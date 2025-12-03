Au motif de ce que lobsession de Microsoft pour lIA rend des services de GitHub instables
Chez Microsoft, on admet que lintelligence artificielle peut avoir des hallucinations mais cela nempêche pas lentreprise de continuer à imposer des services animés par lIA sous Windows 11. Cest une situation similaire qui a cours pour GitHub au sein duquel Microsoft impose des services animés par lintelligence artificielle et qui savèrent être instables. Cest ce qui ressort dun rapport du créateur du langage Zig qui le met dailleurs en avant comme lune des raisons de faire migrer le référentiel principal du langage vers Codeberg.
« GitHub Actions présente des bogues inexcusables tout en étant complètement négligé. Après que le PDG de GitHub a déclaré « adoptez l'IA ou partez », il semble que les laquais de Microsoft aient compris le message, car GitHub Actions a commencé à « planifier les tâches » en choisissant les tâches à exécuter de manière apparemment aléatoire. Combiné à d'autres bugs et à l'impossibilité d'intervenir manuellement, cela provoque un tel engorgement de notre système d'intégration continue que même les commits de la branche principale ne sont pas vérifiés », souligne-t-il.
Codeberg a ses installations en Allemagne. Cest une forge logicielle basée sur Gitea. L'interface utilisateur de Codeberg est assez similaire à celle de GitHub. Cependant, l'on ne bénéficie pas des fonctionnalités avancées comme l'automatisation ou d'autres fonctions d'intégration et de collaboration fournies par GitHub. Codeberg propose un simple hébergement Git. De plus, linitiative ne souvre quaux projets logiciels open source ou libres. En dautres termes, lon ne peut sappuyer sur Codeberg pour lhébergement de projets logiciels propriétaires.
La liste dalternatives à GitHub est en tout cas est bien fournie
GitLab
GitLab est un logiciel de gestion de référentiel Git gratuit, open source et basé sur le Web. Il inclut un wiki, un outil de suivi des bogues et d'autres fonctionnalités. Le code a été écrit à l'origine avec Ruby, avec certaines parties réécrites plus tard avec Golang. GitLab Community Edition (CE) est un site Web de développement logiciel open source de bout en bout avec contrôle de version intégré, suivi des bogues, revue de code, CI/CD (Continuous Integration/ Continuous Delivery), etc. Vous avez la possibilité d'héberger vous-même GitLab CE sur vos propres serveurs, dans un conteneur ou chez un fournisseur de services en nuage.
Gitea
Il s'agit d'un service Git autohébergé qui serait facile d'utilisation. Gitea est un fork communautaire du logiciel Gogs. Il s'agit d'une solution légère d'hébergement de code écrite avec Golang et publiée sous la licence MIT. Il fonctionne sur Windows, macOS, Linux, ARM et plus encore, cela sur des architectures comme amd64, i386, ARM, PowerPC et autres.
Kallithea
Cette alternative autohébergée à GitHub, a fait surface au deuxième trimestre de lannée 2021. Cest un système de gestion de code source sous licence GPLv3 et un projet membre de la Software Freedom Conservancy. Selon sa documentation, Kallithea est un logiciel libre qui prend en charge deux systèmes de contrôle de version de premier plan, Mercurial et Git, et possède une interface Web facile à utiliser pour les utilisateurs et les administrateurs. Vous pouvez installer Kallithea sur votre propre serveur et héberger des dépôts pour le système de contrôle de version de votre choix.
Sr.ht
Sr.ht est architecturé autour dun serveur git, une plateforme dintégration continue, des gestionnaires de listes de discussions et de tâches et un wiki ; en bref, il sagit également dune forge logicielle. « Chaque composant est une application indépendante qui sintègre profondément avec sr.ht et le reste de lécosystème en dehors du service », écrit Drew De Vault linitiateur du projet. Le lien sr.ht redirige sur la version web du service de gestion et de développement de logiciels, mais les têtes derrière loutil nont pas oublié les tiers intéressés par un autohébergement. « Vous pouvez linstaller sur votre propre matériel et des instructions détaillées sont disponibles pour ceux qui le souhaitent », ajoute-t-il.
Source : Zig
Et vous ?
Sur quelle plateforme dhébergement et de gestion de développements de logiciels votre entreprise sappuie-t-elle ? Pour quelles raisons ?
Que pensez-vous de cette multiplicité de plateformes dhébergement et de gestion de développements logiciels ? Bonne ou mauvaise chose pour la sphère de lopen source ?
Quelles sont les caractéristiques que devrait réunir le service d'hébergement et de gestion de développements logiciels idéal selon vous ?
