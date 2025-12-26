Windows 11 réécrit par l'IA pour remplacer C et C++ par Rust ? Microsoft dément après le post LinkedIn d'un de ses ingénieurs évoquant « un ingénieur, un mois, un million de lignes de code »

La réaction ne sest pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux et dans les cercles techniques, lindignation a rapidement monté. Pour beaucoup dingénieurs, lidée quun système aussi critique que Windows puisse être largement généré par IA en quelques semaines relevait soit de lexagération grossière, soit dun aveu inquiétant sur les pratiques internes de léditeur.
Accusé à demi-mot de réécrire Windows 11 à laide de lIA, léditeur a dû sortir de son silence pour calmer le jeu et rappeler une réalité bien plus prosaïque.
Galen Hunt, ingénieur émérite de haut niveau chez Microsoft, a écrit dans un message LinkedIn désormais modifié :
Mon objectif est d'éliminer toutes les lignes de C et C++ de Microsoft d'ici 2030. Notre stratégie consiste à combiner l'IA et les algorithmes pour réécrire les plus grandes bases de code de Microsoft. Notre étoile polaire est « 1 ingénieur, 1 mois, 1 million de lignes de code ». Pour accomplir cette tâche inimaginable, nous avons construit une puissante infrastructure de traitement du code. Notre infrastructure algorithmique crée un graphe évolutif sur le code source à l'échelle. Notre infrastructure de traitement de l'IA nous permet ensuite d'appliquer des agents d'IA, guidés par des algorithmes, pour apporter des modifications au code à l'échelle. Le cur de cette infrastructure fonctionne déjà à grande échelle sur des problèmes tels que la compréhension du code.
Objectivement, la plupart des gens n'auraient pas pris cela au sérieux si cela ne venait pas d'un ingénieur de haut niveau chez Microsoft. Quand quelqu'un avec un tel titre et une longue expérience dans l'entreprise parle d'éliminer le C et le C++ et d'utiliser l'IA pour réécrire de grandes bases de code, cela ressemble moins à une idée aléatoire qu'à quelque chose que Microsoft est au moins en train d'explorer.
De plus, le message LinkedIn utilise à plusieurs reprises le mot « notre », ce qui montre clairement qu'il s'exprime au nom de l'entreprise.
Dans un climat où chaque annonce liée à lIA est scrutée, disséquée et parfois instrumentalisée, le raccourci a été immédiat : si un ingénieur peut produire un million de lignes en un mois, alors Microsoft serait en train de réécrire massivement Windows 11 grâce à des modèles génératifs. Une hypothèse spectaculaire, mais profondément problématique.
La mise au point officielle de Microsoft
Suite à l'indignation suscitée par le projet visant à « éliminer toutes les lignes de code C et C++ de Microsoft d'ici 2030 », Microsoft a déclaré qu'il n'existait aucun projet de ce type. Frank X. Shaw, cadre supérieur et responsable de la communication chez Microsoft, a également confirmé que la société n'avait pas l'intention de réécrire Windows 11 à l'aide de l'IA.
Galen Hunt, qui avait initialement affirmé que les langages C et C++ étaient en train d'être remplacés par Rust à l'aide de l'IA, a également mis à jour son message LinkedIn en apportant la précision suivante :
« Il semble que mon message ait suscité beaucoup plus d'attention que je ne le souhaitais... avec beaucoup de spéculations entre les lignes... Pour clarifier les choses... Windows n'est PAS en train d'être réécrit en Rust à l'aide de l'IA.
Le projet de mon équipe est un projet de recherche. Nous développons une technologie permettant la migration d'un langage à un autre. L'objectif de mon message était de trouver des ingénieurs partageant les mêmes idées pour nous rejoindre dans la prochaine étape de cette entreprise pluriannuelle, et non de définir une nouvelle stratégie pour Windows 11+ ou de laisser entendre que Rust est une fin en soi. »
Si Galen Hunt affirme que les gens « lisaient entre les lignes », cette réaction n'est pas sortie de nulle part. Son message utilisait un langage très direct pour évoquer la suppression du C et du C++ d'ici 2030 et l'utilisation de l'IA et d'algorithmes pour réécrire de grandes bases de code, avec une phrase telle que « 1 ingénieur, 1 mois, 1 million de lignes de code ».
