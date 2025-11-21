Microsoft présente les mises à jour des API Microsoft 365 Copilot qui aident les développeurs à intégrer une IA fiable dans une solution sans avoir à reconstruire les index ni compromettre la sécurité

L'API Retrieval est désormais disponible

L'API Chat est désormais disponible en préversion publique

API Search désormais disponible en préversion publique

Impact réel : ce qu'il est possible de faire avec les API Copilot

Lors de la conférence Build 2025, Microsoft a présenté les API Microsoft 365 Copilot afin d'aider les développeurs à intégrer une IA fondée à leurs solutions sans avoir à reconstruire les index ni à compromettre la sécurité. Selon les retours partagés par Microsoft, les clients demandent une récupération plus approfondie, une meilleure recherche et des moyens plus simples de générer des réponses qui respectent les autorisations et le contexte. C'est pourquoi, Microsoft présente une mise à jour de la feuille de route Ignite 2025 qui élargit la surface de l'API Copilot avec de nouvelles fonctionnalités qui rendent l'IA ancrée plus accessible, plus fiable et plus facile à intégrer dans la limite de confiance de Microsoft 365.L'API Retrieval est désormais disponible avec des améliorations qui renforcent la qualité de l'ancrage et élargissent la couverture du contenu Microsoft 365. Ces changements reflètent les commentaires des équipes qui développent des workflows RAG et des agents qui dépendent d'un contexte précis, sécurisé et à jour. L'API Retrieval sera également disponible en avant-première via Microsoft Foundry, offrant aux développeurs un nouveau point d'entrée pour créer des systèmes RAG de niveau entreprise.- Prise en charge de OneDrive parallèlement à SharePoint pour le contexte réduit en termes d'autorisations- Scores de pertinence pour chaque extrait afin de faciliter le classement et l'orchestration- Nouvel objet dataSourceConfiguration pour cibler des connecteurs Copilot spécifiques- Extraction de texte à partir de tableaux, améliorant l'ancrage des informations structuréesCes mises à jour font de l'API Retrieval une base plus solide et plus flexible pour les scénarios RAG d'entreprise et les expériences d'IA ancrées.L'API Chat est désormais disponible en préversion publique et offre un moyen simple d'ajouter l'intelligence conversationnelle à vos applications. Elle offre un moyen sécurisé et conforme d'intégrer Microsoft 365 Copilot à vos solutions d'IA générative. Vous n'avez pas besoin d'exporter des données, d'affaiblir les autorisations ou de maintenir des index vectoriels personnalisés ou des couches d'orchestration. Vos applications peuvent transmettre des invites à l'API Chat et recevoir des réponses synthétisées basées sur des données web et professionnelles.L'API Chat sera également disponible en préversion via les serveurs Agent 365 MCP. Cela élargit le champ d'action des développeurs qui créent des agents orchestrés s'intégrant directement au contenu et aux signaux Microsoft 365.- Création et poursuite de conversations à tour unique ou multiple avec Microsoft 365 Copilot- Prise en charge des réponses en continu, y compris les deltas pendant la génération des messages- Les réponses comprennent des citations, des attributions et des annotations au niveau des entités- Réponses adaptées aux autorisations conformes à la sécurité et à la conformité de Microsoft 365- contextualResources joint des fichiers OneDrive ou SharePoint ou active la recherche sur le Web- Amélioration de la gestion des délais d'attente de la passerelle pour les requêtes longues- Amélioration de la latence pour le point de terminaison de chat non diffusé en continuCes fonctionnalités aident les développeurs à créer des expériences conversationnelles sécurisées et de haute qualité, basées sur le contenu et les contrôles de Microsoft 365.Microsoft lance également l'API Copilot Search en préversion publique. Cette API fournit un point de terminaison de recherche hybride (sémantique et lexicale) pour OneDrive, offrant aux développeurs un moyen puissant de fournir rapidement des résultats pertinents sans avoir à gérer une infrastructure de recherche distincte.L'API de recherche permet également la recherche sémantique dans Windows pour les utilisateurs de PC Copilot+ disposant de licences Microsoft 365 Copilot. Cela enrichit et améliore la pertinence de la recherche de fichiers directement dans l'expérience Windows et connecte les workflows de bureau au même index sémantique qui alimente Microsoft 365 Copilot.- Recherche sémantique et lexicale hybride dans OneDrive pour le travail ou l'école- Requêtes en langage naturel qui comprennent l'intention et le contexte de l'utilisateur- Résultats classés par ordre d'importance pour aider les utilisateurs à trouver rapidement le contenu pertinent- Les résultats incluent des liens vers les fichiers, des aperçus et des métadonnées facultatives- Filtrage basé sur le chemin d'accès à l'aide de KQL pour limiter les recherches à des dossiers spécifiques- Personnalisation basée sur un ensemble de travail de contenu OneDrive- Prise en charge de la pagination et de la taille de page configurable jusqu'à 100 résultats- Prise en charge du traitement par lots jusqu'à 20 requêtes de recherche en un seul appelCes fonctionnalités vous permettent de créer des expériences intelligentes de découverte et de recherche de documents sans avoir à créer votre propre index.Ces fonctionnalités sont déjà utilisées dans des intégrations et des expériences réelles. utilise les API Copilot pour permettre une intégration directe avec Microsoft 365 Copilot, ce qui permet aux utilisateurs de travailler de manière transparente dans les applications métier SAP. Intégrés à SAP Joule sur SuccessFactors, Joule et M365 Copilot regroupent les approbations, les demandes et les informations dans un seul flux de travail conversationnel, rendant les tâches plus rapides, plus intelligentes et plus connectées.»  Kai Muehlbauer, responsable de la gestion des produits et des partenaires IA, SAPexploite les API Copilot pour améliorer l'expérience utilisateur de ses produits. Grâce à l'API Chat, Miro intègre directement le contexte Microsoft 365 dans son canevas, ce qui permet aux utilisateurs de créer des notes autocollantes avec des citations, de créer des flux, etc. Cette intégration accélère la prise de décision et maintient la collaboration ancrée dans le contexte organisationnel.»  Jeff Chow, directeur des produits et des technologies, Miro Grâce à l'API Chat, Miro intègre directement le contexte Microsoft 365 dans son canevas, ce qui permet aux utilisateurs de créer des notes autocollantes avec des citations, de créer des flux, etc. Cette intégration accélère la prise de décision et maintient la collaboration ancrée dans le contexte organisationnel.»  Jeff Chow, directeur des produits et des technologies, MiroVoici d'autres retours des clients de Microsoft qui utilisent les API Copilot pour transformer leurs workflows et offrir des expériences sécurisées et riches en contexte :: «»  John Prytulka, architecte d'entreprise senior, Koch: «»  Konstantin Singer, Mercedes-Benz: «»  Dave Uppal, vice-président Écosystème, Moveworks: «»  João Gabriel Moura Campos, Data Scientist, Petrobras: «