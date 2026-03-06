sans exclusivités ni identité claire
Alors que Phil Spencer vient tout juste de passer la main, la nouvelle patronne de Xbox, Asha Sharma, a lâché une bombe : la prochaine console de Microsoft s'appellera Project Helix, jouera aux jeux Xbox et aux jeux PC, et reposera sur un SoC AMD hybride baptisé Magnus. Une annonce qui ressemble moins à une fiche produit qu'à une déclaration de guerre philosophique contre le concept même de console fermée.
Le 5 mars 2026 restera peut-être dans les annales du jeu vidéo comme la date à laquelle Microsoft a officiellement cessé de faire semblant. Ce jour-là, Asha Sharma nommée CEO de Microsoft Gaming le 20 février dernier, en remplacement de Phil Spencer parti après 38 ans de maison a publié un message laconique sur X, quelques heures après sa première réunion avec l'équipe Xbox. Le nom de code de la prochaine console est « Project Helix », elle « dominera en performance » et permettra de jouer à la fois aux jeux Xbox et aux jeux PC. Dix mots suffisent, parfois, à changer une industrie.
Un nom chargé de sens
Le choix du terme "Helix" n'est pas anodin. Une double hélice représente l'entrelacement de Xbox et du PC image forte, presque biologique, pour décrire ce que Microsoft tente depuis des années d'accomplir : fondre les deux écosystèmes en un seul organisme cohérent. Ce n'est pas le premier nom de code de l'histoire de la marque. Avant Helix, il y a eu Durango pour la Xbox 360, Scorpio pour la Xbox One X, Anaconda pour la Xbox Series X, Lockhart pour la Xbox Series S, et Kennan pour la gamme de portables Xbox Ally. Chacun de ces noms marquait une génération. Helix, lui, semble marquer quelque chose de plus structurel : un changement de paradigme.
Sous le capot : AMD Magnus et Windows 11
Project Helix utilisera un SoC hybride PC-Xbox d'AMD, dont le nom de code est "Magnus" une puce semi-custom dont AMD avait déjà confirmé l'existence en février dernier. La CEO d'AMD, Dr. Lisa Su, avait alors déclaré que le développement de la prochaine Xbox intégrant ce SoC semi-custom AMD progressait bien, en vue d'un lancement en 2027. Les spécifications filtrées, encore non officielles, dressent un tableau impressionnant : le processeur Magnus embarquerait 11 curs CPU (3 Zen 6 et 8 Zen 6c), jusqu'à 68 unités de calcul RDNA 5, un NPU dédié à l'IA cadencé à 110 TOPS, et entre 24 et 48 Go de mémoire GDDR7. Pour comparaison, la PS6 de Sony utiliserait selon les rapports entre 52 et 54 unités de calcul RDNA 5, ce qui placerait Project Helix en position de leadership brut sur la puissance graphique si ces chiffres se confirment.
La grande nouveauté technique réside cependant ailleurs. D'après les informations disponibles, Project Helix fonctionnera essentiellement comme un PC gaming à son cur, avec l'interface "Xbox Full Screen Experience" issue de la Xbox Ally comme environnement principal. L'idée centrale : sortir vers le bureau Windows serait entièrement optionnel. Microsoft travaillerait à rendre cette expérience aussi polie que possible, afin de préserver l'ergonomie console tout en offrant la flexibilité d'un PC sous Windows 11.
La console la plus ouverte de l'histoire Xbox
Project Helix sera la Xbox la plus ouverte jamais construite : il sera possible de démarrer le bureau Windows et d'y installer d'autres boutiques comme Steam, Epic Games, GOG, Riot Client, Battle.net, et bien d'autres. C'est une rupture considérable avec la philosophie historique des consoles, dont le modèle économique repose précisément sur la maîtrise de la plateforme de distribution. Valve, avec la Steam Deck, avait déjà normalisé cette ouverture sur le marché du PC portable. Microsoft semble vouloir transposer cette logique dans le salon.
La rétrocompatibilité couvrirait les bibliothèques originale Xbox, Xbox 360, Xbox One et Xbox Series, avec une prise en charge des droits croisés pour les achats numériques antérieurs. Autrement dit, les joueurs ne perdraient pas leur investissement en changeant de génération une promesse que Microsoft cultive depuis plusieurs années et qui constitue aujourd'hui l'un de ses rares avantages compétitifs structurels face à Sony.
Le contexte : une marque en reconstruction
L'annonce intervient dans un moment de turbulences intenses pour Xbox. Le départ de Phil Spencer, figure tutélaire de la marque pendant plus d'une décennie, avait alimenté les spéculations les plus sombres sur l'avenir du hardware Microsoft. Le cofondateur de Xbox avait même prédit que la nouvelle CEO aurait le rôle d'un « médecin en soins palliatifs chargé de glisser doucement Xbox dans la nuit » une formule cinglante qui avait fait le tour de la presse spécialisée. L'annonce de Project Helix intervient à un moment critique pour Xbox, après les départs surprenants de Spencer et de Sarah Bond, et alors que plusieurs des plus grandes franchises Xbox se dirigent désormais vers la PlayStation 5.
