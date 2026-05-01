Microsoft met en open source « le plus ancien code source DOS découvert à ce jour », le code source de l'ancien 86-DOS remonte à l'époque précédant son rachat par Microsoft

Microsoft a annoncé le jeudi 25 avril 2024 que le code source original de son système d'exploitation emblématique MS-DOS 4.0 est désormais open source. Le référentiel GitHub de MS-DOS 4.0 contient également le code source original et les binaires compilés pour MS-DOS 1.25 et MS-DOS 2.0. Les fichiers de MS-DOS 1.25 et 2.0 ont été initialement partagés au Computer History Museum le 25 mars 2014, mais Microsoft les a (re)publiés sur ce dépôt pour les rendre plus faciles à trouver, à référencer dans des écrits et travaux externes, et pour permettre l'exploration et l'expérimentation pour ceux qui s'intéressent aux premiers systèmes d'exploitation pour PC.
Dans la continuité de cette initiative, Microsoft a récemment publié les documents de code source DOS les plus anciens connus à ce jour pour marquer le 45e anniversaire de 86-DOS 1.00. 86-DOS (connu en interne sous le nom de QDOS, pour « Quick and Dirty Operating System ») est un système d'exploitation aujourd'hui abandonné, développé et commercialisé par Seattle Computer Products (SCP) pour son kit informatique basé sur le processeur Intel 8086. 86-DOS partageait certaines de ses commandes avec d'autres systèmes d'exploitation tels que OS/8 et CP/M, ce qui facilitait le portage de programmes depuis ces derniers. Son interface de programmation d'applications était très similaire à celle de CP/M. Le système a été concédé sous licence puis racheté par Microsoft, qui l'a développé davantage sous les noms de MS-DOS et IBM PC DOS.
Microsoft a acheté une licence non exclusive pour 86-DOS à Seattle Computer Products en décembre 1980 pour 25 000 dollars américains. En mai 1981, elle a embauché Tim Paterson pour porter le système sur le PC IBM, qui utilisait le processeur Intel 8088, plus lent et moins cher, et disposait de sa propre gamme spécifique de périphériques. En juillet 1981, un mois avant la sortie du PC, Microsoft a racheté tous les droits sur 86-DOS à SCP pour 50 000 dollars américains. Microsoft a concédé une licence d'utilisation de 86-DOS à IBM, et celui-ci est devenu PC DOS 1.0. Cette licence permettait également à Microsoft de vendre DOS à d'autres entreprises, ce qu'elle a fait, mais cela a causé un litige avec Seattle Computer Products devant le tribuna.
Cette nouvelle initiative de préservation des logiciels, rendre open source le code de 86-DOS 1.00, comprend les listes de source du noyau 86-DOS 1.00, plusieurs instantanés de développement du noyau PC-DOS 1.00 et des premiers utilitaires, dont CHKDSK. Ces documents ont été conservés par Tim Paterson, l'auteur original de DOS, et offrent un aperçu de la manière dont les premiers systèmes d'exploitation pour ordinateurs personnels ont été conçus et révisés. « Aujourd'hui, à l'occasion du 45e anniversaire de 86-DOS 1.00, nous perpétuons cette tradition en préservant le plus ancien code source DOS découvert à ce jour », a déclaré Microsoft. « Ces publications visent à rendre accessibles des logiciels système d'importance historique à des fins d'étude, de préservation et de simple curiosité. »
Cette dernière publication s'inscrit dans le cadre du travail plus large de Microsoft en matière de préservation des logiciels. En 2018, la société a mis à disposition en open source les versions MS-DOS 1.25 et 2.11. Elle a poursuivi sur cette lancée en 2024 avec la publication de MS-DOS 4.0. La récente publication remonte encore plus loin, jusqu'aux tout premiers stades du développement du DOS.
DOS, abréviation de Disk Operating System, est devenu lun des éléments centraux du marché des premiers PC. Ses origines remontent aux travaux de Paterson chez Seattle Computer Products, où il a développé 86-DOS, initialement connu sous le nom de QDOS (Quick and Dirty Operating System), pour le processeur Intel 8086. Microsoft a acquis 86-DOS en 1981 et l'a adapté en MS-DOS pour le premier PC d'IBM. Le...
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