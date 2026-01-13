Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par Microsoft continue de faire évoluer Windows vers un système dexploitation agentique malgré l'exaspération des utilisateurs. Qu'en pensez-vous ? Microsoft continue de faire évoluer Windows vers un système dexploitation agentique malgré l'exaspération des utilisateurs. Qu'en pensez-vous ?

Microsoft prédit que la voix deviendra la méthode d'interaction par défaut avec Windows. Qu'en pensez-vous ?

De mon point de vue, en tant qu'utilisateur, ce n'est pas top. Les utilisateurs veulent bien entendu ne pas que l'on imposeMais le point de vue de Microsoft est tout autre. Microsoft mise énormément sur l'IA, dépense des millards, essaie d'attirer les meilleurs spécialistes de l'IA en proposant des salaires mirobolants face à Méta et Google.Et de ce que j'ai compris, pour rendre une IA la plus effiace, celle-ci doit être utilisé le plus possible.Après reste à savoir le discours des utilisateurs, si c'est :- option 1 : ton produit m'exaspère mais je continue à utiliser ton produitou- option 2 : ton produit m'exaspère et je vais voir la concurrence si l'herbe est plus verte, et correspondrait mieux à mes besoins.Si c'est l'option 1, la stratégie de Microsoft est tout à fait compréhensible. Microsoft n'a pas une grosse obligation d'être à l'écoute des utilisateurs et peut être plus focus sur ses stratégies de business qui peuvent déplaire.Du coup, la question est plutôt est ce qu'une grande part des utilisateurs va se barrer et voir la courbe de part de marché fléchir (je ne parle pas, bien entendu de nous ici)Je ne serais pas surpris. Méta essaie de développer des lunettes avec IA et certainement pilotable via la voix. Microsoft souhaite en faire de même certainement.