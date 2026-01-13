L'assistant d'IA Copilot de Microsoft a été l'un des principaux points de frictions entre la société et ses utilisateurs. Le géant de Redmond cherche par tous les moyens à amener les utilisateurs à utiliser Copilot, s'adonnant parfois à des pratiques qui exaspèrent les clients. Le comportement de Microsoft a provoqué de vives critiques et des mécontentements notables parmi les utilisateurs dernièrement, mais l'entreprise n'a pas l'intention de les écouter.
Un bouton invisible a été repéré dans la dernière version préliminaire de Windows 11, qui semble être lié à Copilot. Les utilisateurs pourraient demander à Copilot de rechercher des documents, des photos ou des types de fichiers spécifiques, voire de les diriger vers un fichier particulier dans un dossier volumineux.
Ce bouton a été repéré par le testeur Windows @phantomofearth, qui l'a partagé sur X (ex-Twitter). Il marque une nouvelle intégration de Copilot dans Windows, une tendance qui irrite certains utilisateurs, d'autant plus que bon nombre de ces ajouts ne peuvent être désactivés une fois installés. Les choix de Microsoft en matière d'IA suscitent de plus en plus de préoccupations, mais la firme de Redmond semble déconnectée des vux des utilisateurs.
Le bouton ne fait pas grand-chose pour l'instant, mais selon les rumeurs, ce bouton servirait de raccourci vers Copilot. En appuyant dessus, un volet Copilot dédié s'afficherait, vous permettant de discuter avec Copilot au sujet des fichiers et d'autres éléments. Copilot pourrait même apparaître dans son propre panneau latéral pour les dossiers sur le bureau. Microsoft n'a rien confirmé pour l'instant, il convient donc de rester prudent face à cette fuite.
L'Explorateur de fichiers de Windows souffre de plusieurs lacunes
De nos jours, les utilisateurs ont beaucoup à redire sur l'Explorateur de fichiers de Windows 11. Ils se plaignent de performances désastreuses et de bogues agaçants tels que les flashbangs lors de la création de nouveaux onglets. Microsoft envisage même de le démarrer automatiquement pour « corriger » sa lenteur. Malheureusement, l'Explorateur de fichiers n'est plus aussi réactif, et Microsoft pourrait aggraver la situation en y intégrant davantage d'IA.
Il est trop tôt pour juger le choix de Microsoft d'intégrer davantage l'IA dans l'Explorateur de fichiers. L'expérience et les fonctionnalités exactes restent inconnu, mais à en juger par ce qui a été fait jusqu'à présent avec Windows 11, il est facile de s'inquiéter. Un critique a écrit : « je vais me préparer à créer une partition Linux. Il est grand temps de toute façon, et ils vont probablement m'empêcher de continuer à utiliser Windows 10 à un moment donné ».
Windows 11 comporte des fonctionnalités étranges et paresseuses, telles que les prompts pour ouvrir des images ou des vidéos dans le Bloc-notes, ou les calendriers WebView dans le centre de notifications, qui ne font que montrer vos événements Outlook. Les menus contextuels surchargés restent également un problème critique pour les utilisateurs. Vous seriez donc excusé d'être sceptique quant à l'arrivée de Copilot dans l'Explorateur de fichiers.
La recherche dans l'Explorateur de fichiers fait l'objet de critiques, surtout parmi les utilisateurs expérimentés, en raison de performances lentes, de résultats peu fiables et d'une dépendance à une indexation correctement configurée. Beaucoup se tournent vers des outils tiers pour une recherche plus fiable. Microsoft semble penser qu'une IA capable de comprendre le contexte de la recherche pourrait améliorer considérablement l'expérience Windows.
Copilot est-il la solution aux lacunes de l'Eplorateur de fichier ?
Techniquement, Microsoft a déjà ajouté Copilot à l'Explorateur de fichiers via le menu contextuel, ce qui permet aux utilisateurs de demander à Copilot des informations sur un fichier. Toutefois, il ne s'agit pas d'une intégration complète. À l'heure actuelle, lorsque vous faites un clic droit sur un fichier, un bouton « Demander à Copilot » apparaît, qui envoie le fichier ou l'image à Copilot. Cette option disparaît lorsque l'application Copilot est supprimée.
