Microsoft précise que l'IA Copilot est destinée uniquement à des fins de divertissement, que son utilisation se fait à vos propres risques et qu'il ne faut pas s'y fier pour prendre des décisions importantes

Microsoft a mis à jour les conditions d'utilisation de ses outils d'IA Copilot. La société indique que Copilot est destiné « uniquement à des fins de divertissement » et que son utilisation se fait à vos propres risques. Il semble que les nouvelles conditions dutilisation visent à transférer la responsabilité des éventuelles inexactitudes commises par Copilot. Microsoft ne vous demande pas exactement de cesser complètement d'utiliser Copilot pour votre travail. Elle souhaite plutôt que vous utilisiez Copilot comme un outil, et non comme un décideur. L'entreprise souhaite que les utilisateurs vérifient les informations fournies par Copilot avant de s'y fier pour tout travail important.
Microsoft Copilot est un chatbot basé sur l'intelligence artificielle (IA) générative développé par Microsoft AI, une division de Microsoft. S'appuyant sur les séries de grands modèles de langage GPT-4 et GPT-5 d'OpenAI, il a été lancé en 2023 pour remplacer principalement Cortana, dont le développement a été arrêté. Le style de l'interface conversationnelle de Copilot ressemble à celui de ChatGPT. Le chatbot est capable de citer des sources, de créer des poèmes, de générer des chansons et d'utiliser de nombreuses langues et dialectes.
Microsoft exploite Copilot selon un modèle freemium. Les utilisateurs de la version gratuite ont accès à la plupart des fonctionnalités, tandis que l'accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités, notamment la création de chatbots personnalisés, est réservé aux abonnés payants dans le cadre des services d'abonnement payants. Plusieurs chatbots par défaut sont disponibles dans la version gratuite de Microsoft Copilot, notamment le chatbot Copilot standard ainsi que Microsoft Designer, qui est orienté vers l'utilisation de son Image Creator pour générer des images à partir des instructions génératives textuelles.
Selon un rapport de 2025, Microsoft, co-investisseur stratégique dOpenAI et promoteur infatigable de lIA dans la suite Office, fait face à une situation paradoxale : les entreprises rechignent à adopter sa solution Copilot, tandis que les salariés eux-mêmes se tournent spontanément vers ChatGPT, perçu comme plus simple, plus accessible, voire plus puissant. Alors que Microsoft mise massivement sur son assistant Copilot (intégré à Word, Excel, Outlook ou Teams) pour faire entrer lIA dans les flux de travail professionnels, la réalité du terrain est plus contrastée : les décideurs informatiques hésitent à payer le prix fort, et les utilisateurs contournent loutil pour utiliser directement ChatGPT.
Récemment, Microsoft a mis à jour les conditions d'utilisation de ses outils d'IA Copilot. La société indique que Copilot est destiné « uniquement à des fins de divertissement » et que son utilisation se fait à vos propres risques. Il semble que les nouvelles conditions dutilisation visent à transférer la responsabilité des éventuelles inexactitudes commises par Copilot. Selon le site officiel de Microsoft, cette modification des conditions dutilisation a été effectuée en octobre de lannée dernière.
Les grands modèles de langage (LLM), tels que le GPT dOpenAI ou Claude dAnthropic, sont sujets à des « hallucinations », cest-à-dire que lIA peut inventer des informations au lieu de présenter des données réelles. Bien que ce phénomène ait diminué, il reste néanmoins un problème. La mise à jour des conditions d'utilisation de Microsoft laisse entendre que l'entreprise reste prudente quant à l'exactitude des informations fournies par l'IA. Ces nouvelles conditions permettraient à Microsoft d'échapper à toute poursuite judiciaire pouvant résulter d'informations inexactes fournies par l'IA.
