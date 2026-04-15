Microsoft a augmenté les prix de tous ses PC Surface, les rendant plus chers que les Mac équivalents, en raison de la récente hausse des coûts de la mémoire et des composants provoquée par l'infâme bulle IA

Microsoft a considérablement augmenté les prix de l'ensemble de sa gamme d'ordinateurs Surface, invoquant la hausse des coûts de la mémoire et des composants due aux contraintes d'approvisionnement liées à la demande croissante de l'intelligence artificielle (IA). Annoncées cette semaine, ces augmentations font passer les appareils de milieu de gamme de Microsoft au-dessus de 1 000 dollars et les modèles phares au-delà de 1 500 dollars, ce qui les rend plus chers que les offres Mac équivalentes. Cette évolution des prix reflète une pression plus générale qui touche le secteur, les fabricants de puces donnant la priorité à la mémoire destinée aux centres de données d'IA, ce qui limite l'offre pour les appareils grand public.
Cette hausse des prix s'inscrit dans un contexte de crise des composants, alimentée par la montée en puissance de l'IA. La demande des centres de données dIA ne se limite plus en effet à la mémoire ; elle concerne également tous les processeurs. Cette situation entraîne une hausse notable des prix pour les fabricants de PC et de serveurs, et allonge les délais de livraison. Le déséquilibre accentue par ailleurs les tensions déjà observées sur la mémoire et le stockage, avec des augmentations pouvant atteindre 10 % pour certains processeurs Intel, alors que les prix des SSD connaissent une flambée similaire.
Microsoft Surface est une gamme de produits informatiques comprenant des ordinateurs personnels, des tablettes et des tableaux blancs interactifs à écran tactile, conçus et développés par Microsoft. La plupart d'entre eux fonctionnent sous le système d'exploitation Windows et sont équipés de processeurs Intel ; les premiers modèles (Surface RT et Surface 2) fonctionnaient sur ARM32, tandis qu'une poignée de modèles, à commencer par la Surface Pro X en 2019, fonctionnent sur ARM64.
Microsoft a augmenté les prix de tous ses PC Surface cette semaine de mi-avril 2026 ; la plupart des modèles coûtent désormais plusieurs centaines de dollars de plus qu'à leur lancement. Ces hausses font désormais passer le prix des modèles de milieu de gamme de Microsoft au-dessus de 1 000 dollars et celui des modèles phares à partir de 1 500 dollars.
Un porte-parole de Microsoft a déclaré que cette hausse de prix était due à « la récente augmentation des coûts de la mémoire et des composants ».
La Surface Pro 12 pouces de Microsoft, qui était son PC moderne le moins cher à 799 dollars, est désormais proposée à partir de 1 049 dollars. La Surface Pro 13 pouces phare, dotée de 512 Go, coûte 1 499 dollars, contre 1 199 dollars lors de son lancement en 2024 (Microsoft a également arrêté la commercialisation d'une configuration à 256 Go vendue 999 dollars). Le Surface Laptop 13 pouces est passé d'un prix de départ de 899 dollars à 1 149 dollars, tandis que le modèle 13,8 pouces est passé de 999 dollars à 1 499 dollars et le modèle 15 pouces de 1 299 dollars à 1 599 dollars.
La Surface Pro 13 pouces et les modèles Surface Laptop 13,8 pouces et 15 pouces ont été lancés à l'origine en 2024, et Microsoft en avait déjà augmenté les prix en 2025 ; il s'agit donc d'une deuxième hausse. La Surface Laptop 13 pouces et les deux modèles de Surface Pro qui ont subi une augmentation de prix de 300 dollars ont été lancés en 2025.
Le Surface Laptop 7 de 13,8 pouces de Microsoft, doté de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage, coûtait auparavant 100 dollars de moins que le MacBook Air M4 de 256 Go, mais il coûte désormais 400 dollars de plus que le MacBook Air M5 de 512 Go. Apple a augmenté le prix du MacBook Air de 999 dollars à 1 099 dollars avec la mise à niveau vers le M5, mais cette hausse s'accompagnait d'une capacité de stockage SSD de base plus importante. Le Surface Laptop 7 est l'ordinateur portable que Microsoft présente comme « plus rapide qu'un MacBook Air M4 ».
Les prix ont augmenté pour tous les modèles Surface Pro et Surface Laptop, de l'entrée de gamme au haut de gamme. Les PC de Microsoft sont désormais plus chers que leurs équivalents Mac, ce qui est une bonne nouvelle pour Apple. Le Surface Laptop 7 haut de gamme, doté de 64 Go de RAM et d'un SSD de 1 To, coûte 3 649 dollars, soit plus cher que le MacBook Pro M5 Pro 16 pouces à 3 300 dollars, équipé de 64 Go de RAM et d'un SSD de 1 To. La puce M5 Pro d'Apple surpasse également de loin le Snapdragon X Elite.
Selon certaines sources, Microsoft prévoit de commercialiser de nouveaux PC Surface plus tard dans l'année, qui devraient également afficher ces mêmes prix élevés.
La décision de Microsoft d'augmenter les prix de ses PC intervient alors que Samsung a également relevé les prix de certains de ses modèles de smartphones et de l'ensemble de sa gamme de tablettes aux États-Unis. Microsoft et Samsung réagissent tous deux à la hausse des coûts provoquée par la pénurie mondiale de mémoire. Les fabricants de puces donnent la priorité à la mémoire destinée aux centres de données d'IA, ce qui laisse peu de capacités de production pour les appareils grand public.
Cette dynamique inflationniste sinscrit également dans un contexte de spéculation autour de la demande d'infrastructures d'IA. Un message publié sur X suggère en effet qu'OpenAI aurait provoqué la pire crise du matériel grand public de la décennie en passant des commandes inexistantes. L'entreprise d'IA aurait influencé les prix de la mémoire à l'aide de lettres d'intention portant sur 900 000 plaquettes de DRAM par mois auprès de Samsung et SK Hynix, soit l'équivalent estimé de 40 % de l'offre mondiale. Bien qu'aucune transaction effective n'ait été conclue, le marché a interprété ces engagements comme des commandes fermes, alimentant par conséquent la hausse des prix.
Source : Microsoft
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