Microsoft intègre des agents IA spécialisés dans Teams pour les utilisateurs de Copilot, transformant ainsi la plateforme grâce à des coéquipiers virtuels qui gèrent les réunions et les flux de travail.

Microsoft transforme sa plateforme Teams en un espace de travail collaboratif pour les humains et l'IA, en annonçant une suite d'agents spécialisés conçus pour fonctionner comme des coéquipiers virtuels. L'agent « Facilitator » pour les réunions est désormais disponible, tandis que les agents « Channel » et « Community » sont en cours de déploiement en préversion publique. Ce pivot stratégique positionne Copilot non seulement comme un assistant, mais aussi comme un collaborateur indispensable, une initiative visant à consolider la domination de Teams sur le marché des entreprises.
Microsoft Teams est une plateforme de collaboration d'équipe développée par Microsoft dans le cadre de la suite Microsoft 365. Elle offre des fonctionnalités telles que le chat dans l'espace de travail, la vidéoconférence, le stockage de fichiers et l'intégration avec les applications et services Microsoft et tiers. Teams a progressivement remplacé les anciennes plateformes de messagerie et de collaboration de Microsoft, notamment Skype for Business, Skype et Microsoft Classroom.
Récemment, Microsoft transforme sa plateforme Teams en un espace de travail collaboratif pour les humains et l'IA, en annonçant une suite d'agents spécialisés conçus pour fonctionner comme des coéquipiers virtuels. Dévoilée pour les utilisateurs de Microsoft 365 Copilot, la mise à jour introduit des assistants qui gèrent les réunions et résument les conversations sur les canaux.
L'agent « Facilitator » pour les réunions est désormais disponible, tandis que les agents « Channel » et « Community » sont en cours de déploiement en préversion publique. Ce pivot stratégique positionne Copilot non seulement comme un assistant, mais aussi comme un collaborateur indispensable, une initiative visant à consolider la domination de Teams sur le marché des entreprises.
La pièce maîtresse de cette annonce est la nouvelle suite d'agents, chacun étant adapté à un espace collaboratif spécifique au sein de l'écosystème Microsoft 365. Ces assistants alimentés par l'IA sont conçus pour aller au-delà des simples interactions de type commande-réponse, agissant plutôt comme des membres proactifs et sensibles au contexte de l'équipe. L'accès à ces fonctionnalités avancées est toutefois positionné comme une fonctionnalité premium, car tous les nouveaux agents nécessitent une licence Microsoft 365 Copilot, une stratégie claire visant à favoriser l'adoption de ses services d'IA payants.
Le premier agent à voir le jour est Facilitator, qui est désormais disponible et vise à rendre les réunions plus productives et moins fastidieuses. Il fonctionne comme un gestionnaire de réunions automatisé, capable de faire apparaître un ordre du jour à partir de l'invitation à la réunion ou, s'il n'en existe pas, de déduire les objectifs de la réunion à partir de la discussion initiale. Tout au long de la réunion, il affiche un calendrier pour maintenir la conversation sur la bonne voie, fournit des rappels de répartition du temps et capture des notes collaboratives en temps réel que tous les participants peuvent modifier. L'agent peut également être chargé de créer de nouveaux documents sur la base de la discussion, en générant un premier brouillon dans Word ou Loop d'un simple clic.
Pour la collaboration asynchrone, Microsoft lance Channel Agent, désormais disponible en préversion publique. Cet agent agit en tant qu'expert dans un canal Teams spécifique, adoptant le nom du canal et s'appuyant sur l'historique complet des conversations, des réunions et des fichiers. Son rôle principal est de synthétiser les informations et de rationaliser la gestion de projet. Par exemple, il peut rédiger un rapport d'état complet en extrayant les mises à jour des conversations du canal, des résumés de réunion et des tableaux Planner.
Enfin, l'agent communautaire apporte une intelligence similaire à Viva Engage, la plateforme de Microsoft pour les réseaux sociaux à l'échelle de l'entreprise. Également disponible en préversion publique, cet agent est conçu pour aider les gestionnaires de communauté et étendre le partage des connaissances au sein d'une organisation. Il examine de manière proactive les conversations passées et les fichiers SharePoint connectés afin de rédiger des réponses fondées et étayées par des références aux questions restées sans réponse. Les administrateurs de la communauté conservent un contrôle total, avec la possibilité de demander à l'agent de publier automatiquement ses réponses ou de les soumettre pour examen.
Cette vague d'innovations en matière d'IA arrive juste au moment où Microsoft résout un important problème juridique en Europe. La société a conclu un accord contraignant avec l'UE pour dissocier Teams de ses suites Microsoft 365, mettant ainsi fin à une enquête antitrust qui durait depuis plusieurs années. L'enquête avait été déclenchée par une plainte déposée en 2020 par son concurrent Slack.
