que Microsoft, Google, Amazon et Meta se tournent de plus en plus vers l'énergie nucléaire pour répondre à la demande croissante en électricité de leurs centres de données, essentiels à l'intelligence artificielle (IA) et le cloud computing. La consommation énergétique de ces infrastructures dépasse celle de certaines grandes villes et pourrait encore augmenter de 75 % d'ici 2050. Alors que les énergies renouvelables restent limitées dans leur capacité à fournir une énergie stable et continue, le nucléaire offre une solution sans carbone, efficace et durable, favorisant une "renaissance" de cette technologie autrefois marginalisée.
Microsoft pourrait être le premier à déployer ces réacteurs pour l'infrastructure de l'IA, créant ainsi un précédent pour ses concurrents tels que Google et Amazon. L'accent mis par l'association sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et les réformes en matière d'octroi de licences correspond à l'objectif de Microsoft d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Malgré l'optimisme ambiant, des défis subsistent, notamment la perception du public et les risques liés à l'investissement dans la fusion, qui n'a pas encore atteint la viabilité commerciale. La stratégie de Microsoft implique des efforts de collaboration pour surmonter ces obstacles, ce qui pourrait permettre au nucléaire de jouer un rôle dans un avenir numérique durable.
À mesure que la demande en données s'intensifie, ce partenariat pourrait redéfinir la manière dont la technologie s'intègre aux secteurs de l'énergie, ouvrant la voie à des solutions innovantes qui concilient innovation et impératifs environnementaux. Les acteurs du secteur observeront de près comment l'influence de Microsoft accélère les progrès tangibles dans les technologies des réacteurs et les avancées en matière de fusion.
Voici l'annonce de l'Association nucléaire mondiale :
L'Association nucléaire mondiale accueille Microsoft Corporation comme nouveau membre
L'Association nucléaire mondiale est fière d'annoncer que Microsoft Corporation, l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde, a officiellement rejoint ses rangs en tant que nouveau membre. Cette adhésion historique souligne la reconnaissance croissante de l'énergie nucléaire comme fondement essentiel pour alimenter l'économie numérique et atteindre des objectifs climatiques ambitieux.
Un partenariat transformateur pour le leadership en matière d'énergie propre
Afin de répondre à la demande croissante en électricité à l'échelle mondiale, le monde doit non seulement continuer à investir dans les énergies renouvelables, mais aussi dans les technologies avancées sans carbone. Microsoft s'est imposé comme un leader dans la fourniture d'une électricité fiable et sans carbone.
« L'adhésion de Microsoft à l'Association marque un tournant décisif pour notre secteur », a déclaré le Dr Sama Bilbao y León, directeur général de l'Association nucléaire mondiale. « Lorsqu'une des entreprises technologiques les plus innovantes au monde reconnaît que l'énergie nucléaire est essentielle à son avenir carbone négatif, cela envoie un signal fort aux marchés, aux décideurs politiques et aux leaders industriels du monde entier. Ce partenariat permettra d'accélérer le déploiement du nucléaire à l'échelle nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques et répondre à la croissance de la demande énergétique des centres de données. »
Microsoft participera au principal rassemblement mondial de l'industrie nucléaire à Londres, le World Nuclear Symposium, qui se tiendra du 3 au 5 septembre. Cette année, un sommet des utilisateurs d'énergie sera organisé, au cours duquel les secteurs du nucléaire, des technologies et d'autres secteurs à forte consommation d'énergie exploreront de nouveaux partenariats audacieux, s'attaqueront à des défis communs et exploiteront de nouvelles opportunités.
La vision nucléaire de Microsoft : des engagements à l'action
Microsoft rejoint la World Nuclear Association avec un portefeuille déjà impressionnant d'initiatives qui démontrent l'engagement de l'entreprise en faveur d'une énergie fiable, sans carbone et durable, notamment par le biais d'accords à long terme. L'entreprise a signé des accords à long terme, notamment un accord d'achat d'électricité de 20 ans avec Constellation Energy pour redémarrer le Crane Clean Energy Center, anciennement connu sous le nom de Three Mile Island Unit 1, et a signé l'un des premiers accords avec la société de technologie d'énergie de fusion Helion, dans le cadre d'un accord d'achat d'électricité à long terme.
