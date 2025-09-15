Microsoft supprime enfin les frais de publication sur le Microsoft Store pour les développeurs individuels, tandis que Google maintient ses frais uniques de 25 $ et Apple conserve ses frais annuels de 99 $.

Microsoft a supprimé ses frais de publication d'applications pour les développeurs individuels sur le Microsoft Store, permettant ainsi aux développeurs indépendants de s'inscrire et de publier des applications sans frais dans près de 200 pays. Auparavant, les particuliers devaient s'acquitter d'une redevance unique de 19 dollars, mais cette exigence a commencé à être progressivement supprimée sur certains marchés depuis son annonce en mai et est désormais supprimée à l'échelle mondiale.
Le Microsoft Store est une plateforme de distribution numérique exploitée par Microsoft. Comme d'autres plateformes similaires, telles que Google Play et Mac App Store, Microsoft Store est modéré et les applications doivent être certifiées pour leur compatibilité et leur contenu. En plus du client Microsoft Store destiné aux utilisateurs, la boutique dispose d'un portail pour les développeurs avec lequel ceux-ci peuvent interagir. Microsoft prélève 5 à 15 % du prix de vente des applications et 30 % sur les jeux Xbox.
Récemment, Microsoft a supprimé ses frais de publication d'applications pour les développeurs individuels sur le Microsoft Store, permettant ainsi aux développeurs indépendants de s'inscrire et de publier des applications sans frais dans près de 200 pays. Auparavant, les particuliers devaient s'acquitter d'une redevance unique de 19 dollars, mais cette exigence a commencé à être progressivement supprimée sur certains marchés depuis son annonce en mai et est désormais supprimée à l'échelle mondiale.
Les développeurs individuels n'ont également plus besoin d'une carte de crédit pour créer un compte. L'inscription ne nécessite désormais qu'un compte Microsoft personnel, une vérification d'identité à l'aide d'une pièce d'identité et d'un selfie, ainsi que la soumission d'informations de base. Les développeurs peuvent également utiliser leur propre système de commerce intégré à l'application pour les applications non liées aux jeux et conserver 100 % de leurs revenus. Il convient de noter que ces changements ne s'appliquent qu'aux particuliers, tandis que les comptes d'entreprise restent inchangés et nécessitent toujours des frais d'inscription uniques de 99 dollars.
Le Store prend en charge un large éventail de types d'applications, notamment Win32, UWP, PWA, .NET, MAUI et Electron. Microsoft indique que la plateforme compte plus de 250 millions d'utilisateurs actifs par mois, avec des applications apparaissant dans Windows Search et déployables via Microsoft Intune, dans le but d'élargir l'accessibilité et d'encourager la participation des développeurs indépendants. Il est à noter que des concurrents comme l'App Store d'Apple facturent toujours des frais d'inscription annuels de 99 dollars, tandis que le Google Play Store exige un paiement unique de 25 dollars.
Inscription gratuite pour les développeurs individuels sur le Microsoft Store
Microsoft annonce que les développeurs individuels peuvent désormais publier des applications sur le Microsoft Store sans payer de frais d'inscription. Cette nouvelle fonctionnalité est désormais disponible dans près de 200 marchés à travers le monde. Les développeurs n'auront plus besoin d'une carte de crédit pour se lancer, ce qui élimine un obstacle majeur qui affectait de nombreux créateurs à travers le monde. En supprimant ces frais uniques, Microsoft crée une plateforme plus inclusive et plus accessible qui permet à davantage de développeurs d'innover, de partager et de prospérer sur l'écosystème Windows.
Freddy Castillo, un développeur indépendant, a déclaré : « La suppression des frais d'inscription pour les développeurs individuels n'est pas seulement une décision technique : c'est une marque de respect pour ceux qui créent en marge, avec des ressources limitées mais des idées puissantes. Merci d'avoir ouvert cette porte : non seulement pour moi, mais pour toute une communauté qui peut désormais rêver à voix haute. »
HUXSoft, un éditeur indépendant, a commenté : « Au cours de l'année dernière, nos nouvelles installations quotidiennes ont été multipliées par 10 sur le Microsoft Store. Nous nous concentrons uniquement sur la création d'applications de qualité. Le Store se charge du plus gros du travail en nous mettant en relation avec les utilisateurs, en générant du trafic ciblé et en fournissant des informations sur l'entonnoir de vente et des outils d'assistance à la clientèle. Cela nous permet de consacrer notre temps à créer les meilleures expériences pour les utilisateurs Windows du monde entier. »
Good2Create, éditeur indépendant, a également commenté : « Les récentes améliorations apportées au Microsoft Store ont entraîné une forte augmentation de notre base d'utilisateurs : le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de notre application phare, backiee, est passé de 10 000 à 40 000 d'une année sur l'autre, ce qui a multiplié par six notre chiffre d'affaires. Nous avons également franchi une étape importante avec 7 millions de téléchargements, tout en continuant à offrir des fonctionnalités uniques à nos utilisateurs. »
Quelles sont les nouveautés ?
