Qui le justifie par la nécessité de travailler en équipe pour plus d'impact
Microsoft demande à ses employés de revenir au bureau trois jours par semaine. Lentreprise justifie sa posture par la nécessité de rassembler ses équipes pour améliorer la productivité. Elle relance ainsi le débat de la comparaison entre travail à distance et au bureau. Certains employés de lentreprise estiment en effet que ce qui compte cest le résultat fourni par les employés en télétravail.
« Nous avons examiné comment nos équipes travaillent le mieux, et les données sont claires : lorsque les gens travaillent ensemble en personne plus souvent, ils s'épanouissent », explique lentreprise. « Dans cette optique, nous actualisons nos attentes en matière de travail flexible à trois jours par semaine au bureau », ajoute-t-elle.
Microsoft commencera à mettre en uvre cette politique de retour au bureau en trois phases, en commençant par les employés de la région de Puget Sound à la fin du mois de février, avant de l'étendre à d'autres sites aux États-Unis, puis finalement aux bureaux internationaux.
Cette politique s'appliquera dans un premier temps aux personnes vivant à moins de 80 km du campus de Microsoft à Redmond. « Si vous vivez à moins de 80 km d'un bureau Microsoft, vous devrez travailler sur place trois jours par semaine d'ici la fin février 2026 », précise lentreprise.
Les données à disposition nétablissent pourtant pas que les employés sont plus productifs au bureau quen télétravail
Ces développements font suite à de précédents rapports qui remettent en question le positionnement des employeurs selon lequel les employés sont plus productifs au bureau. Dans bien de pays au monde, la journée de travail a une durée de 8 heures. Pour un employé de bureau, on arrive au lieu de service, sinstalle sur un siège devant un ordinateur et se lance dans ses activités. Mais, lesquelles ? De quoi sagit-il dans la réalité ? De « 8 heures de travail » ou « 8 heures au travail » ? En dautres termes, pour combien de temps les travailleurs sont-ils productifs sur une journée de travail ? Dans une publication parue en 2017, Invitation Digital Ltd une firme de marketing basée au Royaume-Uni répond aux questions.
Létude dInvitation Digital Ltd a porté sur près de 2000 (1989 pour être exact) employés de bureau (à temps plein) âgés de plus de 18 ans et disséminés sur lensemble du territoire du Royaume-Uni. En réponse à la question de savoir sils se considèrent productifs tout au long dune journée de travail, la grande majorité (soit 79 %) avait répondu non. Daprès les résultats de létude, seul le cinquième (donc les 21 % restants) a répondu par laffirmative. Le sondage avait ensuite révélé que la durée moyenne de productivité sur le lieu de service est de 2 h 53 min, soit moins de 3 h.
Daprès lenquête, si les travailleurs se retrouvaient avec moins de 3 h de productivité sur une journée de travail cest parce quils étaient la plupart du temps distraits par des activités comme : surfer sur les réseaux sociaux 47 % (des répondants au sondage) ; lire les sites Web d'actualités 45 % ; discuter des activités en dehors du travail avec des collègues 38 % ; préparation de boissons chaudes 31 % ; pauses cigarettes 28 % ; messagerie texte et messagerie instantanée 27 % ; manger par petits bouts 25 % ; faire de la nourriture au bureau 24 % ; téléphoner à son partenaire/à ses amis 24 % ; recherche d'un nouvel emploi 19 %. Bref, un ensemble de facteurs aisément applicables à la situation de tiers en télétravail.
87 % des participants de lenquête de Microsoft disent être plus productifs en télétravail. La publication du géant technologique fait suite à une étude dune équipe de luniversité du Texas qui souligne que le travail à distance a zéro impact négatif sur la productivité des travailleurs. Ce serait même plutôt le contraire. L'équipe de l'université du Texas a travaillé sur des données dun logiciel fourni par une grande entreprise pétrolière et gazière de Houston. Pendant la période d'étude (de janvier 2017 à décembre 2018), l'entreprise a été contrainte de fermer ses bureaux en raison des inondations provoquées par l'ouragan Harvey, ce qui a obligé les employés à travailler à distance pendant une période prolongée.
Les chercheurs ont examiné les données technologiques des employés (le nombre total d'heures travaillées par employé, le temps de travail actif total, l'utilisation du clavier par minute active, l'utilisation de la souris par minute active, les mots tapés par heure et le nombre d'erreurs typographiques par mot tapé) avant, pendant et après l'ouragan Harvey. Ils ont constaté que, bien que l'utilisation totale des ordinateurs ait diminué pendant l'ouragan, les comportements professionnels des employés pendant la période de sept mois de travail à distance sont revenus aux niveaux d'avant l'ouragan. Cette conclusion suggère que le travail à distance n'a pas d'impact négatif sur la productivité des personnes lancées sur la formule télétravail.
Source : Microsoft
Et vous ?
Partagez-vous de largument des employeurs selon lequel les employés en télétravail ont moins dimpact sur la productivité que ceux qui travaillent au bureau ?
Partagez-vous les avis selon lesquels le résultat fourni importe plus que la position (télétravail ou bureau) de l'employé ?
Télétravail ou bureau : dans quelle situation êtes-vous le plus productif ? Pour quelles raisons ?
