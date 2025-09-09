Microsoft rejoint l'Association nucléaire mondiale alors qu'elle mise davantage sur les petits réacteurs modulaires et l'énergie de fusion afin de renforcer son engagement en faveur du nucléaire

L'Association nucléaire mondiale accueille Microsoft Corporation comme nouveau membre

Technologies nucléaires avancées : soutenir le développement et le déploiement de petits réacteurs modulaires (SMR) et de réacteurs de nouvelle génération, y compris des systèmes d'énergie de fusion révolutionnaires.

Efficacité réglementaire : préconiser des processus d'autorisation rationalisés qui maintiennent la sécurité tout en réduisant les délais de déploiement.

Résilience de la chaîne d'approvisionnement : renforcer les chaînes d'approvisionnement nucléaires mondiales pour répondre à la demande croissante.

L'Association nucléaire mondiale est fière d'annoncer que Microsoft Corporation, l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde, a officiellement rejoint ses rangs en tant que nouveau membre. Cette adhésion historique souligne la reconnaissance croissante de l'énergie nucléaire comme fondement essentiel pour alimenter l'économie numérique et atteindre des objectifs climatiques ambitieux.Afin de répondre à la demande croissante en électricité à l'échelle mondiale, le monde doit non seulement continuer à investir dans les énergies renouvelables, mais aussi dans les technologies avancées sans carbone. Microsoft s'est imposé comme un leader dans la fourniture d'une électricité fiable et sans carbone.», a déclaré le Dr Sama Bilbao y León, directeur général de l'Association nucléaire mondiale. «Microsoft participera au principal rassemblement mondial de l'industrie nucléaire à Londres, le World Nuclear Symposium, qui se tiendra du 3 au 5 septembre. Cette année, un sommet des utilisateurs d'énergie sera organisé, au cours duquel les secteurs du nucléaire, des technologies et d'autres secteurs à forte consommation d'énergie exploreront de nouveaux partenariats audacieux, s'attaqueront à des défis communs et exploiteront de nouvelles opportunités.Microsoft rejoint la World Nuclear Association avec un portefeuille déjà impressionnant d'initiatives qui démontrent l'engagement de l'entreprise en faveur d'une énergie fiable, sans carbone et durable, notamment par le biais d'accords à long terme. L'entreprise a signé des accords à long terme, notamment un accord d'achat d'électricité de 20 ans avec Constellation Energy pour redémarrer le Crane Clean Energy Center, anciennement connu sous le nom de Three Mile Island Unit 1, et a signé l'un des premiers accords avec la société de technologie d'énergie de fusion Helion, dans le cadre d'un accord d'achat d'électricité à long terme.L'adhésion de Microsoft intervient à un moment critique pour l'industrie nucléaire, car la demande en électricité des centres de données devrait augmenter au cours de la prochaine décennie. L'entreprise rejoint la World Nuclear Association aux côtés d'autres leaders technologiques qui reconnaissent la capacité de l'énergie nucléaire à fournir une électricité continue, à haute capacité et sans carbone.Les principaux domaines de collaboration comprendront :L'adhésion de Microsoft sera menée par son équipe de technologie énergétique de classe mondiale, qui apportera une expertise inégalée aux groupes de travail et aux initiatives de la World Nuclear Association. L'équipe est dirigée par le Dr Melissa Lott et comprend Todd Noe et Archie Manoharan.Cette équipe exceptionnelle, qui combine une innovation technologique de pointe et une expertise approfondie de l'industrie nucléaire, travaillera directement avec les groupes de travail techniques de l'Association afin d'accélérer le déploiement du nucléaire, de rationaliser les processus réglementaires et de développer de nouveaux modèles commerciaux permettant de faire évoluer l'énergie nucléaire pour répondre aux exigences de l'économie numérique.», a déclaré le Dr Melissa Lott, soulignant l'importance de cet accord pour la promotion de solutions énergétiques sans carbone. «», a déclaré le Dr Sama Bilbao y León, directeur général de la World Nuclear Association. «