La vision sans carbone de Microsoft : des engagements à l'action
L'adhésion de Microsoft intervient à un moment critique pour l'industrie nucléaire, car la demande en électricité des centres de données devrait augmenter au cours de la prochaine décennie. L'entreprise rejoint la World Nuclear Association aux côtés d'autres leaders technologiques qui reconnaissent la capacité de l'énergie nucléaire à fournir une électricité continue, à haute capacité et sans carbone.
Les principaux domaines de collaboration comprendront :
L'adhésion de Microsoft sera menée par son équipe de technologie énergétique de classe mondiale, qui apportera une expertise inégalée aux groupes de travail et aux initiatives de la World Nuclear Association. L'équipe est dirigée par le Dr Melissa Lott et comprend Todd Noe et Archie Manoharan.
Cette équipe exceptionnelle, qui combine une innovation technologique de pointe et une expertise approfondie de l'industrie nucléaire, travaillera directement avec les groupes de travail techniques de l'Association afin d'accélérer le déploiement du nucléaire, de rationaliser les processus réglementaires et de développer de nouveaux modèles commerciaux permettant de faire évoluer l'énergie nucléaire pour répondre aux exigences de l'économie numérique.
« L'adhésion de Microsoft à la World Nuclear Association reflète le moment stratégique que traverse notre industrie alors que nous nous efforçons d'atteindre nos objectifs en matière d'énergie sans carbone », a déclaré le Dr Melissa Lott, soulignant l'importance de cet accord pour la promotion de solutions énergétiques sans carbone. « En combinant les capacités technologiques de Microsoft et l'expérience éprouvée de l'industrie nucléaire en matière de fourniture d'une énergie de base fiable et sans carbone, vous créez les bases d'une innovation sans précédent dans le déploiement des technologies énergétiques sans carbone. »
« L'énergie nucléaire ne fait pas seulement partie de la stratégie énergétique du secteur technologique, elle en est un élément essentiel », a déclaré le Dr Sama Bilbao y León, directeur général de la World Nuclear Association. « L'adhésion de Microsoft à l'association permet une plus grande collaboration entre l'un des principaux consommateurs d'énergie et l'industrie nucléaire afin de relever les défis réglementaires, techniques et financiers pour accélérer le déploiement du nucléaire. L'industrie nucléaire mondiale ne se contente pas de produire de l'électricité, elle dynamise la technologie. »
L'Association nucléaire mondiale est fière d'annoncer que Microsoft Corporation, l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde, a officiellement rejoint ses rangs en tant que nouveau membre. Cette adhésion historique souligne la reconnaissance croissante de l'énergie nucléaire comme fondement essentiel pour alimenter l'économie numérique et atteindre des objectifs climatiques ambitieux.
Un partenariat transformateur pour le leadership en matière d'énergie propre
Afin de répondre à la demande croissante en électricité à l'échelle mondiale, le monde doit non seulement continuer à investir dans les énergies renouvelables, mais aussi dans les technologies avancées sans carbone. Microsoft s'est imposé comme un leader dans la fourniture d'une électricité fiable et sans carbone.
« L'adhésion de Microsoft à l'Association marque un tournant décisif pour notre secteur », a déclaré le Dr Sama Bilbao y León, directeur général de l'Association nucléaire mondiale. « Lorsqu'une des entreprises technologiques les plus innovantes au monde reconnaît que l'énergie nucléaire est essentielle à son avenir carbone négatif, cela envoie un signal fort aux marchés, aux décideurs politiques et aux leaders industriels du monde entier. Ce partenariat permettra d'accélérer le déploiement du nucléaire à l'échelle nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques et répondre à la croissance de la demande énergétique des centres de données. »
Microsoft participera au principal rassemblement mondial de l'industrie nucléaire à Londres, le World Nuclear Symposium, qui se tiendra du 3 au 5 septembre. Cette année, un sommet des utilisateurs d'énergie sera organisé, au cours duquel les secteurs du nucléaire, des technologies et d'autres secteurs à forte consommation d'énergie exploreront de nouveaux partenariats audacieux, s'attaqueront à des défis communs et exploiteront de nouvelles opportunités.
