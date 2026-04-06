Microsoft annonce la version 1.0 de Microsoft Agent Framework pour .NET et Python, offrant une orchestration multi-agents de niveau entreprise et la prise en charge de modèles d'IA multi-fournisseurs

Au cours de l'année écoulée, les développeurs ont expérimenté des agents IA sous toutes les formes imaginables. Les agents ne sont pas seulement des chatbots : ce sont des composants logiciels autonomes capables de raisonner sur des objectifs, d'appeler des outils et des API, de collaborer avec d'autres agents et de s'adapter de manière dynamique. Qu'il s'agisse d'un agent de recherche, d'un agent de codage intégré à un workflow de développement ou d'un agent de conformité garantissant l'application des politiques, les agents sont en train de devenir la prochaine couche de la logique applicative.
C'est pourquoi, Microsoft a lancé Microsoft Agent Framework en octobre 2025. Microsoft Agent Framework est un SDK et un runtime open source conçu pour permettre aux développeurs de créer, déployer et gérer facilement des systèmes multi-agents sophistiqués. Il unifie les fondements prêts pour l'entreprise de Semantic Kernel avec l'orchestration d'AutoGen, afin que les équipes n'aient plus à choisir entre expérimentation et production.
Selon Microsoft, Microsoft Agent Framework offre aux développeurs une base unique pour passer de l'expérimentation au déploiement en entreprise sans compromis. Microsoft Agent Framework prend en charge à la fois l'orchestration d'agents (raisonnement créatif et prise de décision pilotés par des modèles de langage de grande envergure) et l'orchestration de workflows (workflows multi-agents déterministes pilotés par la logique métier). Ensemble, elles permettent aux équipes de choisir l'approche la mieux adaptée au problème : une collaboration flexible pour les tâches ouvertes, ou des workflows structurés pour les processus d'entreprise reproductibles.
Récemment, l'équipe de Microsoft a annoncé que Microsoft Agent Framework est désormais disponible en version 1.0 pour .NET et Python. Il s'agit d'une version prête pour la production : elle offre des API stables et garantit un support à long terme. Que vous développiez un assistant unique ou que vous orchestriez une flotte dagents spécialisés, Agent Framework 1.0 vous offre une orchestration multi-agents de niveau entreprise, la prise en charge de modèles multi-fournisseurs et une interopérabilité entre environnements dexécution via A2A et MCP.
Mcirosoft commente l'annonce : « Lorsque nous avons présenté Microsoft Agent Framework en octobre dernier, notre objectif était dunifier les fondements prêts pour lentreprise de Semantic Kernel avec les orchestrations innovantes dAutoGen au sein dun SDK open source unique. Lorsque nous avons atteint la version Release Candidate en février, nous avons figé lensemble des fonctionnalités et invité la communauté à le tester de manière approfondie. Aujourd'hui, après des mois de retours d'expérience, de renforcement et de validation en conditions réelles auprès de nos clients et partenaires, Agent Framework 1.0 est prêt pour la production. »
Créez votre premier agent
Pour commencer, quelques lignes de code suffisent. Voici comment créer un agent simple dans les deux langages.
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# pip install agent-framework # Use `az login` to authenticate with Azure CLI import asyncio from agent_framework import Agent from agent_framework.foundry import FoundryChatClient from azure.identity import AzureCliCredential agent = Agent( *** client= FoundryChatClient( **** *project_endpoint="https://your-project.services.ai.azure.com", ***** model="gpt-5.3", * ****credential=AzureCliCredential(), *** ), *** name="HelloAgent", *** instructions="You are a friendly assistant." ) print(asyncio.run(agent.run("Write a haiku about shipping 1.0.")))
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