Le bouton récemment découvert permettrait de conserver l'interaction au sein même de l'Explorateur de fichiers, offrant ainsi une expérience plus fluide. Il pourrait être utilisé pour invoquer un panneau latéral pour Copilot, mais cela risque de ne pas être bien accueilli dans certains milieux. L'idée serait sans doute de fournir des commentaires directs sur vos fichiers, qu'il s'agisse de résumer un document ou d'apporter des modifications à une photo.
Il est déjà assez lent, et y ajouter une enveloppe Copilot pourrait ne pas améliorer les choses. Bien sûr, ceux qui en ont assez de ce qui passe avec l'Explorateur de fichiers ont des alternatives. Elles ne vous permettent pas de vous en passer complètement, mais elles peuvent minimiser votre exposition. Vous pouvez essayer Files, qui semble à l'aise sur Windows 11, ou encore File Pilot, un gestionnaire de fichiers incroyablement rapide, optimisé et efficace.
Le bouton caché repéré dans Windows 11 build 26220.7523 n'est pas seulement un espace réservé aléatoire. Il est associé à un nom interne, « AppAssistantLaunch », et il existe des ressources de chaînes correspondantes dans FileExplorerExtensions. Le fichier resources.pri pour FileExplorerExtensions SystemApps contient des références à deux chaînes. La première est « Chat with Copilot » (Discuter avec Copilot) et la seconde est « Detach Copilot ».
Microsoft agace de plus en plus les utilisateurs avec sa vision de l'IA
Microsoft a investi davantage dans l'IA que la plupart des entreprises, avec plus de 13 milliards de dollars injectés dans OpenAI et 650 millions de dollars dans Inflection AI. L'entreprise intègre de plus en plus de fonctionnalités d'IA dans tous ses produits, que les utilisateurs en veuillent ou non. Microsoft impose des expériences basées sur Copilot malgré les nombreuses lacunes de l'assistant, ce qui agace de plus en plus les utilisateurs de Windows.
L'idée d'un système d'exploitation Windows doté d'une IA agentique capable d'exécuter des commandes vocales risque de faire grogner beaucoup de gens les utilisateurs se sont montrés très critiques sur l'idée dans les commentaires , mais il est difficile de savoir si cela se concrétisera réellement d'ici à 2030.
Microsoft a fait beaucoup de promesses ambitieuses avant l'arrivée de Copilot, mais, comme pour les ordinateurs portables Copilot+, certaines de ces promesses n'ont pas été tenues. Microsoft a également l'habitude de vanter les mérites d'une fonctionnalité d'IA avant de se heurter à une telle levée de boucliers que l'entreprise doit la retirer ou la modifier la saga Recall, qui permet de faire des captures d'écran, par exemple, est toujours d'actualité.
La réputation dont jouit Windows aujourd'hui n'est pas positive. Pour la plupart des gens, Windows n'est actuellement pas un produit ou une plateforme attrayante. Cela dit, Windows 11 continue de gagner des parts de marché et devrait bientôt dépasser Windows 10 en tant que plateforme Windows la plus utilisée. Mais il semble de plus en plus probable que Windows 11 n'atteindra jamais les sommets atteints par Windows 10 à son apogée.
Par ailleurs, Microsoft semble être confronté à un exode des utilisateurs de Windows. Dans un article publié en juin 2025, Yusuf Mehdi, vice-président exécutif de Microsoft, a écrit que Windows équipe plus d'un milliard d'appareils actifs dans le monde. Ce chiffre semble impressionnant, mais il est en baisse par rapport aux années précédentes. Le rapport annuel de Microsoft pour 2022 faisait état de plus de 1,4 milliard d'appareils sous Windows 10 ou 11.
Cela suggère que Windows a perdu environ 400 millions d'utilisateurs au cours des 3 dernières années. Pendant ce temps, davantage d'organisations, de gouvernements et de communautés locales adoptent Linux. KDE accuse Microsoft de « chantage technologique », et invite les utilisateurs à passer à Linux.
Copilot : une expérience désastreuse et une croissance mitigée
L'intégration de Copilot dans la suite Office permet aux utilisateurs de créer rapidement des documents, des présentations et des feuilles de calcul. La société a également partiellement relancé l'activation vocale de type Cortana avec la commande « Hey, Copilot », qui permet une interaction mains libres. Cette fonctionnalité a été lancée dans le cadre d'une initiative plus large visant à positionner chaque appareil Windows 11 comme un hub Copilot IA.
La dernière version préliminaire de Windows 11 comporte également d'autres ajouts pour Copilot. L'un d...
