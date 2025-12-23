Submergé par les bugs dans ses applications, la solution de Microsoft c'est de supprimer tout le code C et C++ de ses référentiels d'ici 2030, pour le remplacer par Rust

J'ai un poste à pourvoir dans mon équipe pour un Ingénieur logiciel principal IC5. Le poste est à pourvoir en personne à Redmond.Mon objectif est d'éliminer toutes les lignes de C et C++ de Microsoft d'ici 2030. Notre stratégie consiste à combiner l'IA *et* les algorithmes pour réécrire les plus grandes bases de code de Microsoft. Notre étoile polaire est « 1 ingénieur, 1 mois, 1 million de lignes de code ». Pour accomplir cette tâche inimaginable, nous avons construit une puissante infrastructure de traitement du code. Notre infrastructure algorithmique crée un graphe évolutif sur le code source à l'échelle. Notre infrastructure de traitement de l'IA nous permet ensuite d'appliquer des agents d'IA, guidés par des algorithmes, pour apporter des modifications au code à l'échelle. Le cur de cette infrastructure fonctionne déjà à grande échelle sur des problèmes tels que la compréhension du code.L'objectif de ce poste d'ingénieur logiciel principal est de nous aider à faire évoluer et à augmenter notre infrastructure pour permettre de traduire les plus grands systèmes C et C++ de Microsoft en Rust. Une condition essentielle pour ce poste est d'avoir de l'expérience dans la construction de code de niveau système de qualité production en Rust - de préférence au moins 3 ans d'expérience dans l'écriture de code de niveau système en Rust. Une expérience dans la mise en uvre de compilateurs, de bases de données ou de systèmes d'exploitation est vivement souhaitée. Bien qu'une expérience dans l'implémentation de compilateurs ne soit pas nécessaire pour postuler, la volonté d'acquérir cette expérience au sein de notre équipe est requise.Notre équipe est animée par un état d'esprit de croissance. Nous sommes une équipe diversifiée avec un large éventail de compétences et de perspectives. Nous prenons des risques audacieux. Nous travaillons et jouons bien avec les autres. Nous aimons apporter de la valeur aux clients internes et externes. Nous avons appris que notre diversité et notre état d'esprit de croissance sont essentiels pour réussir dans le monde en évolution rapide des outils basés sur l'IA.Notre équipe fait partie du groupe Future of Scalable Software Engineering de l'organisation EngHorizons au sein de Microsoft CoreAI. Notre mission est de développer des capacités permettant à Microsoft et à ses clients d'éliminer la dette technique à grande échelle. Nous mettons au point de nouveaux outils et de nouvelles techniques avec des clients et des partenaires internes, puis nous travaillons avec d'autres groupes de produits pour déployer ces capacités à l'échelle de Microsoft et de l'industrie.