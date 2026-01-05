Les doléances du PDG de Microsoft : « Nous devons dépasser les arguments opposant contenu de faible qualité [slop] et sophistication »

Un nouveau concept qui fait évoluer les « vélos pour l'esprit » de manière à ce que nous considérions toujours l'IA comme un échafaudage pour le potentiel humain plutôt que comme un substitut. Ce qui importe, ce n'est pas la puissance d'un modèle donné, mais la manière dont les gens choisissent de l'appliquer pour atteindre leurs objectifs. Nous devons dépasser les arguments opposant contenu de faible qualité et sophistication et développer un nouvel équilibre en termes de « théorie de l'esprit » qui tienne compte du fait que les humains sont équipés de ces nouveaux outils d'amplification cognitive dans leurs relations les uns avec les autres. C'est la question de conception de produit dont nous devons débattre et à laquelle nous devons répondre. Nous passerons des modèles aux systèmes lorsqu'il s'agira de déployer l'IA pour avoir un impact sur le monde réel. Nous avons beaucoup appris sur la manière de continuer à exploiter les capacités exponentielles des modèles, tout en tenant compte de leurs « irrégularités ». Enfin, nous devons faire des choix délibérés quant à la manière dont nous diffusons cette technologie dans le monde afin de relever les défis auxquels sont confrontés les populations et la planète. Pour que l'IA soit acceptée par la société, elle doit avoir un impact réel. Les choix que nous faisons quant à l'utilisation de nos ressources limitées en énergie, en puissance de calcul et en talents auront leur importance. C'est sur cette question socio-technique que nous devons parvenir à un consensus. Nous n'en sommes encore qu'au début d'un marathon. Beaucoup de choses restent imprévisibles. Au milieu de ce « surplus de modèles », où les capacités dépassent notre capacité actuelle à les utiliser pour avoir un impact réel, voici quelques-uns des points que nous devons encore améliorer :

