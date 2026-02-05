La sécurité est à la fois une question de confiance et une source de revenus pour Microsoft. La société a souligné à plusieurs reprises la croissance des produits de sécurité lors des conférences sur ses résultats financiers, et la note de service du PDG Satya Nadella fait référence à la dynamique de produits tels que Security Copilot et Purview. Cela crée un double impératif : « sécuriser la plateforme et maintenir la croissance de l'activité de sécurité ».
Satya Nadella a décidé que Microsoft a besoin d'un responsable de la qualité technique et a nommé Charlie Bell, vice-président exécutif chargé de la sécurité, à ce nouveau poste. Il a annoncé la création de ce nouveau poste et la nomination de Charlie Bell dans une note interne publiée sur le blogue de Microsoft.
« Il n'est pas trop tôt. L'on a assisté ces dernières années à une dégradation progressive de la qualité et des performances de Windows 11. Toute l'attention semble désormais portée sur l'IA au détriment de l'amélioration de l'expérience utilisateur et du renforcement de la sécurité. Si Microsoft ne se secoue pas, il pourrait déclencher un exode vers les nouvelles distributions Linux plus conviviales pour les utilisateurs non techniques », a écrit un critique.
Pourquoi Microsoft a-t-il subitement créé un rôle axé sur la qualité ?
Le message de Satya Nadella ne précise pas pourquoi Microsoft a besoin d'une personne chargée de se concentrer sur la qualité de l'ingénierie à l'heure actuelle. Mais dans les discussions sur les forums en ligne, les critiques affirment que cela pourrait être lié au fait que Microsoft utilise désormais l'IA pour écrire 30 % de son propre code. Plusieurs études ont rapporté que les outils d'IA dégradent la qualité du code et augmentent le taux de bogues.
Peut-être que Charlie Bell avait besoin de mettre fin aux pannes d'Azure ou de réduire le désastre des correctifs Windows qui endommagent le système d'exploitation au lieu de le réparer ? Ou peut-être que le PDG a besoin d'un lieutenant pour remédier à la récente vague de correctifs hors bande de Microsoft ?
Avec la dernière mise à jour cumulative de Windows 11, Microsoft a enfin reconnu officiellement ce que de nombreux utilisateurs et administrateurs soupçonnaient déjà : certains PC peuvent tout simplement refuser de démarrer après installation. Un scénario critique, qui prolonge une série dincidents et relance le débat sur la fiabilité du modèle de mise à jour continue de léditeur. Il a reconnu que Windows 11 souffre d'un problème de confiance.
Selon Satya Satya, ces changements s'inscrivent dans le cadre d'une initiative pluriannuelle plus large visant à intégrer l'excellence en matière de sécurité et d'ingénierie à tous les niveaux des plateformes d'IA et de cloud de l'entreprise. En d'autres termes, les priorités fondamentales restent les mêmes, mais les dirigeants ont pour mission spécifique de renforcer les fondations alors que l'adoption de l'IA explose sur Azure, Microsoft 365 et Windows.
« Charlie a mis en place notre organisation chargée de la sécurité, de la conformité, de l'identité et de la gestion, et a contribué à rallier l'entreprise derrière l'initiative Secure Future », a écrit le PDG, faisant référence à l'initiative « Quality Excellence » qui a renforcé la responsabilité et accéléré les progrès par rapport à nos objectifs d'ingénierie pour garantir que nous offrons toujours des expériences durables et de haute qualité à l'échelle mondiale ».
Plusieurs fonctionnalités principales de Windows sont défectueuses
Microsoft a reconnu publiquement que plusieurs fonctionnalités centrales de Windows 11 sont défaillantes. Cet aveu rare met en lumière un ensemble de dysfonctionnements profonds touchant le cur même de l'OS: Shell, interface, modules XAML et des processus structurant lexpérience utilisateur. Pour les professionnels IT, cela soulève des inquiétudes majeures quant à la stabilité du système, à la gestion de parc et à la stratégie de mise à jour.
Selon les détails rendus publics par léditeur, différents correctifs déployés ces derniers mois entraînent des plantages ou des comportements anormaux. Les symptômes sont variés : un menu Démarrer qui refuse de souvrir, un explorateur de fichiers instable, la barre des tâches qui cesse de répondre, les Paramètres système qui disparaissent, des erreurs dinitialisation de ShellHost ou de StartMenuExperienceHost, voire des crashs répétés dExplorer.exe.
Dans certains scénarios, linterface se retrouve dans un état inutilisable dès la première connexion de lutilisateur. Les environnements non persistants par exemple les solutions VDI utilisées en entreprise sont particulièrement touchés. Les incidents se multiplient. Ce pattern suggère que le problème ne se situe pas uniquement dans linterface, mais bien dans le chemin de provisioning des applications essentielles au cur même de Windows.
