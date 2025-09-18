pour « simplifier l'accès à Copilot » et permettre aux utilisateurs de « découvrir et d'utiliser facilement » ses fonctionnalités
En octobre prochain, Microsoft franchira une étape décisive dans sa stratégie dintégration de lintelligence artificielle au cur de la suite Microsoft 365. Lentreprise a annoncé que lapplication Copilot serait installée automatiquement sur les ordinateurs des utilisateurs situés en dehors de l'Espace économique européen (EEE), quils laient demandée ou non. Cette initiative, qui pourrait toucher des millions de postes de travail à travers le monde, cristallise déjà les inquiétudes des administrateurs systèmes et des responsables de la gouvernance numérique.
Depuis le lancement de Copilot, Microsoft na cessé dinsister sur son potentiel à transformer la productivité : génération de documents, résumés intelligents, analyses de données automatisées, assistance rédactionnelle dans Outlook, ou encore pilotage de réunions dans Teams. Linstallation automatique de lapplication vise à accélérer son adoption en supprimant la barrière technique et psychologique du téléchargement volontaire.
Dans lesprit de Redmond, il sagit de rendre lIA aussi banale et indispensable que Word ou Excel. Une fois lapplication en place, les utilisateurs pourront lexploiter immédiatement, pour peu que leur entreprise ait souscrit les licences adéquates. Ceux qui ne disposent pas de ces licences verront néanmoins licône Copilot, ce qui risque de générer une certaine confusion.
Rappelons d'ailleurs que récemment, dans plusieurs pays (notamment en Australie et dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est), Microsoft a imposé son outil en ajoutant Copilot à sa suite de productivité Microsoft 365 et en les forçant à payer (l'intégration a été suivie d'une hausse des prix de Microsoft 365).
En somme : Microsoft a donc augmenté les prix des abonnements de sa suite bureautique Office (Microsoft 365) pour la première fois en douze ans. La société a justifié ces augmentations de prix par l'intégration de l'assistant d'IA Copilot dans Microsoft 365.
Une installation forcée qui interroge sur le contrôle des environnements
Le principal reproche adressé à Microsoft nest pas la présence de Copilot en elle-même, mais la manière dont il sera imposé. Dans de nombreuses organisations, les DSI (directeurs des systèmes dinformation) et administrateurs réseaux se battent pour garder la maîtrise de leur parc applicatif. Larrivée dun logiciel installé automatiquement remet en cause cette logique.
Lenjeu dépasse la simple question technique. Cest un symbole : celui dun éditeur qui sautorise à pénétrer jusque dans lenvironnement de travail sans consentement préalable, au nom de la modernisation. Certains y voient une répétition des stratégies passées de Microsoft, notamment lorsquInternet Explorer avait été imposé par défaut sur Windows dans les années 1990, ou plus récemment quand Teams sest retrouvé installé doffice dans la suite Office.
Productivité contre gouvernance : le dilemme des entreprises
Microsoft justifie ce déploiement automatique par une volonté de standardiser lexpérience utilisateur autour de Copilot. Lapplication sera ajoutée par défaut aux postes des utilisateurs de Microsoft 365, venant compléter Word, Excel, Outlook et Teams. Lobjectif affiché est de permettre à chacun de bénéficier immédiatement des fonctionnalités dassistance basées sur lIA, sans nécessiter une configuration complexe.
En pratique, cela signifie que les administrateurs système verront apparaître, dans leurs environnements gérés, une nouvelle application installée automatiquement. Même si des mécanismes dexclusion existent, ceux-ci nécessitent une action proactive de la part des responsables IT.
Pour les entreprises, le dilemme est clair. Dun côté, Copilot promet de réduire la charge cognitive des employés. Qui refuserait un outil capable de synthétiser une centaine de-mails en quelques lignes ou de générer en quelques secondes un tableau de bord Excel exploitable ?
De lautre, linstallation automatique perturbe les processus établis de gouvernance numérique. Dans des secteurs sensibles comme la finance, la santé ou ladministration publique, chaque nouvel outil doit être évalué en termes de sécurité, de conformité réglementaire et de respect des politiques internes. Avec cette approche, Microsoft renverse lordre habituel : au lieu de « demander lautorisation », la firme agit dabord et laisse aux entreprises le soin dopter pour une exclusion manuelle si elles ne veulent pas de lapplication.
