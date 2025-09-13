Microsoft échappe à une amende antitrust de l'Union européenne, les régulateurs approuvant la dissociation de Teams des applications Office après une plainte de Slack

Microsoft a évité une amende potentielle pour violation des règles antitrust dans l'Union européenne (UE) en acceptant de dissocier son logiciel de collaboration Teams de ses applications Office. Cet accord fait suite à une plainte déposée en 2020 par Slack, qui accusait Microsoft de pratiques anticoncurrentielles. En vertu de la décision de la Commission européenne, Microsoft doit proposer des suites Office à prix réduit sans Teams, assurer la portabilité des données et garantir l'interopérabilité avec des services tiers pendant une période pouvant aller jusqu'à dix ans. Il s'agit une victoire pour les consommateurs et pour les services tels que Slack, Zoom, etc., qui peuvent désormais concurrencer Teams de manière équitable.
En 2020, Slack avait déposé une plainte affirmant que l'intégration de Teams dans la suite bureautique Office de Microsoft était anticoncurrentielle. La plainte affirmait que Microsoft installait Teams de force sur Windows et empêchait sa désinstallation. Elle mentionnait également que Microsoft ne révélait pas le coût réel à ses clients. L'UE a alors ouvert une enquête antitrust officielle contre Microsoft en 2023, sur la base de cette plainte.
Peu après, Microsoft a annoncé qu'elle allait dissocier Teams d'Office en Europe. L'entreprise de Redmond a même dissocié Teams de sa suite logicielle de productivité à l'échelle mondiale en 2024, puis a lancé Teams en tant qu'application distincte. Cependant, l'UE n'a pas été impressionnée par cette décision. En mai 2024, la Commission européenne a donc préparé des poursuites antitrust contre Microsoft, à la suite de l'enquête sur Teams, selon un rapport du Financial Times citant trois sources proches du dossier.
En juin dernier, la Commission européenne a accusé Microsoft d'avoir enfreint les lois antitrust en intégrant illégalement Teams à ses produits. Afin d'éviter une lourde amende et répondre aux préoccupations de la Commission, Microsoft a déclaré à la Commission qu'elle apporterait certaines modifications, telles que l'interopérabilité avec d'autres logiciels dans ses applications Office.
La Commission européenne a accepté la proposition de Microsoft, qui comprend des engagements importants que l'entreprise devra respecter pendant sept ans. Elle a également décidé de rendre ces engagements juridiquement contraignants pour l'entreprise et lui impose de :
- proposer des versions de ces suites sans Teams et à prix réduit,
- permettre aux clients disposant de licences à long terme de passer à des suites sans Teams,
- assurer l'interopérabilité des fonctionnalités clés entre les outils de communication et de collaboration concurrents de Teams et certains produits Microsoft,
- permettre aux clients de transférer leurs données hors de Teams afin de faciliter l'utilisation de solutions concurrentes.
En contribuant à rétablir une concurrence loyale, ces engagements ouvriront le marché à d'autres fournisseurs d'outils de communication et de collaboration en Europe.
« Les organisations, grandes et petites, à travers l'Europe et dans le monde entier, dépendent fortement des outils de visioconférence, de chat et de collaboration, en particulier depuis la pandémie de coronavirus. Avec la décision prise aujourd'hui, nous rendons contraignants pendant sept ans ou plus les engagements pris par Microsoft de mettre fin à ses pratiques de vente liée qui pourraient empêcher ses concurrents de rivaliser efficacement avec Teams. La décision d'aujourd'hui ouvre donc la concurrence sur ce marché crucial et garantit que les entreprises peuvent choisir librement le produit de communication et de collaboration qui répond le mieux à leurs besoins », a déclaré Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour une transition propre, juste et compétitive.
Les préoccupations de la Commission en matière de concurrence
Microsoft est une entreprise technologique mondiale qui propose divers services, notamment des logiciels de productivité et d'entreprise, des services de cloud computing et des services informatiques personnels. Teams est un outil de communication et de collaboration basé sur le cloud. Il offre des fonctionnalités telles que la messagerie, les appels, les vidéoconférences et le partage de fichiers, et rassemble les outils de travail et autres applications de Microsoft et de tiers.
Les fournisseurs de logiciels d'application métier, dont Microsoft, distribuent de plus en plus ces logiciels sous forme de logiciels en tant que service (Software-as-a-Service, ou « SaaS »), c'est-à-dire des logiciels hébergés sur l'infrastructure cloud choisie par le fournisseur. Microsoft a un modèle commercial axé sur les suites, qui combine plusieurs types de logiciels dans une seule offre. Lorsque Teams a été lancé, Microsoft l'a inclus par défaut dans Office 365 et Microsoft 365, ses suites de productivité SaaS largement utilisées par les clients professionnels.
À la suite de l'ouverture d'une enquête formelle en juillet 2023, la Commission a conclu à titre préliminaire (i) que Microsoft détenait une position dominante sur le marché mondial des applications de productivité SaaS à usage professionnel et (ii) que depuis au moins avril 2019, Microsoft a lié Teams à ses applications de productivité leaders sur le marché, en violation de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE ») et de l'article 54 de l'accord sur l'Espace économique européen (« accord EEE »).
