Microsoft teste une nouvelle politique controversée sur OneDrive : les utilisateurs ne pourront désactiver le scan automatique de leurs photos par l'intelligence artificielle que trois fois par an

Les services cloud de Microsoft, tels que OneDrive, intègrent désormais une analyse automatique des photos par intelligence artificielle. Concrètement, cela signifie que chaque image stockée peut être examinée par des algorithmes pour en extraire des informations utiles. Par exemple, Microsoft a introduit un système de reconnaissance faciale qui détecte les visages dans les photos et les regroupe par personne. Lobjectif affiché est daider lutilisateur à classer et retrouver plus facilement ses photos il devient possible de rechercher toutes les images où apparaît un ami ou un membre de la famille simplement en tapant son nom.
En parallèle, OneDrive commence aussi à appliquer des étiquettes automatiques (AI tags) pour identifier les objets ou scènes dans les images (animaux, paysages, texte, etc.), ce qui améliore la recherche de contenus visuels.
Au-delà de ces fonctionnalités pratiques, le scan IA a également une dimension de sûreté et conformité légale. Microsoft, comme dautres géants du cloud, utilise des technologies automatisées pour détecter la présence de contenus illicites dans les fichiers de ses utilisateurs. En particulier, les images sont comparées à des bases de données de photos connues dabus denfants via des empreintes numériques (la technologie PhotoDNA développée par Microsoft). Si du matériel pédopornographique est identifié, Microsoft le signale aux autorités compétentes, conformément à ses conditions dutilisation qui interdisent tout contenu exploitant ou mettant en danger des enfants.
De même, des systèmes de filtrage peuvent repérer dautres contenus prohibés (violences extrêmes, terrorisme), ceci sans intervention humaine directe. En somme, vos photos stockées sur OneDrive ne sont pas inertes : elles sont passées au crible par des algorithmes, que ce soit pour vous proposer des classements intelligents ou pour sassurer du respect de la loi.
Cette automatisation soulève naturellement des préoccupations pour les utilisateurs. Dun côté, elle offre des services utiles (classement par personne, recherche par mot-clé visuel) sans effort manuel. De lautre, elle implique quune IA « regarde » chaque photo personnelle, y compris des images privées ou sensibles, afin den extraire des informations (visages, objets, nudité potentielle, etc.).
Même si Microsoft assure que ce processus est automatisé et quaucun humain ne regarde vos photos, certains utilisateurs peuvent percevoir cela comme une forme de surveillance de leur vie privée. La détection de contenu illicite, en particulier, a fait lobjet de cas médiatisés*: par exemple, un père de famille sest vu suspendre son compte chez un autre fournisseur (Google en l'occurrence) après que des photos médicales de son enfant ont été mal interprétées par un algorithme comme de la nudité infantile. Ces situations illustrent les risques de faux positifs et les conséquences graves que peut avoir un scan automatisé erroné. La fonctionnalité de scan IA de OneDrive doit donc trouver un équilibre délicat entre lamélioration de lexpérience utilisateur, la protection de tous (en identifiant les contenus criminels) et le respect de la vie privée des personnes.
Une désactivation limitée à trois fois par an
Si un utilisateur ne souhaite pas que ses photos soient analysées par lIA, Microsoft offre une option pour désactiver la reconnaissance faciale et les tags automatiques dans OneDrive. Cependant, la décision controversée de léditeur est de restreindre cette désactivation à « trois fois par an ». En effet, dans linterface de lapplication OneDrive (section « Confidentialité et autorisations »), un message explicite indique : « OneDrive utilise lIA pour reconnaître les visages sur vos photos Vous ne pouvez modifier ce réglage que 3 fois par an. »
Autrement dit, Microsoft ne permettrait de couper puis de réactiver cette fonction quun nombre limité de fois sur une année glissante, une limite sur laquelle Microsoft n'a pas souhaité ajouter de précisions.
Dans la pratique, cette restriction a déjà été ressentie par les premiers usagers concernés. Un utilisateur ayant découvert la présence de cette option « Personnes » activée par défaut a tenté de la mettre sur « No » (désactivée) : linterface a alors refusé le changement avec un message derreur (« Something went wrong while updating this setting »), vraisemblablement parce quil nétait pas « dans une des trois fois autorisées de lannée ».
Pour linstant, la fonctionnalité nest déployée quen version dessai (preview) auprès dun nombre limité dutilisateurs ; Microsoft a confirmé que cette phase de test vise à « apprendre et améliorer » le service avant un déploiement plus large. Notons que la désactivation entraîne la suppression de toutes les données biométriques collectées (groupements de visages, étiquettes) sous 30 jours. Si lutilisateur réactive ensuite loption, lIA devra recommencer lanalyse depuis zéro sur lensemble des photos.
Capture décran de lapplication OneDrive (aperçu de la section Personnes) montrant le message qui limite la désactivation de la reconnaissance faciale à trois fois par an. OneDrive y précise utiliser lIA pour regrouper les photos contenant des visages familiers.
