Microsoft a récemment dévoilé Mico, un nouvel avatar plus personnalisé pour l'assistant numérique Copilot alimenté par l'IA, que l'entreprise décrit comme centré sur l'humain. Ce nouvel avatar est conçu pour être plus solidaire et empathique, mais il réagira également lorsqu'on lui présentera des informations incorrectes, « toujours avec respect ».Selon Microsoft, Mico écoute, apprend et « gagne votre confiance », à la différence de Clippy, l'assistant par défaut de Microsoft Office pendant quatre ans, largement parodié et critiqué, ou de l'assistant numérique Cortana Windows, que Copilot a remplacé en septembre 2023.« Cette présence visuelle optionnelle écoute, réagit et change même de couleur pour refléter vos interactions, rendant les conversations vocales plus naturelles. Mico montre son soutien à travers des animations et des expressions, créant une expérience conviviale et engageante », a déclaré Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, dans un article de blog publié le jeudi 23 octobre 2025.« Par ailleurs, explorez des styles de conversation tels que le « real talk », qui offre un modèle collaboratif qui remet en question les hypothèses avec soin, s'adapte à votre humeur et aide les conversations à susciter la croissance et la connexion. »Mustafa Suleyman a également annoncé la sortie de la version d'automne de Copilot. Selon le PDG de Microsoft AI, ce lancement marque une avancée majeure dans la réalisation de la vision de Microsoft d'une IA au service des personnes. Le nouveau Copilot propose 12 nouvelles fonctionnalités qui visent à le rendre plus personnel, plus utile et plus connecté aux personnes et au monde qui les entoure.La nouvelle version de Copilot introduit les groupes Copilot, qui permettent à jusqu'à 32 personnes de collaborer en temps réel au sein d'une même session Copilot. Copilot dispose désormais d'une mémoire à long terme, permettant aux utilisateurs de garder une trace de leurs pensées et de leurs listes de tâches, tandis que la fonctionnalité Mémoire et personnalisation lui permet de se souvenir de détails importants, tels que des rendez-vous ou des anniversaires, pour de futures interactions.La fonctionnalité Deep Research Proactive Actions aide Copilot à fournir des informations pertinentes en temps opportun et à suggérer les prochaines étapes en fonction de vos activités récentes. Une nouvelle fonctionnalité Learn Live transformera Copilot en un tuteur vocal qui vous guidera à travers différents concepts à l'aide de « questions, d'indices visuels et de tableaux blancs interactifs ».Mico et les autres nouvelles fonctionnalités de Copilot présentées le 23 octobre sont disponibles pour les utilisateurs aux États-Unis. Elles devraient être déployées dans d'autres régions, telles que le Canada et le Royaume-Uni, au cours des prochaines semaines.Une semaine avant le lancement de la version d'automne de Copilot, Microsoft a lancé le mot d'activation « Hey Copilot », une fonctionnalité optionnelle qui permet aux utilisateurs de parler à leur ordinateur Windows 11, et a également annoncé que Copilot pouvait désormais générer des documents Office et se connecter à des comptes Microsoft et tiers, tels que Gmail, Google Drive et Google Agenda.Dans le cadre de cette même initiative visant à étendre la portée de Copilot à un plus grand nombre de clients, Redmond a activé le « compagnon de jeu personnel » Gaming Copilot sur les PC Windows 11 pour les utilisateurs âgés de 18 ans ou plus et a déployé le Copilot Chat sensible au contenu dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote pour les clients professionnels payants de Microsoft 365.Microsoft souligne que l'IA doit être sociale, et non isolante. Les « Groupes » de Copilot transforment l'outil en une expérience partagée, permettant aux utilisateurs de collaborer en temps réel pour réfléchir, coécrire, planifier et étudier ensemble. Il est possible d'inviter des amis, des camarades de classe ou des coéquipiers, jusqu'à 32 personnes, et Copilot assure la coordination en résumant les fils de discussion, en proposant des options, en comptabilisant les votes et en répartissant les tâches. Le partage est présenté comme simple : après avoir lancé une session, un lien permet à quiconque de se joindre à la conversation et de la suivre.La connexion ne se limiterait pas à la conversation, mais concernerait également la créativité. Avec « Imagine », les utilisateurs peuvent explorer et remixer des idées générées par l'IA dans un espace collaboratif. Ils sont invités à parcourir les créations et à les adapter à leurs besoins, chaque publication pouvant être aimée et remixée, ce qui créerait un écosystème dynamique où la créativité se multiplie.La société affirme que si certaines entreprises optimisent entièrement l'engagement individuel, Copilot se concentre sur une IA qui comprend l'importance de maintenir les utilisateurs en contact avec de vraies personnes. Microsoft se présente comme un pionnier dans la mesure de l'intelligence sociale de l'IA : comment celle-ci améliore les discussions de groupe, encourage la créativité et favorise les conversations.Microsoft note dans son article de blog que de nombreuses personnes s'interrogent sur la nature d'une relation avec un compagnon IA. La société explique que la nouvelle version de Copilot ajoute des fonctionnalités la rendant plus personnelle et plus adaptable aux besoins et au style de chaque utilisateur, tout en restant fidèle aux valeurs de la marque. L'IA est conçue pour être empathique et solidaire, sans être flagorneuse. « Elle vous contredira parfois, mais toujours avec respect », précise l'entreprise, dépeignant un assistant qui écoute, qui apprend et qui gagne la confiance des utilisateurs.Microsoft présente également dans son blog le nouveau personnage Mico, dont le nom est une référence à Microsoft Copilot. Décrit comme expressif, personnalisable et chaleureux, cette présence visuelle optionnelle « écoute, réagit et change même de couleur pour refléter les interactions », rendant ainsi les conversations vocales plus naturelles. Selon