D'ailleurs, Redmond a conseillé aux administrateurs d'informer les équipes d'assistance et les utilisateurs de leur organisation avant que l'application ne soit installée de force sur leurs appareils « afin de réduire la confusion et les demandes d'assistance ».
Les inquiétudes des administrateurs : sécurité et coûts cachés
La sécurité constitue lun des points les plus sensibles. Copilot est conçu pour interagir directement avec les données des utilisateurs et des organisations. Même si Microsoft insiste sur le respect des normes de conformité, larrivée forcée dune application de ce type suscite des craintes, notamment en matière de fuite de données ou de mauvaise configuration des accès.
À cela sajoute une problématique de coûts. Linstallation automatique ne signifie pas un accès gratuit à toutes les fonctionnalités. Beaucoup nécessitent un abonnement payant supplémentaire. Ainsi, certaines entreprises redoutent une « frustration organisée » : les employés voient loutil installé, louvrent, puis découvrent que leurs droits sont limités sans surcoût de licence. Résultat : pression interne sur les services IT et financiers pour débloquer de nouveaux budgets.
Le déploiement débutera début octobre et s'achèvera mi-novembre ; toutefois, l'application Microsoft 365 Copilot ne sera pas installée sur les systèmes situés dans l'Espace économique européen (EEE). « À partir d'octobre 2025, Microsoft commencera à installer automatiquement l'application Microsoft 365 Copilot sur les appareils Windows équipés des applications clientes de bureau Microsoft 365 », a déclaré la société vendredi dans une mise à jour du centre de messages Microsoft 365.
« Cette application fournit un point d'entrée centralisé pour accéder aux expériences Copilot et aux fonctionnalités basées sur l'IA dans Microsoft 365. Cette modification simplifie l'accès à Copilot et permet aux utilisateurs de découvrir et d'utiliser facilement les fonctionnalités qui améliorent la productivité. »
Comment désactiver l'installation automatique de Copilot
Bien que la nouvelle application soit ajoutée au menu Démarrer de Windows et activée par défaut, les administrateurs informatiques chargés de gérer les déploiements des applications Microsoft 365 pourront la désactiver dans le centre d'administration des applications :
- Connectez-vous au centre d'administration des applications Microsoft 365 avec un compte administrateur.
- Accédez à Personnalisation > Configuration des appareils > Paramètres des applications modernes.
- Sélectionnez l'application Microsoft 365 Copilot, puis décochez la case Activer l'installation automatique de l'application Microsoft 365 Copilot.
Bien que de nombreux utilisateurs puissent remarquer une nouvelle icône de l'application Microsoft 365 Copilot dans le menu Démarrer, l'application peut avoir déjà été installée, ce qui n'entraîne aucun changement apparent.
Le mois dernier, dans le cadre de la même initiative visant à faciliter l'accès à Copilot, Microsoft a annoncé qu'il intégrerait les agents Microsoft 365 Copilot dans la barre latérale d'Edge à partir de fin septembre 2025, permettant ainsi aux utilisateurs d'y accéder tout en utilisant Copilot.
Quelques semaines plus tôt, il a ajouté un nouveau paramètre qui permet aux administrateurs Microsoft 365 d'épingler l'application Microsoft 365 Copilot à la barre des tâches Windows.
Une résistance possible des grandes organisations
Derrière ce déploiement automatique, Microsoft poursuit une stratégie claire : imposer Copilot comme le nouveau standard du travail bureautique, au même titre que létait Office dans les années 1990 ou Teams en pleine pandémie. Lentreprise parie sur un effet de masse : en forçant la présence de lapplication sur des millions de machines, elle espère réduire les frictions et maximiser la vitesse dadoption.
Cependant, cette approche « push » pourrait aussi avoir leffet inverse et alimenter la méfiance des clients, notamment dans les grandes organisations qui se battent pour garder la maîtrise de leur environnement numérique. Certains administrateurs pourraient multiplier les exclusions et les blocages, freinant ainsi la diffusion de Copilot.
Il serait donc naïf de croire que la stratégie passera sans heurts. Certaines grandes entreprises, déjà méfiantes vis-à-vis des dépendances aux géants du cloud, pourraient réagir en mettant en place des politiques dexclusion systématique. Dautres pourraient voir dans ce geste un signal supplémentaire pour explorer des alternatives plus ouvertes, quil sagisse de solutions collaboratives open source ou de services cloud européens cherchant à se démarquer par la transparence.
