Uune entrée discrète est apparue sur la feuille de route officielle de Microsoft 365, décrivant une évolution significative du comportement dEdge : désormais, lorsquun utilisateur clique sur un lien contenu dans un e-mail Outlook, le navigateur ouvrira automatiquement le panneau latéral Copilot en plus de la page de destination. La formulation officielle de Microsoft est explicite : quand des utilisateurs ouvrent des liens depuis Outlook, Edge peut automatiquement ouvrir le panneau latéral Copilot pour fournir des informations contextuelles et des suggestions basées sur le contenu de le-mail et de la page de destination.
Concrètement, Copilot analyserait simultanément le contenu de le-mail source et la page web de destination pour proposer un résumé des points clés, des éléments daction prioritaires, et des « suggestion chips » autrement dit des raccourcis interactifs permettant par exemple de rédiger une réponse, de planifier une réunion ou dextraire des dates importantes. Microsoft justifie cette approche en estimant quelle permettrait aux utilisateurs de comprendre rapidement le contenu, dagir en moins détapes et de tirer davantage de valeur de Copilot tout en prolongeant leur temps de navigation productif dans Edge.
Le déploiement est prévu à partir de mai 2026, en disponibilité générale pour les instances cloud mutualisées standard ce qui couvre la grande majorité des utilisateurs professionnels et grand public. Ce calendrier laisse peu de temps pour anticiper, et peu despace pour un débat public sur lopportunité de cette décision.
Une réaction négative quasi unanime
Les réactions dans la communauté tech ont été immédiates et sans équivoque. Windows Central, qui a signalé la fonctionnalité parmi les premiers, écrit sans détour que tous les collègues à qui la rédaction en avait parlé avaient répondu négativement, des blagues sur ce que Microsoft fabrique aux jurons à peine voilés. PCWorld a publié un article au titre volontairement provocateur, résumé par un double « Ugh. » en guise de chapeau. The Register a quant à lui consulté Jon von Tetzchner, le PDG du navigateur Vivaldi, qui surfe actuellement sur la vague anti-IA : ce dernier juge que cest un nouvel exemple de tentative de pousser Edge par tous les moyens possibles et de forcer Copilot sur des utilisateurs qui nen veulent pas.
Sur les forums spécialisés, les réactions oscillent entre lironie et la colère. Certains utilisateurs y voient surtout une bonne raison supplémentaire de ne pas utiliser Edge, voire dabandonner lécosystème Microsoft tout entier. Dautres notent quils utilisent déjà Firefox, LibreWolf ou Vivaldi et que la fonctionnalité ne les concernera donc pas directement mais sinquiètent des millions dutilisateurs captifs qui ignorent lexistence de ces alternatives.
Ce rejet sinscrit dans un contexte plus large de lassitude vis-à-vis de lomniprésence de Copilot dans Windows 11. Fin 2025, un mouvement de fond a commencé à se cristalliser chez les utilisateurs avancés, certains allant jusquà utiliser des outils de « debloating » spécifiquement mis à jour pour supprimer les fonctionnalités IA de lOS. TechRadar lui-même titrait il y a quelques semaines que Microsoft Copilot était peut-être une erreur reflet dun sentiment de plus en plus répandu
La question des données : un angle mort préoccupant
Au-delà de lagacement de lutilisateur lambda, la fonctionnalité soulève des interrogations bien plus fondamentales pour les administrateurs systèmes et les responsables sécurité en entreprise. Lorsque Copilot sactive automatiquement, il accède simultanément au contenu de le-mail source et à la page web de destination. Ce double accès soulève immédiatement des questions : où ce traitement seffectue-t-il ? Localement ou dans le cloud Microsoft ? Quelles métadonnées sont transmises ? Pendant combien de temps sont-elles conservées ? Peuvent-elles être supprimées à la demande ?
Un observateur souligne d'ailleurs que la fonctionnalité pourrait facilement conduire Copilot à ingurgiter des informations sensibles ou confidentielles une problématique qui avait déjà valu de sérieuses critiques à Microsoft. Dailleurs, quelques jours avant cette annonce, Microsoft avait dû reconnaître quun bug critique dans Microsoft 365 Copilot avait exposé des e-mails confidentiels dutilisateurs à Copilot sans leur consentement une coïncidence temporelle que les détracteurs nont pas manqué de relever.
