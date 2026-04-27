Depuis quelques jours, les utilisateurs de Windows 11 qui mettent à jour leur Bloc-notes via le Microsoft Store découvrent une interface légèrement différente : le logo coloré de Copilot a disparu, remplacé par une icône discrète en forme de stylo. La fonctionnalité, elle, s'appelle désormais « Outils d'écriture » (Writing tools dans la version anglaise). Dans le cas du Bloc-notes, « Copilot » a été renommé en « Outils d'écriture », un changement désormais disponible en dehors du programme Windows Insider.
Microsoft ne mentionne plus explicitement « Copilot » ni même « IA » pour désigner cette fonctionnalité, se contentant de la présenter comme des « outils d'écriture intelligents ». À l'installation, le message affiché indique : « Sélectionnez du texte pour en affiner la clarté, le ton ou la structure avec Réécrire. Résumer condense les passages plus longs en points clés. Écrire génère du nouveau contenu à partir d'une invite ou d'un texte sélectionné. »
La réalité, cependant, est beaucoup moins spectaculaire qu'il n'y paraît. Les Outils d'écriture, c'est exactement la même intégration Copilot que celle présente dans le Bloc-notes depuis des mois. Il est toujours possible de générer du texte via le modèle d'IA de Microsoft, de modifier le ton d'un texte existant, de tout réécrire, ou d'en changer le registre de décontracté à formel. Seul le panneau de contrôle a migré : les options sont désormais accessibles dans les Paramètres avancés, ce qui les rend moins visibles, mais pas moins présentes.
Un changement à géométrie variable selon les applications
Le traitement n'est pas uniforme selon les applications concernées. Dans le cas de l'Outil Capture d'écran (Snipping Tool), Microsoft est allé plus loin : le bouton Copilot a été intégralement supprimé de la version de production de l'Outil Capture d'écran, disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11 à jour. Contrairement au Bloc-notes, aucune option de désactivation manuelle n'existait dans cet outil; sa disparition constitue donc un changement bien plus concret.
Auparavant, l'Outil Capture d'écran disposait d'un bouton Copilot qui s'affichait après la sélection d'une zone avec l'annotation rapide activée. Il n'existait aucune option pour désactiver manuellement Copilot dans cet outil, ce qui rend ce changement particulièrement remarquable.
Ce traitement à deux vitesses révèle la logique de Microsoft : là où l'IA pouvait être utile (ou du moins défendable), on rebaptise ; là où son intégration était franchement gratuite, on retire. Si l'idée de Microsoft de retirer l'IA de Windows 11 consiste simplement à laisser les outils en place et à les renommer pour les dissocier de Copilot, ce n'est clairement pas ce que les utilisateurs critiques espéraient.
Deux ans de surchauffe : comment Microsoft a perdu la confiance de ses utilisateurs
Pour comprendre ce recul, il faut revenir sur deux années d'intégration forcée qui ont progressivement épuisé la patience des utilisateurs. Tout a commencé avec Windows Recall en 2024, dont le lancement a été retardé d'un an entier après que les utilisateurs ont soulevé de sérieuses préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité. Au lieu d'en tirer les leçons, Microsoft a doublé la mise en 2025 en plaçant des boutons Copilot dans des applications natives comme le Bloc-notes, Paint et l'Explorateur de fichiers, même lorsque les intégrations étaient intrusives et n'apportaient aucune valeur réelle.
Le point de rupture est venu en novembre 2025. Pavan Davuluri, président de la division Windows, a publiquement évoqué la transformation de Windows en « OS agentique » et a été accueilli par des milliers de réponses négatives, le forçant à désactiver les réponses à sa publication. Le terme « Microslop », contraction méprisante de Microsoft et « slop » (contenu médiocre généré par IA), a commencé à circuler massivement.
Les fonctionnalités abandonnées auraient rendu Copilot quasiment incontournable; des suggestions de notifications alimentées par l'IA...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.