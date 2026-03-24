Microsoft annonce la sortie d'Aspire 13.2 avec un AppHost TypeScript, une interface CLI native pour les agents IA, un tableau de bord amélioré et bien plus encore

Microsoft annonce la sortie d'Aspire 13.2 avec un AppHost TypeScript, une interface CLI native pour les agents IA, un tableau de bord plus intelligent et bien plus encore

Une définition d'application simplifiée

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var builder = DistributedApplication.CreateBuilder ( args ) ; var cache = builder.AddRedis ( "cache" ) ; var api = builder.AddNodeApp ( "api" , "./api" , "src/index.ts" ) .WithReference ( cache ) .WaitFor ( cache ) .WithHttpEndpoint ( env: "PORT" ) .WithExternalHttpEndpoints ( ) ; builder.AddViteApp ( "frontend" , "./frontend" ) .WithReference ( api ) .WaitFor ( api ) ; builder.Build ( ) .Run ( ) ;

Code TypeScript : Sélectionner tout 1

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import { createBuilder } from './.modules/aspire.js' ; const builder = await createBuilder ( ) ; const cache = await builder. addRedis ( "cache" ) ; const api = await builder . addNodeApp ( "api" , "./api" , "src/index.ts" ) . withReference ( cache ) . waitFor ( cache ) . withHttpEndpoint ( { env : "PORT" } ) . withExternalHttpEndpoints ( ) ; await builder . addViteApp ( "frontend" , "./frontend" ) . withReference ( api ) . waitFor ( api ) ; await builder. build ( ) . run ( ) ;

Une interface en ligne de commande conçue pour les agents de codage

aspire new

aspire init

--detach

Code : Sélectionner tout 1

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aspire start aspire resource api restart aspire wait api --status healthy --timeout 120

--isolated

aspire docs

aspire doctor

aspire export

aspire.config.json

Arrivée de l'AppHost TypeScript

Améliorations apportées au tableau de bord

.env

aspire export

Visualiseur GenAI amélioré, avec une meilleure gestion des schémas et une inspection plus poussée des outils

Disposition adaptative du graphique des ressources en fonction de la force

État persistant de l'interface utilisateur pour les ressources et les filtres réduits ou développés

Prise en charge d'OTLP/JSON en plus de gRPC

Masquage des valeurs des chaînes de requête pour les données sensibles

Couleurs des ressources harmonisées entre le tableau de bord et le CLI



Des intégrations améliorées

Pour commencer

Code : Sélectionner tout irm https://aspire.dev/install.ps1 | iex

Code : Sélectionner tout curl -sSL https://aspire.dev/install.sh | bash



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Aspire est une chaîne d'outils multi-langage axée sur le code, destinée à la création, à l'exécution et au déploiement d'applications distribuées. Elle décrit comment les services, les interfaces utilisateur, les conteneurs, les bases de données, les caches et les connexions s'articulent dans le code. L'interface CLI d'Aspire exécute l'application dans son intégralité en local, offre des capacités d'observabilité basées sur OpenTelemetry et transpose cette même définition lors du déploiement.Une même définition d'application peut être écrite dans différents langages.Dans la version 13.2, Microsoft s'est attaché à doter les agents de codage IA des mêmes capacités que celles dont les développeurs disposent avec Aspire, afin qu'ils puissent effectuer des tâches complexes sans que l'utilisateur n'aie à copier-coller des journaux, à redémarrer manuellement des processus ou à envoyer des captures d'écran.Que ce soit pour la création d'une nouvelle application Aspire avec la commandeou pour l'ajout d'un AppHost à une base de code existante avec, les développeurs bénéficieront de compétences spécifiques à Aspire et d'un MCP afin que leurs agents de codage IA puissent travailler avec eux. Les agents peuvent démarrer l'AppHost en arrière-plan grâce au nouveau mode, arrêter et démarrer n'importe quelle ressource depuis le CLI sans détruire l'ensemble du système, et attendre que l'état des ressources soit mis à jour avant de passer à l'action suivante.Le flagpermet aux agents de créer des environnements parallèles sans interférer les uns avec les autres : ports aléatoires, secrets distincts et finis les conflits entre les arborescences Git.La commandeintègre directement la documentation d'aspire.dev dans les workflows des agents, ce qui permet à ces derniers de rechercher et de récupérer des documents par programmation sans avoir à configurer de MCP supplémentaires. De plus,valide l'ensemble de l'environnement de l'utilisateur avant qu'un agent ne commence la compilation.Cette version apporte également une gestion des certificats et des secrets de premier ordre,pour les instantanés de débogage, ainsi qu'un fichierunifié pour simplifier la gestion des fichiers de configuration.L'AppHost TypeScript a été la fonctionnalité la plus demandée depuis le lancement d'Aspire 13, elle est maintenant disponible en avant-première. Les développeurs peuvent désormais écrire leur AppHost Aspire en TypeScript. Orchestration complète, tableau de bord, découverte de services.L'interface de ligne de commande (CLI), l'extension VS Code et le tableau de bord fonctionnent exactement de la même manière, que l'AppHost soit en C# ou en TypeScript. Et ce n'est qu'un début : Microsoft a conçu cette infrastructure multi-langages de manière à ce qu'elle soit évolutive. D'autres langages seront ainsi disponibles très prochainement.Le tableau de bord permet désormais aux utilisateurs d'exporter des traces, des spans, des journaux et des configurations de ressources au format JSON ou, ainsi que d'importer des ensembles de données de télémétrie depuisafin de partager le contexte de débogage avec leurs collègues.Autres points forts :Dans la version 13.2, Microsoft a ajouté la prise en charge de Certbot, repensé l'intégration d'AI Foundry pour la nouvelle génération de Microsoft Foundry, intégré Bun à l'environnement JavaScript, et bien plus encore.Pour installer la dernière version disponible de l'interface CLI d'Aspire :Sur Windows :Sur Linux ou macOS :Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés proposées par cette version d'Aspire ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?