Microsoft na pas fourni dexplication claire sur le choix arbitraire de « trois fois par an »
Interrogée à ce sujet, la société sest abstenue de répondre, se contentant de rappeler que « OneDrive hérite des fonctionnalités et paramètres de confidentialité de Microsoft 365 et SharePoint, lorsque applicable ». Face à ce silence, les spéculations vont bon train. Certains avancent une possible raison technique : chaque désactivation oblige à effacer des données et chaque réactivation impose de re-scanner potentiellement des milliers de photos, ce qui mobilise beaucoup de ressources de calcul.
Limiter le nombre de changements empêcherait des allers-retours trop fréquents qui satureraient les serveurs. Dautres y voient surtout une manuvre pour décourager lopt‑out : en restreignant strictement les occasions de couper lIA, Microsoft sassure que la grande majorité des utilisateurs laisseront la fonction activée en permanence. Quoi quil en soit, la mesure est perçue comme inhabituelle et contraignante. « Pourquoi pas quatre fois ? Ou aussi souvent que lutilisateur le souhaite ? » sinterroge avec ironie un journaliste du Register, soulignant laspect pour le moins arbitraire de cette limite annuelle
Il reste également à éclaircir comment ce compteur est appliqué : sagit-il de lannée calendaire ? Dun cycle de 12 mois glissants à partir de la première modification ? Le flou demeure complet sur ces détails pratiques.
En létat actuel (phase de test), la reconnaissance de personnes dans OneDrive est activée par défaut pour les utilisateurs qui y ont accès. Cela signifie quelle est en opt-out : cest à lusager de se rendre dans les paramètres sil souhaite la désactiver. Ce choix par défaut, combiné à limposition dune fréquence maximale de modification, a rapidement fait bondir les défenseurs de la vie privée.
Enjeux de confidentialité et protection des données personnelles
Cette décision de Microsoft soulève dimportants enjeux de confidentialité.
Dune part, lanalyse IA des photos implique la collecte de données personnelles sensibles. Identifier les visages sur vos clichés revient à traiter des données biométriques (les caractéristiques faciales permettant de distinguer une personne). Ces données, bien que stockées côté utilisateur, sont calculées et conservées par Microsoft pour fournir la fonctionnalité. Lentreprise se veut rassurante en affirmant que les regroupements de visages restent strictement privés (uniquement visibles par le propriétaire du compte) et ne sont pas utilisés pour entraîner les modèles dIA globaux de Microsoft. En outre, Microsoft promet de ne pas exploiter ces données à des fins commerciales, publicitaires ou de marketing, ni de les partager à des tiers sans consentement. Ces engagements figurent dans la documentation de OneDrive et la déclaration de confidentialité de Microsoft.
Dautre part, de nombreux utilisateurs et experts estiment que la décision doit revenir à lindividu de consentir (ou non) à ce type danalyse sur ses contenus personnels. Or, Microsoft a choisi un modèle où loption est activée sans action de lusager (opt-out plutôt quopt-in), ce qui est critiqué comme un manquement au principe de consentement explicite en matière de vie privée.
« Toute fonctionnalité ayant trait à la vie privée devrait idéalement être opt-in, avec une documentation claire pour que les utilisateurs comprennent ses bénéfices et risques et puissent choisir en connaissance de cause » rappelle ainsi Thorin Klosowski, un activiste sécurité/vie privée à lElectronic Frontier Foundation
Dans le cas présent, non seulement OneDrive active la reconnaissance faciale par défaut, mais il complique lexercice du choix en restreignant la liberté de changer davis. Une fois la fonction coupée, un utilisateur prudent pourrait hésiter à la réactiver sil sait quil naura plus que deux (puis une, puis zéro) possibilités de la désactiver de nouveau dans lannée. Cette limitation est perçue comme contraire aux bonnes pratiques de contrôle utilisateur, voire paternaliste. « Les gens devraient pouvoir modifier leurs réglages quand ils le veulent, car on traverse tous des situations où lon doit réévaluer nos paramètres de confidentialité » insiste Klosowski, qui juge le plafond de trois fois par an particulièrement restrictif.
Enfin, cette initiative sinscrit dans une tendance plus large où Microsoft injecte de lIA dans tous ses produits (Windows, Office 365 Copilot, etc.), parfois de manière forcée. Certains observateurs y voient un glissement des standards de confidentialité : ce qui était autrefois opt-in ou manuel devient automatique, et il devient de plus en plus difficile dy échapper sans effort. « Il est difficile de ne pas voir cela comme une nouvelle façon discrète pour lIA déroder les normes de vie privée et de simmiscer là où elle nest pas toujours la bienvenue » commente un chroniqueur, qui note quisolément la fonctionnalité OneDrive peut sembler anodine, mais quelle sajoute à une série dinitiatives imposant lIA un peu partout.
Avis des experts et réactions de la communauté
La limitation de la désactivation à trois fois par an a suscité de vives réactions parmi les experts en cybersécurité et en droit du numérique. Du côté des défenseurs de la vie privée, le verdict est sans appel : cest une idée malavisée. Thorin Klosowski (EFF), déjà cité plus haut, exprime son incompréhension face à ce choix quil juge anti-utilisateur. Pour lui, non seulement la fonctionnalité aurait dû être facultative à lactivation, mais en plus brider la...
