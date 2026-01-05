IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Le PDG de Microsoft souhaite que vous cessiez de parler « d'IA slop » en 2026 tandis qu'il tente d'imposer Copilot et ses algorithmes, déclenchant une polémique qui a rendu populaire le terme « Microslop »

Le , par Stéphane le calme
120 commentaires

8PARTAGES

16  0 
Le terme « Microslop » sest imposé en quelques semaines comme un marqueur ironique, voire corrosif, de la lassitude croissante face à loffensive tous azimuts de lintelligence artificielle chez Microsoft. Derrière ce mot-valise, contraction à peine voilée de Microsoft et de « slop », se cristallise un malaise plus large dans les communautés tech, chez les développeurs, les power users et une partie du grand public. LIA ny est plus perçue comme un progrès maîtrisé, mais comme une couche imposée, parfois maladroite, souvent envahissante, et surtout déconnectée des usages réels.

Ce backlash nest pas anecdotique. Il révèle une fracture entre la vision stratégique portée par Redmond et lexpérience vécue sur le terrain, que ce soit dans Windows, Office, Edge ou les services cloud. À travers « Microslop », ce nest pas lIA en tant que technologie qui est rejetée, mais une certaine manière de lintégrer, de la vendre et de la justifier.

Depuis plusieurs années, Microsoft a fait de lIA le cur de sa narration corporate. Sous limpulsion de Satya Nadella, chaque produit, chaque keynote, chaque billet de blog converge vers un même message : lIA est la nouvelle plateforme, léquivalent du PC hier ou du cloud dans les années 2010. Dans cette logique, Copilot nest pas un simple assistant, mais une brique transversale appelée à sinfiltrer partout.

Le problème, selon de nombreux professionnels de lIT, nest pas cette ambition en soi, mais son caractère quasi doctrinal. LIA nest plus présentée comme une option ou un outil parmi dautres, mais comme une évidence à accepter. Toute critique est souvent renvoyée à une incompréhension du progrès ou à une résistance au changement, ce qui alimente encore davantage le ressentiment.

Les doléances du PDG de Microsoft : « Nous devons dépasser les arguments opposant contenu de faible qualité [slop] et sophistication »

Il y a quelques jours, Nadella a rédigé une brève note sur ses espoirs pour l'intelligence artificielle à l'horizon 2026. Comme vous le savez, Microsoft mise beaucoup sur l'IA, Azure fournissant une partie importante de l'infrastructure de ChatGPT d'OpenAI. Microsoft a intégré son application Copilot, alimentée par ChatGPT, dans pratiquement tous ses produits, que cela vous plaise ou non. La force brute avec laquelle Microsoft introduit ces produits a suscité une réaction négative incessante sur les réseaux sociaux, et les derniers commentaires de Nadella ont relancé le débat de manière spectaculaire.

Dans son article, Nadella a déclaré qu'il espérait que la société « passe à autre chose » et cesse de se focaliser sur les questions relatives à l'IA, soulignant que pour que cette technologie soit acceptée, elle doit aller au-delà du simple spectacle :

Citation Envoyé par Satya Nadella
Nous n'en sommes encore qu'au début d'un marathon. Beaucoup de choses restent imprévisibles. Au milieu de ce « surplus de modèles », où les capacités dépassent notre capacité actuelle à les utiliser pour avoir un impact réel, voici quelques-uns des points que nous devons encore améliorer :
  1. Un nouveau concept qui fait évoluer les « vélos pour l'esprit » de manière à ce que nous considérions toujours l'IA comme un échafaudage pour le potentiel humain plutôt que comme un substitut. Ce qui importe, ce n'est pas la puissance d'un modèle donné, mais la manière dont les gens choisissent de l'appliquer pour atteindre leurs objectifs. Nous devons dépasser les arguments opposant contenu de faible qualité et sophistication et développer un nouvel équilibre en termes de « théorie de l'esprit » qui tienne compte du fait que les humains sont équipés de ces nouveaux outils d'amplification cognitive dans leurs relations les uns avec les autres. C'est la question de conception de produit dont nous devons débattre et à laquelle nous devons répondre.
  2. Nous passerons des modèles aux systèmes lorsqu'il s'agira de déployer l'IA pour avoir un impact sur le monde réel. Nous avons beaucoup appris sur la manière de continuer à exploiter les capacités exponentielles des modèles, tout en tenant compte de leurs « irrégularités ».
  3. Enfin, nous devons faire des choix délibérés quant à la manière dont nous diffusons cette technologie dans le monde afin de relever les défis auxquels sont confrontés les populations et la planète. Pour que l'IA soit acceptée par la société, elle doit avoir un impact réel. Les choix que nous faisons quant à l'utilisation de nos ressources limitées en énergie, en puissance de calcul et en talents auront leur importance. C'est sur cette question socio-technique que nous devons parvenir à un consensus.