Asha Sharma, dont le profil est atypique pour ce poste elle était auparavant COO d'Instacart pendant son introduction en bourse, et avait occupé des fonctions de VP chez Meta avant de rejoindre Microsoft a pris soin de désamorcer les craintes liées à son passage par la division CoreAI de Microsoft. Dans sa prise de fonction, elle a clairement posé ses limites : "Nous ne courrons pas après l'efficacité à court terme et n'inonderons pas notre écosystème de déchets IA sans âme. Les jeux sont et seront toujours de l'art, créés par des humains." Une déclaration qui, lue à l'aune de la pression que Microsoft exerce partout ailleurs sur l'IA générative, sonne comme un engagement politique autant que managérial.
L'équation commerciale : sans exclusivités, que reste-t-il ?
La question qui fâche reste entière. Le débat sur la nécessité d'exclusivités pour Xbox a été relancé depuis la prise de fonction d'Asha Sharma, qui a dit vouloir examiner pourquoi Xbox a pris les décisions qu'elle a prises. Car sans jeux réservés à la plateforme, la proposition de valeur d'une console se réduit drastiquement. Halo, Gears of War, Fable, Forza autant de franchises désormais disponibles ou annoncées sur PlayStation. Avec la Xbox devenant de plus en plus un PC, et des appareils comme le Steam Deck gagnant en popularité, Sony a brusquement inversé sa stratégie et renoncé à porter ses jeux sur PC. La coïncidence est trop parfaite pour être fortuite : les deux géants jouent désormais des stratégies symétriquement opposées.
Microsoft vend des jeux PC à la fois via Steam et via le Microsoft Store, et de nombreux titres disposent de la fonctionnalité "Play Anywhere", qui permet de transporter sa progression entre PC et console. Mais ces fonctionnalités sont exclusivement accessibles via l'application Xbox sur PC les versions Steam ne les supportent pas. La compatibilité totale entre les storefronts reste donc un chantier ouvert, dont les arbitrages techniques et commerciaux vont largement conditionner la réception du projet.
Un calendrier sous contrainte
La prochaine console Xbox vise toujours une sortie en 2027, dans un contexte de pénurie croissante de mémoire et de stockage pénurie qui serait précisément à l'origine des retards attendus pour la PS6 de Sony. Microsoft semble décidé à ne pas attendre et à capitaliser sur cette fenêtre d'opportunité. Un appareil OEM d'ASUS utilisant le hardware AMD Magnus pourrait également arriver avant la sortie de la console first-party. AdwaitX Le précédent de la Xbox Ally X, développée en partenariat avec ASUS, laisse penser que Microsoft envisage désormais son écosystème hardware comme une famille de produits à plusieurs niveaux d'entrée plutôt que comme une boîte unique à prix unique.
La prochaine étape sera la GDC 2026 à San Francisco, où Asha Sharma a promis de s'entretenir avec les partenaires et les studios. Ce sera la première occasion d'évaluer si Project Helix bénéficie d'un soutien développeur à la hauteur de ses ambitions. Car une console hybride, aussi ouverte soit-elle, n'a de sens que si les créateurs de jeux s'en emparent et non pas seulement les joueurs qui voulaient déjà un PC dans leur salon.
Source : Asha Sharma
Et vous ?
Project Helix est-il encore une console ? Si l'appareil tourne sous Windows 11, supporte Steam et permet d'accéder au bureau en quoi se distingue-t-il fondamentalement d'un mini-PC gaming sous la marque Xbox ? La catégorie "console" a-t-elle encore un sens ?
L'ouverture est-elle un avantage ou un suicide commercial ? En supprimant les barrières de sa plateforme, Microsoft renonce au revenu des licences sur les ventes de jeux son modèle économique historique. Comment compte-t-il compenser ? Le Game Pass suffit-il ?
Sans exclusivités, qui achètera une Xbox Helix ? Si Halo et Forza sont sur PlayStation, et si les jeux PC sont accessibles sur n'importe quel Windows, quelle est la proposition de valeur résiduelle d'un boîtier Xbox dans le salon ?
Sony a-t-il raison de jouer la carte inverse ? En retirant ses jeux du PC, Sony mise sur l'exclusivité comme principal vecteur d'achat de la PS6. Quelle stratégie sera gagnante à horizon 5 ans ?
L'IA embarquée dans Helix (NPU à 110 TOPS) : gadget ou game-changer ? La promesse de super-résolution et de curation IA est séduisante mais à quel point ces fonctionnalités influenceront-elles réellement l'acte d'achat ?