- Inscription gratuite : aucun paiement n'est requis pour les développeurs individuels. Il suffit de se connecter avec un compte Microsoft personnel et de suivre l'interface utilisateur moderne et guidée.
- Vérification d'identité simplifiée : vérifiez rapidement votre identité en scannant une pièce d'identité officielle valide et votre selfie. Cette fonctionnalité est prise en charge sur tous les marchés mondiaux.
- Configuration simplifiée : les informations de profil sont remplies automatiquement et vous avez accès instantanément au Centre des partenaires une fois votre identité vérifiée, ce qui signifie que vous pouvez passer de l'inscription à la soumission en quelques minutes.
Extrait de l'annonce de Microsoft :
Pourquoi développer pour le Microsoft Store ?
La plateforme de développement Windows évolue rapidement grâce aux PC Copilot+, aux innovations en matière d'IA et à un écosystème florissant. Le Microsoft Store est au cur de cette dynamique, offrant aux développeurs une portée, une flexibilité et une confiance inégalées.
- Portée massive : plus de 250 millions d'utilisateurs visitent le Store chaque mois.
- Tous les types d'applications sont les bienvenus : publiez vos applications Win32 (y compris .NET WPF et WinForms), UWP, PWA, .NET MAUI ou Electron sur le Microsoft Store, sans avoir à modifier le code.
- Distribution fiable : soyez découvert grâce à Windows Search, proposez des installations sécurisées et touchez les clients professionnels via Intune.
- Flexibilité commerciale : utilisez la plateforme commerciale de Microsoft à des taux de partage des revenus bas pour maximiser vos profits, tout en bénéficiant de sa commodité et de sa sécurité. Pour les applications non ludiques, les développeurs peuvent également utiliser leur propre système de commerce intégré à l'application et conserver 100 % des revenus.
- Hébergement gratuit, signature gratuite et mises à jour automatiques (MSIX) : créez un package MSIX pour votre application et nous hébergerons votre fichier binaire sur notre infrastructure et prendrons en charge la distribution, sans que vous ayez à configurer votre propre CDN. Nous signerons également votre application gratuitement afin de renforcer la confiance et la sécurité, et Windows fournira automatiquement les mises à jour afin que vos utilisateurs disposent toujours de la dernière version sans effort supplémentaire. Ces services intégrés réduisent vos frais généraux et vous permettent de vous concentrer sur la création d'expériences exceptionnelles.
Cette annonce intervient alors que les pratiques d'Apple et de Google, concernant leurs appstores, sont sujets à controverse. En 2024, Apple a introduit de nouvelles règles dans l'Union européenne (UE) : moyennant des frais et quelques restrictions, Apple prévoit d'autoriser les téléchargements d'applications en dehors de l'App Store. En apparence, elles assouplissent son contrôle sur lApp Store, mais les développeurs locaux sont furieux du nouveau système, quils jugent renforcer le pouvoir quApple exerce déjà sur leurs activités.
Puis, Google a imité Apple en imposant de nouveaux frais aux développeurs dans l'UE dans le cadre la mise en conformité du Play Store avec la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act - DMA). L'entreprise faciliterait le téléchargement d'applications et de boutiques d'applications tierces, mais a précisé qu'elle facturerait les développeurs même s'ils n'utilisent pas le Play Store. Les détails indiquent que Google facturera deux nouveaux frais aux développeurs. Ces frais font l'objet de contestation, mais Google affirme qu'ils reflètent la valeur fournie par Android et le Play Store et qu'ils soutiennent ses investissements continus dans ces deux plateformes.
Source : Annonce de Microsoft
