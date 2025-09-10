IdentifiantMot de passe
Microsoft décide du retour au bureau de ses employés : 3 jours en présentiel sera bientôt la norme au sein de l'entreprise,
Qui le justifie par la nécessité de travailler en équipe pour plus d'impact

Le , par Patrick Ruiz
Microsoft décide du retour au bureau de ses employés : 3 jours en présentiel sera bientôt la norme au sein de lentreprise
Qui le justifie par la nécessité de travailler en équipe pour plus d'impact

Microsoft demande à ses employés de revenir au bureau trois jours par semaine. Lentreprise justifie sa posture par la nécessité de rassembler ses équipes pour améliorer la productivité. Elle relance ainsi le débat de la comparaison entre travail à distance et au bureau. Certains employés de lentreprise estiment en effet que ce qui compte cest le résultat fourni par les employés en télétravail.

« Nous avons examiné comment nos équipes travaillent le mieux, et les données sont claires : lorsque les gens travaillent ensemble en personne plus souvent, ils s'épanouissent », explique lentreprise. « Dans cette optique, nous actualisons nos attentes en matière de travail flexible à trois jours par semaine au bureau », ajoute-t-elle.

Microsoft commencera à mettre en uvre cette politique de retour au bureau en trois phases, en commençant par les employés de la région de Puget Sound à la fin du mois de février, avant de l'étendre à d'autres sites aux États-Unis, puis finalement aux bureaux internationaux.

Cette politique s'appliquera dans un premier temps aux personnes vivant à moins de 80 km du campus de Microsoft à Redmond. « Si vous vivez à moins de 80 km d'un bureau Microsoft, vous devrez travailler sur place trois jours par semaine d'ici la fin février 2026 », précise lentreprise.



Les données à disposition nétablissent pourtant pas que les employés sont plus productifs au bureau quen télétravail

Ces développements font suite à de précédents rapports qui remettent en question le positionnement des employeurs selon lequel les employés sont plus productifs au bureau. Dans bien de pays au monde, la journée de travail a une durée de 8 heures. Pour un employé de bureau, on arrive au lieu de service, sinstalle sur un siège devant un ordinateur et se lance dans ses activités. Mais, lesquelles ? De quoi sagit-il dans la réalité ? De « 8 heures de travail » ou « 8 heures au travail » ? En dautres termes, pour combien de temps les travailleurs sont-ils productifs sur une journée de travail ? Dans une publication parue en 2017, Invitation Digital Ltd  une firme de marketing basée au Royaume-Uni  répond aux questions.

Létude dInvitation Digital Ltd a porté sur près de 2000 (1989 pour être exact) employés de bureau (à temps plein) âgés de plus de 18 ans et disséminés sur lensemble du territoire du Royaume-Uni. En réponse à la question de savoir sils se considèrent productifs tout au long dune journée de travail, la grande majorité (soit 79 %) avait répondu non. Daprès les résultats de létude, seul le cinquième (donc les 21 % restants) a répondu par laffirmative. Le sondage avait ensuite révélé que la durée moyenne de productivité sur le lieu de service est de 2 h 53 min, soit moins de 3 h.

Daprès lenquête, si les travailleurs se retrouvaient avec moins de 3 h de productivité sur une journée de travail cest parce quils étaient la plupart du temps distraits par des activités comme : surfer sur les réseaux sociaux  47 % (des répondants au sondage) ; lire les sites Web d'actualités  45 % ; discuter des activités en dehors du travail avec des collègues  38 % ; préparation de boissons chaudes  31 % ; pauses cigarettes  28 % ; messagerie texte et messagerie instantanée  27 % ; manger par petits bouts  25 % ; faire de la nourriture au bureau  24 % ; téléphoner à son partenaire/à ses amis  24 % ; recherche d'un nouvel emploi  19 %. Bref, un ensemble de facteurs aisément applicables à la situation de tiers en télétravail.

87 % des participants de lenquête de Microsoft disent être plus productifs en télétravail. La publication du géant technologique fait suite à une étude dune équipe de luniversité du Texas qui souligne que le travail à distance a zéro impact négatif sur la productivité des travailleurs. Ce serait même plutôt le contraire. L'équipe de l'université du Texas a travaillé sur des données dun logiciel fourni par une grande entreprise pétrolière et gazière de Houston. Pendant la période d'étude (de janvier 2017 à décembre 2018), l'entreprise a été contrainte de fermer ses bureaux en raison des inondations provoquées par l'ouragan Harvey, ce qui a obligé les employés à travailler à distance pendant une période prolongée.

Les chercheurs ont examiné les données technologiques des employés (le nombre total d'heures travaillées par employé, le temps de travail actif total, l'utilisation du clavier par minute active, l'utilisation de la souris par minute active, les mots tapés par heure et le nombre d'erreurs typographiques par mot tapé) avant, pendant et après l'ouragan Harvey. Ils ont constaté que, bien que l'utilisation totale des ordinateurs ait diminué pendant l'ouragan, les comportements professionnels des employés pendant la période de sept mois de travail à distance sont revenus aux niveaux d'avant l'ouragan. Cette conclusion suggère que le travail à distance n'a pas d'impact négatif sur la productivité des personnes lancées sur la formule télétravail.

Source : Microsoft

Et vous ?

Partagez-vous de largument des employeurs selon lequel les employés en télétravail ont moins dimpact sur la productivité que ceux qui travaillent au bureau ?
Partagez-vous les avis selon lesquels le résultat fourni importe plus que la position (télétravail ou bureau) de l'employé ?
Télétravail ou bureau : dans quelle situation êtes-vous le plus productif ? Pour quelles raisons ?