Bien que Microsoft n'a reconnu le problème qu'en novembre 2025, celui-ci existait depuis la mise à jour Patch Tuesday de juillet 2025 (KB5062553), soit quatre mois avant la sortie de Microsoft. De plus, comme Windows 11 25H2 partage la même base de code que la version 24H2, la dernière mise à jour des fonctionnalités de Windows 11 est également concernée. Certains utilisateurs se sont tournés vers des distributions Linux plus stables et sécurisés.
Par ailleurs, depuis le déploiement du correctif en octobre, de nombreux messages affluent sur les forums officiels de Microsoft et dans les forums spécialisés. Tous décrivent le même scénario : après installation, si Windows rencontre un problème et que lutilisateur tente douvrir le mode de récupération, aucun périphérique USB nest reconnu. Le curseur reste immobile, les touches muettes, le système de secours devient inutilisable, etc.
Windows 11 semble moins performant que les anciennes versions
Les plaintes des utilisateurs se multiplient. Le YouTuber TrigrZolt a réalisé des tests comparatifs entre six générations de Windows (de XP à Windows 11) afin de déterminer laquelle était la plus rapide pour effectuer une série de tâches. Étonnamment, Windows 11 est arrivé dernier dans la plupart des tests, notamment en termes de vitesse de démarrage, d'autonomie de la batterie, de vitesse d'ouverture des applications et de montage vidéo.
Windows 11 est arrivé dernier en matière d'utilisation de la mémoire, consommant beaucoup plus de RAM que les anciennes versions du système d'exploitation, même sans aucune application en cours d'exécution sur l'ordinateur portable. Cette utilisation supplémentaire de la mémoire peut être principalement attribuée à la vaste suite de services d'arrière-plan et de télémétrie dont les utilisateurs expérimentés se plaignent depuis des années.
Windows 11 a été le plus lent dans le test de montage vidéo utilisant OpenShot. Il a pris le plus de temps pour ouvrir l'Explorateur de fichiers et Paint. La nouvelle application Paint dispose de nombreuses nouvelles fonctionnalités, ce qui pourrait expliquer ses mauvaises performances sur les anciens matériels.
Cependant, la lenteur de l'Explorateur de fichiers est une source constante de frustration pour les utilisateurs de Windows 11 ; il reste douloureusement lent malgré une utilisation deux fois plus importante de RAM que son homologue Windows 10. Plutôt que de résoudre le problème, Microsoft semble accorder la priorité à l'intégration de l'IA dans l'Explorateur de fichiers. « Je vais me préparer à créer une partition Linux », a écrit un utilisateur exaspéré.
Du côté positif, Windows 11 a obtenu des résultats relativement meilleurs dans les benchmarks, tels que la vitesse de transfert de fichiers et l'utilisation de l'espace disque pour les applications par défaut. Windows 11 est arrivé troisième dans l'un des tests de chargement de pages, mais, étonnamment, il a été le plus lent à charger la page d'accueil de Google, qui est optimisée pour se charger à une vitesse fulgurante sur pratiquement tous les appareils.
Hayete Gallot retourne chez Microsoft pour s'occuper de la sécurité
La seconde grande annonce de Satya Nadella est le retour de Hayete Gallot au poste de vice-présidente exécutive chargée de la sécurité, qui lui rendra directement compte. Hayete Gallot rejoint Microsoft après avoir travaillé pendant 18 mois chez Google Cloud, où elle occupait le poste de présidente chargée de l'expérience client, supervisant l'engagement client à l'échelle mondiale et contribuant à promouvoir l'adoption du cloud alimenté par l'IA.
Avant de rejoindre Google, Hayete Gallot a passé plus de 15 ans chez Microsoft à des postes de direction dans l'ingénierie et des ventes, avec un parcours touchant des franchises phares de l'entreprise. Hayete Gallot avait occupé les postes de vice-présidente de la division Solutions commerciale, vice-présidente de la division Travail moderne et sécurité, ainsi que des postes de direction dans les divisions Windows, Office et Appareils.
À ces postes, Hayete Gallot a contribué à définir les stratégies de commercialisation du portefeuille cloud et productivité de Microsoft et a également joué un rôle déterminant dans la conception du domaine des solutions de sécurité, qui constitue aujourd'hui l'essentiel de l'offre cybernétique de l'entreprise.
En débauchant Hayete Gallot, Microsoft mise sur une cadre qui connaît déjà les ambitions de l'entreprise. Satya Nadella souligne qu'elle apporte « une philosophie qui combine la création de...