La vision nucléaire de Microsoft : des engagements à l'action
Microsoft rejoint la World Nuclear Association avec un portefeuille déjà impressionnant d'initiatives qui démontrent l'engagement de l'entreprise en faveur d'une énergie fiable, sans carbone et durable, notamment par le biais d'accords à long terme. L'entreprise a signé des accords à long terme, notamment un accord d'achat d'électricité de 20 ans avec Constellation Energy pour redémarrer le Crane Clean Energy Center, anciennement connu sous le nom de Three Mile Island Unit 1, et a signé l'un des premiers accords avec la société de technologie d'énergie de fusion Helion, dans le cadre d'un accord d'achat d'électricité à long terme.
La vision sans carbone de Microsoft : des engagements à l'action
L'adhésion de Microsoft intervient à un moment critique pour l'industrie nucléaire, car la demande en électricité des centres de données devrait augmenter au cours de la prochaine décennie. L'entreprise rejoint la World Nuclear Association aux côtés d'autres leaders technologiques qui reconnaissent la capacité de l'énergie nucléaire à fournir une électricité continue, à haute capacité et sans carbone.
Les principaux domaines de collaboration comprendront :
- Technologies nucléaires avancées : soutenir le développement et le déploiement de petits réacteurs modulaires (SMR) et de réacteurs de nouvelle génération, y compris des systèmes d'énergie de fusion révolutionnaires.
- Efficacité réglementaire : préconiser des processus d'autorisation rationalisés qui maintiennent la sécurité tout en réduisant les délais de déploiement.
- Résilience de la chaîne d'approvisionnement : renforcer les chaînes d'approvisionnement nucléaires mondiales pour répondre à la demande croissante.
L'adhésion de Microsoft sera menée par son équipe de technologie énergétique de classe mondiale, qui apportera une expertise inégalée aux groupes de travail et aux initiatives de la World Nuclear Association. L'équipe est dirigée par le Dr Melissa Lott et comprend Todd Noe et Archie Manoharan.
Cette équipe exceptionnelle, qui combine une innovation technologique de pointe et une expertise approfondie de l'industrie nucléaire, travaillera directement avec les groupes de travail techniques de l'Association afin d'accélérer le déploiement du nucléaire, de rationaliser les processus réglementaires et de développer de nouveaux modèles commerciaux permettant de faire évoluer l'énergie nucléaire pour répondre aux exigences de l'économie numérique.
« L'adhésion de Microsoft à la World Nuclear Association reflète le moment stratégique que traverse notre industrie alors que nous nous efforçons d'atteindre nos objectifs en matière d'énergie sans carbone », a déclaré le Dr Melissa Lott, soulignant l'importance de cet accord pour la promotion de solutions énergétiques sans carbone. « En combinant les capacités technologiques de Microsoft et l'expérience éprouvée de l'industrie nucléaire en matière de fourniture d'une énergie de base fiable et sans carbone, vous créez les bases d'une innovation sans précédent dans le déploiement des technologies énergétiques sans carbone. »
« L'énergie nucléaire ne fait pas seulement partie de la stratégie énergétique du secteur technologique, elle en est un élément essentiel », a déclaré le Dr Sama Bilbao y León, directeur général de la World Nuclear Association. « L'adhésion de Microsoft à l'association permet une plus grande collaboration entre l'un des principaux consommateurs d'énergie et l'industrie nucléaire afin de relever les défis réglementaires, techniques et financiers pour accélérer le déploiement du nucléaire. L'industrie nucléaire mondiale ne se contente pas de produire de l'électricité, elle dynamise la technologie. »
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Les émissions de Microsoft augmentent de 29 % en raison de son obsession pour l'IA qui engloutit les ressources et stimule l'expansion des centres de données à forte intensité de carbone
L'alliance controversée : comment l'industrie technologique s'approprie l'énergie nucléaire pour alimenter l'IA. Entre solutions pragmatiques et risques environnementaux
Le nouvel audit environnemental de Mistral montre à quel point l'IA nuit à la planète et liste des solutions pour réduire l'impact négatif de l'utilisation de cette technologie
Vous avez lu gratuitement 573 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.