De « l'AI slop » au « Microslop » : une fatigue cognitive

À lorigine, le terme « AI slop » désignait des contenus générés automatiquement, de faible qualité, inondant le web, les réseaux sociaux et parfois même les outils professionnels. En se transformant en « Microslop », lexpression cible désormais une production perçue comme industrielle, standardisée et imposée par Microsoft, y compris là où elle napporte pas de valeur évidente.

Cette fatigue est autant cognitive que fonctionnelle. Beaucoup dutilisateurs ont le sentiment de devoir sans cesse contourner des suggestions automatiques, désactiver des fonctions IA ou composer avec des interfaces plus complexes quauparavant. Dans certains cas, lIA est vécue comme un bruit supplémentaire, un intermédiaire inutile entre lutilisateur et son objectif.

En effet, la grande majorité des utilisations de l'IA dans la conscience collective actuelle tournent autour de la désinformation, des mèmes stupides et, dans le pire des cas, des abus illégaux. Grok, de xAI, fait actuellement l'objet d'une enquête de la part de diverses autorités pour avoir autorisé des images sexualisées d'enfants générées par l'IA, et ChatGPT, d'OpenAI, est poursuivi en justice pour avoir potentiellement causé un terrible meurtre-suicide. Mais bon, au moins, nous pouvons générer des mèmes de chats plus rapidement qu'auparavant.

Il ne semble donc pas que la société dans son ensemble soit prête à accepter l'IA comme l'espère Nadella de Microsoft. « Microslop » a commencé à faire le buzz sur X.

Divers utilisateurs sur Instagram, Reddit, X, Facebook et d'autres plateformes ont critiqué l'approche de Satya Nadella en matière d'intelligence artificielle, alors que le mécontentement du public à l'égard de cette technologie continue de mettre en évidence le fossé profond qui sépare les espoirs des géants de la technologie et les attentes réelles des consommateurs individuels.

Le mot du jour était « Microslop », qui a fait le buzz sur X et d'autres plateformes.

Nous pouvons le voir par exemple chez cet internaute qui déclare : « Je ferai désormais référence à Microsoft sous le nom de MicroSlop jusqu'à la fin de l'année 2026. »



Windows, Copilot et le sentiment de perte de contrôle

Windows cristallise une large part de ces critiques. Historiquement, le système dexploitation était vu comme une plateforme relativement neutre, laissant une grande liberté aux utilisateurs avancés. Lintégration de Copilot et de services IA connectés au cloud a changé cette perception. Pour une frange non négligeable des professionnels, Windows devient un vecteur de décisions prises ailleurs : recommandations, résumés automatiques, fonctionnalités activées par défaut.

Le reproche récurrent tient à la perte de contrôle et à lopacité. Que fait exactement lIA ? Où vont les données ? Pourquoi certaines fonctions semblent optimisées pour la démonstration plutôt que pour lefficacité quotidienne ? Le terme « Microslop » sert alors de raccourci sarcastique pour exprimer ce malaise sans entrer dans des débats techniques interminables.

Nadella souhaite aller au-delà des arguments habituels sur l'IA, car Microsoft mise sur l'engouement général pour les agents IA plutôt que sur les logiciels Office et Windows qui ont alimenté tant d'industries pendant des décennies.

Cela témoigne de la tension qui règne actuellement autour des modèles d'IA et de la crainte des créatifs d'être évincés par des modèles d'IA capables de copier le style des artistes, des designers, des cinéastes, etc. Nous utilisons les PC comme outils depuis des décennies pour créer des uvres d'art, écrire du code et bien plus encore, mais Microsoft et d'autres veulent désormais que nous nous appuyions sur les agents IA comme nouveaux outils de création, même si une grande partie de ce qui est généré est médiocre.

