Microsoft présente les mises à jour des API Microsoft 365 Copilot qui aident les développeurs à intégrer une IA fiable dans une solution sans avoir à reconstruire les index ni compromettre la sécurité

Lors de la conférence Build 2025, Microsoft a présenté les API Microsoft 365 Copilot afin d'aider les développeurs à intégrer une IA fondée à leurs solutions sans avoir à reconstruire les index ni à compromettre la sécurité. Selon les retours partagés par Microsoft, les clients demandent une récupération plus approfondie, une meilleure recherche et des moyens plus simples de générer des réponses qui respectent les autorisations et le contexte. C'est pourquoi, Microsoft présente une mise à jour de la feuille de route Ignite 2025 qui élargit la surface de l'API Copilot avec de nouvelles fonctionnalités qui rendent l'IA ancrée plus accessible, plus fiable et plus facile à intégrer dans la limite de confiance de Microsoft 365.
L'API Retrieval est désormais disponible
L'API Retrieval est désormais disponible avec des améliorations qui renforcent la qualité de l'ancrage et élargissent la couverture du contenu Microsoft 365. Ces changements reflètent les commentaires des équipes qui développent des workflows RAG et des agents qui dépendent d'un contexte précis, sécurisé et à jour. L'API Retrieval sera également disponible en avant-première via Microsoft Foundry, offrant aux développeurs un nouveau point d'entrée pour créer des systèmes RAG de niveau entreprise.
Principales améliorations et ajouts :
- Prise en charge de OneDrive parallèlement à SharePoint pour le contexte réduit en termes d'autorisations
- Scores de pertinence pour chaque extrait afin de faciliter le classement et l'orchestration
- Nouvel objet dataSourceConfiguration pour cibler des connecteurs Copilot spécifiques
- Extraction de texte à partir de tableaux, améliorant l'ancrage des informations structurées
Ces mises à jour font de l'API Retrieval une base plus solide et plus flexible pour les scénarios RAG d'entreprise et les expériences d'IA ancrées.
L'API Chat est désormais disponible en préversion publique
L'API Chat est désormais disponible en préversion publique et offre un moyen simple d'ajouter l'intelligence conversationnelle à vos applications. Elle offre un moyen sécurisé et conforme d'intégrer Microsoft 365 Copilot à vos solutions d'IA générative. Vous n'avez pas besoin d'exporter des données, d'affaiblir les autorisations ou de maintenir des index vectoriels personnalisés ou des couches d'orchestration. Vos applications peuvent transmettre des invites à l'API Chat et recevoir des réponses synthétisées basées sur des données web et professionnelles.
L'API Chat sera également disponible en préversion via les serveurs Agent 365 MCP. Cela élargit le champ d'action des développeurs qui créent des agents orchestrés s'intégrant directement au contenu et aux signaux Microsoft 365.
Principales fonctionnalités et améliorations :
- Création et poursuite de conversations à tour unique ou multiple avec Microsoft 365 Copilot
- Prise en charge des réponses en continu, y compris les deltas pendant la génération des messages
- Les réponses comprennent des citations, des attributions et des annotations au niveau des entités
- Réponses adaptées aux autorisations conformes à la sécurité et à la conformité de Microsoft 365
- contextualResources joint des fichiers OneDrive ou SharePoint ou active la recherche sur le Web
- Amélioration de la gestion des délais d'attente de la passerelle pour les requêtes longues
- Amélioration de la latence pour le point de terminaison de chat non diffusé en continu
Ces fonctionnalités aident les développeurs à créer des expériences conversationnelles sécurisées et de haute qualité, basées sur le contenu et les contrôles de Microsoft 365.
API Search désormais disponible en préversion publique
Microsoft lance également l'API Copilot Search en préversion publique. Cette API fournit un point de terminaison de recherche hybride (sémantique et lexicale) pour OneDrive, offrant aux développeurs un moyen puissant de fournir rapidement des résultats pertinents sans avoir à gérer une infrastructure de recherche distincte.
L'API de recherche permet également la recherche sémantique dans Windows pour les utilisateurs de PC Copilot+ disposant de licences Microsoft 365 Copilot. Cela enrichit et améliore la pertinence de la recherche de fichiers directement dans l'expérience Windows et connecte les workflows de bureau au même index sémantique qui alimente Microsoft 365 Copilot.