l'entreprise, Mico montre son soutien à travers des animations et des expressions, créant une expérience décrite comme conviviale et engageante.Enfin, Microsoft invite les utilisateurs à explorer différents styles de conversation, tels que le « real talk ». Ce mode propose un modèle collaboratif qui « remet en question les idées reçues avec tact, s'adapte à votre humeur et aide les conversations à favoriser la croissance et la connexion ».Et grâce à notre aperçu des actions proactives, actuellement en cours de déploiement dans Deep Research, Copilot peut faire apparaître des informations pertinentes et suggérer les prochaines étapes en fonction de votre activité récente ou de vos fils de recherche. Cela vous aide à garder une longueur d'avance sans repartir de zéro. C'est une autre façon pour Copilot de passer de réponses réactives à un soutien proactif, vous permettant ainsi de faire avancer votre travail sans effort.Microsoft annonce que Copilot dispose désormais d'une mémoire à long terme, conçue pour aider les utilisateurs à garder une trace de leurs idées et de leur liste de tâches, « à la manière d'un deuxième cerveau ». Grâce à la fonction Mémoire et personnalisation, il est possible de demander à Copilot de mémoriser des informations importantes, comme un entraînement pour un marathon ou une date d'anniversaire, pour qu'il puisse les rappeler lors de conversations ultérieures. La société indique également déployer la possibilité de référencer des conversations passées, facilitant ainsi la reprise d'un dialogue et réduisant le besoin de répétition. Le contrôle reste entier pour l'utilisateur, qui peut à tout moment modifier, mettre à jour ou supprimer ces souvenirs.La société souligne que grâce à ses connecteurs, Copilot met davantage de contenu à la disposition des utilisateurs. En reliant des services tels que OneDrive, Outlook, Gmail, Google Drive et Google Agenda, l'outil permet de rechercher et de trouver facilement des informations sur plusieurs comptes en utilisant le langage naturel. Les utilisateurs peuvent ainsi localiser des documents, des e-mails et des événements de calendrier. La confidentialité est décrite comme étant intégrée car un consentement explicite est requis avant tout accès aux données et les utilisateurs conservent le contrôle sur ce qui est connecté et consultable.Finalement, Microsoft évoque son aperçu des actions proactives, actuellement en cours de déploiement dans la fonction Deep Research. Celui-ci permettrait à Copilot de faire apparaître des informations pertinentes et de suggérer les prochaines étapes en se basant sur l'activité récente ou l'historique de recherche de l'utilisateur. Cette approche vise à aider les personnes à « garder une longueur d'avance sans avoir à repartir de zéro. C'est une autre façon pour Copilot de passer de réponses réactives à un soutien proactif, vous permettant ainsi de faire avancer votre travail sans effort. »Microsoft affirme dans son billet de blog que la santé et l'éducation sont deux des principaux domaines d'application pour les chatbots d'IA, soulignant les opportunités significatives pour son outil Copilot d'y apporter une valeur ajoutée.Dans le secteur de la santé, Copilot répond à un besoin utilisateur courant : les questions liées à la santé. La société a amélioré la façon dont les réponses sont étayées par des sources fiables, telles que Harvard Health, afin de fournir des informations dignes de confiance. L'outil aide également les utilisateurs à trouver rapidement et « en toute confiance » des médecins correspondant à leurs besoins, en fonction de la spécialité, de la localisation, de la langue et d'autres préférences. L'objectif est simple, selon Microsoft : « vous aider à prendre le contrôle de votre santé en vous fournissant des informations de haute qualité et en vous mettant rapidement en relation avec les soins adaptés. »L'éducation est un autre domaine où Copilot excelle, selon l'entreprise. Avec la fonctionnalité Learn Live, Copilot se transformerait en tuteur socratique à commande vocale qui guide les apprenants à travers les concepts plutôt que de simplement donner les réponses. Il utilise des questions, des repères visuels et des tableaux blancs interactifs pour faciliter l'apprentissage, que ce soit pour se préparer à des examens finaux, pour pratiquer une nouvelle langue ou pour explorer un nouveau sujet.Microsoft souligne que Copilot peut être utilisé dans Edge, Windows et bien plus encore. La société estime que la capacité de simplement parler à son ordinateur et d'être compris change radicalement la façon d'interagir avec le navigateur et le PC.Dans cette version, le mode Copilot dans Edge évolue pour devenir « un navigateur IA qui devient votre compagnon dynamique et intelligent ». Avec l'autorisation de l'utilisateur, il peut voir et analyser les onglets ouverts, résumer et comparer des informations, et même effectuer des actions comme réserver un hôtel ou remplir des formulaires, la navigation vocale permettant une expérience mains libres. Microsoft lance également « Journeys », une fonctionnalité qui organise l'historique de navigation en récits cohérents pour revisiter des idées et reprendre des tâches. L'utilisateur garde le contrôle à chaque étape grâce à des protections de confidentialité claires et des paramètres d'adhésion.Sur Windows, Copilot transforme chaque PC Windows 11 en un PC IA, visant à rendre les tâches quotidiennes plus faciles et plus intuitives. Cette expérience montre comment Copilot complète simplement les activités existantes, comme trouver des idées ou résoudre des problèmes, afin que l'utilisateur puisse se concentrer sur ce qui est important. Le nouveau mot d'activation « Hey Copilot » permet de démarrer une conversation à tout moment. Depuis la nouvelle page d'accueil de Copilot, l'utilisateur peut revenir aux fichiers et conversations récents, ce qui aide l'utilisateur à reprendre là où il s'est arrêté. Microsoft indique que Copilot peut également ouvrir et résumer des fichiers, guider les utilisateurs dans leurs tâches en temps réel avec...