De « l'AI slop » au « Microslop » : une fatigue cognitive

Windows, Copilot et le sentiment de perte de contrôle

Depuis plusieurs années, Microsoft a fait de lIA le cur de sa narration corporate. Sous limpulsion de Satya Nadella, chaque produit, chaque keynote, chaque billet de blog converge vers un même message : lIA est la nouvelle plateforme, léquivalent du PC hier ou du cloud dans les années 2010. Dans cette logique, Copilot nest pas un simple assistant, mais une brique transversale appelée à sinfiltrer partout.Le problème, selon de nombreux professionnels de lIT, nest pas cette ambition en soi, mais son caractère quasi doctrinal. LIA nest plus présentée comme une option ou un outil parmi dautres, mais comme une évidence à accepter. Toute critique est souvent renvoyée à une incompréhension du progrès ou à une résistance au changement, ce qui alimente encore davantage le ressentiment.Il y a quelques jours, Nadella a rédigé une brève note sur ses espoirs pour l'intelligence artificielle à l'horizon 2026. Comme vous le savez, Microsoft mise beaucoup sur l'IA, Azure fournissant une partie importante de l'infrastructure de ChatGPT d'OpenAI. Microsoft a intégré son application Copilot, alimentée par ChatGPT, dans pratiquement tous ses produits, que cela vous plaise ou non. La force brute avec laquelle Microsoft introduit ces produits a suscité une réaction négative incessante sur les réseaux sociaux, et les derniers commentaires de Nadella ont relancé le débat de manière spectaculaire.Dans son article, Nadella a déclaré qu'il espérait que la société « passe à autre chose » et cesse de se focaliser sur les questions relatives à l'IA, soulignant que pour que cette technologie soit acceptée, elle doit aller au-delà du simple spectacle :À lorigine, le terme « AI slop » désignait des contenus générés automatiquement, de faible qualité, inondant le web, les réseaux sociaux et parfois même les outils professionnels. En se transformant en « Microslop », lexpression cible désormais une production perçue comme industrielle, standardisée et imposée par Microsoft, y compris là où elle napporte pas de valeur évidente.Cette fatigue est autant cognitive que fonctionnelle. Beaucoup dutilisateurs ont le sentiment de devoir sans cesse contourner des suggestions automatiques, désactiver des fonctions IA ou composer avec des interfaces plus complexes quauparavant. Dans certains cas, lIA est vécue comme un bruit supplémentaire, un intermédiaire inutile entre lutilisateur et son objectif.En effet, la grande majorité des utilisations de l'IA dans la conscience collective actuelle tournent autour de la désinformation, des mèmes stupides et, dans le pire des cas, des abus illégaux. Grok, de xAI, fait actuellement l'objet d'une enquête de la part de diverses autorités pour avoir autorisé des images sexualisées d'enfants générées par l'IA, et ChatGPT, d'OpenAI, est poursuivi en justice pour avoir potentiellement causé un terrible meurtre-suicide. Mais bon, au moins, nous pouvons générer des mèmes de chats plus rapidement qu'auparavant.Il ne semble donc pas que la société dans son ensemble soit prête à accepter l'IA comme l'espère Nadella de Microsoft. « Microslop » a commencé à faire le buzz sur X.Divers utilisateurs sur Instagram, Reddit, X, Facebook et d'autres plateformes ont critiqué l'approche de Satya Nadella en matière d'intelligence artificielle, alors que le mécontentement du public à l'égard de cette technologie continue de mettre en évidence le fossé profond qui sépare les espoirs des géants de la technologie et les attentes réelles des consommateurs individuels.Le mot du jour était « Microslop », qui a fait le buzz sur X et d'autres plateformes.Nous pouvons le voir par exemple chez cet internaute qui déclare : « Je ferai désormais référence à Microsoft sous le nom de MicroSlop jusqu'à la fin de l'année 2026. »Windows cristallise une large part de ces critiques. Historiquement, le système dexploitation était vu comme une plateforme relativement neutre, laissant une grande liberté aux utilisateurs avancés. Lintégration de Copilot et de services IA connectés au cloud a changé cette perception. Pour une frange non négligeable des professionnels, Windows devient un vecteur de décisions prises ailleurs : recommandations, résumés automatiques, fonctionnalités activées par défaut.Le reproche récurrent tient à la perte de contrôle et à lopacité. Que fait exactement lIA ? Où vont les données ? Pourquoi certaines fonctions semblent optimisées pour la démonstration plutôt que pour lefficacité quotidienne ? Le terme « Microslop » sert alors de raccourci sarcastique pour exprimer ce malaise sans entrer dans des débats techniques interminables.Nadella souhaite aller au-delà des arguments habituels sur l'IA, car Microsoft mise sur l'engouement général pour les agents IA plutôt que sur les logiciels Office et Windows qui ont alimenté tant d'industries pendant des décennies.Cela témoigne de la tension qui règne actuellement autour des modèles d'IA et de la crainte des créatifs d'être évincés par des modèles d'IA capables de copier le style des artistes, des designers, des cinéastes, etc. Nous utilisons les PC comme outils depuis des décennies pour créer des uvres d'art, écrire du code et bien plus encore, mais Microsoft et d'autres veulent désormais que nous nous appuyions sur les agents IA comme nouveaux outils de création, même si une grande partie de ce qui est généré est médiocre.Microsoft envisage que tout le monde utilise Copilot avec sa voix pour créer du contenu, rechercher des informations et découvrir comment utiliser des choses. Microsoft mise sur l'amélioration des modèles d'IA pour aider Copilot et ses propres offres d'IA, tout comme Meta avertit qu'on ne peut plus se fier à ses yeux pour savoir ce qui est réel. Alors que Nadella a participé à la bataille des modèles d'IA entre OpenAI, Google et Anthropic en 2025, il affirme désormais que c'est la manière dont les gens choisissent d'appliquer l'IA qui importe.