Microsoft ne vous demande pas exactement de cesser complètement d'utiliser Copilot pour votre travail. En substance, l'entreprise déclare qu'elle ne sera pas tenue responsable des erreurs commises par l'IA. Elle souhaite plutôt que vous utilisiez Copilot comme un outil, et non comme un décideur. L'entreprise souhaite que les utilisateurs vérifient les informations fournies par Copilot avant de s'y fier pour tout travail important. Notez que la plupart des modèles d'IA sont accompagnés de clauses de non-responsabilité concernant les inexactitudes et les erreurs potentielles qu'ils pourraient commettre.
Par le passé, l'entreprise a particulièrement mis en avant Copilot auprès des utilisateurs professionnels, tout en proposant également l'outil aux particuliers. Malgré ce changement de condition d'utilisation, Microsoft n'a pas non plus cessé de promouvoir Copilot en tant qu'outil de productivité au travail. Selon un rapport, le PDG de Microsoft, Judson Althoff, a déclaré lors d'une réunion interne que l'entreprise avait atteint « des objectifs assez ambitieux » pour la vente de Copilot au cours du dernier trimestre. Pourtant, en janvier, l'entreprise avait confirmé que seuls 3 % de ses clients payaient pour Copilot au 31 décembre 2025.
Pourquoi Microsoft peine à vendre Copilot ? En 2025, le ministère britannique des Affaires et du Commerce a procédé à un essai du logiciel Microsoft 365 Copilot sur une période de trois mois. Et les résultats sont très peu concluants. Le ministère n'a observé aucune augmentation significative de la productivité. Limpact réel était beaucoup plus nuancé que ne le suggéraient les supports marketing de Microsoft. La création de diapositives PowerPoint a été en moyenne plus rapide de sept minutes, mais a nécessité des corrections en raison d'une qualité "inférieure". Même son de cloche du côté du gouvernement australien. Après une période d'essai, le personnel a jugé l'IA de Microsoft moins utile que prévu.
Plus tôt cette année, l'entreprise a lancé Copilot Cowork afin de stimuler davantage la productivité grâce à l'IA. Copilot Cowork s'appuie sur Claude Cowork d'Anthropic, l'outil qui a fait trembler des entreprises SaaS telles que TCS et Infosys. L'entreprise a également utilisé des termes tels que « vibe working » (l'utilisation de l'IA pour travailler) lors de ses campagnes de marketing pour Copilot par le passé. Ce changement de condition d'utilisation intervient dans un contexte où Copilot se transforme en désastre pour Microsoft.
De la retraite discrète de Copilot sur Windows 11 à la menace d'un procès fleuve contre OpenAI et Amazon, Microsoft a traversé une période révélatrice de ses contradictions profondes fin mars 2026. D'un côté, l'entreprise admet avoir trop poussé l'IA dans la gorge de ses utilisateurs et entreprend de dégraisser Windows 11. De l'autre, elle agite l'arme juridique pour protéger un monopole cloud que son ancien partenaire cherche activement à fuir. Par ailleurs, sur le marché des outils de développement, les développeurs lui préfèrent massivement la concurrence. Et dans les couloirs de Redmond même, les ingénieurs de Microsoft sont encouragés à utiliser Claude Code d'Anthropic, l'outil concurrent, pour faire leur travail. Copilot s'effondre sur tous les fronts à la fois.
Source : Condition d'utilisation de Copilot
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Microsoft 365 Copilot dévoile des mises à jour en matière d'IA : Copilot Cowork gère de manière autonome les projets, tandis que Researcher utilise deux modèles d'IA pour la recherche approfondie
Microsoft enregistre son pire trimestre à Wall Street depuis 2008 en raison des inquiétudes liées à l'IA : l'action chute de 23 % au premier trimestre, effaçant près d'un quart de sa valeur
Microsoft vend Copilot comme l'avenir du travail, pourtant ses propres ingénieurs ne l'utilisent pas au quotidien. Microsoft peut-elle tout de même imposer Copilot aux entreprises ?
Vous avez lu gratuitement 996 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.