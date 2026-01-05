Ce backlash nest pas anecdotique. Il révèle une fracture entre la vision stratégique portée par Redmond et lexpérience vécue sur le terrain, que ce soit dans Windows, Office, Edge ou les services cloud. À travers « Microslop », ce nest pas lIA en tant que technologie qui est rejetée, mais une certaine manière de lintégrer, de la vendre et de la justifier.
Depuis plusieurs années, Microsoft a fait de lIA le cur de sa narration corporate. Sous limpulsion de Satya Nadella, chaque produit, chaque keynote, chaque billet de blog converge vers un même message : lIA est la nouvelle plateforme, léquivalent du PC hier ou du cloud dans les années 2010. Dans cette logique, Copilot nest pas un simple assistant, mais une brique transversale appelée à sinfiltrer partout.
Le problème, selon de nombreux professionnels de lIT, nest pas cette ambition en soi, mais son caractère quasi doctrinal. LIA nest plus présentée comme une option ou un outil parmi dautres, mais comme une évidence à accepter. Toute critique est souvent renvoyée à une incompréhension du progrès ou à une résistance au changement, ce qui alimente encore davantage le ressentiment.
Les doléances du PDG de Microsoft : « Nous devons dépasser les arguments opposant contenu de faible qualité [slop] et sophistication »
Il y a quelques jours, Nadella a rédigé une brève note sur ses espoirs pour l'intelligence artificielle à l'horizon 2026. Comme vous le savez, Microsoft mise beaucoup sur l'IA, Azure fournissant une partie importante de l'infrastructure de ChatGPT d'OpenAI. Microsoft a intégré son application Copilot, alimentée par ChatGPT, dans pratiquement tous ses produits, que cela vous plaise ou non. La force brute avec laquelle Microsoft introduit ces produits a suscité une réaction négative incessante sur les réseaux sociaux, et les derniers commentaires de Nadella ont relancé le débat de manière spectaculaire.
Dans son article, Nadella a déclaré qu'il espérait que la société « passe à autre chose » et cesse de se focaliser sur les questions relatives à l'IA, soulignant que pour que cette technologie soit acceptée, elle doit aller au-delà du simple spectacle :
Envoyé par Satya Nadella
De « l'AI slop » au « Microslop » : une fatigue cognitive
À lorigine, le terme « AI slop » désignait des contenus générés automatiquement, de faible qualité, inondant le web, les réseaux sociaux et parfois même les outils professionnels. En se transformant en « Microslop », lexpression cible désormais une production perçue comme industrielle, standardisée et imposée par Microsoft, y compris là où elle napporte pas de valeur évidente.
Cette fatigue est autant cognitive que fonctionnelle. Beaucoup dutilisateurs ont le sentiment de devoir sans cesse contourner des suggestions automatiques, désactiver des fonctions IA ou composer avec des interfaces plus complexes quauparavant. Dans certains cas, lIA est vécue comme un bruit supplémentaire, un intermédiaire inutile entre lutilisateur et son objectif.
En effet, la grande majorité des utilisations de l'IA dans la conscience collective actuelle tournent autour de la désinformation, des mèmes stupides et, dans le pire des cas, des abus illégaux. Grok, de xAI, fait actuellement l'objet d'une enquête de la part de diverses autorités pour avoir autorisé des images sexualisées d'enfants générées par l'IA, et ChatGPT, d'OpenAI, est poursuivi en justice pour avoir potentiellement causé un terrible meurtre-suicide. Mais bon, au moins, nous pouvons générer des mèmes de chats plus rapidement qu'auparavant.
Il ne semble donc pas que la société dans son ensemble soit prête à accepter l'IA comme l'espère Nadella de Microsoft. « Microslop » a commencé à faire le buzz sur X.
Divers utilisateurs sur Instagram, Reddit, X, Facebook et d'autres plateformes ont critiqué l'approche de Satya Nadella en matière d'intelligence artificielle, alors que le mécontentement du public à l'égard de cette technologie continue de mettre en évidence le fossé profond qui sépare les espoirs des géants de la technologie et les attentes réelles des consommateurs individuels.
Le mot du jour était « Microslop », qui a fait le buzz sur X et d'autres plateformes.
Nous pouvons le voir par exemple chez cet internaute qui déclare : « Je ferai désormais référence à Microsoft sous le nom de MicroSlop jusqu'à la fin de l'année 2026. »
Windows, Copilot et le sentiment de perte de contrôle
Windows cristallise une large part de ces critiques. Historiquement, le système dexploitation était vu comme une plateforme relativement neutre, laissant une grande liberté aux utilisateurs avancés. Lintégration de Copilot et de services IA connectés au cloud a changé cette perception. Pour une frange non négligeable des professionnels, Windows devient un vecteur de décisions prises ailleurs : recommandations, résumés automatiques, fonctionnalités activées par défaut.
Le reproche récurrent tient à la perte de contrôle et à lopacité. Que fait exactement lIA ? Où vont les données ? Pourquoi certaines fonctions semblent optimisées pour la démonstration plutôt que pour lefficacité quotidienne ? Le terme « Microslop » sert alors de raccourci sarcastique pour exprimer ce malaise sans entrer dans des débats techniques interminables.
Nadella souhaite aller au-delà des arguments habituels sur l'IA, car Microsoft mise sur l'engouement général pour les agents IA plutôt que sur les logiciels Office et Windows qui ont alimenté tant d'industries pendant des décennies.
Cela témoigne de la tension qui règne actuellement autour des modèles d'IA et de la crainte des créatifs d'être évincés par des modèles d'IA capables de copier le style des artistes, des designers, des cinéastes, etc. Nous utilisons les PC comme outils depuis des décennies pour créer des uvres d'art, écrire du code et bien plus encore, mais Microsoft et d'autres veulent désormais que nous nous appuyions sur les agents IA comme nouveaux outils de création, même si une grande partie de ce qui est généré est médiocre.
Microsoft envisage que tout le monde utilise Copilot avec sa voix pour créer du contenu, rechercher des informations et découvrir comment utiliser des choses. Le problème est que cette vision ne correspond pas à la réalité actuelle, et que pratiquement rien de ce que Copilot promet de faire ne fonctionne réellement.
Microsoft mise sur l'amélioration des modèles d'IA pour aider Copilot et ses propres offres d'IA, tout comme Meta avertit qu'on ne peut plus se fier à ses yeux pour savoir ce qui est réel. Alors que Nadella a participé à la bataille des modèles d'IA entre OpenAI, Google et Anthropic en 2025, il affirme désormais que c'est la manière dont les gens choisissent d'appliquer l'IA, plutôt que la puissance des...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.