Microsoft envisage que tout le monde utilise Copilot avec sa voix pour créer du contenu, rechercher des informations et découvrir comment utiliser des choses. Le problème est que cette vision ne correspond pas à la réalité actuelle, et que pratiquement rien de ce que Copilot promet de faire ne fonctionne réellement.

Microsoft mise sur l'amélioration des modèles d'IA pour aider Copilot et ses propres offres d'IA, tout comme Meta avertit qu'on ne peut plus se fier à ses yeux pour savoir ce qui est réel. Alors que Nadella a participé à la bataille des modèles d'IA entre OpenAI, Google et Anthropic en 2025, il affirme désormais que c'est la manière dont les gens choisissent d'appliquer l'IA, plutôt que la puissance des...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

120 commentaires
Commenter Signaler un problème
petitours
Avatar de petitours
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 05/01/2026 à 12:32
Qu'ils refassent fonctionner laperçu des pdf dans l'explorateur et après on pourra parler de productivité (avec IA ou non).
Après Linux n'a pas cette fonctionnalité devenue essentielle pour moi et que Windows a perdu. Dolphin de Kde permet bien d'avoir un aperçu des pdf mais on ne peut pas scroller/zoom dedans donc on ne peut pas lire ça sert au final à rien dans 90% des cas.
Voila ce que je pense de la nouvelle.

Pour aller plus précisément sur l'IA et ce qu'ils veulent nous proposer je vois plusieurs points
1) une machine qui fait des trucs que l'on a pas demandé (= imprévisible) n'aide pas à la productivité, elle la gène. et si on veut automatiser de manière prévisible, donc productive, alors pas besoin d'IA. Ainsi l'IA ne doit en aucun cas faire, elle doit juste proposer.
2) ces gadgets masquent de manière évidente pour moi l'incapacité de MS aujourd'hui de proposer des améliorations et la baisse de fiabilité générale de windows. Des problèmes majeurs ou pertes de fonctionnalité à chaque mise à jour ça ne devrait plus exister
3) L'IA est un moyen même pas caché de titer tout le monde vers le cloud. Outre la perte de sécurité et de confidentialité, insupportable pour un SI d'entreprise , je ne veux pas d'une machine qui ne soit pas autonome et perenne sans avoir MS attaché à la cheville.
4) A t-on le droit aujourdhui de choisir de ne pas mobiliser des ressources inutilement pour des gadgets ? l'IA est un non sens sociétal dans 95% des applications aujourd'hui, je n'en veux pas au cur de windows, ça n'a rien à y faire.
3  1 
Matthieu Vergne
Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 05/01/2026 à 18:11
Ça fait des années que Windows est sur la pente descendante. Pendant des années, à chaque fois que j'entendais parler de Microsoft, c'était pour les détester davantage. Depuis plusieurs mois que j'ai banni MS de chez moi, à chaque fois que j'entends parler de MS, c'est pour me dire "heureusement que je n'ai pas attendu plus longtemps".
2  0 
qvignaud
Avatar de qvignaud
Membre actif https://www.developpez.com
Le 05/01/2026 à 15:39
Citation Envoyé par petitours Voir le message
une machine qui fait des trucs que l'on a pas demandé (= imprévisible) n'aide pas à la productivité, elle la gène
Tout à fait d'accord, même s'il faut nuancer avec les changements fonctionnels parfois nécessaires pour améliorer l'ensemble (mais bon on voit le changement et on se fait prendre une fois après un màj puis on a compris), cependant qu'il soit continuellement nécessaire de rectifier les comportements d'un outil est en effet au mieux pénible.

Citation Envoyé par petitours Voir le message
Qu'ils refassent fonctionner laperçu des pdf dans l'explorateur et après on pourra parler de productivité (avec IA ou non).
Après Linux n'a pas cette fonctionnalité devenue essentielle pour moi et que Windows a perdu. Dolphin de Kde permet bien d'avoir un aperçu des pdf mais on ne peut pas scroller/zoom dedans donc on ne peut pas lire ça sert au final à rien dans 90% des cas.
Ça fonctionne très bien chez moi sur Linux Mint pas franchement à jour niveau UI (LM 21 Cinnamon, oui il y a des upgrades, mais la flemme a ses raisons que la raison ignore).