En fait, le message modifié de cet ingénieur de haut niveau indique toujours que son équipe disposerait de « 1 ingénieur, 1 mois, 1 million de lignes de code ».
C'est la formulation originale qui donnait l'impression qu'il s'agissait d'un effort de recherche plus important qu'il ne l'est en réalité, mais personne ne devrait s'opposer à l'utilisation de Rust. En fait, Rust est effectivement un meilleur choix et est beaucoup plus sûr. Mais la plupart d'entre nous sommes préoccupés par l'utilisation de l'IA et des algorithmes pour modifier le code à grande échelle.
Microsoft s'est montré très explicite quant à l'utilisation de l'IA pour écrire du code
Ce n'est en réalité pas la première fois que Microsoft confirme son intention d'utiliser l'IA pour coder ses propres produits.
Le PDG Satya Nadella affirme fièrement que 30 % du code de l'entreprise a été écrit par l'IA, et que ce chiffre ne fera qu'augmenter à l'avenir (bien sûr, on ne sait pas exactement comment Microsoft mesure ce qui est généré par l'IA et ce qui ne l'est pas, de sorte que ces chiffres sont à prendre avec des pincettes).
« Je dirais que peut-être 20 %, 30 % du code qui se trouve aujourd'hui dans nos référentiels et certains de nos projets sont probablement tous écrits par des logiciels », a expliqué Nadella lors de la première conférence LlamaCon AI developer de Meta en avril 2025 (vidéo ci-dessous).
Le même mois, le directeur technique de Microsoft a déclaré qu'il s'attendait à ce que jusqu'à 95 % du code soit généré par l'IA d'ici 2030.
Microsoft a même rebaptisé de nombreux assistants sous la marque Copilot : il existe une douzaine de produits Copilot, pour résumer les emails (Copilot dans Outlook), transcrire des réunions (Copilot pour Teams), guider lutilisation de Windows ou générer du code sur GitHub. La tendance est globale : GitHub annonce avoir atteint 1,3 million dabonnés payants à Copilot début 2024, dont 50 000 licences entreprises (Accenture, Goldman Sachs, etc.). LIA est aussi intégrée aux plateformes Azure et à Visual Studio ; par exemple, GitHub Copilot fournit depuis fin 2023 un chat interactif et peut même générer du code à partir dune maquette ou dune demande en langage naturel :
- GitHub Copilot : extension IA pour VS Code/Visual Studio qui complète le code en temps réel et peut générer des fonctions entières à partir de commentaires
- Copilot Chat (Visual Studio) : chat dassistance codant qui permet de poser des questions sur le code en langage naturel.
- Copilot for Microsoft 365 : assiste dans la rédaction de documents, emails, tables de données par lIA.
- Copilot dans Teams, Outlook, Word : fonctionnalités IA (résumés, traductions, recherche).
IA générative et fantasmes médiatiques
Cette affaire illustre un phénomène désormais récurrent. À chaque annonce impliquant lIA et le développement logiciel, limaginaire collectif semballe. Lidée du développeur solitaire, boosté par une intelligence artificielle omnipotente, capable de remplacer des équipes entières en quelques semaines, séduit autant quelle inquiète.
Pourtant, sur le terrain, la réalité est beaucoup plus nuancée. Les outils dIA améliorent la productivité sur certaines tâches répétitives, accélèrent la compréhension de bases de code complexes et réduisent la friction cognitive. Ils ne remplacent ni larchitecture logicielle, ni la connaissance fine des systèmes, ni la responsabilité...
