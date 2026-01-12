Bill Gates a discrètement versé près de 8 milliards $ à la fondation privée de son ex-femme, Melinda Gates, dans le cadre de l'un des plus importants règlements financiers jamais versés dans un divorce

Bill Gates aurait discrètement versé près de 8 milliards de dollars à la fondation privée de son ex-femme, Melinda French Gates, dans le cadre de ce qui est considéré comme l'un des plus importants versements liés à un divorce jamais enregistrés. Selon un article publié dans Forbes, ce montant a été révélé dans une déclaration fiscale. Selon cet article, le don de Bill Gates a fait grimper les actifs de la fondation Pivotal Philanthropies de plus de 1 000 %, pour atteindre environ 7,4 milliards de dollars en 2024. Ce montant est passé de 604 millions de dollars à la fin de 2023 à 7,4 milliards de dollars.
William Henry Gates III ou Bill Gates, né le 28 octobre 1955, est un homme d'affaires et philanthrope américain. Pionnier de la révolution des micro-ordinateurs dans les années 1970 et 1980, il a cofondé la société de logiciels Microsoft en 1975 avec son ami d'enfance Paul Allen. Après l'introduction en bourse de Microsoft en 1986, Gates est devenu le plus jeune milliardaire du monde en 1987, à l'âge de 31 ans.
Au fil du temps, Bill Gates a réduit son rôle chez Microsoft pour se concentrer sur son travail philanthropique au sein de la Fondation Bill & Melinda Gates, la plus grande organisation caritative privée au monde, qu'il a coprésidée avec son épouse de l'époque, Melinda French Gates, de 2000 à 2024. Se concentrant sur des domaines tels que la santé, l'éducation et la lutte contre la pauvreté, Bill Gates s'est fait connaître pour ses efforts dans la lutte contre les maladies transmissibles telles que la tuberculose, le paludisme et la polio. Selon Forbes, en mai 2025, sa fortune s'élevait à 115,1 milliards de dollars, ce qui faisait de lui la treizième personne la plus riche du monde.
Bill Gates aurait discrètement versé près de 8 milliards de dollars à la fondation privée de son ex-femme, Melinda French Gates, dans le cadre de ce qui est considéré comme l'un des plus importants versements liés à un divorce jamais enregistrés. Selon un article publié dans Forbes, ce montant a été révélé dans une déclaration fiscale. Selon cet article, le don de Bill Gates a fait grimper les actifs de la fondation Pivotal Philanthropies de plus de 1 000 %, pour atteindre environ 7,4 milliards de dollars en 2024. Ce montant est passé de 604 millions de dollars à la fin de 2023 à 7,4 milliards de dollars.
Le don de 7,88 milliards de dollars a été fait en 2024 à la fondation Pivotal Philanthropies, selon une déclaration fiscale récemment publiée et examinée par le DealBook du New York Times. La fondation Philanthropies se concentre sur les femmes et les familles. Cette déclaration fiscale marquerait la première fois que les conditions financières concrètes du divorce des Gates en 2021 sont rendues publiques. Melinda Gates gère également certains de ses investissements et de ses activités caritatives par l'intermédiaire de Pivotal Ventures, la société d'investissement fondée en 2015.
Bill Gates et Melinda Gates ont annoncé leur décision de séparer officiellement leurs activités philanthropiques en 2024, trois ans après que leur divorce ait été rendu public. En mai 2024, Melinda French Gates a déclaré qu'elle quittait la fondation caritative qu'elle avait cofondée avec Bill Gates il y a plus de 20 ans. Son dernier jour à la fondation était le 7 juin 2024. « Selon les termes de mon accord avec Bill, en quittant la fondation, je disposerai de 12,5 milliards de dollars supplémentaires à consacrer à mon travail en faveur des femmes et des familles », a alors déclaré Melinda Gates, sans donner plus de détails sur ses projets. « Je suis triste de voir Melinda partir, mais je suis sûr qu'elle aura un impact considérable dans ses futures activités philanthropiques », a écrit Bill Gates..
Après son départ en tant que coprésidente, la fondation a changé de nom pour devenir la Fondation Gates, avec Bill Gates comme seul président. On ne sait pas exactement où les 4,6 milliards de dollars supplémentaires ont été alloués. Selon DealBook, ces fonds auraient pu être versés à la société française de Melinda Gates, Pivotal, qui ne dépose pas de déclaration fiscale. Pivotal Philanthropies est gérée parallèlement à Pivotal Ventures, une société à responsabilité limitée qui n'est pas soumise aux obligations de divulgation qui régissent les organisations à but non lucratif traditionnelles.
En mai 2021, Bill et Melinda French Gates ont annoncé leur intention de divorcer, déclarant qu'ils ne croyaient plus pouvoir « grandir ensemble ». Gates a démissionné du conseil d'administration de Microsoft en 2020, quelques mois avant l'annonce du divorce. Le couple aurait également convenu du partage de biens immobiliers d'une valeur de plus de 170 millions de dollars, d'une collection d'uvres d'art d'une valeur d'environ 130 millions de dollars et d'un important bloc d'actions Microsoft.
En mars 2022, Melinda Gates a affirmé que Jeffrey Epstein avait joué un rôle dans la fin de leur mariage de 27 ans. Melinda a confié qu'elle avait décidé de quitter son mari « pour de nombreuses raisons », notamment les liens de son ex-mari avec Epstein. « Je n'aimais pas qu'il rencontre Jeffrey Epstein, non. Je le lui ai clairement fait savoir », a-t-elle déclaré à l'époque, ajoutant qu'elle n'avait rencontré le pédophile décédé qu'une seule fois parce qu'elle « voulait voir qui » il était.
Bill Gates est resté discrètement actif au sein de Microsoft après avoir pris publiquement ses distances avec l'entreprise. Il a déclaré qu'il était un "conseiller technologique" pour le géant de la technologie et qu'il souhaitait utiliser sa fortune, estimée à 157 milliards de dollars, pour financer la recherche sur des questions mondiales qui lui tiennent à cur, notamment la pauvreté et le changement climatique. Il a également déclare que la retraite "semble horrible". Il espère que sa santé lui permettra de continuer à travailler. Selon ces propos, son travail au sein de la fondation à but non lucratif qu'il a cofondée avec son ex-femme, Melinda French Gates, est l'une des principales raisons pour lesquelles il n'est pas prêt à prendre sa retraite.
Cependant, des révélations en septembre 2025 contrastent fortement avec les déclarations publiques de Bill Gates sur le travail et la philanthropie. En effet, Bill Gates, réputé pour ses activités philanthropiques, tirerait profit du programme de déportation de masse du président Donald Trump grâce à sa participation dans Signature Aviation, un prestataire clé des vols de l'ICE, l'agence américaine chargée de l'immigration et des douanes. Ces services d'affrètement privés, essentiels au programme d'expulsion massive du président Trump, ont soulevé des inquiétudes quant à d'éventuels conflits d'intérêts, d'autant plus que Bill Gates continue de défendre des causes à but non lucratif axées sur l'immigration par le biais de sa fondation.
Source : Forbes
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Bill Gates, fondateur de Microsoft, et Melinda Gates se séparent après 27 ans, mais les deux « poursuivront leur travail ensemble au sein de la fondation »
Bill Gates va faire don de « la quasi-totalité » de sa fortune à sa fondation : « Je vais descendre et éventuellement sortir de la liste des plus riches du monde »
Bill Gates recommande quatre livres qui donnent un sens au monde : les ouvrages abordent les risques et les opportunités de l'IA, et le lien entre les natifs de l'ère du numérique et les maladies mentales
Vous avez lu gratuitement 810 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.