Microsoft permet aux patrons d'identifier les équipes qui n'utilisent pas pleinement Copilot : Viva Insights intègre un tableau de bord indiquant la fréquence et les contextes d'utilisation de son IA

Microsoft ne cache plus ses ambitions : faire de Copilot un outil omniprésent dans les suites Office, Teams et Outlook. Mais depuis quelques jours, la firme franchit un cap en intégrant à Viva Insights la plateforme danalyse comportementale des employés un indicateur dadoption du Copilot. Concrètement, les managers peuvent désormais savoir quelles équipes utilisent le copilote IA, à quelle fréquence et dans quels contextes (rédaction de mails, réunions, planification, génération de documents, etc.).
Lobjectif officiel est daider les dirigeants à identifier les équipes qui tirent le meilleur parti des outils dIA pour renforcer la productivité. Mais la formulation de Microsoft ne trompe personne : les entreprises peuvent aussi « repérer les groupes qui nexploitent pas pleinement Copilot ». Autrement dit, il devient possible de savoir qui résiste encore à lassistant numérique.
Viva Insights, un miroir du comportement au travail
Lors de son lancement en 2021, Viva Insights promettait daider les employés à « mieux équilibrer leur temps de travail et de concentration ». Quelques années plus tard, la plateforme est devenue un outil dobservation systématique des pratiques professionnelles.
Il faut dire qu'à son lancement, le module Viva Insights était déjà pressenti comme la prochaine étape de la fonction controversée de score de productivité de Microsoft. Microsoft a été largement critiqué pour avoir permis aux gestionnaires d'approfondir les données sur les employés individuels grâce aux métadonnées collectées par ses logiciels et services. L'entreprise a été contrainte de modifier son score de productivité, et Viva Insights s'appuie sur ces informations similaires axées sur la protection de la vie privée pour les cadres et les employés.
À son lancement, Microsoft affirmait que Viva Insights inclurait des données pour les gestionnaires et les dirigeants afin de surveiller les schémas et les tendances de travail, mais que la vie privée serait protégée. « Cela signifie que les informations personnelles ne sont visibles que par l'employé, tandis que les informations destinées aux cadres et aux dirigeants sont regroupées et dépersonnalisées par défaut afin de protéger la vie privée des individus », expliquait Jared Spataro, qui était alors responsable de Microsoft 365.
Viva Insights compile déjà les durées de réunion, le volume demails, les interactions Teams, et désormais lusage de Copilot. Lintégration récente de Copilot enrichit ce dispositif dun nouvel indicateur : le Copilot Engagement Score. Autrement dit, lentreprise peut savoir non seulement si un employé travaille trop ou pas assez, mais aussi sil travaille « avec ou sans IA ». Ce nest plus seulement la productivité quon mesure : cest lalignement comportemental avec la stratégie technologique de Microsoft. Les équipes les plus « Copilot-compatibles » seront perçues comme modernes, tandis que celles qui utilisent moins lIA pourraient être vues comme réticentes au changement.
Des comparaisons, encore des comparaisons
Le déploiement des benchmarks dans le tableau de bord Microsoft Copilot permet de comparer des cohortes en fonction du type de responsable d'entreprise, de la région et des fonctions professionnelles en termes de pourcentage d'utilisateurs actifs de Copilot, d'adoption par application et de retour sur investissement.
« Le résultat de la cohorte examine la composition des rôles du groupe sélectionné et construit un résultat moyen pondéré attendu basé sur la correspondance des rôles au sein du locataire », a déclaré Microsoft.
Il sera également possible de comparer le pourcentage d'utilisateurs actifs de Copilot d'une organisation avec celui d'autres entreprises. Selon Microsoft, les chiffres sont calculés à l'aide de modèles mathématiques aléatoires, de sorte qu'aucune donnée d'une entreprise en particulier n'est utilisée et qu'il n'est pas possible de déterminer qui fait partie du benchmark par rapport auquel l'adoption de Copilot par votre propre entreprise est mesurée.
Envoyé par Microsoft
Derrière cette innovation se cache une logique économique limpide : Microsoft doit justifier le coût de Copilot (30 dollars par utilisateur et par mois). En transformant son usage en KPI, la firme incite les entreprises à contrôler et à stimuler ladoption pour maximiser le retour sur investissement.
Cest une manière subtile de déplacer la pression commerciale sur les managers : ce ne sont plus les ventes qui imposent loutil, mais les statistiques internes qui culpabilisent les équipes « à la traîne ». Le discours sur « laide à la transformation » masque une injonction à la conformité technologique.
On retrouve ici une tendance déjà visible dans lécosystème Microsoft : faire des outils de productivité des plateformes dobservation. De OneDrive qui sauvegarde tout par défaut à Copilot qui analyse chaque saisie, la frontière entre assistance et surveillance devient floue.
Les risques dune productivité sous surveillance
Cette approche soulève plusieurs questions. Dabord, celle de la transparence : les employés savent-ils exactement quelles données Copilot et Viva Insights collectent ? Lusage de lIA générative implique des logs détaillés sur les requêtes, les fichiers analysés et les échanges contextuels. Croisés avec des données de productivité, ces éléments peuvent permettre une cartographie très fine des comportements professionnels.
Ensuite, il y a le risque culturel. Transformer ladoption de lIA en indicateur de performance pourrait décourager la réflexion critique et encourager une utilisation mécanique, motivée par la peur dêtre mal classé plutôt que par un réel besoin métier. Ce type de management par les données risque daboutir à une standardisation des pratiques plutôt quà une innovation réelle.
Le paradoxe de la modernité imposée
Microsoft se positionne comme le moteur dune nouvelle ère de travail « assisté par lIA ». Pourtant, en cherchant à tout mesurer, la firme reproduit une vieille logique tayloriste : celle de la productivité sous contrainte. Le paradoxe est frappant. Alors que Copilot se veut un outil de...