Principales fonctionnalités et ajouts :
- Recherche sémantique et lexicale hybride dans OneDrive pour le travail ou l'école
- Requêtes en langage naturel qui comprennent l'intention et le contexte de l'utilisateur
- Résultats classés par ordre d'importance pour aider les utilisateurs à trouver rapidement le contenu pertinent
- Les résultats incluent des liens vers les fichiers, des aperçus et des métadonnées facultatives
- Filtrage basé sur le chemin d'accès à l'aide de KQL pour limiter les recherches à des dossiers spécifiques
- Personnalisation basée sur un ensemble de travail de contenu OneDrive
- Prise en charge de la pagination et de la taille de page configurable jusqu'à 100 résultats
- Prise en charge du traitement par lots jusqu'à 20 requêtes de recherche en un seul appel
Ces fonctionnalités vous permettent de créer des expériences intelligentes de découverte et de recherche de documents sans avoir à créer votre propre index.
Impact réel : ce qu'il est possible de faire avec les API Copilot
Ces fonctionnalités sont déjà utilisées dans des intégrations et des expériences réelles. Voici deux exemples qui illustrent ce qu'il est possible de faire aujourd'hui :
- SAP utilise les API Copilot pour permettre une intégration directe avec Microsoft 365 Copilot, ce qui permet aux utilisateurs de travailler de manière transparente dans les applications métier SAP. Intégrés à SAP Joule sur SuccessFactors, Joule et M365 Copilot regroupent les approbations, les demandes et les informations dans un seul flux de travail conversationnel, rendant les tâches plus rapides, plus intelligentes et plus connectées.
« Grâce à l'API Chat, SAP Joule et Microsoft 365 Copilot fonctionnent désormais ensemble pour relier la productivité et les processus métier dans une expérience conversationnelle unique. La collaboration précoce de SAP sur l'API a permis de garantir qu'elle puisse répondre aux besoins des entreprises clientes qui attendent une assistance IA sécurisée et transparente dans l'ensemble de leurs workflows. » Kai Muehlbauer, responsable de la gestion des produits et des partenaires IA, SAP
- Miro exploite les API Copilot pour améliorer l'expérience utilisateur de ses produits. Grâce à l'API Chat, Miro intègre directement le contexte Microsoft 365 dans son canevas, ce qui permet aux utilisateurs de créer des notes autocollantes avec des citations, de créer des flux, etc. Cette intégration accélère la prise de décision et maintient la collaboration ancrée dans le contexte organisationnel.
« Notre intégration avec l'API Copilot Chat va transformer la manière dont nous travaillons en supprimant les silos qui entravent le travail d'équipe. Les clients peuvent intégrer de manière transparente le contexte Microsoft 365 Copilot dans Miro pour éclairer les décisions de l'équipe et générer des diagrammes, des prototypes et des ateliers visuels. » Jeff Chow, directeur des produits et des technologies, Miro
Voici d'autres retours des clients de Microsoft qui utilisent les API Copilot pour transformer leurs workflows et offrir des expériences sécurisées et riches en contexte :
- Koch : « Les API Copilot Chat, Search et Retrieval contribuent à rendre notre écosystème M365 plus ouvert et extensible, ce qui nous donne la confiance supplémentaire dont nous avions besoin pour développer une stratégie à long terme plus robuste autour de M365 et de ses possibilités. » John Prytulka, architecte d'entreprise senior, Koch
- Mercedes-Benz : « Lorsque nous avons exploré pour la première fois l'API Copilot Chat, notre objectif était clair : améliorer la productivité dans les véhicules sans compromettre la sécurité. En l'intégrant directement à nos applications de productivité existantes, nous permettons aux conducteurs d'interagir de manière plus naturelle, plus fluide et sans les mains avec les informations dont ils ont besoin. Cette expérience alimentée par l'IA ouvre la voie à un nouveau niveau de productivité dans les véhicules, intuitif, réactif et vraiment utile pendant la conduite. » Konstantin Singer, Mercedes-Benz
- Moveworks : « Nous sommes ravis d'intégrer les API Copilot Chat de Microsoft afin d'offrir une recherche et une automatisation encore plus fluides aux employés de nos clients communs. Grâce à cette intégration, les employés peuvent invoquer Microsoft 365 Copilot depuis l'assistant IA Moveworks pour trouver des informations et effectuer des workflows de bout en bout. » Dave Uppal, vice-président Écosystème, Moveworks
- Petrobras : « En tant que client ayant largement investi dans le stockage Microsoft, SharePoint Online et OneDrive, le principal avantage de l'API Retrieval est de nous soulager du poids de la gestion de l'indexation du contenu. Grâce à l'API Retrieval, nous pouvons maintenir nos propres flux de post-traitement et créer des agents tout en continuant à accéder au contenu brut et à l'exploiter via la plateforme d'IA générique de notre choix. » João Gabriel Moura Campos, Data Scientist, Petrobras
- Templafy : « Grâce aux agents de documents de Templafy, les organisations...