L'accord a été salué comme une victoire pour la concurrence loyale par les régulateurs. La vice-présidente exécutive de l'UE, Teresa Ribera, a confirmé la gravité de l'accord, déclarant : « Avec la décision d'aujourd'hui, nous rendons contraignants pendant sept ans ou plus les engagements pris par Microsoft de mettre fin à ses pratiques de vente liée qui peuvent empêcher ses concurrents de rivaliser efficacement avec Teams. »
Malgré l'accord conclu avec l'UE, la pression concurrentielle reste intense. Des concurrents tels que Salesforce, propriétaire de Slack, continuent d'examiner de près les pratiques de Microsoft. Le président de Salesforce, Sabastian Niles, a précédemment déclaré que « les pratiques anticoncurrentielles de Microsoft avec Teams ont nui à la concurrence et nécessitent une solution contraignante, applicable et efficace », soulignant que les concurrents surveilleront de près le respect de cet accord.
En outre, cette annonce intervient alors que dans un contexte de quête de souveraineté numérique et de maîtrise technologique. En juin, lEtat allemand du Schleswig-Holstein a annoncé labandon de Microsoft Teams pour une solution libre. Les cas de la municipalité de Munich et de lÉtat fédéré de Basse Saxe en Allemagne ont également fait de même. Une municipalité turque a également déclaré avoir fait des économies d'1 million de dollars sur les coûts des licences Windows dans le cadre de sa migration vers Linux Pardus.
Les mises à jour de Microsoft Teams s'inscrivent dans une tendance plus large, à l'échelle du secteur, vers un modèle de travail centré sur les agents, dans lequel les assistants IA ne sont pas seulement des outils, mais des collaborateurs actifs. Les nouveaux agents Teams s'appuient sur les récentes améliorations apportées à la plateforme, notamment une expérience de chat unifiée déployée à la fin de l'année dernière.
Cette approche axée sur les agents ne se limite pas à Teams. Microsoft a récemment présenté d'autres agents spécialisés pour SharePoint et la gestion de projets, signe d'un effort à l'échelle de l'entreprise pour automatiser les flux de travail complexes dans l'ensemble de sa suite 365. La stratégie de Microsoft semble être double : innover de manière agressive sur le plan des produits tout en répondant aux pressions réglementaires. En intégrant profondément ces agents spécialisés dans les flux de travail quotidiens, Microsoft parie que l'IA peut fondamentalement remodeler la collaboration. L'entreprise positionne Teams comme le centre névralgique où se déroule ce partenariat entre l'homme et l'IA, dans le but de créer un fossé que les concurrents auront du mal à franchir.
Une collaboration plus intelligente entre l'humain et l'IA
Un agent pour chaque réunion
Facilitator est un agent qui participe automatiquement aux réunions Teams afin de les rendre plus productives, sans alourdir la charge de travail. Il permet de garder les réunions centrées, organisées et axées sur l'action grâce à une interface conversationnelle qui permet aux participants de s'engager et de collaborer facilement entre eux et avec l'agent, le tout en temps réel. Facilitator soutient les équipes grâce à une gamme de fonctionnalités couvrant l'ensemble du cycle de vie des réunions, notamment :
- Établissement d'un ordre du jour
- Maintenir la réunion sur la bonne voie
- Prise de notes collaborative en temps réel
- Fournir des réponses
- Gérer les tâches
- Création de documents
- Amélioration de l'expérience en salle
- Capturer les discussions ad hoc
Un agent pour chaque canal
Les canaux Teams offrent aux équipes un espace organisé pour gérer les flux de travail et communiquer avec les parties prenantes. Désormais, chaque canal peut disposer d'un agent de canal qui s'appuie sur ses conversations et ses réunions pour agir en tant qu'expert du domaine pour l'équipe. Ces agents adoptent le nom du canal et aident à accomplir des tâches courantes, par exemple en signalant les échéances importantes qui sont noyées dans les conversations, en résumant les progrès réalisés dans des rapports d'état succincts, en attribuant des tâches et des dates d'échéance, et en répondant à des questions posées en langage naturel.
Vous pouvez même inviter ces agents à des réunions lorsque vous avez besoin de l'avis d'un expert dans le cadre d'une discussion. Ces agents commenceront par offrir les fonctionnalités ci-dessous, puis évolueront vers de nouvelles façons de faciliter la collaboration grâce à l'IA. L'une des mises à jour attendues par les utilisateurs est la possibilité pour les agents des canaux de communiquer avec certains agents tiers via l'orchestration MCP-agent. Channel Agent est lancé avec un ensemble de compétences tirant parti de MCP.
- Rapports d'état
- Fournir des réponses
- Intégration de Planner
Un agent pour chaque communauté
Les communautés Viva Engage peuvent désormais bénéficier d'agents qui communiquent efficacement les mises à jour et partagent les connaissances, notamment via l'application Engage dans Teams. Lorsqu'il est ajouté à une communauté, l'agent communautaire prend le nom de la communauté et se met immédiatement au travail : il passe en revue les conversations passées, extrait des informations de sites et de fichiers SharePoint sélectionnés et rédige des réponses fondées et étayées par des références aux questions restées sans réponse.