Pour les administrateurs dentreprise, le problème est encore plus aigu. Les organisations gérant des données soumises au RGPD, au HIPAA ou à dautres cadres réglementaires devront sassurer que Copilot respecte les étiquettes de sensibilité et les règles de chiffrement. La feuille de route ne précise pas comment le système gèrera les documents protégés, ni si un administrateur disposera dun interrupteur clair pour désactiver ce comportement à léchelle du tenant. Des communautés dadministrateurs ont déjà commencé à lister leurs exigences minimales : opt-out granulaire, traitement sensible aux étiquettes de classification, télémétrie transparente, et garanties de rétention et de suppression des données.
Opt-in ou opt-out : le détail qui change tout
Un détail crucial reste en suspens dans la documentation disponible : la fonctionnalité sera-t-elle activée par défaut ou non ? La feuille de route utilise le conditionnel (« Edge can automatically open »), ce qui laisse une marge dinterprétation. Certains observateurs estiment que cette formulation permissive indique quil sagira dune option opt-in. Dautres, plus cyniques, font remarquer que les paramètres par défaut de Microsoft ont historiquement tendance à privilégier lexposition maximale aux produits maison, et doutent que Copilot fasse exception.
Ce débat sur les paramètres par défaut nest pas anodin : cest précisément ce mécanisme qui détermine ladoption de masse. Il faut rappeler que le panneau contextuel Outlook existant une version plus primitive sans IA, introduite dès 2023 nétait pas activé par défaut. La question est de savoir si Microsoft conservera cette approche, ou si la pression interne pour démontrer des chiffres dadoption de Copilot poussera à inverser la logique. Car le contexte commercial est lui aussi connu : la grande majorité des utilisateurs de Microsoft 365 ne paient pas pour Copilot, malgré les affirmations enthousiastes du CEO Satya Nadella sur son adoption comme « vraie habitude quotidienne ». Une fonctionnalité auto-déclenchée serait un excellent moyen, cyniquement, de gonfler les statistiques dutilisation.
Copilot partout : une stratégie dintégration totale qui divise
Cette fonctionnalité nest pas un accident : elle sinscrit dans une stratégie délibérée de Microsoft visant à faire de Copilot non plus un outil optionnel, mais une couche dinfrastructure IA permanente intégrée à chaque application. En moins de deux ans, Copilot a envahi la barre des tâches Windows 11, les rubans Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Teams, Edge, et même Notepad. Trouver un recoin des logiciels Microsoft que Copilot na pas encore atteint devient de plus en plus difficile.
Cette stratégie à léchelle de lécosystème reflète la conviction de Microsoft que lIA générative deviendra une interface universelle pour interagir avec linformation numérique. Mustafa Suleyman, directeur IA de Microsoft, a déclaré récemment que lIA atteindrait des performances de niveau humain sur la plupart des tâches professionnelles dans les 12 à 18 prochains mois une affirmation ambitieuse qui donne à cette politique dintégration un cadre idéologique cohérent, quand bien même elle est contestée par de nombreux experts.
Mais les utilisateurs avancés vivent cette stratégie comme une accumulation de petites intrusions : chaque mise à jour apporte une nouvelle fonctionnalité IA non demandée, chaque interface cache un nouveau point dentrée vers Copilot. Le sentiment dominant est celui dune perte de contrôle progressive sur son propre environnement de travail, au profit dune IA que beaucoup ne perçoivent pas encore comme suffisamment fiable pour justifier un accès automatique à leurs données. Limage du jeu de « Whac-A-Mole » employée pour décrire les efforts des administrateurs désactivant Copilot une fonctionnalité à la fois est particulièrement parlante.
Microsoft peut-il encore faire marche arrière ?
La présence dune fonctionnalité sur la feuille de route Microsoft 365 nest pas une garantie absolue de déploiement. Microsoft a déjà revu des annonces de roadmap, notamment sur la fin du support des pilotes dimprimantes legacy, déclaré par erreur puis annulé. Il est donc théoriquement possible que la pression de la communauté conduise à revoir les modalités de cette fonctionnalité.
Cela dit, lhistoire récente de Microsoft invite à la prudence. Malgré des signaux clairs dhostilité des utilisateurs pétitions, outils de désactivation populaires, téléchargements massifs de navigateurs alternatifs la...
