La start-up norvégienne Lace, soutenue par Microsoft, vient de lever 40 millions de $ afin d'accélérer le développement d'équipements de pointe pour la fabrication de puces

La start-up norvégienne Lace Lithography, soutenue par Microsoft, a levé 40 millions de dollars pour accélérer le développement d'équipements de pointe destinés à la fabrication de puces. L'entreprise entend révolutionner la fabrication de semi-conducteurs en mettant au point une technologie permettant de réduire la taille des puces à l'échelle atomique, ce qui pourrait transformer l'avenir de l'informatique et de l'intelligence artificielle (IA). Lace prévoit de livrer un outil de test pilote d'ici 2029, pour une commercialisation prévue au début des années 2030.
Bodil Holst est une physicienne dano-norvégienne reconnue pour ses travaux sur l'imagerie à l'échelle nanométrique, la caractérisation des matériaux 2D et la lithographie par masque utilisant des faisceaux moléculaires. Ses autres domaines de recherche comprennent les surfaces intelligentes et l'identification des fibres végétales. Elle est PDG de la société Lace Lithography et professeure affiliée au département de physique et de technologie de l'université de Bergen, en Norvège.
Selon un récent rapport, Lace utilise des faisceaux d'atomes d'hélium pour graver des circuits. Cette approche pourrait permettre de réaliser des circuits dix fois plus petits que ceux produits par les systèmes actuels de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV), un secteur dominé par le géant néerlandais ASML. En cas de succès, la technologie de Lace pourrait dépasser les normes industrielles existantes et ouvrir de nouvelles perspectives pour les fabricants de puces du monde entier.
« Notre technologie offre un moyen susceptible délargir la feuille de route et de permettre la réalisation de projets qui auraient été impossibles autrement », a déclaré la PDG Bodil Holst lors dun entretien avec Reuters.
Le principal avantage du faisceau d'atomes d'hélium réside dans le fait que l'industrie pourrait créer des composants tels que des transistors, les éléments constitutifs des puces modernes, d'une taille réduite d'un ordre de grandeur à un niveau « presque inimaginable », selon John Petersen, directeur scientifique de la lithographie chez Imec, un pôle de recherche et d'innovation pour l'industrie des puces électroniques.
Cette avancée a des implications considérables pour l'industrie des semi-conducteurs, qui se heurte aux limites de la loi de Moore. Des puces plus petites et plus denses amélioreraient considérablement les processeurs d'IA, les infrastructures de cloud computing et les appareils de nouvelle génération.
Lace prévoit de proposer un outil de test pilote d'ici 2029, la commercialisation étant attendue au début des années 2030, en fonction de l'évolutivité de la technologie et de son adoption par l'industrie.
L'investissement réalisé par Microsoft souligne l'importance stratégique d'assurer l'avenir de la fabrication de puces, d'autant plus que l'entreprise continue de développer son infrastructure d'intelligence artificielle. Les analystes estiment également que le succès de Lace pourrait bien redéfinir la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. Il pourrait également contribuer à réduire la dépendance vis-à-vis d'ASML et à diversifier les capacités mondiales de fabrication de puces.
Sources : Lace Lithography ; Bodil Holst, PDG de Lace, lors dun entretien avec Reuters
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative de la start-up Lace crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
ASML et TSMC seraient en mesure de désactiver à distance les machines à fabriquer des puces les plus sophistiquées au monde en cas d'invasion de Taiwan par la Chine
Le PDG d'ASML déclare que la Chine a 10 à 15 ans de retard en matière de fabrication de puces, mais les entreprises chinoises travaillent sur des machines EUV, afin d'échapper aux restrictions occidentales
Vous avez lu gratuitement 969 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.