Plus sérieusement, on met le doigt sur le vrai problème : on ne leur en voudrait pas tellement d'ajouter de l'IA là où on ne voit pas forcément la nécessité absolue (il faut bien essayer des choses), mais pas au détriment des fonctionnalités réelles, ou de la stabilité de base des outils.
L'exemple de la fonction COPILOT rajoutée dans Excel alors qu'à côté la stabilité de Windows diminue illustre bien ce cas (oui ce ne sont pas les mêmes équipes et tout et tout, il n'empêche, ça fait une belle jambe d'avoir une pseudo-fonction IA qui prend plusieurs secondes pour compléter une cellule quand vous n'êtes pas sûr que ce n'est pas votre machine qui a planté).

Citation Envoyé par petitours Voir le message
A t-on le droit aujourdhui de choisir de ne pas mobiliser des ressources inutilement pour des gadgets ? l'IA est un non sens sociétal dans 95% des applications aujourd'hui, je n'en veux pas au cur de windows, ça n'a rien à y faire.
Et alors là il ne s'agit pas que de l'IA en général, mais aussi de MicroSlop* en particulier, avec des exigences matérielles arbitraires si on pense à TPM2 et compagnie.

Après que l'écosystème Linux en général et qu'Apple récupèrent des parts de marché grâce à ça, leur point commun étant de focaliser sur l'utilisabilité des logiciels proposés (avec des approches radicalement différentes certes), ce n'est pas plus mal la diversité étant une très bonne chose dans l'industrie logicielle. Mais je digresse du propos du post.

* : c'est vrai que c'est amusant à écrire
1  0 
Aspartame
Avatar de Aspartame
Membre confirmé https://www.developpez.com
Le 05/01/2026 à 15:52
On adore Copilot ... c'est l'Internet Explorer de 2025 !
1  0 
CosmoKnacki
Avatar de CosmoKnacki
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 05/01/2026 à 16:33
Dans certains cas, lIA est vécue comme un bruit supplémentaire, un intermédiaire inutile entre lutilisateur et son objectif.
Magnifique punchline!

Bon, je pense que nous disposons désormais de tous les éléments nécessaires pour construire le tout nouveau slogan de la firme de Redmond:

MicroSlop Windaube
L'intermédiaire inutile entre lutilisateur et son objectif
1  0 
Jazzride
Avatar de Jazzride
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 05/01/2026 à 16:44
On s'en fout de ce mec il va peut être le comprendre un jour. ça tombe bien j'ai formaté win sur mon portable pour le remplacer par Linux ce jour et au regard de cette nouvelle saillie de cet énergumène, qui nous en a sorti des pas mal sur xbox il y a un an, ce qui a fait fuir des millions de clients, je vais continuer en ce sens.

il a planté windows alors que win10 était très bon
il a planté x box alors que c'était une sacrée boite
copilot vaut pas un clou
la ASUS Rog Ally X est une super machine très étonnante très performante, seul souci et pas des moindres elle est sous windaube 11 ce qui la plante totalement (impossible de se connecter à son compte Xbox sur sa xbox asus ) : j'en suis encore à me demander si je la renvoie pour remboursement pas à cause de ASUS mais bien de windaube ... qu'ils ont mis comme ça sans l'adapter sur une console portable dotée d'un écran de 7 pouces... la machine est fabuleuse hélas il y a cette mayrde cosmique dedans avec sisi du copilot
L'exemple de la fonction COPILOT rajoutée dans Excel
s'il y a un expert comptable ici il va peut être nous expliquer pourquoi ce sagouin impose son copilot en interne à défaut de le faire adopter en externe.
1  0 
petitours
Avatar de petitours
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 05/01/2026 à 15:46
Citation Envoyé par qvignaud Voir le message
Ça fonctionne très bien chez moi sur Linux Mint pas franchement à jour niveau UI (LM 21 Cinnamon, oui il y a des upgrades, mais la flemme a ses raisons que la raison ignore).
Je continue la parenthèse car si je peux fuir Windows on sera en plein dans le sujet.

