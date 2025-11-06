Avocate de Microsoft : « Personne ne veut vraiment d'un centre de données dans son jardin », elle fait écho aux préoccupations de communautés en réponse aux projets de centres de données financés par Microsoft

Une avocate de Microsoft a déclaré que « personne ne souhaite vraiment avoir un centre de données dans son jardin ». Ces commentaires ont été formulés par Lyndi Stone, avocate principale chez Microsoft, lors d'un webinaire organisé par le cabinet d'avocats Norton Rose Fulbright intitulé « Centres de données : construction, contrats et dette ».
Stone a déclaré que « alors que les centres de données étaient auparavant construits loin des communautés, des quartiers et des zones plus urbaines, à mesure qu'ils s'installent dans ces zones, vous avez des voisins près de chez vous, et personne ne veut vraiment d'un centre de données dans son jardin ». « Je ne veux pas d'un centre de données dans mon jardin », a-t-elle ajouté.
Bien qu'elle représente Microsoft, qui poursuit actuellement une expansion agressive de la capacité de ses centres de données aux États-Unis et dans le monde, les commentaires de Stone font directement écho aux préoccupations exprimées par de nombreuses communautés rurales en réponse aux projets de centres de données qui, dans de nombreux cas, sont souvent financés et soutenus par Microsoft.
Ces préoccupations portent essentiellement sur quelques points clés : l'augmentation des factures d'électricité, l'impact sur l'environnement et le caractère du quartier, ainsi que les questions de procédure liées à la signature d'accords de confidentialité et à la rapidité avec laquelle les procédures de planification sont menées. En conséquence, les propositions sont souvent rejetées d'emblée ou retirées.
Microsoft a rencontré de nombreux revers de ce type
Il y a quelques semaines à peine, l'entreprise a décidé de retirer une demande d'autorisation pour un centre de données à Caledonia, dans le Wisconsin, après s'être heurtée à l'opposition de la communauté.
Le PDG Satya Nadella a déclaré que la société prévoyait d'augmenter sa capacité en matière d'IA de plus de 80 % au cours de l'exercice 2026 et qu'elle allait « pratiquement doubler » la superficie de ses centres de données au cours des deux prochaines années. Le fournisseur de service cloud a également déclaré avoir mis en place environ 2 GW de capacité de centres de données pour la seule année 2025, et ses dépenses d'investissement ont augmenté de 50 % en glissement trimestriel pour atteindre 34,9 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, dont environ 11,1 milliards ont été consacrés à la location de centres de données.
Stone : « les centres de données, une fois opérationnels, ne créent pas beaucoup d'emplois »
Stone a également évoqué les préoccupations liées à l'emploi, affirmant que « les centres de données, une fois opérationnels, ne créent pas beaucoup d'emplois. Ils en créent du côté de la construction, mais la communauté ne tire pas vraiment profit de la présence d'un centre de données dans son voisinage ». Les promoteurs de centres de données indiquent souvent le nombre d'emplois qu'une installation donnée permettra de créer, mais les habitants s'inquiètent souvent du fait que la plupart de ces emplois sont temporaires, nécessitent un haut niveau de spécialisation et profiteront donc à des entrepreneurs extérieurs à la communauté.
En réponse, Shelley Eichenlaub, avocate chez Norton Rose Fulbright, a déclaré qu'il s'agissait d'un problème que les propriétaires pouvaient anticiper, affirmant que « les contraintes de la chaîne d'approvisionnement mondiale peuvent être pallies par un certain niveau de soutien local lorsque cela est possible ». « Il existe des équipements hautement spécialisés on ne peut pas acheter un transformateur sur la place du village et il est impossible de résoudre ce problème. Mais pour les aspects de la construction immobilière qui nécessitent davantage de soutien, il est certainement possible de se tourner vers des solutions locales. »
Stone a également évoqué les défis liés à la construction de centres de données dans ces communautés, affirmant que « les responsables gouvernementaux, qui sont élus par leur communauté, veulent bien sûr satisfaire leurs électeurs, et vous devez à votre tour satisfaire vos clients afin de pouvoir obtenir votre permis et continuer à exercer vos activités dans cette région ».
L'opposition s'est particulièrement généralisée dans le contexte de l'essor de l'IA. Les opérateurs de centres de données à la recherche de connexions électriques rapides ont déplacé leur attention des métropoles traditionnelles vers les petites communautés rurales. La naissance des marchés des centres de données dans ces localités est confirmée par le fait que de nombreuses autorités doivent inclure les « centres de données » comme cas d'utilisation des sols dans leurs règlements d'urbanisme avant même qu'un plan d'aménagement puisse être envisagé.
IA sous bâche : Mark Zuckerberg fait dresser des tentes pour héberger ses centres de données
Mark Zuckerberg ne sen cache plus : la superintelligence artificielle est un pilier stratégique de Meta. Il ne sagit plus simplement de modérer du contenu sur Facebook. En janvier, il a déclaré que Meta Platforms prévoit de dépenser entre 60 et 65 milliards de dollars en 2025 pour développer l'infrastructure de l'intelligence artificielle, rejoignant ainsi une vague d'entreprises de la Big Tech qui dévoilent des investissements considérables pour capitaliser sur la technologie. Tout ceci après avoir indiqué en 2024 comment Meta va écraser Google et Microsoft dans le domaine de l'IA, en mettant l'accent sur l'exploitation de ses vastes actifs de données.
Et même si l'IA chinoise DeepSeek-R1 a pris de cours toute la Silicon Valley et a provoqué la panique à Wall Street, Mark Zuckerberg ne s'est pas découragé pour autant : il a réitéré que Meta allait investir davantage dans l'IA.
Galvanisé par le projet de loi controversé de Trump One Big Beautfiul Bill qui vise à interdire la règlementation de l'IA, les grandes enseignes américaines accélèrent le pas. Pour mémoire, les sénateurs se sont accordés sur cette interdiction le mois dernier.
Mais l'expansion exponentielle des besoins énergétiques et logistiques de Meta se heurte à des contraintes du monde réel : construction longue, autorisations environnementales, goulots détranglement industriels, etc. Cest dans ce contexte que surgit une solution inattendue : accélérer linstallation de serveurs en les hébergeant sous de grandes tentes.
Meta a débauché des chercheurs en IA, tandis que Zuckerberg a annoncé que Meta construisait un centre de données de 5 gigawatts appelé Hyperion.
Envoyé par Mark Zuckerberg
Les dépenses massives dans les centres de données IA stimulent 92% de la croissance du PIB américain
Tout le monde s'est mis à rêver de la nouvelle révolution promise par l'IA. Les chiffres donnent le vertige : des milliards de dollars investis, des valorisations qui s'envolent et un marché boursier enivré par les promesses d'un futur radieux. Les promesses sont immenses : réinventer la productivité, automatiser la créativité, transformer la manière dont nous travaillons. Mais derrière cet emballement médiatique et financier, des signaux inquiétants saccumulent.
Les entreprises ont investi des sommes colossales dans la construction de centres de données pour l'IA. Le risque est de construire trop vite et trop grand, créant une surcapacité coûteuse avant que la demande ne justifie ces...
