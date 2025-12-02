L'utilisation de ces fonctionnalités requiert de disposer d'un compte Microsoft
Le Bloc-notes existe depuis plus de quarante ans. L'éditeur de texte est resté largement inchangé pendant la majeure partie de cette période. L'une des constantes sur lesquelles les utilisateurs ont pu compter pendant tout ce temps est que le Bloc-notes est gratuit et ne nécessite pas l'ouverture d'un compte Microsoft pour l'utiliser. Ces deux éléments sont désormais remis en question par l'ajout de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA générative.
L'utilisation des fonctions d'intelligence artificielle du Bloc-notes nécessite que l'utilisateur se connecte à un compte Microsoft ou à un compte Microsoft 365 Personal ou Microsoft 365 Famille. Il est néanmoins possible den faire usage sans compte Microsoft ou un abonnement à Microsoft 365. Dans ce cas, lutilisateur ne pourra pas faire usage des nouvelles fonctionnalités dintelligence artificielle.
En toile de fond, cest le débat compte local contre compte Microsoft qui refait surface. Un compte local requiert de fournir un nom dutilisateur et, accessoirement, un mot de passe afin de commencer à utiliser son dispositif compatible avec Windows 10 même en étant hors ligne. Ce type de compte est meilleur pour la confidentialité puisquil évite, par exemple, de transmettre lensemble des données relatives à sa vie et à ses activités en ligne vers des serveurs dune entreprise.
Cependant, il est spécifique à un seul appareil et offre moins de garanties, notamment sur le plan de la sécurité, quun compte en ligne qui ouvre laccès à des services supplémentaires synchronisés, comme le stockage dans le cloud OneDrive et les applications Office sur le web. En général, les stratégies du géant technologique destinées à amener les utilisateurs à créer des comptes Microsoft ne sont pas appréciées des utilisateurs dont certains y voient une raison valable de migrer vers Linux qui ne les prive pas de leur autonomie numérique.
Bloc-notes Windows augmenté avec des capacités dintelligence artificielle : gadget ou utile ?
La simplicité du Bloc-notes et son approche sans fioritures ont été la marque de sa popularité durable. Contrairement à de nombreux éditeurs de texte et éditeurs de code modernes, la force du Bloc-notes réside dans sa facilité d'utilisation et sa conception minimaliste, des qualités qui ont résisté à l'épreuve du temps. Le Bloc-notes est depuis longtemps un exemple de « si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas ». Ce qui convenait à la plupart des utilisateurs.
Jusqu'à présent, les utilisateurs ont profité de ses fonctions de base sans avoir besoin d'un compte ou d'un abonnement. Mais avec l'ajout de Rewrite Summarize et Write, le débat s'intensifie : même les outils les plus basiques devraient-ils être assortis d'un paywall lorsqu'ils sont améliorés par une IA avancée ?
Ces fonctions ne sont pas indispensables pour utiliser le Bloc-notes comme éditeur de texte. Vous pouvez tout à fait désactiver ces fonctions et vous ne verrez même pas d'icône à cet effet dans le Bloc-notes. Mais l'icône et les invites liées à ces fonctions peuvent être considérées comme des publicités. Si vous essayez d'utiliser ces fonctions d'IA alors que vous n'avez pas d'abonnement payant, vous verrez apparaître une page d'abonnement à Microsoft 365.
La décision de Microsoft de placer ces fonctions derrière un paywall s'explique à la fois par les structures de coûts et par la tendance générale du secteur à proposer des fonctions « freemium ». Généralement, l'application offre des fonctionnalités gratuites et peut être utilisée sans voir de publicités ou sans avoir à payer pour débloquer des fonctionnalités, mais ceux qui veulent utiliser l'ensemble des fonctions offertes par l'application doivent payer.
Cette approche, qui n'est pas entièrement nouvelle dans le domaine des applications mobiles et des logiciels haut de gamme, est un changement notable pour un service historiquement gratuit comme le Bloc-notes. « Ils n'ont pas compris que la simplicité était le principal attrait du Bloc-notes », a écrit un critique.