Ou avez vous un aperçu de pdf dans lexplorateur de mint ? J'utilise mint cinnamon aussi et je n'ai pas trouvé trace de ça, c'est même les experts en Mint qui m'ont orienté vers Kde (et donc pas Mint) pour en trouver un.
0  0 
Jazzride
Avatar de Jazzride
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 05/01/2026 à 18:57
Citation Envoyé par Matthieu Vergne Voir le message
Ça fait des années que Windows est sur la pente descendante. Pendant des années, à chaque fois que j'entendais parler de Microsoft, c'était pour les détester davantage. Depuis plusieurs mois que j'ai banni MS de chez moi, à chaque fois que j'entends parler de MS, c'est pour me dire "heureusement que je n'ai pas attendu plus longtemps".
oui mais depuis peu c'est vraiment devenu une boite trollesque avec un nadella totalement détestable qui a oublié un léger petit détail: c'est une boite commerciale. il faut voir comment il a traité les consommateurs xbox. le résultat ne sest pas fait attendre: un désastre industriel.
0  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 05/01/2026 à 19:16
Je suis parfaitement d'accord et je constate une dégradation de windows, et ce depuis qu'ils ont tenté d'imposer la même interface pour leur défunt WinPhone et leur Windows Vista. C'est visuellement une dégradation effarante, sans même parler "technique".

On des écrans plus grand, et on y place moins d'information. Il n'y a plus de cohérence depuis bien longtemps.

MS est en train de foutre en l'aire tout un écosystème de 35 ans. L'IA "copilot" partout a fini de pourrir la relation entre MS et ses clients.

Je ne sais pas ce que fume ce Nadella, mais c'est de la bonne. Il semble complètement déconnecté (non, en fait il est déconnecté) de la réalité. Du haut de son perchoir, ils n'entend plus ses clients, et n'écoute même plus les gens autours de lui. Si t'es pas d'accord avec sa vision, tu dégages. Plus personne n'ose le contredire chez MS, car c'est le licenciement automatique.

Ce qui peut sauver MS, c'est les outils d'entreprises, qui sont "captive" de la nébuleuse de MS. Mais le CA doit vite virer Nadella et mettre quelqu'un d'autre à la barre. Quelqu'un qui comprend pourquoi MS est devenu "leader", et qui connait l'historique de la boite. Quelqu'un qui n'impose pas, mais propose. Quelqu'un qui doit se rendre compte que l'IA ce n'est pas l'alpha et l'oméga de tout.

Il doivent, et vite :

- repartir sur de bonne bases concernant Windows et leur suite Office. En proposant une interface "cohérente", "pratique", et "facilement utilisable". Il est triste de constater que Win 3.11 de début 90 (il y'a 35 ans) était visuellement plus cohérent.

- arrêter d'em...... les gens avec leur "Recall", leur "Copilot", leur "Compte obligatoire", etc... Se ne sont que des "brols" qui ennuient l'utilisateur.

- Ne pas prendre les gens pour des "c....", et leur imposer un changement de machine.

- Tic Toc Tic Toc, le temps presse, du moins en ce qui concerne les particuliers, des gens ayant "grandis" avec MS ne se reconnaissent plus et se tourne vers des alternatives maintenant au point sur desktop (ce qui n'était pas le cas avant). 9/10 que je connais et qui étaient sous Windows passent à Linux.

- Ils avait raison de dire que Win10 était le "dernier Windows", c'est la dernière version "plus ou moins ok". Pour moi, c'est même Win 2000 qui était la meilleur version de Windows.

BàV et Peace & Love.
0  0 
floyer
Avatar de floyer
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 05/01/2026 à 19:42
Si Copilot fait trop de choses, il offrira une surface dattaque que même les hackers les plus optimistes nauraient pas rêvé.
Et même, sans parler dattaque, une IA qui efface une base de données (ordre : ne fait rien), ou une partition entière (ordre : efface le cache), cela sest déjà vu.
Donc une IA qui produit de la documentation, ok (libre à lutilisateur de vérifier et effacer si cela ne vaut rien ou risquer  si lon est avocat  25000$ en présentant la copie au juge sans vérification), mais une IA qui prend des initiatives potentiellement malheureuses, non (sauf si le but est de tester un PRA bien sûr).
0  0 
Commenter Signaler un problème
 