La Commission a conclu à titre préliminaire qu'en agissant ainsi, Microsoft avait restreint la concurrence sur le marché des produits de communication et de collaboration basés sur le cloud, conférant à Teams un avantage concurrentiel indu en termes de distribution, renforcé par les limitations d'interopérabilité entre les applications de productivité de Microsoft (par exemple Outlook, Word) et les outils de communication et de collaboration concurrents de Teams. La Commission craignait que le comportement de Microsoft, en plus de conférer à Teams un avantage déloyal pour pénétrer le marché et y acquérir rapidement une position forte, ait renforcé sa position dominante dans le domaine des logiciels de productivité et son modèle centré sur les suites logicielles par rapport aux fournisseurs concurrents de logiciels individuels.
Après l'ouverture de l'enquête, en 2023 et 2024, Microsoft a introduit certaines modifications dans la manière dont elle distribue Teams. Elle a notamment commencé à proposer certaines suites sans Teams. La Commission a estimé à titre préliminaire que ces modifications étaient insuffisantes pour répondre à ses préoccupations et que des changements plus importants étaient nécessaires pour mettre effectivement fin à la pratique anticoncurrentielle de subordination et à ses effets.
Les engagements de Microsoft
Pour répondre aux préoccupations de la Commission, Microsoft a initialement proposé les engagements suivants :
- Proposer aux clients achetant dans l'EEE des versions de ses suites Office 365 et Microsoft 365 sans Teams, et ce à un prix nettement inférieur à celui des suites correspondantes incluant Teams. En outre, Microsoft s'est engagé à ne pas proposer de tarifs préférentiels sur Teams ou sur les suites incluant Teams supérieurs à ceux proposés sur les suites sans Teams.
- Offrir aux clients qui achètent dans l'EEE des possibilités récurrentes de passer à des suites sans Teams et permettre le déploiement de ces suites dans des centres de données à travers le monde.
- Permettre aux concurrents de Teams et à certains tiers :
- une interopérabilité effective avec certains produits et services Microsoft pour des fonctionnalités spécifiques,
- d'intégrer les applications Office Web (Word, Excel et PowerPoint) dans leurs propres produits,
- d'intégrer de manière visible leurs produits dans les applications de productivité de base de Microsoft.
- Permettre aux clients de l'EEE d'extraire leurs données de messagerie Teams pour les utiliser dans des solutions concurrentes.
Entre le 16 mai 2025 et le 16 juin 2025, la Commission a testé les engagements de Microsoft sur le marché et consulté toutes les parties tierces intéressées afin de vérifier s'ils permettraient de dissiper les craintes de la Commission en matière de concurrence. À la lumière des résultats de ce test de marché, Microsoft a modifié sa proposition initiale et s'est engagée à :
- augmenter de 50 % la différence de prix entre certaines suites Microsoft 365 et Office 365 sans Teams et les suites correspondantes avec Teams, y compris les suites destinées aux entreprises.
- préciser que les sites web Microsoft concernés qui font la promotion d'une offre logicielle incluant une suite avec Teams doivent également afficher l'offre correspondante sans Teams.
- publier des informations sur l'interopérabilité et la portabilité des données sur tous ses sites web destinés aux développeurs.
La Commission a indiqué qu'elle avait pris note de la décision unilatérale de Microsoft d'aligner ses offres et ses tarifs mondiaux pour les suites logicielles sur ces engagements. Elle a également décidé de continuer à proposer des suites sans Teams pour les travailleurs de première ligne et de réduire davantage le prix de sa plus grande suite sans Teams pour les travailleurs de première ligne par rapport à la version avec Teams.
La Commission européenne a accepté la proposition de Microsoft. Les engagements proposés par Microsoft resteront en vigueur pendant sept ans, à l'exception des engagements relatifs à l'interopérabilité et à la portabilité des données, qui resteront en vigueur pendant dix ans. La mise en uvre sera alors contrôlée par un mandataire chargé de la surveillance, qui servira également de médiateur en cas de litige entre des tiers et Microsoft. Si les préoccupations d'un tiers persistent, le litige fera l'objet d'un arbitrage accéléré. Le mandataire chargé de la surveillance rendra régulièrement compte à la Commission.
La Commission a conclu que les engagements définitifs pris par Microsoft répondaient de manière adéquate à ses préoccupations en matière de concurrence concernant le comportement de Microsoft.
Alors que Microsoft a échappé de justesse à une amende antitrust de l'UE, l'entreprise a également reconnu le désastre causé par l'existence de deux applications Teams portant le même nom (Teams pro et Teams perso) et a intégré une application unifiée dans la mise à jour 24H2 de Windows 11. Cette version unifiée de Teams permettra de basculer facilement entre différents environnements cloud et comptes, qu'ils soient personnels ou professionnels.
Source : Commission européenne
Et vous ?
Quelle lecture faites-vous de cette situation ?
Trouvez-vous cette initiative de l'UE crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
Microsoft met fin au chaos de Microsoft Teams : Il n'y aura plus qu'une seule application Microsoft Teams pour la vie personnelle et professionnelle
Microsoft va vendre son application de chat et de vidéo Teams séparément de son produit Office au niveau mondial, cette dissociation pourrait ne pas suffire à éviter les accusations antitrust de l'UE
Microsoft renonce à imposer Teams avec Office, mais garde le flou sur ses pratiques, pour éviter une enquête antitrust
Vous avez lu gratuitement 583 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.