Conçus pour aider les experts de la communauté à accroître leur impact, à renforcer l'engagement et à maintenir la circulation des connaissances sans frais généraux manuels, ces agents permettent aux membres d'obtenir rapidement des réponses et de rationaliser le partage des connaissances au sein de l'organisation. Ces agents sont lancés avec un ensemble de fonctionnalités de base et continueront d'évoluer, élargissant ainsi leur soutien à votre communauté.
- Assistance proactive
- Contrôle des publications
L'automatisation et l'intelligence qui vous aident à évoluer à la vitesse de l'IA
La nouvelle expérience Workflows dans Teams rend l'automatisation plus facile et plus accessible que jamais. Grâce à une interface simple, elle vous aide à automatiser vos tâches quotidiennes, comme obtenir des mises à jour de vos collègues, acheminer automatiquement les documents pour approbation lorsqu'ils sont modifiés ou ajouter des tâches à Planner à partir de messages sans jamais avoir à quitter Teams. De plus, vous pouvez désormais utiliser de nouveaux modèles de flux de travail basés sur l'IA pour automatiser des tâches avec Copilot ou l'agent de votre canal, sans avoir besoin de coder.
Le modèle « Résumer les points clés » extrait des informations de vos conversations Teams pour créer un résumé des décisions, des actions à mener et des obstacles. La planification de ces workflows vous permet de créer un workflow une seule fois et de recevoir automatiquement des mises à jour. Le modèle « Messages récurrents pour l'agent de votre canal » permet à votre équipe d'automatiser des tâches telles que l'envoi des dernières actualités du web à votre canal tous les lundis ou la planification d'un rapport d'analyse concurrentielle à générer chaque semaine, afin que tout le monde reste informé grâce aux informations fournies directement sur votre canal Teams.
Évolution de la fonctionnalité de récapitulatif de réunion, le récapitulatif audio est un nouveau moyen de rester au courant de vos réunions à tout moment et en tout lieu. Grâce au récapitulatif audio, le récapitulatif de votre réunion est transformé en un format audio que vous pouvez écouter où que vous soyez. Choisissez jusqu'à huit réunions récentes pour générer des récapitulatifs audio et personnalisez le style de présentation en fonction de vos préférences.
Que vous souhaitiez un résumé concis et précis (style journal télévisé), un dialogue plus conversationnel entre deux intervenants passant en revue les points forts (style décontracté) ou quelque chose entre les deux (style exécutif), le récapitulatif audio s'adapte à la façon dont vous aimez vous tenir au courant. Tous vos récapitulatifs audio générés sont facilement accessibles depuis la page de récapitulatif de réunion ou l'application Meet.
L'expérience Copilot dans Teams est en cours d'unification dans les chats, les canaux et les réunions pour les utilisateurs disposant d'une licence Microsoft 365 Copilot, afin de correspondre à l'expérience offerte par l'application Microsoft 365 Copilot. Au-delà de l'interface mise à jour, Copilot dans Teams peut analyser l'historique des chats, les transcriptions des réunions et le calendrier pour générer des résumés intelligents, réécrire des messages et faire ressortir des informations pertinentes. Que ce soit pour revoir un fil de discussion ou faire le suivi après un appel, Copilot fournit des résumés et des suggestions contextuels en fonction de votre activité et de vos objectifs.
Une plateforme d'IA conçue pour les développeurs
L'application GitHub pour Teams et la bibliothèque d'IA Teams offrent aux développeurs deux moyens puissants d'étendre la collaboration dans Teams, que ce soit en générant du code en contexte ou en créant des agents intelligents qui travaillent là où leurs équipes travaillent.
L'application GitHub pour Teams est une application d'IA contextuelle qui comprend le référentiel d'un développeur, les objectifs de l'équipe et le rythme de son processus de développement. Lorsque les développeurs réfléchissent ensemble dans Teams, GitHub travaille à leurs côtés, répondant aux conversations, faisant ressortir le code pertinent et aidant à traduire l'intention en exécution. Cette première version se concentre sur l'agent de codage Copilot, qui a été conçu pour traduire les conversations en code et en pull requests. Il s'agit de la première étape vers l'intégration de toute la puissance de GitHub dans Teams.
- Délégation des tâches
- Comprend le contexte de votre équipe
- Fonctionne là où vous travaillez
La bibliothèque Teams AI est désormais disponible pour JavaScript et C#, et en préversion publique pour Python. Elle fournit un SDK simplifié, la prise en charge du protocole MCP (Model Context Protocol), la communication d'agent à agent (A2A) et des outils rationalisés permettant aux développeurs de créer des agents intelligents pour Teams, y compris des agents intégrés à d'autres agents et serveurs, jusqu'à 90 % plus rapidement. Que vous créiez un agent à publier dans votre organisation ou dans la boutique Teams, la bibliothèque Teams AI mise à jour facilite l'intégration de l'IA dans les workflows critiques des équipes.
