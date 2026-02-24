Phil Spencer quitte la division de jeu de Microsoft après 38 ans dans l'entreprise, suivi par la présidente de Xbox, Sarah Bond : des milliards de dollars plus tard, personne ne sait encore ce qu'est une Xbox

1 0

Sony et Nintendo peuvent remercier MS de les sauver avec leurs mauvaise gestion depuis 15ans.Si MS avait continuer leurs lancé depuis la xbox 360, ils auraient surement écrasé les 2 autres concurrents, et même "tué" le steam deck.Depuis la xbox one, tout est fait pour détruire la division gaming et orienter les joueurs vers au mieux un pc windows au pire chez un concurrent.Rappelez vous de la xbox one, cette console avait tout pour bien concurencer sony, MS n'a fait que saborder le projet, avec la kinect (cher, ca ajoutait 100 à la console) obligatoire, qui pouvait voir dans le noir et écouter H24, la connexion internet obligatoire... que des idées à la con.Après la console devenue merdique, place à la gen XBOX SERIES, déjà ils perdent 90% des joueurs avec des noms étranges (pas possible de faire Xbox 3 par ex) et surtout c'est tous le catalogue qui est devenue merdique. Plus aucune exclusivité et pas mal de licences sont devenue mauvaise comme HALO.On peut conseiller à un gamer d'acheter un pc windows, un steam deck, un switch, ou une playstation, mais je vois aucun arguement pour acheter une xbox.Quand au gamepass, j'ai de très gros doute sur ça rentabilité au vu des récentes grosse hausse de prix et des déboires avec les studios de MS et les licenciements/fermeture de masse. Le gamepass n'a rien à voir avec netflix, développer des jeux AAA coute plus cher que des films/séries, et l'infra pour faire du jeu dans le cloud est bien plus complexe et cher que des serveurs pour diffuser de la simple vidéo bien compressé.